Aurum Gold Pro
- Experten
- Mainara Mello Da Silva
- Version: 4.30
- Aktivierungen: 10
👇
🔶 AURUM GOLD PRO
Professioneller Gold-Handelsroboter für XAUUSD - MetaTrader 5
Aurum Gold Pro ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich an Händler richtet, die ein kontrolliertes Risiko, langfristige Konsistenz und nachhaltiges Kapitalwachstum anstreben.
Dieser Roboter ist nicht für Glücksspiele oder unrealistische kurzfristige Gewinne konzipiert.
Er wurde mit einer kapitalerhaltenden Denkweise entwickelt und konzentriert sich auf disziplinierte Ausführung und langfristiges Überleben unter verschiedenen Marktbedingungen.
🚫 Was Aurum Gold Pro NICHT verwendet
Um Stabilität zu gewährleisten und versteckte Risiken zu vermeiden, verwendet das System NICHT:
❌ Martingale
❌ Grid
❌ Hedging
❌ Trade Stacking
❌ Hochfrequenz-Scalping
Jeder Handel ist unabhängig, vollständig risikokontrolliert und wird nur unter validierten Marktbedingungen ausgeführt.
🧠 Handelslogik & Strategie
-
Markt: Gold (XAUUSD)
-
Zeitrahmen: H1
-
Richtung: NUR KAUFEN (trendfolgende Tendenz)
-
Markt-Filter:
-
EMA-Trendausrichtung (H1 & H4)
-
Volatilitätsbestätigung mittels ATR
-
-
Ausführung: Jeweils ein Handel
-
Handelshäufigkeit: Niedrig bis moderat (Qualität vor Quantität)
Der Roboter vermeidet seitwärts laufende, instabile und qualitativ schlechte Marktbedingungen.
📊 Eingebaute Risikoprofile (Kernfunktion)
Aurum Gold Pro verfügt über drei vordefinierte Risikoprofile, die direkt über das Chart-Kontrollfeld ausgewählt werden können:
🟢 Konservativ
-
Risiko pro Handel: ~0,30%
-
Entwickelt für Kapitalschutz
-
Glatte Aktienkurve
-
Ideal für vorsichtige Trader und langfristige Konten
🔵 Ausgewogen (empfohlen)
-
Risiko pro Handel: ~0,60%
-
Gleichgewicht zwischen Wachstum und Sicherheit
-
Empfohlen für die meisten Nutzer
-
Starke langfristige Risiko-Ertrags-Struktur
🔴 Aggressiv
-
Risiko pro Handel: ~1,00%
-
Höheres Renditepotenzial
-
Höhere Drawdowns zu erwarten
-
Nur für erfahrene Trader empfohlen
Die Positionsgröße wird automatisch berechnet, basierend auf dem Kontostand und dem gewählten Risikoprofil.
💰 Empfohlene Kontogrößen
Realistische Empfehlungen, die auf das Systemdesign abgestimmt sind:
Konservativer Modus
-
Minimum: $200
-
Ideal: $500+
Ausgewogener Modus
-
Minimum: $500
-
Ideal: $1.000+
Aggressiver Modus
-
Minimum: $3,000
-
Ideal: $5.000 - $10.000
🛡️ Erweiterter Kapitalschutz
-
Tägliche und wöchentliche Auszahlungslimits
-
Automatische Risikoreduzierung nach aufeinanderfolgenden Verlusten
-
Spread-Filter
-
ATR-basierter Volatilitätsfilter
-
Zeitsteuerung der Handelssitzung
-
Optionale Break-Even-Logik
Oberstes Ziel: Überleben an erster Stelle, Gewinne an zweiter.
🖥️ Professionelles On-Chart-Kontrollzentrum
Mit dem integrierten Kontrollpanel können Sie:
-
Sofortiges Starten oder Pausieren des Handels
-
Risikoprofile in Echtzeit umschalten
-
Überwachung von Saldo, Eigenkapital, Spread, Risikoniveau und Serverzeit
-
Den Systemstatus jederzeit übersichtlich darstellen
Keine komplexe Konfiguration erforderlich.
📈 Backtests & Transparenz
-
Backtests mit 99% Modellierungsqualität
-
Variable Spreads
-
Mehrere Marktzyklen getestet (2020-2026)
-
Keine Kurvenanpassung
-
Keine versteckte Logik
Bei allen Ergebnissen handelt es sich um historische Simulationen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.
🧪 Broker & Ausführungsumgebung
Empfohlener Broker: IC Märkte
Andere Makler: Jeder zuverlässige Broker, der den Handel mit Gold (XAUUSD) anbietet
VPS: Empfohlen für beste Ausführung und Stabilität
IC Markets wurde während des Systemtests und der Validierung aufgrund seiner hohen Ausführungsqualität und niedrigen Spreads für Gold verwendet.
⚠️ Risikohinweis
-
Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren
-
Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse
-
Der Handel beinhaltet ein finanzielles Risiko
-
Testen Sie das System immer auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen.
🔑 Schlussbemerkung
Aurum Gold Pro ist nicht für Glücksspieler entwickelt worden.
Es wurde für Trader entwickelt, die das verstehen:
Konsistenz schlägt Hype
Risikokontrolle schlägt Aggression
Disziplin schlägt Emotion
🔥 Über die Preisgestaltung
Der Preis von Aurum Gold Pro reflektiert:
-
Fortschrittliche Systemarchitektur
-
Mehrere integrierte Risikoprofile
-
Jahrelange historische Markttests
-
Ein langfristiger, professioneller Handelsansatz
Dies ist kein billiger Roboter -
es ist ein seriöses Handelssystem.