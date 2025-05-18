ArtQuant Gold

4.56

Einführungspreis: 199 $
Der Preis wird im Rahmen einer wertorientierten Einführungsstrategie nach jedem Verkaufsblock schrittweise erhöht.
Je früher Sie ArtQuant Gold kaufen, desto besser ist der Preis. (Keine künstlichen Rabatte oder aggressiven Werbeaktionen. Die Preiserhöhung spiegelt die Qualität und langfristige Leistung des Systems wider.)

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel auf dem Goldmarkt (XAUUSD) entwickelt wurde und über eine robuste und anpassungsfähige Struktur verfügt, die auf langfristige Stabilität ausgerichtet ist.

Seine interne Logik kombiniert automatisierte technische Analyse, dynamische Risikokontrolle und ein Smart-Grid-Ausführungsmodell ohne Verwendung von Martingale oder Lot-Multiplikation.

Im Gegensatz zu vielen Systemen, die auf Volumensteigerungen oder überangepassten Strategien beruhen, verfolgt ArtQuant Gold einen disziplinierten und realistischen Ansatz und passt sich durch intelligentes und vollständig konfigurierbares Exposure-Management an das reale Marktverhalten an.

Hauptmerkmale
  • Exklusiv für XAUUSD optimiert
  • Rasterbasierte Strategie ohne Martingale: keine Losskalierung zwischen den Eingaben
  • Mehrschichtige Logik unter Verwendung von Preisaktionen, Flussverhalten und internen Filtern
  • Konfigurierbare Entnahmekontrolle zum jederzeitigen Schutz des Kapitals
  • Handelsausführung basierend auf Marktbedingungen, nicht auf Timern oder festen Zyklen
  • Zeitrahmenunabhängig: ereignisbasierte Logik, nicht kerzenbasierte Logik
Eingabeparameter


Die folgenden Parameter sind im EA verfügbar und werden in der gleichen Reihenfolge erklärt, in der sie in den Einstellungen erscheinen:

  • EA im Pausenmodus starten: Ermöglicht Ihnen, den EA im Pausenmodus zu starten, um die Einstellungen sicher anzupassen, bevor der Handel beginnt.
  • Goldsymbol: Definiert das Symbol, das gehandelt wird. Der Standardwert ist „XAUUSD“, kann aber an den Namen Ihres Brokers angepasst werden.
  • Methode zur Losberechnung: Wählen Sie zwischen festen Losen, automatischen Losen oder einer auf dem Saldo basierenden Losgröße.
  • Automatische Batch-Risikostufen: Bei Verwendung der automatischen Batch-Berechnung angewendete Risikostufe, von niedrig bis sehr hoch.
  • Feste Charge: Genaue Chargengröße, die verwendet wird, wenn der feste Modus ausgewählt ist.
  • Festgelegt nach Saldo: Für jede feste Charge erforderlicher Kontostandbetrag.
  • Saldoprozentsatz: Berechnet die Losgröße als Prozentsatz Ihres aktuellen Saldos.
  • Mindestvolumen pro Guthaben: Mindestguthaben, das erforderlich ist, um die Eröffnung eines Handels im ausgewählten Volumen zu ermöglichen.
  • Derate-Steuerungsmodus: Aktiviert eine interne Derate-Schutzlogik mit optionaler automatischer Abschaltung.
  • Reduktionswert: maximal zulässige Reduktion, entweder als Prozentsatz oder als absoluter Wert.
  • MQID-Push-Benachrichtigungen: Ermöglicht mobile Benachrichtigungen über das MQID-System.
  • Magische Zahl: Eine eindeutige Kennung, um die Trades dieses EA von anderen zu unterscheiden.
  • Maximale Spanne: Maximale Spanne, die für die Ausführung von Operationen zulässig ist.
  • Panel anzeigen: Aktiviert oder deaktiviert das Statuspanel auf dem Bildschirm.
  • Schriftart und Schriftgröße des Bedienfelds: Passen Sie Schriftart und -größe für die Anzeige an.
  • Dashboard-Kommentar: Textbeschriftung, die im Diagramm und in Handelskommentaren angezeigt wird.
  • Linienstil und -breite: Wählen Sie den Stil und die Dicke des visuellen Rasters sowie der TP- und BE-Linien.
  • Linienfarben: Definieren Sie Farben für Take-Profit-, Break-Even- und Grid-Ebenen.
Anforderungen und Empfehlungen
  • Handelssymbol: XAUUSD
  • Kontotyp: Deckung
  • Mindesteinzahlung: 1000 $ (mit 1:500 Hebel)
  • Broker: IC Markets oder jeder andere Broker mit niedrigen Spreads und zuverlässiger Ausführung
  • Zeitrahmen: Beliebig (das System ist nicht von Kerzen abhängig)
  • VPS: Sehr empfehlenswert für den 24/7-Betrieb
Support und Kommunikation
  • Support wird ausschließlich über den Abschnitt „Feedback“ dieser Seite oder per privater Nachricht innerhalb der MQL5-Plattform bereitgestellt.
  • Wir verwenden keine externen Plattformen wie Telegram oder Discord, um eine fokussierte, spamfreie und professionelle Supportumgebung aufrechtzuerhalten.

