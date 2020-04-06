Kabel Trinity Pro

Smart GBPUSD London Scalper | Handelt nur, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist

❌ Genervt von falschen Montagsbewegungen?

❌ Frustriert von zufälliger Freitagsvolatilität?

Cable Trinity Pro ist ein professioneller GBPUSD (Cable) Scalping Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, nur dann zu handeln , wenn der Markt statistisch gesehen am besten abschneidet - während der institutionellen London-Session.

Anstatt jeden Tag zu handeln und Ihr Konto unnötigem Rauschen auszusetzen, verwendet Cable Trinity Pro eine intelligente Kalenderlogik, um nur an Tagen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu handeln:

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Dieser selektive Ansatz hilft, den Drawdown zu reduzieren, minderwertige Setups zu vermeiden und sich ausschließlich auf Präzisionsgeschäfte zu konzentrieren.

Warum Cable Trinity Pro anders ist

Die meisten EAs handeln 24/5 und sind auf Glück angewiesen.

Cable Trinity Pro handelt weniger, dafür aber intelligenter.

✔ Überspringt umsatzschwache Montage

✔ Vermeidet unvorhersehbare Freitage

✔ Handelt nur während der London Open Volatilität

✔ Ausschließlich für GBPUSD entwickelt

Ideal für Trader, die Qualität der Quantität vorziehen.

Strategie-Übersicht

Cable Trinity Pro verwendet eine Momentum Dip-Buy & Pullback Strategie:

Beobachtet die Spanne der Asian Session

Geht während der Londoner Öffnung (08:00 - 12:00 Serverzeit) in den Handel ein

in den Handel ein Bestätigt die Richtung anhand eines gleitenden Durchschnitts im höheren Zeitrahmen (H1)

Vermeidet "fallende Messer"-Einstiege, indem nur in Trendrichtung gehandelt wird

Die Strategie ist optimiert, um institutionelle Liquiditätsbewegungen zu erfassen, die häufig bei GBPUSD zu beobachten sind.

Hauptmerkmale

Trinity Calendar Logic

Deaktiviert automatisch den Handel an Montagen und Freitagen, um gefälschte Ausbrüche und erratische Kursbewegungen zu vermeiden.

Smart Recovery Engine

Verwendet einen kontrollierten Recovery-Mechanismus (Multiplier 2.0), der entwickelt wurde, um Trades während starker Londoner Volatilität effizient zu beenden.

Auto-Compounding-Modus

Optionaler, aggressiver Wachstumsmodus für kleine bis mittelgroße Konten ($500+).

Nachrichten- und Spread-Schutz

Eingebauter Spread-Filter pausiert den Handel bei abnormaler Volatilität und niedrigen Liquiditätsspitzen.

Professionelles Dashboard

Echtzeit-Überwachung von Gewinn, Eigenkapital, Drawdown und Handelsstatus.

Wer sollte diesen EA verwenden?

✔ Trader, die sich nur auf GBPUSD konzentrieren

auf konzentrieren ✔ Trader, die qualitativ hochwertige Setups mit niedriger Frequenz bevorzugen

bevorzugen ✔ Benutzer, die mit erholungsbasierten Systemen vertraut sind

vertraut sind ✔ Konten ab $500+

✔ Trader, die die Präzision der London-Session wünschen

Nicht empfohlen für:

- Sehr kleine Konten

- Trader, die eine hohe Handelsfrequenz anstreben

- Benutzer, die mit Rückgewinnungssystemen nicht vertraut sind

Empfohlene Einstellungen

Symbol: Nur GBPUSD

Nur GBPUSD Zeitrahmen: M15

M15 Handelstage: Dienstag - Donnerstag (automatisch)

Dienstag - Donnerstag (automatisch) Sitzung: London geöffnet

London geöffnet Mindesteinlage: $500 (Recovery-Modus)

$500 (Recovery-Modus) Hebelwirkung: 1:500 oder höher empfohlen

1:500 oder höher empfohlen Konto-Typ: Standard / ECN / Rohspanne

Tipp: Testen Sie die Rent-Option immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln.

Wichtige Risikowarnung

Dieser Expert Advisor verwendet ein Erholungsmultiplikatorsystem.

Dies kann zwar dazu beitragen, Verluste effizient auszugleichen und eine hohe Gewinnrate aufrechtzuerhalten, birgt jedoch ein höheres Risiko als Strategien ohne Rückgewinnung.

Dieser EA ist für aggressives Wachstum ausgelegt und sollte nur mit einem angemessenen Risikobewusstsein eingesetzt werden.

Testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Informationen zum Entwickler

Entwickelt von Mohd Feroze (Ferozemd)

Professional Trading Solutions

Besuchen Sie mein MQL5-Profil für weitere Expert Advisors und Trading-Tools.