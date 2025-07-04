The Bitcoin Reaper

LIVE SIGNAL

LIVE SIGNAL V2.0

UPDATE 2.0 INFO

Willkommen beim BITCOIN REAPER!

 

Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin-Markt anzuwenden, und Junge, sieht das vielversprechend aus!  

Ich entwickle seit über zwei Jahrzehnten Handelssysteme und meine Spezialität sind „mit Abstand“ die Breakout-Strategien.

Diese einfache, aber effektive Strategie hat es geschafft, sich an der Spitze der besten Handelsstrategien aller Zeiten zu behaupten und kann praktisch auf jedem Markt angewendet werden.    Und gerade für einen volatilen Markt wie Bitcoin ist sie ein echter Hingucker!

 

Wie funktioniert die Strategie?

Die Breakout-Strategie handelt mit dem Durchbrechen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.    Dabei kommen Stoploss-, Take-Profit- und verschiedene Trailing-Stoploss-Funktionen für jeden Trade zum Einsatz.

Für den Bitcoin Reaper habe ich dies für den H1-Zeitrahmen implementiert, wodurch er häufig, aber dennoch sehr effektiv handelt.  

Außerdem habe ich sichergestellt, dass sich der EA automatisch an zukünftige Preisänderungen bei Bitcoin anpasst.    Wenn Bitcoin also bei etwa 100.000, etwa 10.000 oder etwa 1 Million gehandelt wird,

Der EA passt alle Ein- und Ausstiegsparameter automatisch an und es ist keine erneute Optimierung erforderlich!

 

Diversifizierung ist Trumpf!

Anstatt mich nur auf eine Strategie zu verlassen, habe ich  10 verschiedene Strategien  implementiert , die alle perfekt in diesem einen EA ausbalanciert sind.

Außerdem habe ich die Einrichtung extrem einfach gemacht: Sie wählen einfach den gewünschten Wert für den „maximal zulässigen Gesamt-Drawdown“.

und der EA erledigt alles automatisch    -> von der Auswahl der auszuführenden Strategien bis hin zur perfekten Einstellung des Risikos für jede einzelne Strategie.


Und gute Neuigkeiten für Prop-Firmenhändler: Es ist 100 % kompatibel!



Hauptmerkmale:

  • 10 verschiedene Strategien zur Risikostreuung und Erzielung einer möglichst stabilen Performance
  • Jeder Trade ist mit einem sicheren Stop-Loss geschützt
  • Trailing Stoploss- und Trailing Takeprofit-Algorithmen begrenzen das Risiko und erhöhen potenzielle Gewinne
  • Super einfache Einrichtung: Wählen Sie einfach das gewünschte maximale Drawdown-Level.
  • Nur 1 Diagramm: Alle 10 verschiedenen Strategien werden von einem einzigen H1-Diagramm aus ausgeführt
  • EA passt sich automatisch an den Bitcoin-Preis an -> daher sind alle Stoploss, Takeprofit, TrailingSL usw., aber auch die Einstiegskriterien variabel und werden im Laufe der Zeit automatisch angepasst, basierend auf dem tatsächlichen Preis von Bitcoin
  • PROP FIRM BEREIT
  • 2 Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung robuster Handelssysteme fließen in dieses


SO RICHTEN SIE EIN:

Führen Sie es einfach auf dem Bitcoin H1-Diagramm aus und legen Sie Ihr Risiko mithilfe des Parameters „maximal zulässiger Gesamt-Drawdown“ fest.


Um es noch einfacher zu machen, habe ich einige Set-Dateien für niedriges -> hohes Risiko und für Prop-Firmen erstellt. Sie können die  hier herunterladen


WICHTIG:  

  • Damit AUTO_GMT FUNKTIONIERT -> müssen Sie die URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (Leerzeichen entfernen!!) zu den "zulässigen URLs" in Ihrem MT4/MT5-Terminal hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)
  • Möglicherweise müssen Sie die Limits „Volumenlimit“ und „Maximalvolumen“ für Bitcoin im Strategietester entfernen, um das tatsächliche Potenzial zu erkennen.   Wie das geht, erkläre ich in diesem Beitrag.