Wichtig
  • Anfragen nach Rabatten, privaten Vereinbarungen oder Preisverhandlungen werden ignoriert.
  • Die Preise sind fest und transparent. Alle zukünftigen Preisanpassungen werden öffentlich bekannt gegeben und nicht privat angeboten.

Ein Hinweis zur Realität des algorithmischen Handels
  • Seien Sie vorsichtig bei EAs, die perfekte Eigenkapitalkurven, keinen Drawdown oder identische Ergebnisse unter allen Bedingungen versprechen.
  • Dieses Verhalten ist ein klares Zeichen für Überanpassung: Backtests, die zu genau anhand historischer Daten kalibriert sind und sich kaum an reale Märkte anpassen lassen.
  • Diese Systeme sind im Wesentlichen Zeitbomben.
ArtQuant Gold ist nicht darauf ausgelegt, mit unrealistischen Bildern zu beeindrucken. Es ist darauf ausgelegt, mit solider Logik und verantwortungsvoller Ausführung zu überleben, sich anzupassen und zu wachsen.
Konsistenz wird nicht durch kosmetisches Backtesting erreicht, sondern durch eine realistische und gut strukturierte Handelslogik.

Urheberrecht und autorisierte Verbreitung
  • Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Originalkreation, die durch Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums und Urheberrechts geschützt ist.
  • Der Verkauf, die Weiterverteilung oder die Vervielfältigung von ArtQuant Gold außerhalb von MQL5.com ist strengstens untersagt.
  • Diese MQL5-Produktseite ist der einzige offizielle und autorisierte Kanal für den Kauf und den Erhalt von Support.
  • Jede unbefugte Weitergabe, Weiterverkauf oder Änderung dieses Produkts wird als direkte Urheberrechtsverletzung betrachtet und entsprechend strafrechtlich verfolgt.
Bewertungen 10
Thomas Mueller
51
Thomas Mueller 2025.12.18 11:18 
 

I bought and setup this EA roughly three weeks ago. After some backtesting I set it live on both a cent - acc and a "real one". So far it did not make frequent trades (as expected); but when it entered the market, the results where great. even on "low-risk". The UI is clear and well documented, clearly recommended.

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.12.29 00:27
Thank you very much, Thomas, for your feedback and recommendation. I'm glad to hear the EA is performing well on both cent and real accounts, even with low-risk settings, and that you found the UI clear and well documented. Your review is truly appreciated.
Ahmad Rafizi
115
Ahmad Rafizi 2025.12.10 02:42 
 

Bought this a month ago and the results were truly amazing. It does not trade frequently but when it does it's profitable with good risk management. The author does update the EA when needed and is very responsive towards question. I am very happy.

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.12.10 16:27
Thank you for your review. I'm glad to hear the EA is performing well for you. 😉
Wessel Vroon
37
Wessel Vroon 2025.10.07 15:51 
 

Purchased on June 10, 2025. After thorough backtesting and selecting the risk strategy that suited me best, I started running the EA on a small live account. The performance has been stable and consistent ever since. During this period, the EA has received several updates that further improved its results. I’m very happy with the purchase and impressed by how well it performs. Communication with Miguel is always quick and professional. I can definitely recommend this EA to other traders.

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.10.07 18:08
Thank you very much for your detailed feedback and trust. I'm glad to know the EA is working well for you and that the updates have been useful. I always try to provide quick support and continuous improvements. Your recommendation is truly appreciated.
Abdullah Uygar Tuna
420
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Thanks for your trust. I'll keep supporting and updating the EA.
Andrei Koval
129
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Update after 3 months. EA is profitable and Miguel is very supportive (think about it - the fact that EA was updated to 1.8 version, 'cause one of his clients didn't have any access to ICMarkets and ICTrades).

