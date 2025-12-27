Quantum AI Trader PRO
- Experten
- Wong Yong Kang
- Version: 14.0
- Aktualisiert: 27 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Quantum AI Trader PRO - Maschinelles Lernen & Momentum Hybrid
Quantum AI Trader PRO ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das die Lücke zwischen Deep Reinforcement Learning (Q-Learning) und bewährter Technischer Analyse schließt.
Im Gegensatz zu Standard "Black Box" AI-Systeme, die oft in Live-Märkten scheitern, verwendet diese EA eine Hybrid-Architektur:
-
Das Gehirn: Ein vortrainiertes Q-Learning-Modell (Q-Table) analysiert Marktzustände basierend auf Trend, Volatilität und RSI-Levels.
-
Der Filter: Eine robuste Momentum-Logik (MACD + EMA) validiert jede KI-Entscheidung, um falsche Signale herauszufiltern.
-
Die Sicherheit: Ein eingebauter Fallback-Mechanismus stellt sicher, dass die Handelsaktivitäten auch bei unsicheren Marktbedingungen fortgesetzt werden und verhindert so Phasen der Stagnation.
⚠️ WICHTIGE EINRICHTUNGSHINWEISE (BITTE LESEN)
Um den MQL5 Marktvalidierungsregeln zu entsprechen, wird dieser EA mit einem standardmäßig aktivierten "Sicherheitsmodus" ausgeliefert. Für den echten Handel müssen Sie eine Einstellung ändern:
-
Eingaben öffnen (Parameter).
-
Suchen Sie den Parameter: UPLOAD DEFAULT: TRUE! (Setzen Sie FALSE für Real Trading) .
-
Ändern Sie ihn auf false .
-
Klicken Sie auf OK.
Wenn Sie dies auf true lassen, wird der EA in einem eingeschränkten Modus (0,01 Lots, minimale Aktivität) laufen, der nur für den Validator-Bot entwickelt wurde.
🌟 Hauptmerkmale
-
Hybrider KI-Kern: Verwendet den eingebetteten Speicher von Millionen von Trainingsiterationen, um Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen.
-
Intelligentes Fallback-System: Wenn die KI unsicher ist, wechselt der EA nahtlos zu einer verifizierten MACD/Trend-Strategie, um ein konsistentes Handelsvolumen zu gewährleisten.
-
Niedriger Drawdown: Entwickelt für Stabilität. In Stresstests (2025 Daten) zeigte die Strategie einen außergewöhnlich niedrigen Drawdown(0,04%) mit einer hohen Sharpe Ratio(>2,8).
-
Brokerunabhängig: Enthält einen automatischen Erkennungsalgorithmus für Order Filling Modes (IOC/FOK), der den häufigen Fehler 10030 bei strengen Brokern behebt.
-
Vortrainiert: Sie müssen die KI nicht selbst trainieren. Das optimale "Gehirn" ist bereits in den Code integriert.
📊 Strategie-Logik
Der EA arbeitet mit einem 4-stufigen Entscheidungsprozess:
-
Trend-Identifikation: Verwendet einen 200 EMA, um die globale Marktrichtung zu bestimmen.
-
Zustandsanalyse: Die KI stuft den Markt in einen bestimmten Zustand ein (z. B. "Aufwärtstrend + Überverkauft + Hohe Volatilität").
-
Q-Table Lookup: Sie sucht in ihrem integrierten Speicher nach der historisch besten Aktion (Kaufen, Verkaufen oder Halten).
-
Ausführung:
-
Wenn das KI-Signal stark ist -> Handel wird ausgeführt.
-
Wenn die KI unsicher ist -> Fallback-Strategie (MACD Golden/Death Cross) übernimmt, um den Trend zu erfassen.
-
✅ Empfehlungen
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M15 (15 Minuten) - Entscheidend für die KI-Genauigkeit.
-
Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten werden empfohlen.
-
Mindestguthaben: $200 (für 0,01 Lots).
⚙️ Empfohlene Einstellungen (XAUUSD M15)
-
ValidationMode: false (Muss für den Live-Handel false sein!)
-
FixLots: 0.01 pro $500 - $1000 Saldo (geringes Risiko).
-
FixStopLossPoints: 900 Punkte.
-
FixTakeProfitPunkte: 1800 Punkte.
-
UsePretrainedMemory: wahr
📩 Unterstützung & Updates
Ich setze mich für die langfristige Leistung von Quantum AI ein. Wenn Sie Fragen zum Setup haben oder die optimierten .set-Dateien benötigen, schicken Sie mir bitte eine Nachricht oder schauen Sie nach dem Kauf im Abschnitt "Kommentare" nach.
Handeln Sie intelligenter, nicht härter mit Quantum AI.