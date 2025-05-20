Dark Mars

5

Der Dark Mars Expert Advisor ist bereit für den vollautomatischen Handel mit verschiedenen Symbolen.

Der Dark Mars EA ist ein Scalper, den ich auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 getestet habe. Der EA eröffnet Trades bei Ausbrüchen oder Pullbacks basierend auf dem Bollinger Bands Indikator.

Der EA ist mit den Standardeinstellungen sofort handelsbereit - für GBPUSD und USDCAD ist keine Optimierung erforderlich.

Ein bekannter Vorteil von Scalpers ist die hohe Anzahl der täglich ausgeführten Trades. Der Markt bewegt sich zu 80 % der Zeit in einem flachen Bereich, und während dieser Zeitspannen generiert der Scalper Gewinne. Ein bekannter Nachteil der Scalper ist ihre Unfähigkeit, mit Trendmärkten umzugehen. Um diese Einschränkung zu überwinden, habe ich zwei Filter hinzugefügt: LSTM (ein neuronales Netzwerk) und ATR (ein Volatilitätsindikator). Der LSTM-Filter erfordert ein Training und funktioniert daher nur mit den folgenden Symbolen: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, und USDJPY. Für andere Symbole können Sie den ATR-Filter verwenden oder ohne Filter handeln.

Der Zweck des Filters ist die Vorhersage der Trendbildung. Er identifiziert einen Trend und "kehrt" den Handel um.


Handelsempfehlungen

  • Symbole: GBPUSD M15-H1 und USDCAD M15-H1
  • Einzahlung: 250 $ (vorzugsweise 1.000 $)
  • Volumen = 0,01 und Volumenschritt = 0,0-0,01


Was können Sie von dem EA erwarten?

Für die beiden Symbole (GBPUSD und USDCAD) und eine Einlage von 1.000 $ kann der monatliche Gewinn zwischen 5-10% liegen, mit typischen Drawdowns von 3-5%. In seltenen Fällen, in denen ein "falscher Trend" auftritt, kann der Drawdown 20-30% erreichen.


Wenn ein "falscher Trend" auftritt, fährt der EA damit fort, Trades auf der Grundlage von Signalen zu eröffnen, um schwebende Verluste auszugleichen. Er zeichnet ein virtuelles Take-Profit-Level auf dem Chart ein, das angibt, wo der Preis liegen muss, um alle Trades mit Gewinn zu schließen.

Ich empfehle nicht, mehr als zwei Symbole mit Volumen = 0,01 und Volumeninkrement = 0,01 laufen zu lassen, wenn Sie die Strategie mit einer Einlage unter $1.000 testen.


EA-Eigenschaften

  • Max Trades pro Symbol >> maximale Anzahl von Trades für ein Symbol. Wenn sich ein Signal wiederholt, eröffnet der EA immer wieder ähnliche Trades, bis er die maximale Anzahl erreicht hat.
  • Close all profit (%) >> ein Gewinnziel als Prozentsatz, um das Schließen aller Trades zu ermöglichen. Setzen Sie 0, um auszuschalten.
  • Filter zur Erkennung eines Trends >> Filter für die Trenderkennung. Wenn ein Trend erkannt wird, "kehrt" der Filter den Handel um. Der LSTM-Filter funktioniert derzeit nur bei sechs wichtigen Symbolen: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF und USDJPY. Für andere Symbole können Sie den ATR-Volatilitätsfilter oder keinen Filter verwenden. Der ATR-Filter kann auch für die sechs Hauptsymbole verwendet werden.
  • Max Spread >> der EA wird keine Trades öffnen oder schließen, wenn der Spread höher ist als dieser Wert.
  • Leistungsmesser anzeigen >> zeigt ein Panel der Signalstärke für das Symbol des Charts an. Wenn die Signalstärke den Zielwert überschreitet, befindet sich der Markt in einer Trendphase.
  • Zeitrahmen für Handelsentscheidungen >> der Zeitrahmen, der für die Berechnung des Bollinger Bands Indikators und für Handelsentscheidungen verwendet wird.
  • Zeitrahmen für ATR-Filter >> der Zeitrahmen für die Berechnung des ATR-Volatilitätsindikators. Ich empfehle, einen höheren Zeitrahmen als den Handelszeitrahmen zu verwenden.
  • Kommentar
  • Magie
  • Gewinnmitnahme
  • Stoploss >> der EA verwaltet die Trades intern auf Basis seiner Berechnungen. Der Stoploss dient eher als nominelle Absicherung.
  • Volumen >> Volumen pro Handel.
  • Volume increment >> Volumenerhöhung (durch Addition zum Volumen des letzten Trades) für jeden nachfolgenden Trade.
Bewertungen 2
Emad
34
Emad 2025.07.29 10:48 
 

Been running this EA for about a month now on a $10,000 account,1:1000 Leverage in ICMARKET, only trading GBPUSD and USDCAD with the default 0.05 lot settings. Honestly, I’m pretty happy with it so far. Profit: Around 6–7% growth Drawdown: Most of the time it stayed around 30–50%. Had one “false trend” week where it went down close to 70%, but it recovered over the next few days as the EA kept adding trades and managing the basket. Features I liked: The virtual TP line is super handy – lets you see exactly where the market needs to go to close everything in profit. The power meter also gives a nice heads-up when a trend might be forming. Filters: Tried both ATR and LSTM filters – ATR felt more reliable when things got volatile, but LSTM is great for major pairs. Pros: Consistent profits (if you keep it to 1 pair). Easy setup, clear explanation of settings. Cons: Recovery can take a while in trending markets! Not for overloading with too many pairs on a small account. Final thoughts: If you’re looking for crazy fast profits, this isn’t it. But if you want steady growth and can ride out the occasional drawdown, this EA does the job. Just stick to the recommended setup and don’t overtrade.

