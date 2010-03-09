Gold Codex
- Experten
- Sigit Hariyono
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 15
Gold Codex EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf verschiedenen Standard-Indikatoren, Unterstützungen, Widerständen und Candlestick-Formationen basiert.
Dieser Expert Advisor funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber es wird empfohlen, auf GOLD H1 Zeitrahmen zu verwenden.
|Einführungsangebot !!! Nur $ 50
Parameter einstellen:
- Expert Name - Expert Advisor Name und Trades Kommentar.
- Magic Number - EA-Identifikationsnummer.
- Handelsrichtung - Kaufen, Verkaufen oder beides.
- Aggressiver Modus - Wenn wahr, handelt der EA häufiger.
- Multiple Entries - Falls zutreffend, werden mehrere Käufe und Verkäufe gesendet.
- Feste Lots - Feste Losgröße.
- Auto Lots - Automatische Berechnung der dynamischen Losgröße.
- Auto Lots Risiko - Dynamisches Losgrößenrisiko.
- Gewinnmitnahme - Gewinnmitnahme.
- Stop Loss - Stop Loss.
- Trailing Start - Startpunkt für den Beginn des Trailing SL und Einstellung des Break-Even.
- Zeit-Filter.
Empfehlungen:
- XAUUSD (Gold gegen US Dollar) H1.
- ECN-Konto mit Null-Spread oder Raw Spread.
- Konto, das Hedging unterstützt.