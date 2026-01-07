Triple Timeframe 15 Pairs Scanner
- Utilidades
- George Fayek Francis Abdelmalak
- Versión: 4.34
- Actualizado: 7 enero 2026
- Activaciones: 5
Nombre del producto: Terminal de ejecución Pro Scanner Elite
Descripción breve
Un escáner profesional de 11 columnas multi timeframe y terminal de ejecución de un solo clic diseñado para el comercio de tendencia M15 de alta probabilidad con gestión de Break-Even incorporada.
Descripción detallada
Pro-Scanner Elite no es sólo un indicador, es una estación de trabajo completa para operar. Elimina la "parálisis por análisis" monitorizando hasta 15 pares de divisas simultáneamente y filtrándolos a través de una sofisticada lógica de triple marco temporal.
La estrategia (lógica de triple filtro)
El escáner sólo genera una señal de COMPRA o VENTA cuando se alinean tres capas del mercado:
-
El cuadro general (D1): El precio debe estar en el lado correcto de la EMA 50.
-
La tendencia (H4): El impulso a medio plazo debe coincidir con la dirección diaria.
-
La entrada (M15): Un "Gancho" RSI identifica el punto de agotamiento perfecto para entradas de alta precisión.
Características principales
-
Ejecución con un solo clic: Se acabaron las entradas manuales. Haga clic en el botón "OPERAR" para abrir instantáneamente una posición con Stop Loss y Take Profit autocalculados.
-
Punto de equilibrio dinámico (BE): El botón "FIJAR BE" se vuelve verde cuando su operación está en beneficio seguro. Un clic mueve su Stop Loss al precio de entrada + spread.
-
Medidor de fuerza: Utiliza el filtrado ADX para etiquetar las señales como MEDIA o FUERTE, asegurándose de que sólo opera cuando el mercado se está moviendo.
-
Cierre de emergencia: Un botón de seguridad dedicado para aplanar todas las posiciones a través de todos los símbolos en un solo milisegundo.
-
Arquitectura de interfaz limpia: Diseño optimizado de 11 columnas con cero solapamientos, diseñado para pantallas profesionales 4K y HD.
Especificaciones técnicas
-
Enfoque temporal: Optimizado para entradas M15.
-
Clase de activos: Divisas, Oro (XAUUSD) e Índices.
-
Tipo de cuenta: Compatible con cobertura y compensación.
Guía del Usuario (Contenido del Manual en PDF)
Cómo Empezar
-
Adjunte el Asesor Experto a cualquier gráfico (monitorizará todos los pares en segundo plano).
-
Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está marcada en su terminal.
-
Establezca su Tamaño de Lote por Defecto en los ajustes de Entrada.
Reglas de Operación
-
Alta Probabilidad: Busque señales de COMPRA (E) o COMPRA (M) donde el STRONG es FUERTE y el D1 es ARRIBA.
-
Gestión de Operaciones: Una vez que la columna de PRECIO BE se vuelva verde, haga clic en FIJAR BE para bloquear una operación sin riesgo.