Bosspike

BOS Spike Pro M5 - Ultra-Frühzeitige Spike-Erkennung (v7.06)

Der ultimative SMC/ICT-Indikator mit kristallklarem Chart für das M5-Scalping - er kombiniert präzise Strukturbrüche (BOS/CHOCH), bestätigte Spike-Umkehrungen, frühe Formierungssignale und die revolutionäre ULTRA-EARLY Live-Erkennung innerhalb der aktuellen Kerze.

BOS Spike Pro wurde exklusiv für den M5-Zeitrahmen entwickelt und liefert einen kristallklaren Chart mit nur Pfeilen - keine Linien, Zonen oder Unordnung. Es verwendet ein leistungsstarkes, gewichtetes Zusammenfluss-Scoring-System (wie KI-Filterung), um nur die wahrscheinlichsten Setups über Indizes und synthetische Paare hinweg zu identifizieren.

Hauptmerkmale & Signal-Layer

  • BOS-Pfeile (dicke Linde/Rot) → Bestätigter Strukturbruch mit automatischer CHOCH-Kennzeichnung. Gefiltert nach EMA-Trend, MTF H1-Trend und Confluence Score.
  • Bestätigte SPK-Pfeile (Medium Lime/Red) → Starke Spike/Umkehr-Kerzen mit vollständiger Konfluenz (ATR-Kompression, EMA-Squeeze, Volumen-Spike, VSA, Liquiditäts-Sweep, FVG, Order Block Touch, Momentum, RSI).
  • Early SPK Arrows (Thin Aqua) → Erkennt sich bildende Spikes bei Kerzenschluss - steigen Sie vor der vollständigen Bestätigung ein.
  • ULTRA-EARLY SPK (Gelbe Diamanten) → Einzigartige Live-Erkennung 1-8 Minuten nach der sich bildenden M5-Kerze! Erkennen Sie potenzielle Spikes frühzeitig anhand des Dochtverhältnisses, des Preisbruchs und der MTF/RSI-Ausrichtung - ein enormer Vorteil für aggressive Scalper.

Alle Signale beinhalten:

  • Intelligente TP/SL-Vorschläge (ATR-basierte Multiplikatoren)
  • Anzeige des Confluence-Scores
  • Vollständige Warnungen: Popup, Sound, Push-Benachrichtigungen (mit Cooldowns), CSV-Export

Erweiterte Filter & Confluence

  • Gewichtetes Scoring-System (anpassbare Gewichte) für BOS & SPK
  • Mehrfach-Filter: ATR-Kompression, Volumen-Spikes, VSA-Spread, Liquiditäts-Sweeps, FVG, Order-Blocks, MTF-Trend (H1 EMA200), RSI, Momentum
  • Saubere und nicht übermalende Logik

Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension