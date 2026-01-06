BOS Spike Pro M5 - Detección Ultra-temprana de Picos (v7.06)

El último indicador SMC/ICT de gráfico limpio para scalping M5 - combinando ruptura precisa de estructura (BOS/CHOCH), reversiones confirmadas de picos, señales tempranas de formación, y detección revolucionaria ULTRA TEMPRANA en vivo dentro de la vela actual.

Diseñado exclusivamente para el marco temporal M5, BOS Spike Pro ofrece un gráfico cristalino con sólo flechas - sin líneas, zonas o desorden. Utiliza un potente sistema de puntuación de confluencia ponderada (como el filtrado AI) para identificar sólo las configuraciones de mayor probabilidad a través de índices y pares sintéticos.

Características principales y capas de señales

Flechas BOS (Cal Gruesa/Rojo) → Ruptura Confirmada de Estructura con etiquetado automático CHOCH. Filtrado por tendencia EMA, tendencia MTF H1 y puntuación de confluencia.

→ Ruptura Confirmada de Estructura con etiquetado automático CHOCH. Filtrado por tendencia EMA, tendencia MTF H1 y puntuación de confluencia. Flechas SPK Confirmadas (Cal Media/Rojo) → Potentes velas de pico/reversión con confluencia completa (compresión ATR, squeeze EMA, pico de volumen, VSA, barrido de liquidez, FVG, toque de Bloque de Orden, momentum, RSI).

→ Potentes velas de pico/reversión con confluencia completa (compresión ATR, squeeze EMA, pico de volumen, VSA, barrido de liquidez, FVG, toque de Bloque de Orden, momentum, RSI). Early SPK Arrows (Thin Aqua) → Detecta la formación de picos al cierre de la vela - entra antes de la confirmación completa.

→ Detecta la formación de picos al cierre de la vela - entra antes de la confirmación completa. SPK ULTRA TEMPRANO (Diamantes Amarillos) → ¡Detección única en vivo 1-8 minutos dentro de la vela M5 en formación! Detecta picos potenciales con antelación basándose en el ratio de la mecha, la ruptura del precio, la alineación MTF/RSI - una gran ventaja para los scalpers agresivos.

Todas las señales incluyen:

Sugerencias inteligentes de TP/SL (multiplicadores basados en ATR)

Visualización de la puntuación de confluencia

Alertas completas: Popup, Sonido, Notificaciones Push (con enfriamiento), exportación CSV

Filtros avanzados y Confluencia