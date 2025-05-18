ArtQuant Gold
- Experten
- Miguel Angel Vico Alba
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 1 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Einführungspreis: 199 $
Der Preis wird im Rahmen einer wertorientierten Einführungsstrategie nach jedem Verkaufsblock schrittweise erhöht.
Je früher Sie ArtQuant Gold kaufen, desto besser ist der Preis. (Keine künstlichen Rabatte oder aggressiven Werbeaktionen. Die Preiserhöhung spiegelt die Qualität und langfristige Leistung des Systems wider.)
ArtQuant Gold ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde und über eine robuste und anpassungsfähige Struktur verfügt, die auf langfristige Stabilität ausgerichtet ist.
- Exklusiv für XAUUSD optimiert
- Rasterbasierte Strategie ohne Martingale: keine Losskalierung zwischen den Eingaben
- Mehrschichtige Logik unter Verwendung von Preisaktionen, Flussverhalten und internen Filtern
- Konfigurierbare Entnahmekontrolle zum jederzeitigen Schutz des Kapitals
- Handelsausführung basierend auf Marktbedingungen, nicht auf Timern oder festen Zyklen
- Zeitrahmenunabhängig: ereignisbasierte Logik, nicht kerzenbasierte Logik
Die folgenden Parameter sind im EA verfügbar und werden in der gleichen Reihenfolge erklärt, in der sie in den Einstellungen erscheinen:
- EA im Pausenmodus starten: Ermöglicht Ihnen, den EA im Pausenmodus zu starten, um die Einstellungen sicher anzupassen, bevor der Handel beginnt.
- Goldsymbol: Definiert das Symbol, das gehandelt wird. Der Standardwert ist „XAUUSD“, kann aber an den Namen Ihres Brokers angepasst werden.
- Methode zur Losberechnung: Wählen Sie zwischen festen Losen, automatischen Losen oder einer auf dem Saldo basierenden Losgröße.
- Automatische Batch-Risikostufen: Bei Verwendung der automatischen Batch-Berechnung angewendete Risikostufe, von niedrig bis sehr hoch.
- Feste Charge: Genaue Chargengröße, die verwendet wird, wenn der feste Modus ausgewählt ist.
- Festgelegt nach Saldo: Für jede feste Charge erforderlicher Kontostandbetrag.
- Saldoprozentsatz: Berechnet die Losgröße als Prozentsatz Ihres aktuellen Saldos.
- Mindestvolumen pro Guthaben: Mindestguthaben, das erforderlich ist, um die Eröffnung eines Handels im ausgewählten Volumen zu ermöglichen.
- Derate-Steuerungsmodus: Aktiviert eine interne Derate-Schutzlogik mit optionaler automatischer Abschaltung.
- Reduktionswert: maximal zulässige Reduktion, entweder als Prozentsatz oder als absoluter Wert.
- MQID-Push-Benachrichtigungen: Ermöglicht mobile Benachrichtigungen über das MQID-System.
- Magische Zahl: Eine eindeutige Kennung, um die Trades dieses EA von anderen zu unterscheiden.
- Maximale Spanne: Maximale Spanne, die für die Ausführung von Operationen zulässig ist.
- Panel anzeigen: Aktiviert oder deaktiviert das Statuspanel auf dem Bildschirm.
- Schriftart und Schriftgröße des Bedienfelds: Passen Sie Schriftart und -größe für die Anzeige an.
- Dashboard-Kommentar: Textbeschriftung, die im Diagramm und in Handelskommentaren angezeigt wird.
- Linienstil und -breite: Wählen Sie den Stil und die Dicke des visuellen Rasters sowie der TP- und BE-Linien.
- Linienfarben: Definieren Sie Farben für Take-Profit-, Break-Even- und Grid-Ebenen.
- Handelssymbol: XAUUSD
- Kontotyp: Deckung
- Mindesteinzahlung: 1000 $ (mit 1:500 Hebel)
- Broker: IC Markets oder jeder andere Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung
- Zeitrahmen: Beliebig (das System ist nicht von Kerzen abhängig)
- VPS: Sehr empfehlenswert für den 24/7-Betrieb
- Support wird ausschließlich über den Abschnitt „Feedback“ dieser Seite oder per privater Nachricht innerhalb der MQL5-Plattform bereitgestellt.
- Wir verwenden keine externen Plattformen wie Telegram oder Discord, um eine fokussierte, spamfreie und professionelle Supportumgebung aufrechtzuerhalten.
- Anfragen nach Rabatten, privaten Vereinbarungen oder Preisverhandlungen werden ignoriert.
- Die Preise sind fest und transparent. Alle zukünftigen Preisanpassungen werden öffentlich bekannt gegeben und nicht privat angeboten.
- Seien Sie vorsichtig bei EAs, die perfekte Eigenkapitalkurven, keinen Drawdown oder identische Ergebnisse unter allen Bedingungen versprechen.
- Dieses Verhalten ist ein klares Zeichen für Überanpassung: Backtests, die zu genau anhand historischer Daten kalibriert sind und sich kaum an reale Märkte anpassen lassen.
- Diese Systeme sind im Wesentlichen Zeitbomben.
- Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Originalkreation, die durch Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums und Urheberrechts geschützt ist.
- Der Verkauf, die Weiterverteilung oder die Vervielfältigung von ArtQuant Gold außerhalb von MQL5.com ist strengstens untersagt.
- Diese MQL5-Produktseite ist der einzige offizielle und autorisierte Kanal für den Kauf und den Erhalt von Support.
- Jede unbefugte Weitergabe, Weiterverkauf oder Änderung dieses Produkts wird als direkte Urheberrechtsverletzung betrachtet und entsprechend strafrechtlich verfolgt.
I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.