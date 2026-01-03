Gold Rocket HFT
- Experten
- Kuldeep Pradeep Nikam
- Version: 4.0
- Aktivierungen: 10
Warum es das zuverlässigste GOLD HFT ist, das je entwickelt wurde
⚡ Geschwindigkeit und Präzision auf institutionellem Niveau
Dieser EA arbeitet auf Tick-Ebene - er führt Ihre Trades bei JEDER einzelnen Preisbewegung aus, verwaltet und schützt sie. Im Gegensatz zu konventionellen EAs, die Signale nur bei neuen Balken überprüfen, verarbeitet dieses System Entscheidungen in Millisekunden, was Ihnen den Vorteil verschafft, den institutionelle Trader schon immer genossen haben.
WICHTIG: Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um den Installationsleitfaden und die Setup-Anweisungen zu erhalten.
🟢Beschränkter Preisnachlass. Der Preis erhöht sich nach jeweils 10 Käufen um $100. Endgültiger Preis: $1.599.
🎯 Einseitige Handelsbeherrschung
Wählen Sie Ihren Markt-Bias mit chirurgischer Präzision:
- BUY Only Mode - Perfekt für steigende Märkte
- SELL Only Mode - Nutzen Sie das Momentum einer Baisse
- Beide Richtungen - Volle Flexibilität in schwankenden Märkten
🛡️ Dreischichtiges Schutzsystem
- Break-Even Shield - Verschiebt Ihren Stop-Loss automatisch auf Entry + Offset, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist
- Dynamischer Trailing Stop - Sichert Gewinne, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt, und passt sich bei jedem Tick an
- Smart Margin Guard - Berechnet erschwingliche Losgrößen in Echtzeit, sodass Sie nie mehr riskieren, als Ihr Konto verkraften kann
📈 Pyramidale Skalierung für maximale Profite
Fügen Sie Gewinnpositionen automatisch hinzu, wenn Ihr Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht - vervielfachen Sie Ihre Gewinne bei starken Bewegungen, während Sie das Risiko kontrollieren.
Wie ich arbeite - intelligent, präzise und mühelos
🔬 Einstiegslogik - Doppelte Momentum-Bestätigung
Der EA verwendet eine ausgeklügelte mehrschichtige Signalbestätigung:
|Ebene .
|Komponente
|Zweck
|Erste
|Schneller EMA (5) vs. Langsamer EMA (15)
|Filter für die Trendrichtung
|Zweite
|Preis-Momentum-Prüfung
|Minimale Bewegungsschwelle über X Bars
|Dritte
|Tick-Momentum-Zähler
|Bestätigt aufeinanderfolgende Ticks in Handelsrichtung
Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn ALLE drei Ebenen übereinstimmen - so werden falsche Signale und unruhige Marktgeräusche vermieden.
⚙️ Tick-by-Tick-Positionsmanagement
Jeder eingehende Tick löst einen Handel aus:
- Break-Even-Bewertung in Echtzeit
- Berechnung der Anpassung des Trailing-Stops
- Aktualisierung der Positionsanzahl
- Spread-Überwachung
🧮 Smart Money Management
✓ Automatische Lot-Normalisierung gemäß Broker-Anforderungen
✓ Echtzeit-Margenberechnung vor jedem Handel
✓ Erschwingliche Losgröße, wenn das Kapital begrenzt ist
✓ Maximale Positionslimits, um ein Überengagement zu verhindern
📊 Erläuterung der wichtigsten Parameter
Parameter Standard Beschreibung
- TradeDirection Both BUY Only / SELL Only / Both
- LotSize 0.01 Basis-Lotgröße (wird automatisch an die Broker-Limits angepasst)
- MaxPositions 3 Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades
- TPPoints 3000 Take Profit in Punkten (30 Pips für Gold)
- SLPoints 3000 Stop Loss in Punkten (0 = deaktiviert)
- MaxSpreadPoints 40 Überspringe Trades, wenn der Spread diesen Wert überschreitet
- UseBreakEven OFF SL zum Einstieg verschieben, wenn im Gewinn
- UseTrailingStop ON Dynamisches Trailing, wenn sich der Preis bewegt
- TicksBeforeEntry 2 Bestätigung durch aufeinanderfolgende Ticks
🚀Mindestanforderungen und Empfehlungen
💻 Plattform-Anforderungen
Anforderung Minimum Empfohlen
- Plattform MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+
- Kontotyp Hedging oder Netting Hedging bevorzugt
- Ausführung Market Execution ECN/STP mit niedriger Latenz
💰 Kontoanforderungen
Anforderung Minimum Empfohlen
- Saldo $100 bis $500+
- Hebelwirkung 1:100 1:200 oder höher
- Losgröße 0.01 0.01 - 0.05 pro $500
📡 Broker-Anforderungen
Anforderung Details
- Spread Unter 30 Punkten (3 Pips) für Gold
- Ausführungsgeschwindigkeit < 100ms empfohlen
- Symbol XAUUSD (Gold) hauptsächlich optimiert
- Timeframe M5 empfohlen
🖥️ VPS-Empfehlungen
Spezifikation Empfohlen
- Standort Gleiches Rechenzentrum wie der Broker
- RAM mindestens 2 GB
- Latenzzeit < 5ms zum Broker-Server
- Uptime 99,9% garantiert
Entwickelt für Trader, die mehr wollen
👤 Perfekt für: Genauigkeit
🎯 Scalper & Daytrader
- Schnelle Ein- und Ausstiege mit kleinen Gewinnzielen
- Maximierung der Chancen durch mehrere Trades pro Sitzung
- Kein Overnight-Holding-Risiko
📊 Trendfolger
- Einseitiger Modus lässt Sie den dominanten Trend mitnehmen
- Die Pyramidenskalierung verstärkt die Gewinne bei starken Bewegungen
- EMA-Crossover stellt sicher, dass Sie mit Momentum handeln
🛡️ Risikobewusste Trader
- Eingebauter Margenschutz verhindert Kontosprengungen
- Die Break-even-Funktion verhindert Verlustgeschäfte nach der ersten Bewegung
- Maximale Positionslimits verhindern ein übermäßiges Engagement
⏰ Vielbeschäftigte Profis
- Vollständig automatisiert - einrichten und vergessen
- Kein manuelles Eingreifen erforderlich
- Arbeitet 24/5 auf Ihrem VPS
🧪 Strategie-Tester & Optimierer
- Ultra-optimiert für MT5 Strategie-Tester
- Benutzerdefiniertes Optimierungskriterium (OnTester-Funktion)
- Zwischengespeicherte Berechnungen für schnelles Backtesting
- Mindestens 50 Trades für eine gültige Optimierung erforderlich
🔧 Schnellstart-Anleitung
- An den Chart anhängen - XAUUSD M5 empfohlen
- Richtung festlegen - Wählen Sie nur KAUFEN, nur VERKAUFEN oder beides
- Risiko anpassen - LotSize auf Basis Ihres Kontos einstellen
- Funktionen aktivieren - Aktivieren Sie Break-Even und/oder Trailing
- Go Live - Aktivieren Sie AutoTrading und lassen Sie es laufen
"Geschwindigkeit. Präzision. Schutz. - Die HFT-Dreifaltigkeit."