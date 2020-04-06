RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control

RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Der ultimative Prop-Firm-Kontenschützer

Sind Sie es leid, bei Ihren Prop-Firm-Challenges (FTMO, MFF usw.) aufgrund eines einzigen emotionalen Trades oder eines momentanen Fehlers im Risikomanagement zu scheitern? RiskGuardian Pro ist Ihr Obligatorisches Disziplin-System, das Ihnen hilft, Bewertungen zu bestehen und Ihr finanziertes Konto zu schützen.

🔥 Gelöste Kernprobleme:

* Anti-Tilt-Hard-Lock: Schließt sofort alle Trades und sperrt das Terminal in dem Moment, in dem Ihr festgelegter maximaler Tagesverlust (z. B. 4 %) erreicht wird. Es eliminiert Rache-Trading vollständig.

* Lot-Größenberechnung mit einem Klick: Hören Sie auf, manuell zu rechnen. Geben Sie einfach Ihr gewünschtes Risiko in bar ein, und das System berechnet automatisch die perfekte Lot-Größe, wodurch sichergestellt wird, dass jeder Trade den Prop-Firm-Regeln entspricht.

* Schutz des Finanzierten Kontos: Garantiert, dass Sie niemals gegen die strengen täglichen oder gesamten Drawdown-Limits verstoßen und Ihren finanzierten Status vor kostspieligen Verstößen schützen.

💸 Die Investition: Die Kosten für RiskGuardian Pro sind deutlich geringer als die Gebühr für eine einzige Prop-Firm-Wiederholungsprüfung. Es ist die billigste und effektivste Versicherung für Ihre Trading-Karriere.