TW Sniper EA MT5
- Experten
- Altan Karakaya
- Version: 1.3
- Aktivierungen: 20
TW Sniper EA MT5 ist ein professioneller Forex Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD), entwickelt mit einer fortschrittlichen Trendfolge-Scalping-Strategie, um selbst unter sehr volatilen Marktbedingungen stabile Ergebnisse zu erzielen. Dieser Gold-Scalping-Roboter konzentriert sich auf präzises Trading während der London- und New-York-Sessions und sorgt für stetiges Wachstum bei striktem Risikomanagement und professionellem Money Management. Mit diesem vollständig automatisierten Gold-Trading-Roboter erhalten Trader verlässliche Ergebnisse, eine einfache Einrichtung und langfristige Portfoliosicherheit.
Warum TW Sniper EA wählen?
Optimiertes Risikomanagement
- Führt jeweils nur einen XAUUSD-Trade mit fortschrittlichem Risikomanagement aus.
Kapitalschutz
- Mehrere Schutzalgorithmen sichern Ihr Handelskonto.
Professionelles Money Management
- Versteckter Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) mit strengem Drawdown-Kontrollsystem.
Nachgewiesene Leistung
- Bis zu 80 % Gewinnrate und mögliches monatliches Kapitalwachstum von 20 %.
Sitzungsoptimierung
- Speziell für den Goldhandel (XAUUSD) während der London- und New-York-Sessions entwickelt.
Exklusive Gold-Scalping-Strategie
- Basierend auf professioneller Trendfolgelogik für präzise Handelsergebnisse.
Einfache Einrichtung & Support
- Einfache Installation, kostenlose lebenslange Updates und dedizierter 24/7-Support.
Wer kann TW Sniper EA MT5 verwenden?
Egal ob Anfänger oder erfahrener Trader – TW Sniper EA MT5 bietet einen professionellen Vorteil im Gold-Scalping und in automatisierten Trendhandelssystemen.
Optimale Einstellungen für maximale Performance
-
Broker: Wählen Sie einen Broker mit niedrigen Spreads.
-
Kontotyp: ECN oder ECN_Pro empfohlen.
-
Mindestguthaben: 1000 $ erforderlich.
-
Hebelwirkung: mindestens 1:500 empfohlen.
-
Bestes Paar: Nur für XAUUSD (Gold) optimiert.
-
VPS erforderlich: Nutzen Sie einen zuverlässigen VPS für einen unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb.
Für vollständige Einrichtung und Nutzungshinweise verweisen wir auf unser umfassendes Tutorial und Video-Walkthroughs.