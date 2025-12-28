SR Heatmap NZD

Die SR Heatmap zeigt eine leicht lesbare Unterstützungs- und Widerstands-Heatmap an, die auf dem gehandelten Volumen basiert und wichtige Preisbereiche innerhalb einer aktuellen Marktspanne hervorhebt, in denen eine Preisreaktion wahrscheinlicher ist.

Die Heatmap ist stets auf dem Chart sichtbar und dient als visueller Leitfaden für die Planung von Handelseinstiegen auf günstigeren Kursniveaus. Als Unterstützungs- und Widerstandsinstrument kann sie auch bei der Identifizierung praktischer Bereiche für die Platzierung von Stop-Loss- und Zielkursen helfen.

Sie wurde sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler entwickelt, die verstehen wollen, wo sich die Preisaktivität konzentriert und volumenbasierte Zonen nutzen wollen, um klarere, strukturiertere Handelseinstiege zu planen.

SR Heatmap NZD funktioniert mit dem EURNZD-Paar.


Wie es funktioniert

SR Heatmap scannt die jüngsten Kursbewegungen und misst, wie viel Volumen auf verschiedenen Kursniveaus gehandelt wurde. Diese Informationen werden als Heatmap direkt im Chart angezeigt.

Hellere oder stärkere Bereiche weisen auf Preisniveaus hin, auf denen eine höhere Handelsaktivität stattfand. Diese Niveaus fungieren oft als Unterstützung oder Widerstand, da sie zuvor eine hohe Marktbeteiligung aufwiesen.


Wichtigste Merkmale

  • Hervorhebung lokaler Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf der Grundlage des jüngsten Handelsvolumens
  • Einstellbarer Berechnungsbereich & anpassbare Heatmap-Farben
  • Option zum Anzeigen/Ausblenden


Immer zur Hand

Die Heatmap konzentriert sich nur auf den ausgewählten aktuellen Bereich und hilft, die Aufmerksamkeit auf die aktuelle Marktstruktur zu lenken, anstatt auf veraltete oder irrelevante Niveaus. Bereichs- und Farbeinstellungen können einfach über die Eingaben angepasst werden, um den persönlichen Chart-Vorlieben zu entsprechen.

Die SR Heatmap wurde entwickelt, um eine einfache und strukturierte Handelsplanung zu unterstützen, indem sie einen klaren, volumenbasierten Kontext für Einstiege, Stop-Loss-Platzierungen und Ziele bietet - ohne den Chart zu überladen.


