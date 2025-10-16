Gold Trend Master MT5

Verwandeln Sie Markttrends automatisch in Gewinne - Handeln Sie Gold und Devisen wie ein Profi!

Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Präzision. Der XAUUSD & Forex Smart Trend EA erkennt starke Trends, wartet auf optimale Pullbacks und führt Trades mit fortschrittlichem Risikomanagement aus - so können Sie Ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital schützen.

Warum Trader diesen EA wählen:

  • Einstieg nach bestätigtem Trend mit intelligenter Pullback-Erkennung (EMA oder Fibonacci).

  • Trailing und ATR-basierter Stop-Loss für dynamische Risikokontrolle.

  • Take Profit-Optionen: Risiko-Ertrags-Verhältnis oder flexibler manueller TP.

  • Feste oder bilanzbasierte Losgröße für intelligentes Geldmanagement.

  • Smart Ribbon Band zur Erkennung von Trendstärke und -richtung.

  • Echtzeit-Dashboard mit täglichem Gewinn/Verlust, Kontostand und Eigenkapital.

  • Vollständig automatisiert für Gold (XAUUSD) und alle wichtigen Forex-Paare.

Entwickelt für Händler, die Präzision, Effizienz und Sicherheit wünschen, nimmt dieser EA den Stress aus dem Handel, während Ihre Strategie vollständig automatisiert bleibt.


