Bosspike
- Indikatoren
- Dedan Kimanzi Muli
- Version: 8.3
- Aktualisiert: 6 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
BOS Spike Pro M5 - Ultra-Frühzeitige Spike-Erkennung (v7.06)
Der ultimative SMC/ICT-Indikator mit kristallklarem Chart für das M5-Scalping - er kombiniert präzise Strukturbrüche (BOS/CHOCH), bestätigte Spike-Umkehrungen, frühe Formierungssignale und die revolutionäre ULTRA-EARLY Live-Erkennung innerhalb der aktuellen Kerze.
BOS Spike Pro wurde exklusiv für den M5-Zeitrahmen entwickelt und liefert einen kristallklaren Chart mit nur Pfeilen - keine Linien, Zonen oder Unordnung. Es verwendet ein leistungsstarkes, gewichtetes Zusammenfluss-Scoring-System (wie KI-Filterung), um nur die wahrscheinlichsten Setups über Indizes und synthetische Paare hinweg zu identifizieren.
Hauptmerkmale & Signal-Layer
- BOS-Pfeile (dicke Linde/Rot) → Bestätigter Strukturbruch mit automatischer CHOCH-Kennzeichnung. Gefiltert nach EMA-Trend, MTF H1-Trend und Confluence Score.
- Bestätigte SPK-Pfeile (Medium Lime/Red) → Starke Spike/Umkehr-Kerzen mit vollständiger Konfluenz (ATR-Kompression, EMA-Squeeze, Volumen-Spike, VSA, Liquiditäts-Sweep, FVG, Order Block Touch, Momentum, RSI).
- Early SPK Arrows (Thin Aqua) → Erkennt sich bildende Spikes bei Kerzenschluss - steigen Sie vor der vollständigen Bestätigung ein.
- ULTRA-EARLY SPK (Gelbe Diamanten) → Einzigartige Live-Erkennung 1-8 Minuten nach der sich bildenden M5-Kerze! Erkennen Sie potenzielle Spikes frühzeitig anhand des Dochtverhältnisses, des Preisbruchs und der MTF/RSI-Ausrichtung - ein enormer Vorteil für aggressive Scalper.
Alle Signale beinhalten:
- Intelligente TP/SL-Vorschläge (ATR-basierte Multiplikatoren)
- Anzeige des Confluence-Scores
- Vollständige Warnungen: Popup, Sound, Push-Benachrichtigungen (mit Cooldowns), CSV-Export
Erweiterte Filter & Confluence
- Gewichtetes Scoring-System (anpassbare Gewichte) für BOS & SPK
- Mehrfach-Filter: ATR-Kompression, Volumen-Spikes, VSA-Spread, Liquiditäts-Sweeps, FVG, Order-Blocks, MTF-Trend (H1 EMA200), RSI, Momentum
- Saubere und nicht übermalende Logik