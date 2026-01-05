BTC PropPulse Sentinel
- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.65
- Activaciones: 5
BTC PropPulse Sentinel (M1)
EA de scalping de Bitcoin Plug-and-Play para los retos de las cripto Prop Firm
BTC PropPulse Sentinel es un Asesor Experto de scalping de Bitcoin (BTC ) diseñado profesionalmente y construido específicamente para ayudar a los operadores a superar los retos de las empresas de apoyo criptográfico con una reducción mínima y una alta consistencia.
El EA está totalmente optimizado internamente y diseñado como un verdadero sistema plug-and-play.
No se requiere ajuste de parámetros, optimización o ajustes específicos del broker.
Rendimiento de Backtest Verificado (Basado en USD, Broker-Neutral)
Saldo inicial: 5.000 dólares
Beneficio neto: ~$12,940
Beneficio Bruto: ~$15,426
Pérdida bruta: ~$2.485
Métricas de riesgo y estabilidad
Disminución máxima del saldo: ~1.97%
Reducción máxima del capital: ~2.48%
Factor de beneficio: 6,21
Factor de recuperación: 78,4
Beneficio esperado: ~19.4
Estadísticas de operaciones
Total de operaciones: 667
Operaciones ganadoras: ~68
Operaciones perdedoras: ~32
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Estas métricas confirman un excepcional control del riesgo, lo que hace que el EA sea muy adecuado para las estrictas normas de evaluación de las empresas de criptomonedas.
(Se adjunta captura de pantalla de backtest para mayor transparencia).
Verdadero diseño Plug-and-Play
No requiere optimización
Todos los parámetros están pre-optimizados y bloqueados
Sin ajuste de curvas ni ajuste manual
Mismo comportamiento en todos los brokers y entornos
Ejecución independiente del corredor
Funciona independientemente de:
Formatos de precios de dos o tres dígitos
Escalado de puntos SL/TP específico del broker
-
Stop Loss y Take Profit se calculan en USD, no en puntos o pips
Asegura un comportamiento de riesgo consistente a través de todos los brokers de BTC y prop firms
Diseñado para los retos de las empresas de props criptográficas
Reducción ultrabaja
La reducción de capital se mantuvo por debajo del 3% en las pruebas
Una posición activa a la vez
Sin acumulación de exposiciones
Diseñado para respetar los límites diarios y de pérdida máxima
Negociación de impulsos de BTC de alta probabilidad
Opera sólo con fuertes impulsos del precio del BTC
Filtra las condiciones de mercado ruidosas y de baja calidad
La estructura de alta tasa de ganancias reduce la presión de recuperación
Lógica segura de evaluación
Sin martingala
Sin cuadrícula
Sin promedios
Sin operaciones de recuperación
Riesgo fijo y predefinido por operación
Ejecución y gestión de operaciones
Stop Loss y Take Profit basados en USD
Trailing stop inteligente opcional
Filtrado de spreads para evitar malas ejecuciones de criptomonedas
Detección automática del modo de ejecución del broker (FOK / IOC / RETURN)
Validación de margen y volumen antes de cada operación
Resumen de características clave
Diseñado exclusivamente para Bitcoin (BTC)
Totalmente optimizado y listo para funcionar
Implementación plug-and-play
Gestión de SL/TP independiente del broker
Perfil de reducción extremadamente bajo
Factor de beneficio y factor de recuperación elevados
Exposición a una sola operación
Comportamiento de ejecución seguro para la empresa
Configuración recomendada
Instrumento BTC (según el símbolo del broker)
Tamaño del lote: Ajústelo según las reglas de la firma de prop
Broker: Broker MT5 habilitado para criptomonedas o empresa de apoyo
VPS: Muy recomendable para la estabilidad de la ejecución
Para quién es este EA
Operadores que intentan superar los retos de las empresas de apoyo de criptomonedas
Usuarios que buscan un drawdown bajo y una alta consistencia
Traders que quieran un EA BTC "plug-and-play" sin intervención manual
Cualquiera que evite la martingala o sistemas crypto basados en rejilla
Notas Importantes
La lógica de la estrategia es propietaria y está protegida intencionadamente
Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro
Siempre dimensione las posiciones de acuerdo con los límites de riesgo de su empresa de apoyo.