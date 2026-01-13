👇

🔶 AURUM GOLD PRO

Professioneller Gold-Handelsroboter für XAUUSD - MetaTrader 5

Aurum Gold Pro ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das ausschließlich für Gold (XAUUSD) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich an Händler richtet, die ein kontrolliertes Risiko, langfristige Konsistenz und nachhaltiges Kapitalwachstum anstreben.

Dieser Roboter ist nicht für Glücksspiele oder unrealistische kurzfristige Gewinne konzipiert.

Er wurde mit einer kapitalerhaltenden Denkweise entwickelt und konzentriert sich auf disziplinierte Ausführung und langfristiges Überleben unter verschiedenen Marktbedingungen.

🚫 Was Aurum Gold Pro NICHT verwendet

Um Stabilität zu gewährleisten und versteckte Risiken zu vermeiden, verwendet das System NICHT:

❌ Martingale

❌ Grid

❌ Hedging

❌ Trade Stacking

❌ Hochfrequenz-Scalping

Jeder Handel ist unabhängig, vollständig risikokontrolliert und wird nur unter validierten Marktbedingungen ausgeführt.

🧠 Handelslogik & Strategie

Markt: Gold (XAUUSD)

Zeitrahmen: H1

Richtung: NUR KAUFEN (trendfolgende Tendenz)

Markt-Filter: EMA-Trendausrichtung (H1 & H4) Volatilitätsbestätigung mittels ATR

Ausführung: Jeweils ein Handel

Handelshäufigkeit: Niedrig bis moderat (Qualität vor Quantität)

Der Roboter vermeidet seitwärts laufende, instabile und qualitativ schlechte Marktbedingungen.

📊 Eingebaute Risikoprofile (Kernfunktion)

Aurum Gold Pro verfügt über drei vordefinierte Risikoprofile, die direkt über das Chart-Kontrollfeld ausgewählt werden können:

🟢 Konservativ

Risiko pro Handel: ~0 ,30%

Entwickelt für Kapitalschutz

Glatte Aktienkurve

Ideal für vorsichtige Trader und langfristige Konten

🔵 Ausgewogen (empfohlen)

Risiko pro Handel: ~0 ,60%

Gleichgewicht zwischen Wachstum und Sicherheit

Empfohlen für die meisten Nutzer

Starke langfristige Risiko-Ertrags-Struktur

🔴 Aggressiv

Risiko pro Handel: ~1 ,00%

Höheres Renditepotenzial

Höhere Drawdowns zu erwarten

Nur für erfahrene Trader empfohlen

Die Positionsgröße wird automatisch berechnet, basierend auf dem Kontostand und dem gewählten Risikoprofil.

💰 Empfohlene Kontogrößen

Realistische Empfehlungen, die auf das Systemdesign abgestimmt sind:

Konservativer Modus

Minimum: $200

Ideal: $500+

Ausgewogener Modus

Minimum: $500

Ideal: $1.000+

Aggressiver Modus

Minimum: $3,000

Ideal: $5.000 - $10.000

🛡️ Erweiterter Kapitalschutz

Tägliche und wöchentliche Auszahlungslimits

Automatische Risikoreduzierung nach aufeinanderfolgenden Verlusten

Spread-Filter

ATR-basierter Volatilitätsfilter

Zeitsteuerung der Handelssitzung

Optionale Break-Even-Logik

Oberstes Ziel: Überleben an erster Stelle, Gewinne an zweiter.

🖥️ Professionelles On-Chart-Kontrollzentrum

Mit dem integrierten Kontrollpanel können Sie:

Sofortiges Starten oder Pausieren des Handels

Risikoprofile in Echtzeit umschalten

Überwachung von Saldo, Eigenkapital, Spread, Risikoniveau und Serverzeit

Den Systemstatus jederzeit übersichtlich darstellen

Keine komplexe Konfiguration erforderlich.

📈 Backtests & Transparenz

Backtests mit 99% Modellierungsqualität

Variable Spreads

Mehrere Marktzyklen getestet (2020-2026)

Keine Kurvenanpassung

Keine versteckte Logik

Bei allen Ergebnissen handelt es sich um historische Simulationen, die keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.

🧪 Broker & Ausführungsumgebung

Empfohlener Broker: IC Märkte

Andere Makler: Jeder zuverlässige Broker, der den Handel mit Gold (XAUUSD) anbietet

VPS: Empfohlen für beste Ausführung und Stabilität

IC Markets wurde während des Systemtests und der Validierung aufgrund seiner hohen Ausführungsqualität und niedrigen Spreads für Gold verwendet.

⚠️ Risikohinweis

Kein Handelssystem kann Gewinne garantieren

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Der Handel beinhaltet ein finanzielles Risiko

Testen Sie das System immer auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto einsetzen.

🔑 Schlussbemerkung

Aurum Gold Pro ist nicht für Glücksspieler entwickelt worden.

Es wurde für Trader entwickelt, die das verstehen:

Konsistenz schlägt Hype

Risikokontrolle schlägt Aggression

Disziplin schlägt Emotion

🔥 Über die Preisgestaltung

Der Preis von Aurum Gold Pro reflektiert:

Fortschrittliche Systemarchitektur

Mehrere integrierte Risikoprofile

Jahrelange historische Markttests

Ein langfristiger, professioneller Handelsansatz

Dies ist kein billiger Roboter -

es ist ein seriöses Handelssystem.