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:13
Glad it's working well for you. Correct, lot size and DD setup are very important.
Jason
145
Jason 2025.09.03 01:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.09.30 12:12
Happy to hear that. Early supporters like you motivate me to improve the EA further.
Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.06.25 09:13 
 

Hello!This my first robot from mql5 store and I use ArtQuant for almost 2 weeks and the robot barely makes a trade.in 2 weeks only traded 2 days and the rest of time it is completely sleeping. A robot to trade only 2-3-4 times per month not worth the money, he can barely make profit for VPS cost.I hope seller take this feedback to improve robot to make more trades and profit.thank you and best regards, Miruslav. This EA very dangerous blow my account after a while

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.06.25 10:24
Hello Miroslav! Let me be very clear: your review is misleading, unfair, and contradicts everything we discussed privately. You claim you’ve used the EA for “almost two weeks”, yet the purchase was made on June 17, and you posted this review on June 25. That’s barely 8 days, not even close to two weeks. And during that time, you got at least several good trade, confirmed in your own words: "Good trade by ArtQuant robot. Too bad very rare trade maybe can make trade often?" In other words, the EA worked exactly as described, and even made a profitable trade, yet you still decided to leave a low rating because it doesn’t trade every day? That makes no sense. Let’s recall what you asked me, and how I answered you with total honesty: You asked if the EA could make $100/day from a $1,000 account, or give you 5–10% per day with max 5% drawdown. I told you directly that this is unrealistic, and that no EA in the world can deliver that kind of return without blowing the account. You also said: "my first EA and I have big emotions, sorry for this I hope you can forgive me" I understood your situation and, despite not being my obligation, I offered to personally connect to your VPS to check everything for you. That’s far beyond what any seller is required to do, and you know it. You received full support, honest answers, detailed explanations, the user manual, a link to the public signal, and even an offer of remote assistance, all within less than 8 days. In return, you left a 2.5-star review because the EA didn’t “do enough” for your unrealistic expectations. Let’s be honest: this rating says nothing about the EA, and everything about your lack of patience and understanding of how trading works. (Won this May: 12% ... my signal doesn't lie, your review does)
Khanh Toan Le
729
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.06.02 08:47
Thank you very much for your kind words, Khanh. I’m glad to know you’re satisfied with the EA’s performance. Your support and recommendation to follow the live signal are greatly appreciated, as it’s one of the best ways for potential users to evaluate the system objectively. Wishing you continued success. 🙏🏻
Ocean
629
Ocean 2025.05.28 11:13 
 

Support for the real developer of the EA. You don't have to buy the most popular, expensive EA. This ea is doing the same. Profitable. Excellent communication. Thanks, thanks.

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.05.28 22:02
Thank you so much for your recommendation and for supporting the work behind the EA. Feedback like yours is truly motivating and helps us keep improving every day. If you ever have any questions, suggestions, or just want to share how your experience is going, I’ll be here to help. Wishing you great trades ahead!
mrea59
1661
mrea59 2025.05.21 13:12 
 

Purchased the EA after first doing back tests. Set up the EA on Sunday night ready for markets to open (demo account) Yesterday it opened the first batch of trades and wow results have been amazing. I used a high risk setting as its only on my demo account. This is on a $5K demo account. I have attached my results in the comments section. Will continue to run on demo for a while. The EA is different in a positive way to the countless others that I have tested and bought. I know it was only 1 day - but this could be a game changer. I wanted to buy before the price increases as I am sure it will. Also, support has been amazing, very prompt and detailed replies to all my questions.

Miguel Angel Vico Alba
10618
Antwort vom Entwickler Miguel Angel Vico Alba 2025.05.21 13:21
Thank you so much for taking the time to share your experience in such detail. We're truly glad to hear the EA exceeded your expectations on its first trading day. While the initial results are encouraging, as you mentioned, it's always wise to continue monitoring performance over time, especially when using higher-risk settings. We also really appreciate your kind words about the support. Providing fast and helpful assistance is a top priority for us, and feedback like yours is incredibly motivating. We're here if you have any further questions or suggestions. Thanks again for your trust, and we wish you continued success in your trading journey!
Antwort auf eine Rezension