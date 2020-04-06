Cable Trinity Pro
- Experten
- Mohd Feroze
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 5
Kabel Trinity Pro
Smart GBPUSD London Scalper | Handelt nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist
❌ Genervt von falschen Montagsbewegungen?
❌ Frustriert von zufälliger Freitagsvolatilität?
Cable Trinity Pro ist ein professioneller GBPUSD (Cable) Scalping Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, nur dann zu handeln , wenn der Markt statistisch gesehen am besten abschneidet - während der institutionellen London-Session.
Anstatt jeden Tag zu handeln und Ihr Konto unnötigem Rauschen auszusetzen, verwendet Cable Trinity Pro eine intelligente Kalenderlogik, um nur an Tagen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln:
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
Dieser selektive Ansatz hilft, den Drawdown zu reduzieren, minderwertige Setups zu vermeiden und sich ausschließlich auf Präzisionsgeschäfte zu konzentrieren.
Warum Cable Trinity Pro anders ist
Die meisten EAs handeln 24/5 und sind auf Glück angewiesen.
Cable Trinity Pro handelt weniger, dafür aber intelligenter.
- ✔ Überspringt umsatzschwache Montage
- ✔ Vermeidet unvorhersehbare Freitage
- ✔ Handelt nur während der London Open Volatilität
- ✔ Ausschließlich für GBPUSD entwickelt
Ideal für Trader, die Qualität der Quantität vorziehen.
Strategie-Übersicht
Cable Trinity Pro verwendet eine Momentum Dip-Buy & Pullback Strategie:
- Beobachtet die Spanne der Asian Session
- Geht während der Londoner Öffnung (08:00 - 12:00 Serverzeit) in den Handel ein
- Bestätigt die Richtung anhand eines gleitenden Durchschnitts im höheren Zeitrahmen (H1)
- Vermeidet "fallende Messer"-Einstiege, indem nur in Trendrichtung gehandelt wird
Die Strategie ist optimiert, um institutionelle Liquiditätsbewegungen zu erfassen, die häufig bei GBPUSD zu beobachten sind.
Hauptmerkmale
- Trinity Calendar Logic
Deaktiviert automatisch den Handel an Montagen und Freitagen, um gefälschte Ausbrüche und erratische Kursbewegungen zu vermeiden.
- Smart Recovery Engine
Verwendet einen kontrollierten Recovery-Mechanismus (Multiplier 2.0), der entwickelt wurde, um Trades während starker Londoner Volatilität effizient zu beenden.
- Auto-Compounding-Modus
Optionaler, aggressiver Wachstumsmodus für kleine bis mittelgroße Konten ($500+).
- Nachrichten- und Spread-Schutz
Eingebauter Spread-Filter pausiert den Handel bei abnormaler Volatilität und niedrigen Liquiditätsspitzen.
- Professionelles Dashboard
Echtzeit-Überwachung von Gewinn, Eigenkapital, Drawdown und Handelsstatus.
Wer sollte diesen EA verwenden?
- ✔ Trader, die sich nur auf GBPUSD konzentrieren
- ✔ Trader, die qualitativ hochwertige Setups mit niedriger Frequenz bevorzugen
- ✔ Benutzer, die mit erholungsbasierten Systemen vertraut sind
- ✔ Konten ab $500+
- ✔ Trader, die die Präzision der London-Session wünschen
Nicht empfohlen für:
- Sehr kleine Konten
- Trader, die eine hohe Handelsfrequenz anstreben
- Benutzer, die mit Rückgewinnungssystemen nicht vertraut sind
Empfohlene Einstellungen
- Symbol: Nur GBPUSD
- Zeitrahmen: M15
- Handelstage: Dienstag - Donnerstag (automatisch)
- Sitzung: London geöffnet
- Mindesteinlage: $500 (Recovery-Modus)
- Hebelwirkung: 1:500 oder höher empfohlen
- Konto-Typ: Standard / ECN / Rohspanne
Tipp: Testen Sie die Rent-Option immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
Wichtige Risikowarnung
Dieser Expert Advisor verwendet ein Erholungsmultiplikatorsystem.
Dies kann zwar dazu beitragen, Verluste effizient auszugleichen und eine hohe Gewinnrate aufrechtzuerhalten, birgt jedoch ein höheres Risiko als Strategien ohne Rückgewinnung.
Dieser EA ist für aggressives Wachstum ausgelegt und sollte nur mit einem angemessenen Risikobewusstsein eingesetzt werden.
Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
Informationen zum Entwickler
Entwickelt von Mohd Feroze (Ferozemd)
Professional Trading Solutions
Besuchen Sie mein MQL5-Profil für weitere Expert Advisors und Trading-Tools.