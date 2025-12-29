ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert)

Produktname: Aurum Sentinel Engine AI (MT5)

[Untertitel: Keltner Mean-Reversion | Linear Regression Exit | Equity Guardian]

Einführung Aurum Sentinel Engine AI ist ein hochentwickeltes hybrides Handelssystem, das entwickelt wurde, um die "Elastizität" des Markttrends zu handeln. Anstatt blind den Kursen hinterherzujagen, wartet der Sentinel auf eine Übertreibung des Kurses innerhalb eines definierten Trends (unter Verwendung von Keltner-Kanälen) und führt Trades aus, wenn die Wahrscheinlichkeit eines "Snap-Back" am höchsten ist. Er verfügt über ein einzigartiges AI Regression Exit, das den fairen Wert des Preises in Echtzeit berechnet, um Gewinne mit chirurgischer Präzision zu sichern.

Handelsstrategie (Die Sentinel-Logik) Das System arbeitet mit einer 3-stufigen "Puls"-Logik:

Trend-Filter (Der Pfad): Verwendet den 200 EMA, um die unbestreitbare langfristige Richtung zu bestimmen. Es wird nie gegen den Haupttrend gehandelt. Volatilitätseinstieg (The Snap): Verwendet Keltner-Kanäle (2,5 Abweichung), um überkaufte/überverkaufte Bedingungen innerhalb des Trends zu identifizieren.

Kaufsignal: Trend ist aufwärts + Preis berührt unteres Keltner-Band. Verkaufssignal: Trend ist ABWÄRTS + Preis berührt das obere Keltner-Band. AI Regression Exit (Das Ziel): Anstelle eines festen Take Profits verwendet der EA einen linearen Regressionsalgorithmus, um den optimalen Ausstiegspunkt (Mean Reversion) zu bestimmen und die Gewinnrate zu maximieren.

Hauptmerkmale

Equity Guardian (Kritische Sicherheit): Ein eingebauter "Circuit Breaker". Wenn der Drawdown des Kontos die von Ihnen festgelegte Grenze erreicht (z.B. 30%), schließt der Sentinel sofort alle Geschäfte , um das verbleibende Kapital zu retten. Keine geplatzten Konten.

Sicherheitsventil-Gitter: Wenn sich ein Handel gegen die Eingabe bewegt, wird ein intelligentes Wiederherstellungsgitter aktiviert. Im Gegensatz zu gefährlichen Gittern fügt diese Logik nur Positionen auf wichtigen Keltner-Niveaus mit einem kontrollierten Multiplikator (1,3x) hinzu.

Lineare Regressionsintelligenz: Passt das Ausstiegsziel auf der Grundlage der Neigung des Marktes an und stellt sicher, dass Sie aussteigen, bevor der Trend wieder einsetzt oder sich umkehrt.

Prop-Firm Ready: Enthält harte Stop-Loss-Punkte pro Handel (InpStopLossPoints) und Max-Drawdown-Limits, so dass es für Finanzierungsherausforderungen geeignet ist.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15, H1 (am besten für Mean Reversion).

Symbole: Gold (XAUUSD) - sehr empfehlenswert aufgrund seiner Volatilität, und Major Pairs (EURUSD, GBPUSD).

Konto-Typ: ECN oder Standard.

Mindesteinlage: 500 $ (aufgrund der Recovery-Grid-Logik).

Eingabe-Parameter

=== AURUM RISK MANAGEMENT === InpInitialLot : Startvolumen. InpLotMultiplier : Raster-Multiplikator (Standardwert 1,3 zur Sicherheit). InpMaxDrawdown : Notstopp % . Der EA hält an, wenn dieser Verlust erreicht wird.

=== TREND & VOLATILITÄT === InpEMAPeriod : Trenddefinition (Standardwert 200). InpKeltnerMult : Einstiegsempfindlichkeit (Höher = weniger, sicherere Trades).

=== AI REGRESSION EXIT === InpLinRegPeriod : Lookback für den Exit-Algorithmus.

=== SICHERHEITSVENTIL === InpGridMinDist : Mindestabstand zwischen Wiederherstellungsaufträgen.



Installationsanleitung

Laden Sie die .ex5-Datei in Ihren MQL5\Experts-Ordner herunter. Starten Sie MT5 neu oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Navigator und wählen Sie Aktualisieren. Ziehen Sie den EA auf einen Chart (empfohlen: XAUUSD H1). Passen Sie InpMaxDrawdown an, um Ihr Eigenkapital zu schützen. Vergewissern Sie sich, dass "Algo Trading zulassen" aktiviert ist.

🛡️ AUTOR & COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Alle Algorithmen und Designs sind das geistige Eigentum von Astracodewolf.