Anforderungen:

  • Ein Broker mit niedrigem Spread ist sehr zu empfehlen! (kontaktieren Sie mich für meine persönlichen Empfehlungen)
  • Mindestguthaben: 150 $
  • Hebel: 1:100 oder mehr wird empfohlen


Parameterübersicht:

- ShowInfoPanel -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an 

- Anpassung der Infopanelgröße -> bei 4K-Darstellung Wert auf "2" setzen

- Infopanel während des Tests aktualisieren -> deaktiviert für schnelleres Backtesting


EINSTELLUNGEN

- Kaufgeschäfte zulassen / Verkaufsgeschäfte zulassen -> hier können Sie Kaufgeschäfte und Verkaufsgeschäfte aktivieren/deaktivieren

- Maximal zulässiger Spread: maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge

- SetSL_TP_After_Entry -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt

- Virtuelles Ablaufdatum verwenden -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt

- BaseMagicNumber -> die Basis-MagicNumber, die für alle Strategien verwendet wird

- Kommentar für Trades -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll

- RemoveCommentSuffix -> Entfernt den Strategienamen aus dem Kommentar


EINRICHTUNG DER HANDELSFREQUENZ

- Handelsfrequenz -> Hier können Sie die Handelsfrequenz einstellen, die grundsätzlich die auszuführenden Strategien bestimmt.    Ich empfehle die Verwendung von „Auto“, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche für Sie am besten geeignet ist.


GMT-EINSTELLUNGEN

- AutoGMT -> lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die NFP-Zeit korrekt ist 

- GMT_OFFSET_Winter -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

- GMT_OFFSET_Summer -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)


NFP-FILTER

- EnableNFP_Filter -> schalte den NFP-Filter ein oder aus

- NFP_CloseOpenTrades -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> zwingt den EA, alle ausstehenden Aufträge zu löschen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_MinutesBefore -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis, um Trades und ausstehende Aufträge zu schließen

- NFP_MinutesAfter -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt

- Propfirm einzigartige Einstellungen -> hier können Sie verschiedene Ein- und Ausstiegsparameter anpassen, um den EA-Handel von anderen Benutzern abzugrenzen

- CPI/IR FILTER -> diese Parameter sind vergleichbar mit den oben erläuterten NFP-Parametern

 

PROP FIRM EINZIGARTIGE HANDELSEINSTELLUNGEN

- Randomisierung -> Dies führt zu einer leichten Randomisierung der Ein- und Ausstiege sowie der TrailingSL-Werte, sodass mehrere Benutzer desselben Brokers leicht unterschiedliche Trades erzielen. Auch gut für Prop-Firmen. Ein guter Wert ist „50“.

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> hier können Sie einen Offset (in Pips) zu den intern verwendeten Ein- und/oder Ausstiegsparametern eingeben


RISIKOEINSTELLUNGEN

- Manuell zu verwendenden Saldo festlegen: Hier    können Sie einen festen Saldowert festlegen, den der EA für Risikoberechnungen verwenden soll.

- Maximal zulässiger Gesamt-DD:  Der gewünschte maximal zulässige Gesamt-Drawdown (in %). Der EA bestimmt dann die Lotgröße und die Handelsfrequenz (wenn diese auf „Auto“ eingestellt ist) basierend auf dem historischen maximalen DD des EA.    Es wird den EA NICHT daran hindern, weiter zu handeln, sobald dieser maximale Drawdown erreicht ist.

- Maximalen täglichen Drawdown festlegen -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wird dieser erreicht, schließt der EA alle Trades und Pending Orders und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen.

- Lotsize OnlyUp -> dies verhindert, dass die Lotgröße nach Verlusten oder bei einem Rückgang des Kontostands abnimmt

- Margin prüfen -> Verwenden Sie diese Option, wenn der EA aufgrund einer niedrigen Margin Probleme hat, Trades bei Ihrem Broker zu platzieren, obwohl eine ausreichende Margin vorhanden ist.

- Eigenkapital statt Saldo verwenden -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Lotgrößenwerte zu berechnen


Handelszeiten

-    Handelszeitzone verwenden -> hierdurch wird die Verwendung des Handelszeitenfilters aktiviert/deaktiviert

-    KillPending -> wenn aktiviert, werden die ausstehenden Aufträge außerhalb der Handelszeiten entfernt

-    KillOpen -> wenn aktiviert, werden die offenen Trades geschlossen, sobald die Handelszeiten überschritten werden

-    Time_Source -> hier können Sie auswählen, welche „Uhr“ für die Handelszeiten verwendet werden soll

-    Montag -> Sonntag Zeiteinstellungen  à  hier können Sie die Start- und Stoppzeit für alle Tage einstellen

 

 

Für diejenigen, die mich noch nicht kennen: Alle meine EAs durchlaufen einen strengen Prozess aus Tests, Stresstests und robuster Optimierung, um sicherzustellen, dass der EA nicht einfach nur irgendein netter Backtest-EA ist.

