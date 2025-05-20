Der Dark Mars Expert Advisor ist bereit für den vollautomatischen Handel mit verschiedenen Symbolen.



Der Dark Mars EA ist ein Scalper, den ich auf den Zeitrahmen M5, M15, M30 und H1 getestet habe. Der EA eröffnet Trades bei Ausbrüchen oder Pullbacks basierend auf dem Bollinger Bands Indikator.

Der EA ist mit den Standardeinstellungen sofort handelsbereit - für GBPUSD und USDCAD ist keine Optimierung erforderlich.

Ein bekannter Vorteil von Scalpers ist die hohe Anzahl der täglich ausgeführten Trades. Der Markt bewegt sich zu 80 % der Zeit in einem flachen Bereich, und während dieser Zeitspannen generiert der Scalper Gewinne. Ein bekannter Nachteil der Scalper ist ihre Unfähigkeit, mit Trendmärkten umzugehen. Um diese Einschränkung zu überwinden, habe ich zwei Filter hinzugefügt: LSTM (ein neuronales Netzwerk) und ATR (ein Volatilitätsindikator). Der LSTM-Filter erfordert ein Training und funktioniert daher nur mit den folgenden Symbolen: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, und USDJPY. Für andere Symbole können Sie den ATR-Filter verwenden oder ohne Filter handeln.



Der Zweck des Filters ist die Vorhersage der Trendbildung. Er identifiziert einen Trend und "kehrt" den Handel um.





Handelsempfehlungen



Symbole: GBPUSD M15-H1 und USDCAD M15-H1

Einzahlung: 250 $ (vorzugsweise 1.000 $)

Volumen = 0,01 und Volumenschritt = 0,0-0,01



Was können Sie von dem EA erwarten?

Für die beiden Symbole (GBPUSD und USDCAD) und eine Einlage von 1.000 $ kann der monatliche Gewinn zwischen 5-10% liegen, mit typischen Drawdowns von 3-5%. In seltenen Fällen, in denen ein "falscher Trend" auftritt, kann der Drawdown 20-30% erreichen.



Wenn ein "falscher Trend" auftritt, fährt der EA damit fort, Trades auf der Grundlage von Signalen zu eröffnen, um schwebende Verluste auszugleichen. Er zeichnet ein virtuelles Take-Profit-Level auf dem Chart ein, das angibt, wo der Preis liegen muss, um alle Trades mit Gewinn zu schließen.



Ich empfehle nicht, mehr als zwei Symbole mit Volumen = 0,01 und Volumeninkrement = 0,01 laufen zu lassen, wenn Sie die Strategie mit einer Einlage unter $1.000 testen.





EA-Eigenschaften

