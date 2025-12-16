GoldFish Core Scalper for Gold Trading

Produkt-Übersicht

GoldFish Pro MT5 v3.801 ist ein professioneller Expert Advisor, der exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Der EA wurde für Händler entwickelt, die ein stabiles, regelbasiertes automatisiertes System suchen, das sich an wechselnde Marktbedingungen anpasst und gleichzeitig eine strenge Ausführungsdisziplin beibehält. GoldFish Pro konzentriert sich auf Präzision, Konsistenz und kontrolliertes Engagement und ist daher für den langfristigen Einsatz auf echten Handelskonten geeignet.

Version v3.801 ist eine Market-Ready-Version, die vollständig mit den MQL5-Marktvalidierungsstandards und den Ausführungsanforderungen der Broker übereinstimmt.

Wichtigste Vorteile

✔ Ausschließlich für XAUUSD optimiert

GoldFish Pro ist kein generischer Multi-Symbol EA.

Alle internen Parameter und die Ausführungslogik sind speziell auf das Verhalten des Goldmarktes, die Volatilitätsmerkmale und die Handelsbedingungen zugeschnitten.

✔ Adaptive Filterung der Marktbedingungen

Der EA wertet die Marktqualität kontinuierlich in Echtzeit aus und vermeidet den Handel unter ungünstigen Bedingungen, wie z.B. Preisbewegungen von geringer Qualität oder instabile Volatilitätsbedingungen.

Dies trägt dazu bei, unnötige Trades zu reduzieren und die Ausführungseffizienz insgesamt zu verbessern.

✔ Kontrolliertes Handelsmanagement

GoldFish Pro wendet ein strukturiertes Positionsmanagement mit klar definierten Limits an:

Keine unkontrollierte Positionsakkumulation

Kein Rückgewinnungs- oder Verlustjagdverhalten

Das Handelsengagement bleibt innerhalb vordefinierter Sicherheitsgrenzen

Das System ist so konzipiert, dass der Kapitalschutz an erster Stelle steht, die Performance an zweiter.

✔ Automatische risikobasierte Positionsdimensionierung

Die Positionsgröße wird automatisch auf der Grundlage der Kontoparameter und der aktuellen Marktbedingungen berechnet, so dass der EA ein konsistentes Risikoverhalten über verschiedene Kontogrößen hinweg beibehält.

Keine manuellen Lot-Berechnungen erforderlich.

✔ Entwickelt für reale Handelsbedingungen (v3.801)

Diese Version enthält alle obligatorischen Ausführungsgarantien, die für den kommerziellen Vertrieb erforderlich sind:

Überprüfung der Broker-Stop-Level und Ausführungsbeschränkungen

Überprüfung der Margin-Verfügbarkeit vor Auftragserteilung

Stabiler Betrieb in Strategy Tester und Live-Umgebungen

Der EA ist nicht auf brokerspezifische Bedingungen angewiesen.



Empfohlene Broker-Umgebung

GoldFish Pro MT5 v3.801 ist so konzipiert, dass er am besten unter ECN-ähnlichen Handelsbedingungen funktioniert, bei denen Ausführungsqualität und Spread-Stabilität im Vordergrund stehen.

Für eine optimale Leistung wird empfohlen, den EA mit Brokern zu verwenden, die Folgendes bieten:

Rohe oder niedrige Spreads für XAUUSD

Schnelle und zuverlässige Auftragsausführung

Stabile Handelsbedingungen mit minimalen Requotes

Native MT5-Unterstützung mit ECN-Preisen

Broker wie IC Markets, Pepperstone und andere vergleichbare ECN-Anbieter werden häufig von Händlern verwendet, die GoldFish Pro einsetzen, da ihre Ausführungsumgebung gut mit den operativen Anforderungen des EA übereinstimmt.

Diese Empfehlung basiert ausschließlich auf den Ausführungsmerkmalen und nicht auf Leistungsgarantien oder der Befürwortung von Brokern.

Händler sollten den EA immer auf einem Demokonto bei ihrem gewählten Broker testen, bevor sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Empfohlenes Setup

Plattform : MetaTrader 5

Symbol : Nur XAUUSD

Zeitrahmen : M5 (empfohlen)

Konto-Typ : ECN / Raw Spread bevorzugt

Hebelwirkung : Mindestens 1:100

VPS: Dringend empfohlen für kontinuierlichen Betrieb

⚠️ Die Verwendung des EA auf anderen Symbolen als XAUUSD wird nicht unterstützt und kann zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen.

