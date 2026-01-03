GBPUSD velocity pro

GPBUSD Velocity Pro

Asesor Experto de Scalping de Alta Frecuencia para GBPUSD (Optimizado para M5)

GPBUSD Velocity Pro es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia (HFT ) diseñado profesionalmente y construido exclusivamente para GBPUSD (Cable).
Está diseñado para explotar la volatilidad intradía con una ejecución precisa, un estricto control del riesgo y una total adaptabilidad al broker.

Este EA está optimizado para funcionar en el marco temporal M5 y está listo para operar desde el primer momento.

Rendimiento Backtest Probado

  • Saldo Inicial: $5,000

  • Beneficio Neto: ~$40,450

  • Reducción máxima: ~6%

  • Factor de beneficio: 1,7+

  • Total de operaciones: 8.000+

  • Tasa de ganancias: ~57%

  • Marco temporal: M5 (Obligatorio)

Los resultados de las pruebas retrospectivas demuestran una gran eficiencia del capital, una ejecución coherente y una exposición al riesgo controlada.
(Se adjunta una captura de pantalla del rendimiento como referencia).

Características principales

Totalmente optimizado - No requiere ajuste manual

  • Parámetros calibrados internamente

  • Sin necesidad de optimización externa

  • Diseñado para un comportamiento consistente en todas las condiciones de mercado

Detección y adaptación automática de brokers

  • Detecta automáticamente los modos de ejecución del broker (FOK / IOC / RETURN)

  • Se adapta a las características específicas del broker:

    • Extensiones de símbolos

    • Condiciones de spread

    • Requisitos de nivel de stop

  • Compatible con la mayoría de brokers MT5

Motor de ejecución de alta frecuencia

  • Lógica basada en ticks para una rápida toma de decisiones

  • Optimizado para la rápida evolución de los precios del GBPUSD

  • Funciona mejor durante las sesiones de negociación activas

Protección avanzada de riesgos y márgenes

  • Validación del margen antes de la operación

  • Lógica de colocación de stops a prueba de brokers

  • Evita la sobreexposición y los fallos de ejecución

Lógica de gestión de operaciones

  • Stop Loss y Take Profit fijos y compatibles con el broker

  • Filtrado de márgenes para evitar condiciones de mercado desfavorables

  • Una posición activa por símbolo para controlar el riesgo

  • Sin rejilla, sin martingala, sin promedios

Uso recomendado

  • Símbolo: GBPUSD

  • Marco temporal: M5 (Obligatorio)

  • Tamaño del Lote: Comience de forma conservadora (0.01-0.10)

  • Broker: Baja propagación, baja latencia MT5 corredor recomendado

  • VPS: Muy recomendable para una ejecución óptima

Adecuado para

  • Operadores que buscan scalping de alta frecuencia con riesgo controlado

  • Usuarios que prefieren sistemas totalmente automatizados y preoptimizados

  • Operadores de prop firm y challenge centrados en el control del drawdown

  • Operadores que priorizan la calidad de ejecución y la estabilidad

Notas importantes

  • Este EA no utiliza técnicas de martingala o rejilla

  • La lógica de la estrategia es propia y está protegida intencionadamente

  • Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro

  • La gestión adecuada del riesgo es responsabilidad del usuario


Otros productos de este autor
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indicadores
Indicador de Apertura de Rango Pro Indicador profesional ORB de sesión para MT5 Opening Range Breakout Pro es un indicador ORB (Opening Range Breakout) altamente visual y totalmente personalizable para MetaTrader 5, diseñado para operadores intradía, de sesión y de prop-firm . El indicador traza automáticamente el máximo y el mínimo del rango de apertura , junto con varios niveles objetivo por encima y por debajo del rango , lo que permite a los operadores visualizar claramente las zonas de rupt
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
Visión general Gold Grid Quantum es un sistema de negociación inteligente y totalmente automatizado construido exclusivamente para XAUUSD. Combina un motor grid estructurado con escalado adaptativo y conocimiento del mercado en tiempo real, lo que permite una ejecución disciplinada y manos libres en todas las condiciones de mercado. El EA opera sin indicadores tradicionales o entradas sensibles a la optimización, confiando en cambio en una lógica interna dinámica desarrollada para soportar tant
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilidades
Trailing SL Bot - Gestor de Riesgos Inteligente y Automatizado Trailing SL Bot es un potente Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para maximizar la eficiencia de sus operaciones mediante la automatización de tareas esenciales de gestión de riesgos con precisión. Características principales: Gestión automática de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP): El bot establece de forma inteligente los niveles de SL y TP en cualquier posición recién ocupada, asegurando que sus operaciones estén protegidas
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indicadores
Identificador de velas sin mecha Mejor para Oro (XAUUSD) y pares de divisas | Funciona en cualquier marco temporal No Wick Candle Identifier es un indicador de la acción del precio diseñado para resaltar las velas de alta intención donde el precio se abre exactamente en el extremo (alto o bajo). Estas velas reflejan una fuerte participación institucional y a menudo actúan como puntos de decisión, desencadenantes de continuación o niveles de reacción de alta probabilidad cuando el precio las vue
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indicadores
Tendencia de sesión adaptable Pro Fácil Plug-and-Play Auto-Optimizado Indicador de Tendencia de Sesión para MT5 Adaptive Session Trend Pro es un indicador de tendencia totalmente automático y consciente de la sesión para MetaTrader 5 que se adapta de forma inteligente al símbolo, tipo de instrumento y sesión de negociación del corredor , sin necesidad de configuración manual . Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico y al instante: Detecta el instrumento negociado (XAUUSD, US30, EUR
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
XAU Precision Trader - EA profesional de scalping de oro (M1) XAU Precision Trader es un Asesor Experto profesional sólo para Oro (XAUUSD ) creado para operadores que valoran el rendimiento realista, el control disciplinado del riesgo y la consistencia por encima de las pruebas retrospectivas sobreoptimizadas. Este EA no está ajustado para crear curvas lineales artificiales. Está diseñado para operar en condiciones reales de mercado , probado con datos reales de tick , y construido para adaptar
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
USDJPY Gopher Blitz Asesor experto de scalping de alta frecuencia para USDJPY (optimizado para M5) USDJPY Gopher Blitz es un Asesor Experto de alta frecuencia (HFT ) diseñado específicamente para la volatilidad única y las características de ejecución de USDJPY . Diseñado para la velocidad, la eficiencia y la estabilidad, este EA se centra en la captura de ráfagas rápidas de precios intradía , manteniendo un control de riesgo extremadamente estricto y una ejecución segura para el broker. El sist
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
PropFlow Scalper EURUSD (M5) PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en la superación de evaluaciones y retos. EURUSD PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en scalping centrado en las empresas de propulsión , diseñado para ayudar a los operadores a superar evaluaciones y retos , no a perseguir un crecimiento temerario. Cada elección de diseño en este EA prioriza el control de reducción, la estabilidad de alta tasa de ganancias y el cumplimiento de las reglas , por lo qu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario