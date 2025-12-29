Aurum Sentinel Engine AI

ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Aurum Sentinel Engine AI (MT5)

[Untertitel: Keltner Mean-Reversion | Linear Regression Exit | Equity Guardian]

Einführung Aurum Sentinel Engine AI ist ein hochentwickeltes hybrides Handelssystem, das entwickelt wurde, um die "Elastizität" des Markttrends zu handeln. Anstatt blind den Kursen hinterherzujagen, wartet der Sentinel auf eine Übertreibung des Kurses innerhalb eines definierten Trends (unter Verwendung von Keltner-Kanälen) und führt Trades aus, wenn die Wahrscheinlichkeit eines "Snap-Back" am höchsten ist. Er verfügt über ein einzigartiges AI Regression Exit, das den fairen Wert des Preises in Echtzeit berechnet, um Gewinne mit chirurgischer Präzision zu sichern.

Handelsstrategie (Die Sentinel-Logik) Das System arbeitet mit einer 3-stufigen "Puls"-Logik:

  1. Trend-Filter (Der Pfad): Verwendet den 200 EMA, um die unbestreitbare langfristige Richtung zu bestimmen. Es wird nie gegen den Haupttrend gehandelt.

  2. Volatilitätseinstieg (The Snap): Verwendet Keltner-Kanäle (2,5 Abweichung), um überkaufte/überverkaufte Bedingungen innerhalb des Trends zu identifizieren.
    Kaufsignal: Trend ist aufwärts + Preis berührt unteres Keltner-Band.

    • Verkaufssignal: Trend ist ABWÄRTS + Preis berührt das obere Keltner-Band.

  3. AI Regression Exit (Das Ziel): Anstelle eines festen Take Profits verwendet der EA einen linearen Regressionsalgorithmus, um den optimalen Ausstiegspunkt (Mean Reversion) zu bestimmen und die Gewinnrate zu maximieren.

Hauptmerkmale

  • Equity Guardian (Kritische Sicherheit): Ein eingebauter "Circuit Breaker". Wenn der Drawdown des Kontos die von Ihnen festgelegte Grenze erreicht (z.B. 30%), schließt der Sentinel sofort alle Geschäfte, um das verbleibende Kapital zu retten. Keine geplatzten Konten.

  • Sicherheitsventil-Gitter: Wenn sich ein Handel gegen die Eingabe bewegt, wird ein intelligentes Wiederherstellungsgitter aktiviert. Im Gegensatz zu gefährlichen Gittern fügt diese Logik nur Positionen auf wichtigen Keltner-Niveaus mit einem kontrollierten Multiplikator (1,3x) hinzu.

  • Lineare Regressionsintelligenz: Passt das Ausstiegsziel auf der Grundlage der Neigung des Marktes an und stellt sicher, dass Sie aussteigen, bevor der Trend wieder einsetzt oder sich umkehrt.

  • Prop-Firm Ready: Enthält harte Stop-Loss-Punkte pro Handel (InpStopLossPoints) und Max-Drawdown-Limits, so dass es für Finanzierungsherausforderungen geeignet ist.

Empfehlungen

  • Zeitrahmen: M15, H1 (am besten für Mean Reversion).

  • Symbole: Gold (XAUUSD) - sehr empfehlenswert aufgrund seiner Volatilität, und Major Pairs (EURUSD, GBPUSD).

  • Konto-Typ: ECN oder Standard.

  • Mindesteinlage: 500 $ (aufgrund der Recovery-Grid-Logik).

Eingabe-Parameter

  • === AURUM RISK MANAGEMENT ===

    • InpInitialLot : Startvolumen.

    • InpLotMultiplier : Raster-Multiplikator (Standardwert 1,3 zur Sicherheit).

    • InpMaxDrawdown : Notstopp %. Der EA hält an, wenn dieser Verlust erreicht wird.

  • === TREND & VOLATILITÄT ===

    • InpEMAPeriod : Trenddefinition (Standardwert 200).

    • InpKeltnerMult : Einstiegsempfindlichkeit (Höher = weniger, sicherere Trades).

  • === AI REGRESSION EXIT ===

    • InpLinRegPeriod : Lookback für den Exit-Algorithmus.

  • === SICHERHEITSVENTIL ===

    • InpGridMinDist : Mindestabstand zwischen Wiederherstellungsaufträgen.

Installationsanleitung

  1. Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter.

  2. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren.

  3. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: XAUUSD H1).

  4. Passen Sie InpMaxDrawdown an, um Ihr Eigenkapital zu schützen.

  5. Vergewissern Sie sich, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT
✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.


Weitere Produkte dieses Autors
Vortex Nomad Aegis AI
Huu Loc Nguyen
5 (1)
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Vortex Nomad Aegis [Untertitel: KAMA Trend | Vortex Energy | Aegis Elasticity Shield] Einführung Vortex Nomad Aegis ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das mit einem eingebauten Sicherheitsmechanismus ausgestattet ist: Preiselastizitätsprüfung . Die meisten Trend-Bots scheitern, weil sie kurz vor einem Pullback an der Spitze kaufen (FOMO). Dieser EA löst dieses Problem mit dem "Aegis Shield" - einem dynamischen Filter, der Ei
FREE
Aether Elliott Wave Zigzag Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Elliott Wave Zigzag Pro (MT4) [Untertitel: Wave 3 Hunter | Fib 0.618 Retracement | Margin Guard] Einführung Aether Elliott Wave Zigzag Pro ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das entwickelt wurde, um die klassische Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstelle einer komplexen Wellenzählung verwendet es einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die hochwahrscheinliche 1-2-3-Struktur zu identifizieren und
FREE
Emerald Jungle BandMaster
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Smaragddschungel BandMaster (MT4) [Untertitel: Multi-Strategy Bollinger | TP/SL Sealing Protocol | Prop Firm Safe] Einleitung Der Finanzmarkt ist ein Dschungel. Um zu überleben, braucht man Anpassungsfähigkeit und strenge Disziplin. Emerald Jungle BandMaster (EJBM) ist ein spezialisierter M15 Expert Advisor, der Ordnung ins Chaos bringt. Er wechselt dynamisch zwischen drei Kernstrategien: Trend Pullback , Squeeze Breakout und Mean-Re
FREE
Aether GannFlow TriConfirm Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - TriConfirm Scalper v1 (MT4) [Untertitel: CCI Pullback | EMA Trend | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges, marktkonformes Scalping-System, das auf dem robusten "TriConfirm"-Stack aufbaut. Es macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es drei verschiedene Marktebenen benötigt, um sich vor der Ausführung eines Handels auszurichten: Trend, Momentum und Trigger. Es wurde für die Sta
FREE
Aether GannFlow Scalper Market
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether GannFlow - Scalper Markt v2 (MT4) [Untertitel: Gann Fan Logic | Trend Pullback | Margin Guard Protection] Einführung Aether GannFlow ist ein leichtgewichtiges M5/M15 Scalping-System, das die Lücke zwischen klassischem Momentum-Trading und geometrischer Marktanalyse schließt. Es kombiniert eine robuste EMA Trend + RSI Pullback Engine mit dem einzigartigen direktionalen Filter des Gann Fan . Es wurde für die Stabilität auf MT4 en
FREE
Dorothy Web Spider V292 Smart Adaptive Scalper
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider V292 (MT4) [Untertitel: Smart Adaptive Scalper | USD Grid Jitter | Aether Engine] Einführung Dorothy Web Spider V292 repräsentiert die nächste Generation des Grid Scalping, angetrieben von der leichtgewichtigen Aether-Engine . Im Gegensatz zu statischen Grid-Systemen, die versagen, wenn sich die Marktbedingungen ändern, nutzt Dorothy "Adaptive Tuning" , um RSI-Schwellenwerte und Grid-Abstände auf der Grundlage der A
TempestLightning Elliott Wave Pro
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: TempestLightning - Elliott Wave Pro (MT4) [Untertitel: ZigZag Wave 3 Hunter | Market Health Monitor | USD Risk Logic] Einführung TempestLightning ist ein professionelles Handelssystem, das entwickelt wurde, um die komplexe Elliott-Wellen-Theorie zu automatisieren. Anstatt Wellenzählungen zu erraten, verwendet dieser EA einen präzisen ZigZag-Algorithmus, um die klassische 1-2-3-Struktur zu identifizieren und zielt auf den hochprofitabl
Inferno Storm v17 Final
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Inferno Storm v1. 7 Final (MT4) [Untertitel: M15 Scalper | Supertrend & Donchian | Market-Safe Execution] EinleitungInferno Storm v1.7 ist ein spezialisiertes M15 Scalping System, das speziell für MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Es kombiniert Trendfolge-Disziplin mit Breakout- und Pullback-Mechanismen. Im Gegensatz zu Standard-MT4-Bots, die bei ECN-Brokern häufig aufgrund von Ausführungsfehlern scheitern, verfügt Inferno Storm üb
Permafrost Sentinel Cryostasis AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Permafrost-Sentinel (MT4) [Untertitel: Multi-Mode M15 Scalper | Cryostasis Logic | Smart Pyramiding] EinführungPermafrost Sentinel ist ein M15-Multi-Mode-Scalper, der mit einer "Eiskern-Mentalität " entwickelt wurde. Er friert Marktgeräusche ein, behält eine kalte Disziplin bei und führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen den perfekten "Freeze Point " erreichen. Im Gegensatz zu statischen Strategien schaltet dieser EA auto
Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider (MT4) [Untertitel: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] EinführungDorothy Web Spider (DWS) ist kein starrer traditioneller Expert Advisor. Er ist ein automatisierter Handelsassistent, der auf dem "Spider Web"-Mechanismus in Kombination mit der "HydraFlow"-Logik basiert. Anstatt dem Preis mit Marktaufträgen hinterherzujagen, scannt Dorothy automatisch die Marktvolatilität und platziert inte
Crimson Volcanic Overlord AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Karminroter vulkanischer Oberbefehlshaber AI [Untertitel: Volatilitätsausbruch | Keltner-Kanäle | Prop Firm Safe] Einführung Crimson Volcanic Overlord ist eine algorithmische Handelslösung, die auf den Prinzipien der Volatility Breakout-Logik entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Strategien, die versuchen, Umkehrungen in schwankenden Märkten vorherzusagen, identifiziert dieser Expert Advisor (EA) Perioden der Preiskonsolidierung (der Vul
Nebula Drifter Eclipse AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Nebeltriebwerk Eclipse (MT5) [Untertitel: Trend Pullback | Dual EMA Cloud | Prop Firm Safe] Einführung Nebula Drifter Eclipse ist eine algorithmische Handelslösung, die entwickelt wurde, um "Mean Reversion"-Möglichkeiten innerhalb etablierter Markttrends zu nutzen. Dieser Expert Advisor (EA) wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und vermeidet die Jagd nach Ausbrüchen. Stattdessen identifiziert er auf mathematische Weise vor
FREE
Quantum Howl Seraph AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (Standard MQL5 Optimiert) Produktname: Quantum Howl Seraph [Untertitel: Donchian Breakout | MFI Volume Filter | Time-Decay Exit] Einführung Der Preis ist das Fahrzeug, aber das Volumen ist der Treibstoff. Die meisten Breakout-Strategien scheitern, weil sie mit "leeren Tanks" handeln - Preisbewegungen ohne Volumenunterstützung. Quantum Howl Seraph ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Volatilitätsexplosionen zu
FREE
Silent Oracle Reverb AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Silent Oracle Reverb [Untertitel: Mean Reversion Sniper | Keltner Channel | Prop Firm Safe] Einführung In einem lauten Markt handelt Silent Oracle Reverb nicht übermäßig. Er beobachtet. Basierend auf der "Gummiband-Theorie " nutzt dieser Expert Advisor das unvermeidliche Zurückschnappen der Preisbewegung aus. Wenn der Markt über die Keltner-Kanäle hinaus überverkauft ist und der Oracle-Indikator (RSI 2) Erschöpfung signalisiert, führt
Ashen Mirage Protocol AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ashen Mirage Protokoll [Untertitel: False Breakout Sniper | Bollinger Reversion | Prop Firm Ready] Einführung Das Ashen Mirage Protocol ist ein spezialisiertes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus "False Breakouts" und "Liquidity Grabs" im Markt Kapital zu schlagen. Im Gegensatz zu Trendfolgesystemen, die oft zu spät einsteigen, verfolgt Ashen Mirage einen konträren Ansatz. Es wartet darauf, dass sich der Markt
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Digital Web Sovereign (MT5) [Untertitel: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Einleitung Die meisten Grid-Systeme scheitern aus einem Grund: Sie kämpfen gegen den Trend an, bis das Konto explodiert. Digital Web Sovereign wurde entwickelt, um diesen Fehler zu beheben. Es handelt sich nicht um eine blinde Grid-Maschine. Er agiert als "souveräner" Herrscher, der nur dann in den Markt eingreift, wenn er von der mächtigen
The Momentum Cluster Neural
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Der Momentum Cluster Neural [Untertitel: 5-Indicator Voting Consensus | Chandelier Exit | Trend Following] Einleitung Warum sich auf einen einzigen Indikator verlassen, wenn man die Weisheit der Masse nutzen kann? Der Momentum Cluster Neural ist ein wissenschaftliches Trendfolgesystem, das auf der Konsenslogik basiert. Es fungiert als zentraler neuronaler Knotenpunkt, der die Signale der 5 stärksten Momentum-Indikatoren der technische
Golden Bitcoin Nexus
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Golden Bitcoin Nexus (MT5) [Untertitel: Elastic Grid System | Crypto-Gold Recovery | Volume Limit Fix] Einführung Hochvolatile Assets wie Gold (XAUUSD) und Bitcoin (BTCUSD) sind der Friedhof für traditionelle statische Grid EAs. Golden Bitcoin Nexus handelt anders. Er verwendet eine "Elastic Grid"-Architektur , die von der ATR-Volatilität abgeleitet ist. Dies ermöglicht es dem System, bei massiven Marktspitzen zu atmen und bei Konsoli
Ironwind Echoes AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Eisenwind-Echos (MT5) [Untertitel: Lag-Free TEMA | RVI Resonance | Kinetic ATR Exit] Einführung Im Trendhandel ist der Lag der Feind. Traditionelle gleitende Durchschnitte sind oft zu langsam, um zu reagieren. Ironwind Echoes nutzt die Kraft des TEMA (Triple Exponential Moving Average) , um den Lag zu eliminieren. In Kombination mit dem RVI (Relative Vigor Index) bildet es ein "Kinetic Resonance"-System, das nur dann in den Handel ein
Phantom Circuit Overlord v700 AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Phantom Schaltung Overlord v700 (MT5) [Untertitel: KAMA Trend Filter | Phantom Fractal Zones | Smart Margin Fix] Einleitung Der Markt wird von versteckten Ebenen angetrieben, die die meisten Händler ignorieren. Phantom Circuit Overlord ist ein spezialisiertes Trend-Following-System, das entwickelt wurde, um diese "Phantomzonen" zu jagen. Anstelle von statischen Unterstützungen/Widerständen identifiziert es historische Fraktale und erw
Wildbone Crimson Choir AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Wildbone Crimson Choir (MT5) [Untertitel: Structural Breakout | Harmonic RVI-MFI | Fortress Guard Logic] Einleitung Der Markt ist ein chaotischer Chor. Um zu profitieren, müssen Sie die Momente identifizieren, in denen alle Stimmen in Harmonie singen. Wildbone Crimson Choir ist ein wissenschaftliches Structural Breakout System. Es definiert den "Wildbone" des Marktes mit Hilfe von Hüllkurven und führt Trades nur dann aus, wenn sie dur
Hexstorm Velvet Crown AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Hexstorm Samtkrone AI (MT5) [Untertitel: Hexagonal Mean-Reversion | Bollinger Touch | The Great Wall Safety] Einführung Hexstorm Velvet Crown AI ist ein präzisionsgefertigtes Mean-Reversion-System, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen an Marktextremen zu erfassen. Im Gegensatz zu trendfolgenden Bots, die in schwankenden Märkten zerhackt werden, lebt Hexstorm von der Volatilität. Er verwendet eine "Hexagonal Touch"-
Cyber Druid Hollowgate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Cyber Druid Hollowgate AI (MT5) [Untertitel: Donchian Breakout | Ichimoku Cloud | Silent Fortress Safety] Einführung Cyber Druid Hollowgate AI ist ein fortschrittliches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um massive Marktexpansionen zu erfassen. Es kombiniert die uralte Weisheit des Druiden (Ichimoku Cloud Trend Filter) mit der Präzision des Hollowgate (Donchian Channel Breakout). Das Ergebnis ist eine Strategie, die das Marktraus
Solar Abyss Twinforge AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Solar Abyss Twinforge AI (MT5) [Untertitel: Hybrid Volatility System | Mean-Reversion & Trend | Silent Fortress Core] Einführung Solar Abyss Twinforge AI ist ein Dual-Engine-Handelssystem, das sich sofort an Marktzustände anpasst. Es wurde entwickelt, um das älteste Problem im Handel zu lösen: "Trend-Bots versagen in schwankenden Märkten, und Range-Bots versagen in schwankenden Märkten." Der Twinforge Sensor überwacht die Volatilität
Obsidian Lantern Syndicate AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Obsidianische Laterne Syndikat (MT5) [Untertitel: Alligator Trend | Fractal Breakout | Money Flow MFI] Einführung Obsidian Lantern Syndicate ist ein Elite-Handelssystem, das die Chaostheorie (Bill Williams) mit der modernen Volumenflussanalyse integriert. Es beleuchtet den Markt mit "The Lantern" (Alligator-Indikator), um die Trendstruktur zu definieren, identifiziert präzise Einstiegspunkte über "The Obsidian" (Fraktale) und filtert
Aether Fang Nightbloom AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Aether Fang Nightbloom (MT5) [Untertitel: Keltner Compression | Force Impulse | Silent Fortress Safety] Einführung Aether Fang Nightbloom ist ein spezialisiertes Volatilitätsausbruchssystem, das entwickelt wurde, um die explosivsten Marktbewegungen zu jagen: Volatilitätsausdehnungen . Im Gegensatz zu Standard-Breakout-Bots, die jedes Hoch kaufen, wartet dieser EA darauf, dass der Markt in einen Zustand tiefer "Kompression" (The Nightb
Chaos Manuscript Oracle AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Chaos Manuskript Oracle (MT5) [Untertitel: Fractal Prediction | Ichimoku Cloud | Cryo-Stasis Safety] Einleitung Chaos Manuscript Oracle ist ein visionäres Handelssystem, das versucht, die verborgene Struktur des Marktes mithilfe der Fraktalen Geometrie zu entschlüsseln. Es agiert als Orakel , das mit Hilfe der Ichimoku-Wolke in die Zukunft blickt, während es die Vergangenheit mit Hilfe eines tiefgründigen Fraktalen Manuskripts entschl
Marble Tempest Runemaker AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Marble Tempest Runemaker (MT5) [Untertitel: Rolling Momentum | Volatilitätsfilter | Kryo-Stasis Sicherheit] Einführung Marble Tempest Runemaker ist ein einzigartiges "Cyclic Decoding" Handelssystem, das den Marktpreis als ein rollendes Objekt behandelt, das von der Schwerkraft (Trends) und Stürmen (Volatilität) beeinflusst wird. Es kombiniert die strukturelle Präzision von "The Marble" (Parabolic SAR) mit der Momentum-Dekodierungskraf
Ghostforge Bloom Requiem AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Ghostforge Bloom Requiem AI (MT5) [Untertitel: TEMA-Geschwindigkeit | Volatilität Bloom | Kryo-Stasis-Sicherheit] Einführung Ghostforge Bloom Requiem AI ist ein Elite-Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um rasante Marktbewegungen zu erfassen und gleichzeitig das Rauschen der Unentschlossenheit herauszufiltern. Es arbeitet nach einer ausgeklügelten "Lebenszyklus"-Logik: Es wartet darauf, dass der Trend geschmiedet wird (The Ghostfo
Moonlit Bastion Nomicon AI
Huu Loc Nguyen
Experten
ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Mondlichtbastion Nomicon (MT5) [Untertitel: Bollinger Reversion | RSI/ADX Filter | Cryo-Stasis Sicherheit] Einführung Moonlit Bastion Nomicon ist ein präzises Mean-Reversion-System, das für extreme Marktbedingungen entwickelt wurde. Es stellt den Markt als eine Festung (die Bastion ) dar, die von Volatilität umgeben ist. Es verwendet ein Bollinger Band mit hoher Abweichung (3,0) , um die "Walls" zu definieren, zieht ein strenges Regel
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension