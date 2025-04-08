WallGrid EA - Rasterbasiertes Scalping-System

WallGrid EA ist ein gitterbasierter Scalping Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine strukturierte Ausführung, ein kontrolliertes Engagement und ein diszipliniertes Gewinnmanagement bevorzugen. Das System ist für kurzfristige Marktbedingungen optimiert und konzentriert sich auf schnelle Handelsabschlüsse unter Verwendung von Mikrokursbewegungen.

Handelsstil Scalping-Raster Marktbedingung Range / Seitwärtsmarkt Ausführungslogik Grid-basiertes Positionsmanagement ohne festen Stop-Loss Unterstützte Instrumente Forex Majors: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD

Forex Minors & Crosses: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD

Metalle: XAUUSD, XAGUSD

Indizes: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (brokerabhängig)

Krypto CFDs: BTCUSD, ETHUSD (abhängig vom Broker)

Strategie-Übersicht

WallGrid EA arbeitet mit einer strukturierten Grid-Logik, bei der Positionen innerhalb einer definierten Preisspanne eröffnet und verwaltet werden. Trades werden in der Regel schnell geschlossen, oft innerhalb kleiner Preisschwankungen, so dass sich das System dynamisch an das kurzfristige Marktverhalten anpassen kann.

Der EA stützt sich nicht auf feste Stop-Loss-Niveaus. Stattdessen werden die Positionen durch Rasterabstände, Positionsaggregation und Gewinn- und Verlustkontrolle auf Sitzungsebene verwaltet.

Überblick über den Zeitrahmenvergleich

Zeitrahmen Empfehlungsebene Risiko-Level Anmerkungen M15 Sehr hoch Mittel Bestes Gesamtgleichgewicht zwischen Stabilität und Aktivität M5 Mäßig Hoch Aggressiveres Verhalten, erfordert Erfahrung H1 Hoch Niedrig Ruhigere Ausführung mit weniger Geschäften M1 Nicht empfohlen Sehr hoch Hohe Empfindlichkeit gegenüber Spread und Ausführungsbedingungen

Wichtige Informationen zum Backtesting

Aufgrund der Natur von Scalping-Grid-Strategien - einschließlich schneller Handelsabschlüsse, kleinster Kursziele und der Empfindlichkeit gegenüber Spread und Ausführungsgeschwindigkeit - können die Ergebnisse des Strategietesters schwächer oder inkonsistent erscheinen.

Dieses Verhalten ist zu erwarten und spiegelt nicht die reale Marktausführung wider, bei der Live-Liquidität, Broker-Bedingungen und Echtzeit-Tickdaten eine wichtige Rolle spielen.

Backtest-Verhalten Kann instabil oder begrenzt erscheinen Echte Marktausführung Entwickelt, um auf das Verhalten von Live-Kursen und Ausführungsbedingungen zu reagieren

Handels-Philosophie

WallGrid EA verfolgt eine realistische Handelseinstellung. Es gibt keinen risikofreien Handel. Das System ist für Trader konzipiert, die sich eher auf Risiko, Disziplin und kontrollierte Ausführung als auf aggressive Spekulation verstehen.

Risiko-Ansatz Kontrolliertes Engagement, kein fester Stop-Loss Händlertyp Risikobewusste Trader Handelslogik Strukturiertes Raster mit sitzungsbasiertem Management

Goldene Regel - Kapitalschutz

Sobald ein vordefinierter Gewinnbetrag erreicht ist, wird dringend empfohlen, Gewinne abzuziehen.



Wenn alle Mittel auf dem Handelskonto verbleiben, erhöht sich das Risiko der Marktunsicherheit. Regelmäßige Gewinnentnahmen sind ein wichtiger Bestandteil des langfristigen Kapitalschutzes bei der Verwendung von Grid-basierten Systemen.

Empfohlene Verwendung

Einsatz bei klaren Marktbedingungen

Optimale Dauer der Handelsspanne: 1-2 Stunden

Erzwingen Sie keinen Handel während starker direktionaler Trends

Es ist akzeptabel, den EA mehrmals innerhalb einer Sitzung zu stoppen und neu zu starten.

Kurze Handelssitzungen helfen, die Anfälligkeit für unvorhersehbares Marktverhalten zu verringern

Empfohlener Broker Exness Konto-Typ Unbegrenzt Empfohlener Leverage 1:500-1000 oder Unbegrenzt Mindestguthaben $50 Symbole Alle unterstützten Symbole (das Verhalten der Instrumente hängt von den Bedingungen des Brokers ab)

Abschließende Anmerkungen

WallGrid EA ist kein vollständig passives oder garantiertes System. Es handelt sich um ein professionelles Handelsinstrument, das für Benutzer gedacht ist, die die Marktstruktur, das Timing und das Kapitalmanagement verstehen. Richtige Anwendung und disziplinierte Risikokontrolle sind unerlässlich.