Gold Rocket HFT

Warum es das zuverlässigste GOLD HFT ist, das je entwickelt wurde

⚡ Geschwindigkeit und Präzision auf institutionellem Niveau

Dieser EA arbeitet auf Tick-Ebene - er führt Ihre Trades bei JEDER einzelnen Preisbewegung aus, verwaltet und schützt sie. Im Gegensatz zu konventionellen EAs, die Signale nur bei neuen Balken überprüfen, verarbeitet dieses System Entscheidungen in Millisekunden, was Ihnen den Vorteil verschafft, den institutionelle Trader schon immer genossen haben.





🎯 Einseitige Handelsbeherrschung

Wählen Sie Ihren Markt-Bias mit chirurgischer Präzision:

BUY Only Mode - Perfekt für steigende Märkte

SELL Only Mode - Nutzen Sie das Momentum einer Baisse

Beide Richtungen - Volle Flexibilität in schwankenden Märkten





🛡️ Dreischichtiges Schutzsystem

Break-Even Shield - Verschiebt Ihren Stop-Loss automatisch auf Entry + Offset, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist Dynamischer Trailing Stop - Sichert Gewinne, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten entwickelt, und passt sich bei jedem Tick an Smart Margin Guard - Berechnet erschwingliche Losgrößen in Echtzeit, sodass Sie nie mehr riskieren, als Ihr Konto verkraften kann





📈 Pyramidale Skalierung für maximale Profite

Fügen Sie Gewinnpositionen automatisch hinzu, wenn Ihr Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht - vervielfachen Sie Ihre Gewinne bei starken Bewegungen, während Sie das Risiko kontrollieren.





Wie ich arbeite - intelligent, präzise und mühelos

🔬 Einstiegslogik - Doppelte Momentum-Bestätigung

Der EA verwendet eine ausgeklügelte mehrschichtige Signalbestätigung:





Ebene .

Komponente

Zweck

Erste Schneller EMA (5) vs. Langsamer EMA (15) Filter für die Trendrichtung

Zweite Preis-Momentum-Prüfung Minimale Bewegungsschwelle über X Bars Dritte Tick-Momentum-Zähler Bestätigt aufeinanderfolgende Ticks in Handelsrichtung





Ein Handel wird nur dann eröffnet, wenn ALLE drei Ebenen übereinstimmen - so werden falsche Signale und unruhige Marktgeräusche vermieden.





⚙️ Tick-by-Tick-Positionsmanagement

Jeder eingehende Tick löst einen Handel aus:

Break-Even-Bewertung in Echtzeit

Berechnung der Anpassung des Trailing-Stops

Aktualisierung der Positionsanzahl

Spread-Überwachung





🧮 Smart Money Management

✓ Automatische Lot-Normalisierung gemäß Broker-Anforderungen ✓ Echtzeit-Margenberechnung vor jedem Handel ✓ Erschwingliche Losgröße, wenn das Kapital begrenzt ist ✓ Maximale Positionslimits, um ein Überengagement zu verhindern

📊 Erläuterung der wichtigsten Parameter Parameter Standard Beschreibung TradeDirection Both BUY Only / SELL Only / Both

Both BUY Only / SELL Only / Both LotSize 0.01 Basis-Lotgröße (wird automatisch an die Broker-Limits angepasst)

0.01 Basis-Lotgröße (wird automatisch an die Broker-Limits angepasst) MaxPositions 3 Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades

3 Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades TPPoints 3000 Take Profit in Punkten (30 Pips für Gold)

3000 Take Profit in Punkten (30 Pips für Gold) SLPoints 3000 Stop Loss in Punkten (0 = deaktiviert)

3000 Stop Loss in Punkten (0 = deaktiviert) MaxSpreadPoints 40 Überspringe Trades, wenn der Spread diesen Wert überschreitet

40 Überspringe Trades, wenn der Spread diesen Wert überschreitet UseBreakEven OFF SL zum Einstieg verschieben, wenn im Gewinn

OFF SL zum Einstieg verschieben, wenn im Gewinn UseTrailingStop ON Dynamisches Trailing, wenn sich der Preis bewegt

ON Dynamisches Trailing, wenn sich der Preis bewegt TicksBeforeEntry 2 Bestätigung durch aufeinanderfolgende Ticks

🚀Mindestanforderungen und Empfehlungen 💻 Plattform-Anforderungen Anforderung Minimum Empfohlen Plattform MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+

MetaTrader 5 MetaTrader 5 Build 3000+ Kontotyp Hedging oder Netting Hedging bevorzugt

Hedging oder Netting Hedging bevorzugt Ausführung Market Execution ECN/STP mit niedriger Latenz

💰 Kontoanforderungen Anforderung Minimum Empfohlen Saldo $100 bis $500+

$100 $500+ Hebelwirkung 1:100 1:200 oder höher

1:100 1:200 oder höher Losgröße 0.01 0.01 - 0.05 pro $500

📡 Broker-Anforderungen Anforderung Details Spread Unter 30 Punkten (3 Pips) für Gold

Unter 30 Punkten (3 Pips) für Gold Ausführungsgeschwindigkeit < 100ms empfohlen

< 100ms empfohlen Symbol XAUUSD (Gold) hauptsächlich optimiert

XAUUSD (Gold) hauptsächlich optimiert Timeframe M5 empfohlen

🖥️ VPS-Empfehlungen Spezifikation Empfohlen Standort Gleiches Rechenzentrum wie der Broker

Gleiches Rechenzentrum wie der Broker RAM mindestens 2 GB

mindestens 2 GB Latenzzeit < 5ms zum Broker-Server

< 5ms zum Broker-Server Uptime 99,9% garantiert

Entwickelt für Trader, die mehr wollen 👤 Perfekt für: Genauigkeit 🎯 Scalper & Daytrader Schnelle Ein- und Ausstiege mit kleinen Gewinnzielen

Maximierung der Chancen durch mehrere Trades pro Sitzung

Kein Overnight-Holding-Risiko

📊 Trendfolger Einseitiger Modus lässt Sie den dominanten Trend mitnehmen

Die Pyramidenskalierung verstärkt die Gewinne bei starken Bewegungen

EMA-Crossover stellt sicher, dass Sie mit Momentum handeln

🛡️ Risikobewusste Trader Eingebauter Margenschutz verhindert Kontosprengungen

Die Break-even-Funktion verhindert Verlustgeschäfte nach der ersten Bewegung

Maximale Positionslimits verhindern ein übermäßiges Engagement

⏰ Vielbeschäftigte Profis Vollständig automatisiert - einrichten und vergessen

Kein manuelles Eingreifen erforderlich

Arbeitet 24/5 auf Ihrem VPS

🧪 Strategie-Tester & Optimierer Ultra-optimiert für MT5 Strategie-Tester

Benutzerdefiniertes Optimierungskriterium (OnTester-Funktion)

Zwischengespeicherte Berechnungen für schnelles Backtesting

Mindestens 50 Trades für eine gültige Optimierung erforderlich

🔧 Schnellstart-Anleitung An den Chart anhängen - XAUUSD M5 empfohlen

Richtung festlegen - Wählen Sie nur KAUFEN, nur VERKAUFEN oder beides

Risiko anpassen - LotSize auf Basis Ihres Kontos einstellen

Funktionen aktivieren - Aktivieren Sie Break-Even und/oder Trailing

Go Live - Aktivieren Sie AutoTrading und lassen Sie es laufen

