Gold Trend Master MT5
- Experten
- Sahib Ul Ahsan
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 16 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
Verwandeln Sie Markttrends automatisch in Gewinne - Handeln Sie Gold und Devisen wie ein Profi!
Hören Sie auf zu raten und handeln Sie mit Präzision. Der XAUUSD & Forex Smart Trend EA erkennt starke Trends, wartet auf optimale Pullbacks und führt Trades mit fortschrittlichem Risikomanagement aus - so können Sie Ihre Gewinne maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital schützen.
Warum Trader diesen EA wählen:
-
Einstieg nach bestätigtem Trend mit intelligenter Pullback-Erkennung (EMA oder Fibonacci).
-
Trailing und ATR-basierter Stop-Loss für dynamische Risikokontrolle.
-
Take Profit-Optionen: Risiko-Ertrags-Verhältnis oder flexibler manueller TP.
-
Feste oder bilanzbasierte Losgröße für intelligentes Geldmanagement.
-
Smart Ribbon Band zur Erkennung von Trendstärke und -richtung.
-
Echtzeit-Dashboard mit täglichem Gewinn/Verlust, Kontostand und Eigenkapital.
-
Vollständig automatisiert für Gold (XAUUSD) und alle wichtigen Forex-Paare.
Entwickelt für Händler, die Präzision, Effizienz und Sicherheit wünschen, nimmt dieser EA den Stress aus dem Handel, während Ihre Strategie vollständig automatisiert bleibt.