Ich verwende kein Verkaufsgerede über „neuronale Netzwerke/maschinelles Lernen, KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“, sondern biete stattdessen ein echtes, ehrliches Handelssystem an  .

basierend auf bewährter Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung.


Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme. Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht. 

Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass der Live-Handel den Backtests entspricht, ohne zu schummeln.


Außerdem gibt es eine sehr begeisterte Gruppe bestehender Kunden, die bereit sind, ihre Erfahrungen mit meinen EAs zu teilen    Treten Sie hier der öffentlichen Gruppe bei


Bewertungen
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1105
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

Supachai Poltam
152
Supachai Poltam 2025.09.26 14:37 
 

Can't see how it would recover, I run since it launched and right now lost $3.4K out of $23.5K (which is 14.4% dd) with very low risk setting at 12% max drawdown. Other of Wim product is good tho, if you want something reliable go buy gold reaper. Not recommend this one yet.

Update 10/10/2025: There's a sign of recovering just now, I will observe more of it (Current Loss is $2K while last time is $3.4K)

Update 11/12/2025: Current Loss is $1.2K, might be a good time to jump in if you're curious

Update 26/12/2025: It just made new low... no word honestly (-3.9K at this point)

Eugen T
537
Eugen T 2025.09.04 05:25 
 

No words... waste of time and money.

Peterson Veiga Campos
1014
Peterson Veiga Campos 2025.08.30 16:52 
 

The system did not deliver as promised. Even if some profits were achieved, at the very least, drawdown protection should have been in place. At launch, the drop was severe, exceeding 30% in a demo account. Based on these results, I cannot recommend its use on real accounts.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.08.30 16:54
I don't think any "promises" were made (I never make promises in trading... nobody can), but it did indeed start with a big drawdown. I still have faith it will recover fully by the next few weeks/months. The strategy is solid
jeonse
433
jeonse 2025.08.30 13:05 
 

Asking questions here is really scary. The timeframe is so short, I'll just say it's obvious. EA hasn't actually accomplished anything, yet they keep talking on Telegram as if they have some kind of supernatural power. I bought it after seeing Gold Ripper, and I'm really disappointed. Most EAs are like that.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.08.30 17:25
I'm not sure in which telegram group you are asking questions, but there is no Telegram group for this EA :-D So I would get out of that group, if it scares you... very weird review... I do have superpowers though… 😁
Nice Trader
2763
Aller Uja 2025.08.21 16:07 
 

Update December 2025 – changing my rating after more testing

When I bought Bitcoin Reaper at launch, the first weeks were quite disappointing and I left a critical review.

At that time I wrote that the EA itself might be well-built, but I didn’t see any long-term potential yet.

After running the newer versions for a longer period on a dedicated BTCUSD account, my opinion has changed and I want to correct that first review.

The EA is now showing exactly the kind of behaviour I expect from a serious breakout system: stable statistics over a larger sample of trades,

with a win rate around 55%, profit factor around 1.2 and a controlled drawdown (in my case roughly 15% balance DD and much lower equity DD). For Bitcoin volatility this is completely acceptable for me. 💼📈

What I like most is that everything is 100% algorithmic with clear SL/TP on every position and no martingale / grid tricks.

The EA can survive difficult sideways periods and then quickly recover when the market starts trending again.

Support and communication from Wim and the community have also been very transparent and professional.

For me Bitcoin Reaper has become a long-term project.

I will keep it running on demo a bit longer and plan to move it to a live account at the beginning of next year.

Of course there will always be losing periods – no EA is a money-printing machine – so I still recommend everyone to start on demo first to understand the behaviour and risk profile.

Overall, I’m now happy that I stayed with this project and I can recommend Bitcoin Reaper as a solid long-term BTC breakout EA for traders who accept normal drawdowns and use proper risk management. 🤖✅

_________________________________________________________________

First review:

The EA itself might actually be well-built,

but the strategies are below any acceptable,

and I don’t see any long-term potential in it this way.

