BTC PropPulse Sentinel

BTC PropPulse Sentinel (M1)

EA de scalping de Bitcoin Plug-and-Play para los retos de las cripto Prop Firm

BTC PropPulse Sentinel es un Asesor Experto de scalping de Bitcoin (BTC ) diseñado profesionalmente y construido específicamente para ayudar a los operadores a superar los retos de las empresas de apoyo criptográfico con una reducción mínima y una alta consistencia.

El EA está totalmente optimizado internamente y diseñado como un verdadero sistema plug-and-play.
No se requiere ajuste de parámetros, optimización o ajustes específicos del broker.

Rendimiento de Backtest Verificado (Basado en USD, Broker-Neutral)

  • Saldo inicial: 5.000 dólares

  • Beneficio neto: ~$12,940

  • Beneficio Bruto: ~$15,426

  • Pérdida bruta: ~$2.485

Métricas de riesgo y estabilidad

  • Disminución máxima del saldo: ~1.97%

  • Reducción máxima del capital: ~2.48%

  • Factor de beneficio: 6,21

  • Factor de recuperación: 78,4

  • Beneficio esperado: ~19.4

Estadísticas de operaciones

  • Total de operaciones: 667

  • Operaciones ganadoras: ~68

  • Operaciones perdedoras: ~32

  • Máximo de ganancias consecutivas: 13

Estas métricas confirman un excepcional control del riesgo, lo que hace que el EA sea muy adecuado para las estrictas normas de evaluación de las empresas de criptomonedas.

(Se adjunta captura de pantalla de backtest para mayor transparencia).

Verdadero diseño Plug-and-Play

No requiere optimización

  • Todos los parámetros están pre-optimizados y bloqueados

  • Sin ajuste de curvas ni ajuste manual

  • Mismo comportamiento en todos los brokers y entornos

Ejecución independiente del corredor

  • Funciona independientemente de:

    • Formatos de precios de dos o tres dígitos

    • Escalado de puntos SL/TP específico del broker

  • Stop Loss y Take Profit se calculan en USD, no en puntos o pips

  • Asegura un comportamiento de riesgo consistente a través de todos los brokers de BTC y prop firms

Diseñado para los retos de las empresas de props criptográficas

Reducción ultrabaja

  • La reducción de capital se mantuvo por debajo del 3% en las pruebas

  • Una posición activa a la vez

  • Sin acumulación de exposiciones

  • Diseñado para respetar los límites diarios y de pérdida máxima

Negociación de impulsos de BTC de alta probabilidad

  • Opera sólo con fuertes impulsos del precio del BTC

  • Filtra las condiciones de mercado ruidosas y de baja calidad

  • La estructura de alta tasa de ganancias reduce la presión de recuperación

Lógica segura de evaluación

  • Sin martingala

  • Sin cuadrícula

  • Sin promedios

  • Sin operaciones de recuperación

  • Riesgo fijo y predefinido por operación

Ejecución y gestión de operaciones

  • Stop Loss y Take Profit basados en USD

  • Trailing stop inteligente opcional

  • Filtrado de spreads para evitar malas ejecuciones de criptomonedas

  • Detección automática del modo de ejecución del broker (FOK / IOC / RETURN)

  • Validación de margen y volumen antes de cada operación

Resumen de características clave

  • Diseñado exclusivamente para Bitcoin (BTC)

  • Totalmente optimizado y listo para funcionar

  • Implementación plug-and-play

  • Gestión de SL/TP independiente del broker

  • Perfil de reducción extremadamente bajo

  • Factor de beneficio y factor de recuperación elevados

  • Exposición a una sola operación

  • Comportamiento de ejecución seguro para la empresa

Configuración recomendada

  • Instrumento BTC (según el símbolo del broker)

  • Tamaño del lote: Ajústelo según las reglas de la firma de prop

  • Broker: Broker MT5 habilitado para criptomonedas o empresa de apoyo

  • VPS: Muy recomendable para la estabilidad de la ejecución

Para quién es este EA

  • Operadores que intentan superar los retos de las empresas de apoyo de criptomonedas

  • Usuarios que buscan un drawdown bajo y una alta consistencia

  • Traders que quieran un EA BTC "plug-and-play" sin intervención manual

  • Cualquiera que evite la martingala o sistemas crypto basados en rejilla

Notas Importantes

  • La lógica de la estrategia es propietaria y está protegida intencionadamente

  • Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro

  • Siempre dimensione las posiciones de acuerdo con los límites de riesgo de su empresa de apoyo.


