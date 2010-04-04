El mapa térmico SR muestra un mapa térmico de soportes y resistencias fácil de leer, basado en el volumen negociado , que destaca las zonas de precios importantes dentro de un rango de mercado reciente en las que es más probable que el precio reaccione.

Siempre visible en el gráfico, el mapa térmico sirve como guía visual para ayudar a planificar la entrada de operaciones en los niveles de precios más favorables. Como herramienta de soporte y resistencia, también puede ayudar a identificar áreas prácticas para la colocación de stop-loss y objetivos.

Diseñado para operadores principiantes y avanzados que desean comprender dónde se concentra la actividad de los precios y utilizar zonas basadas en el volumen para planificar entradas de operaciones más claras y estructuradas.

SR Heatmap NZD funciona con el par EURNZD.





Cómo funciona





SR Heatmap escanea la acción reciente de los precios y mide cuánto volumen se ha negociado en los diferentes niveles de precios. Esta información se muestra como un mapa de calor directamente en el gráfico.



