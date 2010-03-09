Gold Codex EA ist ein automatisierter Handelsroboter, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf verschiedenen Standard-Indikatoren, Unterstützungen, Widerständen und Candlestick-Formationen basiert.

Dieser Expert Advisor funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber es wird empfohlen, auf GOLD H1 Zeitrahmen zu verwenden.

Einführungsangebot !!! Nur $ 50

Parameter einstellen:

Expert Name - Expert Advisor Name und Trades Kommentar.

Expert Advisor Name und Trades Kommentar. Magic Number - EA-Identifikationsnummer.

EA-Identifikationsnummer. Handelsrichtung - Kaufen, Verkaufen oder beides.

Kaufen, Verkaufen oder beides. Aggressiver Modus - Wenn wahr, handelt der EA häufiger.

Wenn wahr, handelt der EA häufiger. Multiple Entries - Falls zutreffend, werden mehrere Käufe und Verkäufe gesendet.

Falls zutreffend, werden mehrere Käufe und Verkäufe gesendet. Feste Lots - Feste Losgröße.

Feste Losgröße. Auto Lots - Automatische Berechnung der dynamischen Losgröße.

Automatische Berechnung der dynamischen Losgröße. Auto Lots Risiko - Dynamisches Losgrößenrisiko.

Dynamisches Losgrößenrisiko. Gewinnmitnahme - Gewinnmitnahme.

- Gewinnmitnahme. Stop Loss - Stop Loss.

Stop Loss. Trailing Start - Startpunkt für den Beginn des Trailing SL und Einstellung des Break-Even.

Startpunkt für den Beginn des Trailing SL und Einstellung des Break-Even. Zeit-Filter .





Empfehlungen:

XAUUSD (Gold gegen US Dollar) H1.

ECN-Konto mit Null-Spread oder Raw Spread.

Konto, das Hedging unterstützt.

Andere Produkte können hier gefunden werden.