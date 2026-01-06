BOS Spike Pro M5 - Ultra-Frühzeitige Spike-Erkennung (v7.06)

Der ultimative SMC/ICT-Indikator mit kristallklarem Chart für das M5-Scalping - er kombiniert präzise Strukturbrüche (BOS/CHOCH), bestätigte Spike-Umkehrungen, frühe Formierungssignale und die revolutionäre ULTRA-EARLY Live-Erkennung innerhalb der aktuellen Kerze.

BOS Spike Pro wurde exklusiv für den M5-Zeitrahmen entwickelt und liefert einen kristallklaren Chart mit nur Pfeilen - keine Linien, Zonen oder Unordnung. Es verwendet ein leistungsstarkes, gewichtetes Zusammenfluss-Scoring-System (wie KI-Filterung), um nur die wahrscheinlichsten Setups über Indizes und synthetische Paare hinweg zu identifizieren.

Hauptmerkmale & Signal-Layer

BOS-Pfeile (dicke Linde/Rot) → Bestätigter Strukturbruch mit automatischer CHOCH-Kennzeichnung. Gefiltert nach EMA-Trend, MTF H1-Trend und Confluence Score.

→ Bestätigter Strukturbruch mit automatischer CHOCH-Kennzeichnung. Gefiltert nach EMA-Trend, MTF H1-Trend und Confluence Score. Bestätigte SPK-Pfeile (Medium Lime/Red) → Starke Spike/Umkehr-Kerzen mit vollständiger Konfluenz (ATR-Kompression, EMA-Squeeze, Volumen-Spike, VSA, Liquiditäts-Sweep, FVG, Order Block Touch, Momentum, RSI).

→ Starke Spike/Umkehr-Kerzen mit vollständiger Konfluenz (ATR-Kompression, EMA-Squeeze, Volumen-Spike, VSA, Liquiditäts-Sweep, FVG, Order Block Touch, Momentum, RSI). Early SPK Arrows (Thin Aqua) → Erkennt sich bildende Spikes bei Kerzenschluss - steigen Sie vor der vollständigen Bestätigung ein.

→ Erkennt sich bildende Spikes bei Kerzenschluss - steigen Sie vor der vollständigen Bestätigung ein. ULTRA-EARLY SPK (Gelbe Diamanten) → Einzigartige Live-Erkennung 1-8 Minuten nach der sich bildenden M5-Kerze! Erkennen Sie potenzielle Spikes frühzeitig anhand des Dochtverhältnisses, des Preisbruchs und der MTF/RSI-Ausrichtung - ein enormer Vorteil für aggressive Scalper.

Alle Signale beinhalten:

Intelligente TP/SL-Vorschläge (ATR-basierte Multiplikatoren)

Anzeige des Confluence-Scores

Vollständige Warnungen: Popup, Sound, Push-Benachrichtigungen (mit Cooldowns), CSV-Export

Erweiterte Filter & Confluence