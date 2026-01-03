GBPUSD velocity pro

GPBUSD Velocity Pro

Asesor Experto de Scalping de Alta Frecuencia para GBPUSD (Optimizado para M5)

GPBUSD Velocity Pro es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia (HFT ) diseñado profesionalmente y construido exclusivamente para GBPUSD (Cable).

Está diseñado para explotar la volatilidad intradía con una ejecución precisa, un estricto control del riesgo y una total adaptabilidad al broker.

Este EA está optimizado para funcionar en el marco temporal M5 y está listo para operar desde el primer momento.

Rendimiento Backtest Probado

Saldo Inicial: $5,000

Beneficio Neto: ~$40,450

Reducción máxima: ~6%

Factor de beneficio: 1,7+

Total de operaciones: 8.000+

Tasa de ganancias: ~57%

Marco temporal: M5 (Obligatorio)

Los resultados de las pruebas retrospectivas demuestran una gran eficiencia del capital, una ejecución coherente y una exposición al riesgo controlada.

(Se adjunta una captura de pantalla del rendimiento como referencia).

Características principales

Totalmente optimizado - No requiere ajuste manual

Parámetros calibrados internamente

Sin necesidad de optimización externa

Diseñado para un comportamiento consistente en todas las condiciones de mercado

Detección y adaptación automática de brokers

Detecta automáticamente los modos de ejecución del broker (FOK / IOC / RETURN)

Se adapta a las características específicas del broker: Extensiones de símbolos Condiciones de spread Requisitos de nivel de stop

Compatible con la mayoría de brokers MT5

Motor de ejecución de alta frecuencia

Lógica basada en ticks para una rápida toma de decisiones

Optimizado para la rápida evolución de los precios del GBPUSD

Funciona mejor durante las sesiones de negociación activas

Protección avanzada de riesgos y márgenes

Validación del margen antes de la operación

Lógica de colocación de stops a prueba de brokers

Evita la sobreexposición y los fallos de ejecución

Lógica de gestión de operaciones

Stop Loss y Take Profit fijos y compatibles con el broker

Filtrado de márgenes para evitar condiciones de mercado desfavorables

Una posición activa por símbolo para controlar el riesgo

Sin rejilla, sin martingala, sin promedios

Uso recomendado

Símbolo: GBPUSD

Marco temporal: M5 (Obligatorio)

Tamaño del Lote: Comience de forma conservadora (0.01-0.10)

Broker: Baja propagación, baja latencia MT5 corredor recomendado

VPS: Muy recomendable para una ejecución óptima

Adecuado para

Operadores que buscan scalping de alta frecuencia con riesgo controlado

Usuarios que prefieren sistemas totalmente automatizados y preoptimizados

Operadores de prop firm y challenge centrados en el control del drawdown

Operadores que priorizan la calidad de ejecución y la estabilidad

