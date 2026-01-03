GBPUSD velocity pro
- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
GPBUSD Velocity Pro
Asesor Experto de Scalping de Alta Frecuencia para GBPUSD (Optimizado para M5)
GPBUSD Velocity Pro es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia (HFT ) diseñado profesionalmente y construido exclusivamente para GBPUSD (Cable).
Está diseñado para explotar la volatilidad intradía con una ejecución precisa, un estricto control del riesgo y una total adaptabilidad al broker.
Este EA está optimizado para funcionar en el marco temporal M5 y está listo para operar desde el primer momento.
Rendimiento Backtest Probado
-
Saldo Inicial: $5,000
-
Beneficio Neto: ~$40,450
-
Reducción máxima: ~6%
-
Factor de beneficio: 1,7+
-
Total de operaciones: 8.000+
-
Tasa de ganancias: ~57%
-
Marco temporal: M5 (Obligatorio)
Los resultados de las pruebas retrospectivas demuestran una gran eficiencia del capital, una ejecución coherente y una exposición al riesgo controlada.
(Se adjunta una captura de pantalla del rendimiento como referencia).
Características principales
Totalmente optimizado - No requiere ajuste manual
-
Parámetros calibrados internamente
-
Sin necesidad de optimización externa
-
Diseñado para un comportamiento consistente en todas las condiciones de mercado
Detección y adaptación automática de brokers
-
Detecta automáticamente los modos de ejecución del broker (FOK / IOC / RETURN)
-
Se adapta a las características específicas del broker:
-
Extensiones de símbolos
-
Condiciones de spread
-
Requisitos de nivel de stop
-
-
Compatible con la mayoría de brokers MT5
Motor de ejecución de alta frecuencia
-
Lógica basada en ticks para una rápida toma de decisiones
-
Optimizado para la rápida evolución de los precios del GBPUSD
-
Funciona mejor durante las sesiones de negociación activas
Protección avanzada de riesgos y márgenes
-
Validación del margen antes de la operación
-
Lógica de colocación de stops a prueba de brokers
-
Evita la sobreexposición y los fallos de ejecución
Lógica de gestión de operaciones
-
Stop Loss y Take Profit fijos y compatibles con el broker
-
Filtrado de márgenes para evitar condiciones de mercado desfavorables
-
Una posición activa por símbolo para controlar el riesgo
-
Sin rejilla, sin martingala, sin promedios
Uso recomendado
-
Símbolo: GBPUSD
-
Marco temporal: M5 (Obligatorio)
-
Tamaño del Lote: Comience de forma conservadora (0.01-0.10)
-
Broker: Baja propagación, baja latencia MT5 corredor recomendado
-
VPS: Muy recomendable para una ejecución óptima
Adecuado para
-
Operadores que buscan scalping de alta frecuencia con riesgo controlado
-
Usuarios que prefieren sistemas totalmente automatizados y preoptimizados
-
Operadores de prop firm y challenge centrados en el control del drawdown
-
Operadores que priorizan la calidad de ejecución y la estabilidad
Notas importantes
-
Este EA no utiliza técnicas de martingala o rejilla
-
La lógica de la estrategia es propia y está protegida intencionadamente
-
Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro
-
La gestión adecuada del riesgo es responsabilidad del usuario