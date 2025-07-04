The Bitcoin Reaper

Willkommen beim BITCOIN REAPER!

Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin-Markt anzuwenden, und Junge, sieht das vielversprechend aus!

Ich entwickle seit über zwei Jahrzehnten Handelssysteme und meine Spezialität sind „mit Abstand“ die Breakout-Strategien.

Diese einfache, aber effektive Strategie hat es geschafft, sich an der Spitze der besten Handelsstrategien aller Zeiten zu behaupten und kann praktisch auf jedem Markt angewendet werden. Und gerade für einen volatilen Markt wie Bitcoin ist sie ein echter Hingucker!

Wie funktioniert die Strategie? Die Breakout-Strategie handelt mit dem Durchbrechen wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Dabei kommen Stoploss-, Take-Profit- und verschiedene Trailing-Stoploss-Funktionen für jeden Trade zum Einsatz. Für den Bitcoin Reaper habe ich dies für den H1-Zeitrahmen implementiert, wodurch er häufig, aber dennoch sehr effektiv handelt. Außerdem habe ich sichergestellt, dass sich der EA automatisch an zukünftige Preisänderungen bei Bitcoin anpasst. Wenn Bitcoin also bei etwa 100.000, etwa 10.000 oder etwa 1 Million gehandelt wird, Der EA passt alle Ein- und Ausstiegsparameter automatisch an und es ist keine erneute Optimierung erforderlich!

Diversifizierung ist Trumpf!

Anstatt mich nur auf eine Strategie zu verlassen, habe ich 10 verschiedene Strategien implementiert , die alle perfekt in diesem einen EA ausbalanciert sind.

Außerdem habe ich die Einrichtung extrem einfach gemacht: Sie wählen einfach den gewünschten Wert für den „maximal zulässigen Gesamt-Drawdown“.

und der EA erledigt alles automatisch -> von der Auswahl der auszuführenden Strategien bis hin zur perfekten Einstellung des Risikos für jede einzelne Strategie.





Und gute Neuigkeiten für Prop-Firmenhändler: Es ist 100 % kompatibel!









Hauptmerkmale:

10 verschiedene Strategien zur Risikostreuung und Erzielung einer möglichst stabilen Performance

Jeder Trade ist mit einem sicheren Stop-Loss geschützt

Trailing Stoploss- und Trailing Takeprofit-Algorithmen begrenzen das Risiko und erhöhen potenzielle Gewinne

Super einfache Einrichtung: Wählen Sie einfach das gewünschte maximale Drawdown-Level.

Nur 1 Diagramm: Alle 10 verschiedenen Strategien werden von einem einzigen H1-Diagramm aus ausgeführt

EA passt sich automatisch an den Bitcoin-Preis an -> daher sind alle Stoploss, Takeprofit, TrailingSL usw., aber auch die Einstiegskriterien variabel und werden im Laufe der Zeit automatisch angepasst, basierend auf dem tatsächlichen Preis von Bitcoin

PROP FIRM BEREIT

2 Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung robuster Handelssysteme fließen in dieses



SO RICHTEN SIE EIN: Führen Sie es einfach auf dem Bitcoin H1-Diagramm aus und legen Sie Ihr Risiko mithilfe des Parameters „maximal zulässiger Gesamt-Drawdown“ fest.

Um es noch einfacher zu machen, habe ich einige Set-Dateien für niedriges -> hohes Risiko und für Prop-Firmen erstellt. Sie können die hier herunterladen

WICHTIG: Damit AUTO_GMT FUNKTIONIERT -> müssen Sie die URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (Leerzeichen entfernen!!) zu den "zulässigen URLs" in Ihrem MT4/MT5-Terminal hinzufügen (Tools -> Optionen -> Expert Advisors)

Wie das geht, erkläre ich in diesem Beitrag. Möglicherweise müssen Sie die Limits „Volumenlimit“ und „Maximalvolumen“ für Bitcoin im Strategietester entfernen, um das tatsächliche Potenzial zu erkennen.

Anforderungen: Ein Broker mit niedrigem Spread ist sehr zu empfehlen! (kontaktieren Sie mich für meine persönlichen Empfehlungen)

Mindestguthaben: 150 $

Hebel: 1:100 oder mehr wird empfohlen





Parameterübersicht:



- ShowInfoPanel -> zeigt das Informationsfeld im Diagramm an

- Anpassung der Infopanelgröße -> bei 4K-Darstellung Wert auf "2" setzen

- Infopanel während des Tests aktualisieren -> deaktiviert für schnelleres Backtesting





EINSTELLUNGEN

- Kaufgeschäfte zulassen / Verkaufsgeschäfte zulassen -> hier können Sie Kaufgeschäfte und Verkaufsgeschäfte aktivieren/deaktivieren

- Maximal zulässiger Spread: maximal zulässiger Spread für ausstehende Aufträge

- SetSL_TP_After_Entry -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit SL und TP zulässt

- Virtuelles Ablaufdatum verwenden -> nur aktivieren, wenn Ihr Broker keine ausstehenden Aufträge mit Ablaufdatum zulässt

- BaseMagicNumber -> die Basis-MagicNumber, die für alle Strategien verwendet wird

- Kommentar für Trades -> der Kommentar, der für die Trades verwendet werden soll

- RemoveCommentSuffix -> Entfernt den Strategienamen aus dem Kommentar





EINRICHTUNG DER HANDELSFREQUENZ

- Handelsfrequenz -> Hier können Sie die Handelsfrequenz einstellen, die grundsätzlich die auszuführenden Strategien bestimmt. Ich empfehle die Verwendung von „Auto“, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche für Sie am besten geeignet ist.





