Bitcoin Quantum Edge Algo
- Experten
- Ilies Zalegh
- Version: 2.60
- Aktualisiert: 5 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
BITCOIN QUANTUM EA | MT5 Expert Advisor für BTCUSD | Automatisierter Bitcoin-Trading-Roboter
🚀 Der High-End Expert Advisor zur Dominanz im Bitcoin-Trading
BITCOIN QUANTUM EA ist ein Expert Advisor der neuen Generation für MetaTrader 5,
der ausschließlich für Bitcoin (BTCUSD, BTC) entwickelt wurde – das volatilste und leistungsstärkste Krypto-Asset der Welt.
💡 Dies ist kein Massen-EA. Dies ist ein echter PREMIUM-EA.
Konzipiert für Trader, die impulsive Bitcoin-Bewegungen professionell ausnutzen und auf das nächste Level wechseln wollen.
👉 Ziel: Starke Bitcoin-Trends erfassen – bei intelligenter und kontrollierter Risikosteuerung.
⚙️ Premium-Multi-Faktor-Strategie
Im Gegensatz zu einfachen EAs, die auf nur einem Indikator basieren, nutzt BITCOIN QUANTUM EA eine
Multi-Faktor- und Multi-Timeframe-Architektur, kombiniert in einem intelligenten, dynamischen Scoring-System.
🎯 Ergebnis
👉 Weniger unnötige Trades
👉 Höhere Einstiegspräzision
👉 Optimale Nutzung der extremen Bitcoin-Volatilität
🔑 Algorithmischer Kern – Intelligentes Entscheidungs-Scoring-System
✅ Intelligente Scoring-Engine
Jedes Signal wird:
-
Über mehrere Indikatoren analysiert (RSI, MACD, EMA, ADX, ATR, Volumen)
-
Nach der Stärke jedes Kriteriums gewichtet
-
In Echtzeit bewertet (Kauf-Score vs. Verkaufs-Score)
Trading-Regeln
➡️ KAUF nur wenn Kauf-Score > Verkaufs-Score + Schwellenwert
➡️ VERKAUF nur wenn der Verkaufs-Score klar dominiert
➡️ Keine erzwungenen Trades – nur Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit
🔁 Erweiterte Multi-Timeframe-Analyse
-
M15 / H1 → Erkennung des Einstiegssignals
-
H4 / D1 → Bestätigung des übergeordneten Trends
-
M5 → Präzises Timing & Drawdown-Reduktion
📊 Integrierte Trading-Kriterien
✅ Dynamischer RSI (Überkauft / Überverkauft)
✅ Automatische Unterstützungs- & Widerstandszonen
✅ Marktstruktur / Price Action
✅ Reale Volatilität (adaptiver ATR)
✅ Volumen & Momentum
✅ MACD-Divergenzen
✅ EMA-Kreuzungen (21 / 50 / 100)
✅ Zonen-Konfluenz (Fibonacci, runde Zahlen, Hochs/Tiefs)
🛡️ Dynamisches Risikomanagement – Premium-Niveau
Schnell handeln ≠ unkontrolliert handeln.
✔️ Intelligenter Stop-Loss basierend auf Szenario-Invalidierung (Swing / ATR)
✔️ Automatische Positionsgröße gemäß Kapital & Risiko
✔️ Inaktivitätsfilter – keine Trades in schwachen Marktphasen
✔️ Kontrollierter Drawdown – Prop-Firm-kompatibel
✔️ Mindest-CRV 1:1,5 (anpassbar)
✔️ Kein Martingale – Kein Grid (sicheres Trading)
👉 Perfekte Balance zwischen kontrollierter Aggressivität und Kapitalschutz.
📈 Backtest-Ergebnisse (2021–2025)
✔️ Verifizierte Performance
-
Schnelles & stabiles Wachstum
-
Effiziente Nutzung impulsiver Bitcoin-Phasen
-
Kontrollierter Drawdown auch bei hoher Volatilität
👉 Die Ergebnisse spiegeln die PREMIUM-Qualität des Algorithmus wider – nicht übermäßiges Risiko.
💎 Warum BITCOIN QUANTUM EA wählen?