I will update my review after 6 months if I notice any changes in the EA’s reliability on the demo account.

Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.08.14 13:29 
 

frankly disappointed, I gave him a chance for more than a month, bitcoin is currently making good moves yet he is losing every day... every day the same observation a drop... I absolutely don't see how he can recover... I may be wrong... but during the last month bitcoin went from 106,000 to 125,000 at the highest, when will he recover? I would have been lenient in a gloomy market but frankly I can't find any excuse for him... I'm giving up on an account of $1,800 I'm at $1,274 at some point you have to stop the fall

fredrikg
186
fredrikg 2025.08.14 06:48 
 

At first sight the EA looks smart with all the strategies, untill its start taking SL after SL. I understand an EA may take time to be profitable, and yes - maybe it will. But after several weeks and overall in a loss, its just not worth it.

Francois Petrus Canosci
212
Francois Petrus Canosci 2025.08.09 21:53 
 

Pretty scary draw downs. Gold Reaper is still a winner though. A bit disappointed in this product. Taking it off my portfolio for now.

Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.04 19:49 
 

This is my third product from Wim. There have been ups and downs—especially during BTC's prolonged sideways movement, which impacted my decision to keep running the EA. However, Wim listens to feedback from the group and has recently added features like an aggressive SL, which I really appreciate. I'm satisfied and feel lucky to have invested in this EA—it’s been worth it so far. We'll see how things play out, but for those seeking a long-term EA, TBR is definitely one to consider. I can recommend it!

Update: 3/09/2025 I legit love this ea day by day. Aggressive SL has been my fav feature. Keep it up Wim!

Benrashi Sagev Jacobson
1105
Benrashi Sagev Jacobson 2025.07.28 22:52 
 

Great EA, good live account results so far. Best developer on the MT5 market-place! Honestly found the one star reviews kind-of funny, which were all about how the EA wasn't profiting over the past few days while one look at the back-test shows there are draw-down periods longer than one week.

Wewee Blue
113
Wewee Blue 2025.07.28 16:59 
 

Loss more than profit, Not recommended.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.08.01 08:24
some patience is required when running real trading systems I'm afraid. Yes, some losses recently, but also yes: very normal and also visible in backtests.
Z2O Track
58
Z2O Track 2025.07.24 06:29 
 

I trust Wim. You have to get on this train too.

MrBigDollar
60
MrBigDollar 2025.07.23 10:09 
 

I have been running this EA on a live account since the 8th of July, a lot of losses so far. I will keep running it for a little while more before I decide to pull the plug. Maybe it's just a bad start... Would not recommend buying this EA at this moment. I will update this review later again.

Update 20250904: I'm shutting it down today. I really can't see that this can be profitable, it keeps the balance at sideways at best. Other than that it's only losses. Really disappointed in this EA.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.07.23 10:17
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
johnny7777
168
johnny7777 2025.07.23 09:48 
 

SEPTEMBER update. still terrible. very rarely wins. i asked for a refund and was ignored as you would expect from this terrible website and this garbage EA. currently the loss on the account is over 20%. breakout strategies need more smarts than this to win. it is a fact that most "breakouts" fail. AUGUST PROGRESS UPDATE: running on default settings btcusd H1. every strategy has losses in the panel . total losses around 18% of the account since the 14th july. i would like a refund please. was on v1.5 then 1.6 then 1.7. updated promptly. can send results and set file. spread of broker is 2500. better than many. losses are $1150 in account size 10k. movement of bitcoin during this period was pretty typical. EDIT. to wim's reply: it doesnt need longer. btc has moved in a typical way and every one of the ten strategies has lost money. saying " wait longer" is BS. this ea is absolute junk. i want a refund. results:

strategy 1. -$270.. 2. -$52.. 3. -$71.. 4. -$ 88.. 5. -$61.. 6. -$116.. 7. -$113.. 8. -$ 200.. 9. -$122.. 10. -$40... time is 15:52 on 23.7.25.. trading days : 8 AUGUST Edit. been on v1.8 and later on v2.0. today is the 25th. losses now $1312.81. i want a refund/ ea is rubbish it is now august 3. ea is still utter rubbish. loses every day. contact me about a refund to withdraw comments. update: today is the 4th august : losses are now $1764.38 . ten strategies. not one of them in profit. complete POS

