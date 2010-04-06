Gold Hunter AI MT5

Hallo Trader, ich habe dieses Tool sorgfältig und mit echten Ergebnissen entwickelt. Es basiert auf mehreren meiner früheren Strategien und wurde an den Forex-Markt für Metalle (XAUUSD, GOLD) angepasst. Es nutzt die künstliche Intelligenz des maschinellen Lernens. Die KI liest Parameter und berücksichtigt diese in meiner Strategie. Dadurch lernt sie, um die Qualität der Einträge zu verbessern. Es verfügt außerdem über einen Knotenpunkt, über den Sie Positionen wiederherstellen können. Eine weitere Innovation ist die virtuelle Kapselung. Das heißt, es werden keine Daten an den Server für Stop-Loss, Take-Profit usw. gesendet. Die Vorgehensweise ist sehr menschlich.

Mein Expert Advisor verfügt über fortschrittliche Technologie: Die KI speichert und konsultiert den Aktienkurs mit den Knotenpunkten. Diese Daten werden in einer virtuellen Umgebung gespeichert, um anschließend komplexe Berechnungen durchzuführen und mithilfe künstlicher Intelligenz in den Markt einzusteigen.

Zwei der wichtigsten Aufgaben sind die Entwicklung der Funktionen „extractFeatures“ und „trainModel“. Diese sind für die Gestaltung der Kerze, die Destrukturierung des Slippages und das Erlernen ihrer Bewegung zur Anpassung des Spreads verantwortlich.

Meine Strategieentwicklung habe ich im Laufe meiner langjährigen Tätigkeit als professioneller Trader entwickelt und die KI durch Selbstanpassung optimiert, um die Performance zu verbessern.

Es ist besonders zu beachten, dass es sich um einen echten Scalper handelt, bei dem die Gewinne real sind und durch Take-Profit und Stop-Loss kontrolliert werden.

So ist Ihr Geld geschützt.

Sie benötigen keine Trading-Erfahrung. Mein Tool ist sowohl für Anfänger als auch für Experten konzipiert. Es lässt sich mit nur zwei Klicks installieren und erledigt die Arbeit wie ein professioneller Trader.

Nach dem Kauf meines Produkts können Sie mich um die optimale Konfiguration bitten. Meine anderen Produkte finden Sie auch hier: MQL5.

Diese KI richtet sich hauptsächlich an Nutzer, die eine Alternative suchen und rund um die Uhr arbeiten. Da der Forex-Handel mit XAUUSD und GOLD täglich läuft, ist dieser Markt sehr anspruchsvoll. Überlassen Sie die KI also der Arbeit.

Einige der wichtigsten Merkmale, die hervorgehoben werden können, stelle ich hier in einer Liste vor.

Real Signals

Hochwertiges und elegantes Design
Kerzen- und Chartfarbmanipulation für eine übersichtliche KI-Analyse
API-Datenserver-Analyse-KI
Informationspanel zum Erfolg der Strategie
Floating-Virtual-Umgebungen, in denen Gewinne und Verluste übersichtlich im Diagramm dargestellt werden
Risikokontrolle für Investitionen
Kontoschutz, z. B. maximaler Drawdown im Zeitverlauf, maximaler Spread im Zeitverlauf usw.
Big-News-Kontrolle und umgekehrt
KI-adaptive Steuerung
Hervorragende Kontrolle der Betriebstage und -stunden
Strenge Anpassung für jeden Broker; der Benutzer muss diese schrittweise anpassen, um die Slippage zu verstehen. News-API-Steuerung

Erforderliche Dateninformationen
Symbol XAUUSD
Verbindungsgeschwindigkeit <70,0 ms
Spread <30,0 Spread
Kontotyp ECN, RAW, PRO (niedriger Spread)
Zeitrahmen M15