🚀 Exklusiv für Bitcoin (BTCUSD, BTC) optimiert
⚡ Entwickelt für starke Bitcoin-Trends
🎯 Ideal für Prop-Firm-Trader & ambitionierte Händler
⚙️ Sofort einsatzbereit – Premium-Einstellungen inklusive
🛡️ Strikte Drawdown-Kontrolle – FTMO / MFF-konform
💻 VPS-kompatibel – 24/7 automatisierter Betrieb
🔒 Maximale Sicherheit – keine DLLs, keine externen Aufrufe
🌍 Kompatibel mit allen MT5-Brokern (ECN / STP / MM)
🔄 Lebenslange kostenlose Updates
📬 Priorisierter Premium-Support
🏆 Vergleich mit anderen Bitcoin-EAs
❌ Andere EAs: Einzelindikator, nicht BTC-optimiert, hoher Drawdown
✅ QUANTUM EA: Multi-Faktor-Logik, intelligentes Scoring, BTC-optimiert, kontrollierter Drawdown
📦 Im Kauf enthalten
✅ PREMIUM .EX5-Datei (einsatzbereit)
✅ Optimierte Einstellungsdateien (.set)
✅ Lebenslange kostenlose Updates
✅ Dedizierter Support über MQL5-Nachrichten
📥 Schnelle Installation (5 Minuten)
1️⃣ MetaTrader 5 öffnen
2️⃣ Datei in MQL5 > Experts kopieren
3️⃣ MT5 neu starten
4️⃣ EA auf BTCUSD – M15 empfohlen starten
5️⃣ Standard-Einstellungen verwenden (bereits optimiert)
👉 In wenigen Minuten einsatzbereit.
💰 Launch-Angebot – PREMIUM EA
BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM wird zu einem exklusiven Einführungspreis für frühe Nutzer angeboten.
💡 Einführungspreis: 349,99 USD
💡 Geplanter Endpreis: 2.000 USD
📈 Progressiver Preis – steigt mit jeder neuen Verkaufsstufe
👉 Jetzt kaufen =
✅ Zugriff auf einen High-End-PREMIUM-EA
✅ Alle zukünftigen Updates kostenlos
✅ Lebenslanger Prioritäts-Support
⚠️ Nach Erreichen der Aktivierungsgrenze steigt der Preis dauerhaft.
🎁 EXKLUSIVER BONUS – Gold (XAUUSD) Synergie
🔥 Gewinner-Trio 2025–2026
Die ultimative Portfolio-Synergie
|System
|Rolle
|Hauptvorteil
|⚡ BITCOIN QUANTUM EA
|Gewinnbeschleuniger
|Nutzung der höchsten Krypto-Volatilität
|🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA
|Index-Power
|Ausnutzung starker NASDAQ-Impulse
|🥇 QUANTUM GOLD AI
|Stabilität & Absicherung
|Kontrollierter Drawdown im Goldhandel
Professionelle Strategie:
✅ Diversifikation: Bitcoin + Gold + Nasdaq
✅ Portfolio-Synergie
✅ Priorisierter Multi-System-Support
✅ Frühzeitiger Zugang zu Innovationen
❓ FAQ – Häufige Fragen
➡️ Mindestkapital?
Ab 500 USD (Live-Konto) / 10.000 USD (Prop Firm)
➡️ Andere Märkte?
❌ Nein. Ausschließlich für Bitcoin optimiert.
➡️ VPS empfohlen?
✅ Ja. Essenziell für 24/7-Performance.
➡️ Prop-Firm-kompatibel?
✅ Ja. FTMO / MFF-Regeln werden eingehalten.
➡️ Parameter ändern?
❌ Nein. PREMIUM-Einstellungen bereits optimiert.
➡️ Updates?
✅ Lebenslang kostenlos – kontinuierliche Anpassung an den Bitcoin-Markt.
➡️ Empfohlener Timeframe?
✅ M15 (optimal) – auch M5 / M30 / H1 möglich.
➡️ Unterstützte Symbole?
✅ BTCUSD, BTC (brokerabhängig)
🔐 Sicherheit & Konformität
✅ 100 % autonom – keine externen Aufrufe
✅ Optimierter nativer MQL5-Code
✅ Unter realen Marktbedingungen getestet
✅ Transparente Logik – keine Blackbox
✅ Kapitalschutz durch verpflichtenden Stop-Loss
✅ Kompatibel mit regulierten Brokern
⚠️ Risikohinweis
Trading beinhaltet erhebliche Risiken und kann zum Kapitalverlust führen.
⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM ist kein Gewinnversprechen
⚠️ Vergangene Performance ≠ zukünftige Ergebnisse
⚠️ Vor Live-Trading unbedingt im Demo-Konto testen
⚠️ Nur Kapital einsetzen, dessen Verlust verkraftbar ist
Empfehlungen:
✅ Mindestkapital: 500 USD
✅ Risiko pro Trade: 1–2 %
✅ VPS für 24/7-Stabilität
✅ ECN/STP-Broker mit niedrigen Bitcoin-Spreads
🚀 Fazit
⚡ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM
👉 Für Trader, die die extreme Volatilität von Bitcoin beherrschen und professionell skalieren wollen.
🔥 JETZT KAUFEN UND BITCOIN DOMINIEREN
2026 BITCOIN QUANTUM EA – Elite Expert Advisor für Bitcoin ⚡
PREMIUM-Intelligenz für maximale Geschwindigkeit