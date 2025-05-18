Einführungspreis: 199 $

Der Preis wird im Rahmen einer wertorientierten Einführungsstrategie nach jedem Verkaufsblock schrittweise erhöht.

Je früher Sie ArtQuant Gold kaufen, desto besser ist der Preis. (Keine künstlichen Rabatte oder aggressiven Werbeaktionen. Die Preiserhöhung spiegelt die Qualität und langfristige Leistung des Systems wider.)

ArtQuant Gold ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde und über eine robuste und anpassungsfähige Struktur verfügt, die auf langfristige Stabilität ausgerichtet ist.

Seine interne Logik kombiniert automatisierte technische Analyse, dynamische Risikokontrolle und ein Smart-Grid-Ausführungsmodell ohne Verwendung von Martingale oder Lot-Multiplikation.





Im Gegensatz zu vielen Systemen, die auf Volumensteigerungen oder überangepassten Strategien beruhen, verfolgt ArtQuant Gold einen disziplinierten und realistischen Ansatz und passt sich durch intelligentes und vollständig konfigurierbares Exposure-Management an das reale Marktverhalten an.





Hauptmerkmale

Exklusiv für XAUUSD optimiert

Rasterbasierte Strategie ohne Martingale: keine Losskalierung zwischen den Eingaben

Mehrschichtige Logik unter Verwendung von Preisaktionen, Flussverhalten und internen Filtern

Konfigurierbare Entnahmekontrolle zum jederzeitigen Schutz des Kapitals

Handelsausführung basierend auf Marktbedingungen, nicht auf Timern oder festen Zyklen

Zeitrahmenunabhängig: ereignisbasierte Logik, nicht kerzenbasierte Logik

Eingabeparameter



Die folgenden Parameter sind im EA verfügbar und werden in der gleichen Reihenfolge erklärt, in der sie in den Einstellungen erscheinen:

EA im Pausenmodus starten: Ermöglicht Ihnen, den EA im Pausenmodus zu starten, um die Einstellungen sicher anzupassen, bevor der Handel beginnt.

Goldsymbol: Definiert das Symbol, das gehandelt wird. Der Standardwert ist „XAUUSD“, kann aber an den Namen Ihres Brokers angepasst werden.

Methode zur Losberechnung: Wählen Sie zwischen festen Losen, automatischen Losen oder einer auf dem Saldo basierenden Losgröße.

Automatische Batch-Risikostufen: Bei Verwendung der automatischen Batch-Berechnung angewendete Risikostufe, von niedrig bis sehr hoch.

Feste Charge: Genaue Chargengröße, die verwendet wird, wenn der feste Modus ausgewählt ist.

Festgelegt nach Saldo: Für jede feste Charge erforderlicher Kontostandbetrag.

Saldoprozentsatz: Berechnet die Losgröße als Prozentsatz Ihres aktuellen Saldos.

Mindestvolumen pro Guthaben: Mindestguthaben, das erforderlich ist, um die Eröffnung eines Handels im ausgewählten Volumen zu ermöglichen.

Derate-Steuerungsmodus: Aktiviert eine interne Derate-Schutzlogik mit optionaler automatischer Abschaltung.

Reduktionswert: maximal zulässige Reduktion, entweder als Prozentsatz oder als absoluter Wert.

MQID-Push-Benachrichtigungen: Ermöglicht mobile Benachrichtigungen über das MQID-System.

Magische Zahl: Eine eindeutige Kennung, um die Trades dieses EA von anderen zu unterscheiden.

Maximale Spanne: Maximale Spanne, die für die Ausführung von Operationen zulässig ist.

Panel anzeigen: Aktiviert oder deaktiviert das Statuspanel auf dem Bildschirm.

Schriftart und Schriftgröße des Bedienfelds: Passen Sie Schriftart und -größe für die Anzeige an.

Dashboard-Kommentar: Textbeschriftung, die im Diagramm und in Handelskommentaren angezeigt wird.

Linienstil und -breite: Wählen Sie den Stil und die Dicke des visuellen Rasters sowie der TP- und BE-Linien.

Linienfarben: Definieren Sie Farben für Take-Profit-, Break-Even- und Grid-Ebenen.

Anforderungen und Empfehlungen

Handelssymbol: XAUUSD

Kontotyp: Deckung

Mindesteinzahlung: 1000 $ (mit 1:500 Hebel)

Broker: IC Markets oder jeder andere Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung

Zeitrahmen: Beliebig (das System ist nicht von Kerzen abhängig)

VPS: Sehr empfehlenswert für den 24/7-Betrieb

Support und Kommunikation

Support wird ausschließlich über den Abschnitt „Feedback“ dieser Seite oder per privater Nachricht innerhalb der MQL5-Plattform bereitgestellt.

Wir verwenden keine externen Plattformen wie Telegram oder Discord, um eine fokussierte, spamfreie und professionelle Supportumgebung aufrechtzuerhalten.





Wichtig

Anfragen nach Rabatten, privaten Vereinbarungen oder Preisverhandlungen werden ignoriert.

Die Preise sind fest und transparent. Alle zukünftigen Preisanpassungen werden öffentlich bekannt gegeben und nicht privat angeboten.





Ein Hinweis zur Realität des algorithmischen Handels

Seien Sie vorsichtig bei EAs, die perfekte Eigenkapitalkurven, keinen Drawdown oder identische Ergebnisse unter allen Bedingungen versprechen.

Dieses Verhalten ist ein klares Zeichen für Überanpassung: Backtests, die zu genau anhand historischer Daten kalibriert sind und sich kaum an reale Märkte anpassen lassen.

Diese Systeme sind im Wesentlichen Zeitbomben.

ArtQuant Gold ist nicht darauf ausgelegt, mit unrealistischen Bildern zu beeindrucken. Es ist darauf ausgelegt, mit solider Logik und verantwortungsvoller Ausführung zu überleben, sich anzupassen und zu wachsen.

Konsistenz wird nicht durch kosmetisches Backtesting erreicht, sondern durch eine realistische und gut strukturierte Handelslogik.





