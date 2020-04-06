TW Sniper EA MT5

TW Sniper EA – Gold-Scalping-Roboter mit Trendfolgestrategie für XAUUSD


TW Sniper EA MT5 ist ein professioneller Forex Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt mit einer fortschrittlichen Trendfolge-Scalping-Strategie, um selbst unter sehr volatilen Marktbedingungen stabile Ergebnisse zu erzielen. Dieser Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf präzises Trading während der London- und New-York-Sessions und sorgt für stetiges Wachstum bei striktem Risikomanagement und professionellem Money Management. Mit diesem vollständig automatisierten Gold-Trading-Roboter erhalten Trader verlässliche Ergebnisse, eine einfache Einrichtung und langfristige Portfoliosicherheit.


Warum TW Sniper EA wählen?

Optimiertes Risikomanagement

  • Führt jeweils nur einen XAUUSD-Trade mit fortschrittlichem Risikomanagement aus.

Kapitalschutz

  • Mehrere Schutzalgorithmen sichern Ihr Handelskonto.

Professionelles Money Management

  • Versteckter Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) mit strengem Drawdown-Kontrollsystem.

Nachgewiesene Leistung

  • Bis zu 80 % Gewinnrate und mögliches monatliches Kapitalwachstum von 20 %.

Sitzungsoptimierung

  • Speziell für den Goldhandel (XAUUSD) während der London- und New-York-Sessions entwickelt.

Exklusive Gold-Scalping-Strategie

  • Basierend auf professioneller Trendfolgelogik für präzise Handelsergebnisse.

Einfache Einrichtung & Support

  • Einfache Installation, kostenlose lebenslange Updates und dedizierter 24/7-Support.



Wer kann TW Sniper EA MT5 verwenden?

Egal ob Anfänger oder erfahrener Trader – TW Sniper EA MT5 bietet einen professionellen Vorteil im Gold-Scalping und in automatisierten Trendhandelssystemen.


Optimale Einstellungen für maximale Performance

  • Broker: Wählen Sie einen Broker mit niedrigen Spreads.

  • Kontotyp: ECN oder ECN_Pro empfohlen.

  • Mindestguthaben: 1000 $ erforderlich.

  • Hebelwirkung: mindestens 1:500 empfohlen.

  • Bestes Paar: Nur für XAUUSD (Gold) optimiert.

  • VPS erforderlich: Nutzen Sie einen zuverlässigen VPS für einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb.


Für vollständige Einrichtung und Nutzungshinweise verweisen wir auf unser umfassendes Tutorial und Video-Walkthroughs.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

