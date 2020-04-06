# EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED

## Professioneller automatisierter Handels-Expertenberater für MT5





EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es basiert auf einer verbesserten SSL-Methodik (Simple Stop Loss) in Kombination mit Multi-Timeframe-Bestätigung, fortgeschrittener Signalfilterung und striktem Risikomanagement.





Dieser Expertenberater wurde für Trader entwickelt, die Kapitalschutz, Konsistenz und disziplinierten Handel über aggressive oder riskante Strategien bevorzugen.





## HAUPTVORTEILE





### Fortgeschrittene Handelslogik

- SSL-EMA-Kanalstrategie für genaue Trendy erkennung

- Multi-Timeframe-Bestätigung zur Reduzierung falscher Einstiege

- Fünfschichtige Signalvalidierungssystem für hochwahrscheinliche Trades

- Optimiert für Trend- und Seitwärtsmärkte





### Technische Architektur





#### Algorithmusdesign

- Fünfschichtiges unabhängiges Signalbestätigungssystem

- Adaptive Positionsgröße basierend auf ATR

- Marktstrukturverständnis durch Unterstützungs- und Widerstands logik

- Volumenbasierte Liquiditätsvalidierung





#### Code-Qualitätsstandards

- Geschrieben nach MQL5 Best Practices

- Saubere, modulare und gut dokumentierte Struktur

- Umfassendes Error-Handling und Ressourcenverwaltung

- Vollständig optimierungsbereit für Strategy Tester





#### Risikokontrollstruktur

- Pre-Trade-Eingabevalidierung

- Aktives In-Trade-Management

- Notfall-Verlustbegrenzungsmechanismen

- Echtzeit-adaptive Anpassungen





### Professionelles Risikomanagement

- Dynamische Losgrößenbestimmung basierend auf Kontorisikonzentatz

- Hartstop-Schutz mit maximalen Verlustgrenzen

- Trailing-Stop-Loss zur automatischen Gewinnsicherung

- Täglicher Drawdown-Schutz mit automatischer Handelsabschaltung

- Margin-, Spread- und Maklerbedin gungsvalidierung





### Benachrichtigungen und Monitoring

- Pop-up-, E-Mail-, Mobile-Push- und Tonbenachrichtigungen

- Echtzeit-Benachrichtigungen für Handelseintritt, Ausstieg und Änderung

- Detailliertes Logging für Transparenz und Analyse





## EMPFOHLENE HANDELSBEDINGUNGEN

- **Bestes Symbol:** XAUUSD (Gold)

- **Empfohlene Zeitrahmen:** M5, H1, H4

- **Bevorzugte Sitzungen:** London & New York Überlappung

- **Mindesteinzahlung:** $200 (empfohlen $1,000+)

- **VPS:** Dringend empfohlen





## LEISTUNGSMERKMALE

Basierend auf historischen Tests:

- Typische Gewinnquote: 65%–75%

- Risiko-Gewinn-Verhältnis: 1:1.5 bis 1:3

- Drawdown-Kontrolle unter 15% mit aktiviertem Schutz





## FÜR WEN IST DIESER EA GEEIGNET

- Trader, die einen stabilen, nicht-martingale, nicht-grid EA suchen

- Profis, die kontrollierte automatisierte Handelsführung wünschen

- Benutzer, die Transparenz und Risikomanagement schätzen





## FÜR WEN IST DIESER EA NICHT GEEIGNET

- Trader, die garantierte oder unrealistische Gewinne erwarten

- Benutzer, die Martingale- oder Gittersysteme suchen





## TECHNISCHE HIGHLIGHTS

- Geschrieben nach MQL5 Best Practices

- Keine DLLs oder versteckte Logik

- MT5 Strategy Tester-kompatibel

- Robustes Error-Handling





## ERSTE SCHRITTE

1. Von MQL5 Market installieren

2. EA an das Diagramm anhängen

3. Anfangs konservative Einstellungen verwenden

4. Vor Live-Handel auf Demo testen





## WICHTIGER RISIKOHAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichem Risiko verbunden und kann zum Kapitalverlust führen. Dieser Expertenberater garantiert keine Gewinne. Durch den Kauf und die Verwendung von EA SSL KAKAROT DEEP V11 ENHANCED akzeptieren Sie die volle Verantwortung für alle Handelsergebnisse. Handeln Sie immer verantwortungsvoll und riskieren Sie niemals Mittel, die Sie sich nicht leisten können zu verlieren.