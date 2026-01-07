Triple Timeframe 15 Pairs Scanner

Nombre del producto: Terminal de ejecución Pro Scanner Elite

Descripción breve

Un escáner profesional de 11 columnas multi timeframe y terminal de ejecución de un solo clic diseñado para el comercio de tendencia M15 de alta probabilidad con gestión de Break-Even incorporada.

Descripción detallada

Pro-Scanner Elite no es sólo un indicador, es una estación de trabajo completa para operar. Elimina la "parálisis por análisis" monitorizando hasta 15 pares de divisas simultáneamente y filtrándolos a través de una sofisticada lógica de triple marco temporal.

La estrategia (lógica de triple filtro)

El escáner sólo genera una señal de COMPRA o VENTA cuando se alinean tres capas del mercado:

El cuadro general (D1): El precio debe estar en el lado correcto de la EMA 50. La tendencia (H4): El impulso a medio plazo debe coincidir con la dirección diaria. La entrada (M15): Un "Gancho" RSI identifica el punto de agotamiento perfecto para entradas de alta precisión.

Características principales

Ejecución con un solo clic: Se acabaron las entradas manuales. Haga clic en el botón "OPERAR" para abrir instantáneamente una posición con Stop Loss y Take Profit autocalculados.

Punto de equilibrio dinámico (BE): El botón "FIJAR BE" se vuelve verde cuando su operación está en beneficio seguro. Un clic mueve su Stop Loss al precio de entrada + spread.

Medidor de fuerza: Utiliza el filtrado ADX para etiquetar las señales como MEDIA o FUERTE , asegurándose de que sólo opera cuando el mercado se está moviendo.

Cierre de emergencia: Un botón de seguridad dedicado para aplanar todas las posiciones a través de todos los símbolos en un solo milisegundo.

Arquitectura de interfaz limpia: Diseño optimizado de 11 columnas con cero solapamientos, diseñado para pantallas profesionales 4K y HD.

Especificaciones técnicas

Enfoque temporal: Optimizado para entradas M15.

Clase de activos: Divisas, Oro (XAUUSD) e Índices.

Tipo de cuenta: Compatible con cobertura y compensación.

Guía del Usuario (Contenido del Manual en PDF)

Cómo Empezar

Adjunte el Asesor Experto a cualquier gráfico (monitorizará todos los pares en segundo plano). Asegúrese de que la opción "Allow Algo Trading" está marcada en su terminal. Establezca su Tamaño de Lote por Defecto en los ajustes de Entrada.

Reglas de Operación