Wer sollte diesen EA verwenden

GoldFish Pro MT5 v3.801 ist für Trader geeignet, die:

Gold (XAUUSD) als ihr Hauptinstrument handeln

disziplinierte Automatisierung gegenüber aggressiven Strategien bevorzugen

Martingal-, Hedging- oder manuelle Interventionssysteme meiden

einen kommerziellen EA suchen, der für den Einsatz auf dem realen Markt entwickelt wurde

Wichtiger Hinweis

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit Gold und gehebelten Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Kapital handeln.

Zusammenfassung

GoldFish Pro MT5 v3.801 ist ein fokussierter, professioneller Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD-Händler entwickelt wurde, die Wert auf robuste Ausführung, kontrolliertes Risiko und langfristige Stabilität legen.

Keine überzogenen Ansprüche.

Keine unnötige Komplexität.

Nur ein sauberer, marktkonformer EA, der für ernsthafte Goldhändler entwickelt wurde.



Gebaut für reale Ausführung, nicht für idealisierte Backtests - ein professioneller XAUUSD EA, der unter nahezu realen Bedingungen getestet wurde.



Backtest-Highlights (3-monatiger Stresstest)

Testzeitraum : 3 Monate (vom 01. September 2025 bis zum 08. Dezember 2025 )

Symbol : XAUUSD

Zeitrahmen : M5

Modellierung : Jeder Tick basiert auf echten Ticks

Ausführungsverzögerung : 200 ms (mit Slippage- und Requotes-Emulation)

Optimierung: Deaktiviert (gleiche Eingaben für alle Tests)

Konsistenz der Leistung bei verschiedenen Kontogrößen

$1.000 Ersteinlage

→ Nettogewinn: ~$73.451 | Gewinnfaktor: 1,26

10.000 $ Ersteinlage

→ Nettogewinn: ~$908.442 | Gewinnfaktor: 1,36

100.000 $ Ersteinlage

→ Nettogewinn: ~$3.409.604 | Gewinnfaktor: 1,42

Anzahl identischer Trades : 281 Trades über alle Tests hinweg

Gleiche EA-Einstellungen - keine Kurvenanpassung, keine Parameteränderungen

Was dies demonstriert

Ergebnisse, die unter nahezu realen Ausführungsbedingungen erzielt wurden, keine idealisierten Backtests

Skalierbares Verhalten von kleinem bis großem Kapital mit konsistenter Logik

Entwickelt für den Umgang mit Latenz, Streuungsvariationen und Ausführungsverzögerungen

⚠️ Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann ich eine feste Losgröße festlegen?

Nein. Der EA verwendet eine automatische Positionsgröße, die auf dem von Ihnen definierten Risiko (%) basiert und ein konsistentes Risikomanagement gewährleistet.

2. Wie kann ich mit kleineren Losgrößen handeln?

Reduzieren Sie einfach das Risiko (%) in den Inputs. Der EA wird die Positionsgröße automatisch anpassen.

3. Verwendet dieser EA Martingale oder Grid Recovery?

Nein. Der EA verwendet keine Martingale- oder Loss-Recovery-Strategien.

4. Für welches Symbol ist dieser EA konzipiert?

Dieser EA ist ausschließlich für XAUUSD (Gold) konzipiert und optimiert.

5. Welchen Zeitrahmen sollte ich verwenden?

Der empfohlene Zeitrahmen ist M5.

6. Ist VPS erforderlich?

VPS ist nicht zwingend erforderlich, wird aber für einen stabilen 24/5-Betrieb dringend empfohlen.

7. Funktioniert der EA mit jedem Broker?

Der EA ist broker-unabhängig. ECN-Broker mit niedrigem Spread und zuverlässiger Ausführung werden empfohlen.

8. Muss ich die Einstellungen optimieren?

Nein. Der EA ist so konzipiert, dass er mit den Standardeinstellungen stabil läuft. Eine Über-Optimierung wird nicht empfohlen.

9. Ist dieser EA für Anfänger geeignet?

Ja, für Benutzer, die automatisierten Handel mit kontrolliertem Risiko bevorzugen. Vor dem Live-Einsatz wird ein Demotest empfohlen.

10. Garantiert der EA Gewinne?

Nein. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen und den Risikoeinstellungen ab.

🔎 Schlüsselwörter & beliebte Suchbegriffe

Um die Sichtbarkeit in der MQL5-Markt- und Handelsgemeinschaft zu verbessern, wird GoldFish Pro MT5 v3.801 häufig mit den folgenden Suchbegriffen in Verbindung gebracht:

#XAUUSD

#GoldTrading

#GoldEA

#MT5EA

#ExpertAdvisor

#AutoTrading

#AlgorithmicTrading

#ForexRobots

#GoldRobot

#ProfessionalEA

#TradingAutomation

#MT5Gold

#GoldScalping

#RiskManagement

#TrendTrading

#PropFirmFriendly

#NonMartingaleEA

#SafeTradingEA

#CommercialEA

#MarketReadyEA