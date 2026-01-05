BTC PropPulse Sentinel (M1)

EA de scalping de Bitcoin Plug-and-Play para los retos de las cripto Prop Firm

BTC PropPulse Sentinel es un Asesor Experto de scalping de Bitcoin (BTC ) diseñado profesionalmente y construido específicamente para ayudar a los operadores a superar los retos de las empresas de apoyo criptográfico con una reducción mínima y una alta consistencia.

El EA está totalmente optimizado internamente y diseñado como un verdadero sistema plug-and-play.

No se requiere ajuste de parámetros, optimización o ajustes específicos del broker.

Rendimiento de Backtest Verificado (Basado en USD, Broker-Neutral)

Saldo inicial: 5.000 dólares

Beneficio neto: ~$12,940

Beneficio Bruto : ~$15,426

Pérdida bruta: ~$2.485

Métricas de riesgo y estabilidad

Disminución máxima del saldo: ~1.97%

Reducción máxima del capital: ~2.48%

Factor de beneficio: 6,21

Factor de recuperación: 78,4

Beneficio esperado: ~19.4

Estadísticas de operaciones

Total de operaciones: 667

Operaciones ganadoras : ~68

Operaciones perdedoras : ~32

Máximo de ganancias consecutivas: 13

Estas métricas confirman un excepcional control del riesgo, lo que hace que el EA sea muy adecuado para las estrictas normas de evaluación de las empresas de criptomonedas.

(Se adjunta captura de pantalla de backtest para mayor transparencia).

Verdadero diseño Plug-and-Play

No requiere optimización

Todos los parámetros están pre-optimizados y bloqueados

Sin ajuste de curvas ni ajuste manual

Mismo comportamiento en todos los brokers y entornos

Ejecución independiente del corredor

Funciona independientemente de: Formatos de precios de dos o tres dígitos Escalado de puntos SL/TP específico del broker

Stop Loss y Take Profit se calculan en USD , no en puntos o pips

Asegura un comportamiento de riesgo consistente a través de todos los brokers de BTC y prop firms

Diseñado para los retos de las empresas de props criptográficas

Reducción ultrabaja

La reducción de capital se mantuvo por debajo del 3% en las pruebas

Una posición activa a la vez

Sin acumulación de exposiciones

Diseñado para respetar los límites diarios y de pérdida máxima

Negociación de impulsos de BTC de alta probabilidad

Opera sólo con fuertes impulsos del precio del BTC

Filtra las condiciones de mercado ruidosas y de baja calidad

La estructura de alta tasa de ganancias reduce la presión de recuperación

Lógica segura de evaluación

Sin martingala

Sin cuadrícula

Sin promedios

Sin operaciones de recuperación

Riesgo fijo y predefinido por operación

Ejecución y gestión de operaciones

Stop Loss y Take Profit basados en USD

Trailing stop inteligente opcional

Filtrado de spreads para evitar malas ejecuciones de criptomonedas

Detección automática del modo de ejecución del broker (FOK / IOC / RETURN)

Validación de margen y volumen antes de cada operación

Resumen de características clave

Diseñado exclusivamente para Bitcoin (BTC)

Totalmente optimizado y listo para funcionar

Implementación plug-and-play

Gestión de SL/TP independiente del broker

Perfil de reducción extremadamente bajo

Factor de beneficio y factor de recuperación elevados

Exposición a una sola operación

Comportamiento de ejecución seguro para la empresa

Configuración recomendada

Instrumento BTC (según el símbolo del broker)

Tamaño del lote: Ajústelo según las reglas de la firma de prop

Broker: Broker MT5 habilitado para criptomonedas o empresa de apoyo

VPS: Muy recomendable para la estabilidad de la ejecución

Para quién es este EA

Operadores que intentan superar los retos de las empresas de apoyo de criptomonedas

Usuarios que buscan un drawdown bajo y una alta consistencia

Traders que quieran un EA BTC "plug-and-play" sin intervención manual

Cualquiera que evite la martingala o sistemas crypto basados en rejilla

Notas Importantes