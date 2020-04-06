ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Aurum Sentinel Engine AI (MT5)

[Subtítulo: Keltner Mean-Reversion | Linear Regression Exit | Equity Guardian]

Introducción Aurum Sentinel Engine AI es un sofisticado sistema de trading híbrido diseñado para operar la "Elasticidad" de la tendencia del mercado. En lugar de perseguir los precios a ciegas, el Sentinel espera a que el precio se sobre extienda dentro de una tendencia definida (utilizando Canales Keltner) y ejecuta operaciones cuando la probabilidad de un "Snap-Back" es más alta. Cuenta con una salida de regresión de IA única que calcula el valor justo del precio en tiempo real para asegurar los beneficios con precisión quirúrgica.

Estrategia de Trading (La Lógica Sentinel ) El sistema opera en una Lógica de "Pulso" de 3 Etapas:

Filtro de Tendencia (El Camino): Utiliza la EMA 200 para determinar la dirección indiscutible a largo plazo. Nunca opera en contra de la tendencia principal. Entrada de Volatilidad (The Snap): Utiliza los Canales de Keltner (Desviación 2,5) para identificar condiciones de sobrecompra/sobreventa dentro de la tendencia.

Señal de Compra: La tendencia es alcista + el precio toca la banda inferior de Keltner. Señal de venta: La tendencia es BAJA + El precio toca la banda superior de Keltner. Salida de Regresión AI (El Objetivo): En lugar de un Take Profit fijo, el EA utiliza un algoritmo de Regresión Lineal para determinar el punto de salida óptimo (Reversión Media), maximizando la tasa de ganancias.

Características principales

Guardián de la Equidad (Seguridad Crítica): Un "Disyuntor" incorporado. Si el Drawdown de la cuenta alcanza su límite definido (por ejemplo, 30%), el Sentinel cierra inmediatamente todas las operaciones para salvar el capital restante. No hay cuentas reventadas.

Válvula de seguridad: Si una operación se mueve en contra de la entrada, se activa una rejilla de recuperación inteligente. A diferencia de las rejillas peligrosas, esta lógica sólo añade posiciones en los niveles clave de Keltner con un multiplicador controlado (1,3x).

Inteligencia de regresión lineal: Adapta el objetivo de salida en función de la pendiente del mercado, garantizando su salida antes de que se reanude o invierta la tendencia.

Preparado para Prop-Firm: Incluye límites Hard Stop Loss por operación ( InpStopLossPoints ) y Max Drawdown, haciéndolo apto para retos de financiación.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (Mejor para Reversión Media).

Símbolos: Oro (XAUUSD) - Altamente recomendado debido a su volatilidad, y Pares Principales (EURUSD, GBPUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito Mínimo: $500 (debido a la lógica de Recovery Grid).

Parámetros de entrada

=== AURUM RISK MANAGEMENT === InpInitialLot : Volumen inicial. InpLotMultiplier : Multiplicador de rejilla (Por defecto 1.3 por seguridad). InpMaxDrawdown : % de parada de emergencia . El EA se detiene si se alcanza esta pérdida.

=== TENDENCIA & VOLATILIDAD === InpEMAPeriod : Definición de la tendencia (por defecto 200). InpKeltnerMult : Sensibilidad de entrada (Mayor = Menos operaciones, más seguras).

=== SALIDA DE REGRESIÓN AI === InpLinRegPeriod : Lookback para el algoritmo de salida.

=== VÁLVULA DE SEGURIDAD === InpGridMinDist : Distancia mínima entre órdenes de recuperación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: XAUUSD H1). Ajuste InpMaxDrawdown para proteger su capital. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2025. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.