GMT-EINSTELLUNGEN

- AutoGMT -> lassen Sie den EA den korrekten GMT-Offset für Ihren Broker berechnen, damit die NFP-Zeit korrekt ist

- GMT_OFFSET_Winter -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Winter (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)

- GMT_OFFSET_Summer -> zum manuellen Einstellen des GMT-Offsets im Sommer (wenn AutoGMT ausgeschaltet ist oder während des Backtests!)





NFP-FILTER

- EnableNFP_Filter -> schalte den NFP-Filter ein oder aus

- NFP_CloseOpenTrades -> zwingt den EA, alle offenen Trades zu schließen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> zwingt den EA, alle ausstehenden Aufträge zu löschen, wenn NFP startet (X Minuten vor NFP)

- NFP_MinutesBefore -> wie viele Minuten vor dem NFP-Ereignis, um Trades und ausstehende Aufträge zu schließen

- NFP_MinutesAfter -> wie viele Minuten nach dem NFP-Ereignis, bevor der EA den Handel wieder aufnimmt

- Propfirm einzigartige Einstellungen -> hier können Sie verschiedene Ein- und Ausstiegsparameter anpassen, um den EA-Handel von anderen Benutzern abzugrenzen

- CPI/IR FILTER -> diese Parameter sind vergleichbar mit den oben erläuterten NFP-Parametern

PROP FIRM EINZIGARTIGE HANDELSEINSTELLUNGEN

- Randomisierung -> Dies führt zu einer leichten Randomisierung der Ein- und Ausstiege sowie der TrailingSL-Werte, sodass mehrere Benutzer desselben Brokers leicht unterschiedliche Trades erzielen. Auch gut für Prop-Firmen. Ein guter Wert ist „50“.

- AdjustEntry/AdjustSL/etc -> hier können Sie einen Offset (in Pips) zu den intern verwendeten Ein- und/oder Ausstiegsparametern eingeben





RISIKOEINSTELLUNGEN

- Manuell zu verwendenden Saldo festlegen: Hier können Sie einen festen Saldowert festlegen, den der EA für Risikoberechnungen verwenden soll.

- Maximal zulässiger Gesamt-DD: Der gewünschte maximal zulässige Gesamt-Drawdown (in %). Der EA bestimmt dann die Lotgröße und die Handelsfrequenz (wenn diese auf „Auto“ eingestellt ist) basierend auf dem historischen maximalen DD des EA. Es wird den EA NICHT daran hindern, weiter zu handeln, sobald dieser maximale Drawdown erreicht ist.

- Maximalen täglichen Drawdown festlegen -> Hier können Sie einen maximal zulässigen täglichen Drawdown (in %) festlegen. Wird dieser erreicht, schließt der EA alle Trades und Pending Orders und wartet auf den nächsten Tag. Dies ist nützlich für Prop-Firmen.

- Lotsize OnlyUp -> dies verhindert, dass die Lotgröße nach Verlusten oder bei einem Rückgang des Kontostands abnimmt

- Margin prüfen -> Verwenden Sie diese Option, wenn der EA aufgrund einer niedrigen Margin Probleme hat, Trades bei Ihrem Broker zu platzieren, obwohl eine ausreichende Margin vorhanden ist.

- Eigenkapital statt Saldo verwenden -> verwenden Sie das Eigenkapital des Kontos, um alle Lotgrößenwerte zu berechnen





Handelszeiten

- Handelszeitzone verwenden -> hierdurch wird die Verwendung des Handelszeitenfilters aktiviert/deaktiviert

- KillPending -> wenn aktiviert, werden die ausstehenden Aufträge außerhalb der Handelszeiten entfernt

- KillOpen -> wenn aktiviert, werden die offenen Trades geschlossen, sobald die Handelszeiten überschritten werden

- Time_Source -> hier können Sie auswählen, welche „Uhr“ für die Handelszeiten verwendet werden soll

- Montag -> Sonntag Zeiteinstellungen à hier können Sie die Start- und Stoppzeit für alle Tage einstellen

Für diejenigen, die mich noch nicht kennen: Alle meine EAs durchlaufen einen strengen Prozess aus Tests, Stresstests und robuster Optimierung, um sicherzustellen, dass der EA nicht einfach nur irgendein netter Backtest-EA ist. Ich verwende kein Verkaufsgerede über „neuronale Netzwerke/maschinelles Lernen, KI/ChatGPT/Quantencomputer/perfekte geradlinige Backtests“, sondern biete stattdessen ein echtes, ehrliches Handelssystem an . basierend auf bewährter Methodik für Entwicklung und Live-Ausführung.

Als Entwickler verfüge ich über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Erstellung automatisierter Handelssysteme. Ich weiß, was das Potenzial hat zu funktionieren und was nicht. Ich erstelle ehrliche Systeme mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass der Live-Handel den Backtests entspricht, ohne zu schummeln.

Außerdem gibt es eine sehr begeisterte Gruppe bestehender Kunden, die bereit sind, ihre Erfahrungen mit meinen EAs zu teilen : Treten Sie hier der öffentlichen Gruppe bei



