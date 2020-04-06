Cable Trinity Pro

Kabel Trinity Pro

Smart GBPUSD London Scalper | Handelt nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist

❌ Genervt von falschen Montagsbewegungen?
❌ Frustriert von zufälliger Freitagsvolatilität?

Cable Trinity Pro ist ein professioneller GBPUSD (Cable) Scalping Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, nur dann zu handeln , wenn der Markt statistisch gesehen am besten abschneidet - während der institutionellen London-Session.

Anstatt jeden Tag zu handeln und Ihr Konto unnötigem Rauschen auszusetzen, verwendet Cable Trinity Pro eine intelligente Kalenderlogik, um nur an Tagen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln:

  • Dienstag
  • Mittwoch
  • Donnerstag

Dieser selektive Ansatz hilft, den Drawdown zu reduzieren, minderwertige Setups zu vermeiden und sich ausschließlich auf Präzisionsgeschäfte zu konzentrieren.

Warum Cable Trinity Pro anders ist

Die meisten EAs handeln 24/5 und sind auf Glück angewiesen.
Cable Trinity Pro handelt weniger, dafür aber intelligenter.

  • ✔ Überspringt umsatzschwache Montage
  • ✔ Vermeidet unvorhersehbare Freitage
  • ✔ Handelt nur während der London Open Volatilität
  • ✔ Ausschließlich für GBPUSD entwickelt

Ideal für Trader, die Qualität der Quantität vorziehen.

Strategie-Übersicht

Cable Trinity Pro verwendet eine Momentum Dip-Buy & Pullback Strategie:

  • Beobachtet die Spanne der Asian Session
  • Geht während der Londoner Öffnung (08:00 - 12:00 Serverzeit) in den Handel ein
  • Bestätigt die Richtung anhand eines gleitenden Durchschnitts im höheren Zeitrahmen (H1)
  • Vermeidet "fallende Messer"-Einstiege, indem nur in Trendrichtung gehandelt wird

Die Strategie ist optimiert, um institutionelle Liquiditätsbewegungen zu erfassen, die häufig bei GBPUSD zu beobachten sind.

Hauptmerkmale

  • Trinity Calendar Logic
    Deaktiviert automatisch den Handel an Montagen und Freitagen, um gefälschte Ausbrüche und erratische Kursbewegungen zu vermeiden.

  • Smart Recovery Engine
    Verwendet einen kontrollierten Recovery-Mechanismus (Multiplier 2.0), der entwickelt wurde, um Trades während starker Londoner Volatilität effizient zu beenden.

  • Auto-Compounding-Modus
    Optionaler, aggressiver Wachstumsmodus für kleine bis mittelgroße Konten ($500+).

  • Nachrichten- und Spread-Schutz
    Eingebauter Spread-Filter pausiert den Handel bei abnormaler Volatilität und niedrigen Liquiditätsspitzen.

  • Professionelles Dashboard
    Echtzeit-Überwachung von Gewinn, Eigenkapital, Drawdown und Handelsstatus.

Wer sollte diesen EA verwenden?

  • ✔ Trader, die sich nur auf GBPUSD konzentrieren
  • ✔ Trader, die qualitativ hochwertige Setups mit niedriger Frequenz bevorzugen
  • ✔ Benutzer, die mit erholungsbasierten Systemen vertraut sind
  • ✔ Konten ab $500+
  • ✔ Trader, die die Präzision der London-Session wünschen

Nicht empfohlen für:
- Sehr kleine Konten
- Trader, die eine hohe Handelsfrequenz anstreben
- Benutzer, die mit Rückgewinnungssystemen nicht vertraut sind

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: Nur GBPUSD
  • Zeitrahmen: M15
  • Handelstage: Dienstag - Donnerstag (automatisch)
  • Sitzung: London geöffnet
  • Mindesteinlage: $500 (Recovery-Modus)
  • Hebelwirkung: 1:500 oder höher empfohlen
  • Konto-Typ: Standard / ECN / Rohspanne

Tipp: Testen Sie die Rent-Option immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Wichtige Risikowarnung

Dieser Expert Advisor verwendet ein Erholungsmultiplikatorsystem.
Dies kann zwar dazu beitragen, Verluste effizient auszugleichen und eine hohe Gewinnrate aufrechtzuerhalten, birgt jedoch ein höheres Risiko als Strategien ohne Rückgewinnung.

Dieser EA ist für aggressives Wachstum ausgelegt und sollte nur mit einem angemessenen Risikobewusstsein eingesetzt werden.

Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Informationen zum Entwickler

Entwickelt von Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions

Besuchen Sie mein MQL5-Profil für weitere Expert Advisors und Trading-Tools.

Weitere Produkte dieses Autors
Ghost Trader Pro
Mohd Feroze
Utilitys
Ghost Trader Pro Professionelles Stealth Trade Management Dienstprogramm für MT5 Verstecken Sie Ihren Stop Loss & Take Profit vor dem Broker Erweiterte manuelle Handelskontrolle Gebaut für Präzisions-Scalpers & professionelle Trader Ghost Trader Pro ist ein fortschrittliches Handelsverwaltungsprogramm , das für professionelle manuelle Händler entwickelt wurde, die volle Kontrolle, Geschwindigkeit und Privatsphäre wünschen. Dieses Tool schafft eine geheime Ausführungsebene zwischen Ihrer
Gold Sniper Prime
Mohd Feroze
Experten
Gold Sniper Prime M1 Hochfrequenz-Scalper für XAUUSD (Gold) Kleine Konten in großes Wachstum verwandeln Hochfrequentes M1 Scalping Verifizierte 1-Jahres-Strategie Gold Sniper Prime ist ein professioneller XAUUSD (Gold) Scalping Expert Advisor , der speziell für den M1 (1-Minuten) Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder unkontrollierten Martingale-Systemen ist Gold Sniper Prime für den konsistenten, strukturierten Hochfrequenzhandel konzipiert und zielt auf schn
TrendFuze Pro
Mohd Feroze
Indikatoren
TrendFuze Pro Präzisions-Handels-Dashboard für klare, sichere Entscheidungen Hören Sie auf, den Trend zu erraten Reagieren Sie nicht mehr auf widersprüchliche Indikatoren Handeln Sie mit Klarheit, Struktur und Bestätigung Noch nicht sicher? Nutzen Sie die 1-Monats-Mietoption , um TrendFuze Pro zu testen, bevor Sie die unbegrenzte Lizenz erwerben. Was ist TrendFuze Pro? TrendFuze Pro ist ein Premium-Dashboard für den manuellen Handel , das für Trader entwickelt wurde, die Präzision,
