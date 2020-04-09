Gold Exacution Core

GOLD EXECUTION CORE - VIP-AUSGABE

GOLD EXECUTION CORE VIP ist ein professioneller Handelsberater für XAUUSD, der für Händler geschaffen wurde, die mit dem Markt als System und nicht als Lotterie arbeiten.
Der Algorithmus konzentriert sich auf die präzise Ausführung von Eingängen in der Phase der bestätigten Bewegung und schließt den Handel unter chaotischen Marktbedingungen aus.

Der Advisor verwendet keine Raster, Mittelwertbildung oder aggressive Methoden zur Erhöhung des Volumens.
Die gesamte Logik ist auf Kontrolle, Disziplin und Qualität der Transaktionen aufgebaut.

Algorithmus-Konzept

GOLD EXECUTION CORE VIP analysiert den Goldmarkt anhand einer Kombination aus Trend- und Momentumfaktoren und platziert Trades nur dann, wenn die wichtigsten Bedingungen erfüllt sind.
Der Einstieg erfolgt strikt nach der Marktstruktur unter Berücksichtigung der aktuellen Volatilität und Dynamik der Bewegung.

Der Algorithmus versucht nicht, jeden Abschnitt des Charts zu handeln.
Das Hauptziel besteht darin, nur in gerechtfertigten Marktphasen zu handeln.

Handelsarchitektur

Der Advisor arbeitet im Einzeltransaktionsmodus, ohne die Position zu erhöhen.
Käufe und Verkäufe werden unabhängig voneinander verarbeitet und können in unterschiedlichen Marktphasen aktiviert werden.

Eröffnungskontrolle:

  • Überprüfung der Trendrichtung

  • Filterung von Impulsen

  • Schutz gegen Eingaben mit geringer Aktivität

  • Ausführung nur am neuen Takt

Ausgangskontrolle:

  • fester Take Profit

  • geschützter Stop Loss

  • logische Schließung bei Änderung der Marktstruktur

Risiko-Management

GOLD EXECUTION CORE VIP ist für die genaue und vorhersehbare Arbeit mit Kapital konzipiert.

Unterstützt durch:

  • festes Volumen

  • Losberechnung auf Basis des Risikoprozentsatzes

  • Begrenzung der maximalen Anzahl von Positionen

  • Wiedereinstiegskontrolle

Fehlt:

  • Kettengeschäfte

  • Martingal

  • Sperrung

  • Verlust-Mittelwertbildung

Technische Spezifikationen

Handelsinstrument: XAUUSD
Empfohlene Zeitrahmen: M5 - M15
Kontotyp: ECN / RAW
Zählweisen: Netting und Hedging
Plattform: MetaTrader 5 (Build 5400 und höher)

Für wen ist dieser Advisor gedacht?

GOLD EXECUTION CORE VIP ist für Trader gedacht, die:

  • mit Gold als Hauptinstrument arbeiten

  • ein strenges Risikomanagement betreiben

  • die Qualität der Transaktionen der Quantität vorziehen

  • eher auf Stabilität als auf aggressive Kontobeschleunigung setzen

Hinweis

Der Advisor ist ein Handelsinstrument und garantiert keine Rentabilität.
Die Ergebnisse hängen von den Handelsbedingungen, den Risikoparametern und der Disziplin des Nutzers ab.