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.08.14 15:13
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&amp;page=3&amp;comment=57609584 EDIT 14th of August: Didn't see your message until today. "contact me about a refund to withdraw comments" is not really the way to go I think. I don't mind honest feedback. If that is the way you feel about the product, then it is your right to express yourself. I don't agree with you however and I'm very clear about my longterm approach to trading in all my messaging and public chat. I don't hide the fact that I consider larger drawdown normal and unavoidable in trading, and yes, it can happen that an EA starts with a bad period as well. I even increased the risk on my own accounts, because I know statistically, the odds are getting bigger and bigger for a nice recovery. But I do understand that my approach to trading is not for everyone. It doesn't give you the right to become verbal aggressive though, and try to blackmail me
Gonzalo Javier Bardesio Grana
560
Gonzalo Javier Bardesio Grana 2025.07.22 21:46 
 

After my second week with this EA, I can summarize that the results are irregular; I have mostly made losses. I know that time is still short, but I expected more from this EA. For now, I would not recommend it.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.07.23 04:29
Thx for the feedback. I hope you will let it run longer (even if it is on a demo account), so you can evaluate longterm results as well. I make my EA's not to make a quick profit, but to have longterm succes.
The EA is still trading exactly like in the backtests and not even close to historical max drawdown I made a post about it here: https://www.mql5.com/en/market/product/142178#!tab=comments&page=3&comment=57609584
ChrisDax
79
ChrisDax 2025.07.17 15:01 
 

Hallo, der EA ist ein super Produkt, wie man es von Wim gewohnt ist. Das Programm erkennt die An- und Abstiege und arbeitet diese selbstständig ab. Der EA arbeitet einfach "menschlich". Auf den nächsten BTC-Ausbruch können sich bereits jetzt alle freuen, die dieses Programm laufen lassen. Es ist einfach mit den Sets zu installieren. Vielen Dank auch an Wim für die persönlichen Unterstützungen, die mir als Neuling sehr weiter geholfen haben, um die Programme optimal zum Laufen zu bringen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit! Auch wenn dieses Produkt neu ist und Wims EAs sehr gut laufen, freu ich mich schon auf das nächste. Ich bin gespannt, was Wim wieder aus dem Hut zaubert.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.07.17 15:10
thx mate! :-)
OlivierP06
166
OlivierP06 2025.07.15 13:09 
 

Thank you Wim for this fantastic product. Finally, a product that works well without taking too many risks. I love the system that opens positions using up to 10 differents strategies. I am currently using it in real conditions on a demo account of $10,000 and here are the first results after almost 5 days of testing : Strategy 1: -$74.59 2: +$247.51 3: +$284.50 4: +$330.45 5: +$521.61 6: +$533.07 7: +$734.88 8: +$307.43 9: +$197.42 10: +$209.96 Which means a virtual gain so far of $3,292.54 (+32%) with the option Trade Frequency = Intense!!! I will continue testing for a month and then move to a real account.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.07.15 13:13
very nice to hear that Olivier! :-)
Klogarg
142
Klogarg 2025.07.13 11:45 
 

The backtest results are outstanding, and so far, they align perfectly with live performance. I’ve purchased multiple systems from this author, and each one has exceeded expectations. Wim consistently provides top-tier support and is always willing to address any issues or even implement suggestions from the community. I wouldn't hesitate to buy anything he releases.

Andrei Trif
258
Andrei Trif 2025.07.10 14:17 
 

First EA I have purchased from Wim , Backtested for 5 years every tick based on real ticks and the results are amazing . backtesting From the begining of the year until yesterday its close to 100% return with 5.5% drawdown . Really impressed with it . I also spoke with the seller about the other EA's he has + promotions and he is such a nice and genuine guy :) . Totally recomend it !

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx Andrei! Nice to hear that 😊
simonxue
255
simonxue 2025.07.10 13:24 
 

My second EA from Wim, I started on a live account recently and after some initial losses now I am in the money after just two days. Look forward to what this EA brings. Also Wim's support is very good! This EA is not a cash machine as it just does not throw money at you 100% of the time. People expect cash machine for a few hundred bucks which is laughable.

Profalgo Limited
83417
Antwort vom Entwickler Wim Schrynemakers 2025.07.10 14:28
Thx for the review!
12
Antwort auf eine Rezension