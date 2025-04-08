WallGrid EA
- Experten
- Sarvarbek Abduvoxobov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
WallGrid EA - Rasterbasiertes Scalping-System
WallGrid EA ist ein gitterbasierter Scalping Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die eine strukturierte Ausführung, ein kontrolliertes Engagement und ein diszipliniertes Gewinnmanagement bevorzugen. Das System ist für kurzfristige Marktbedingungen optimiert und konzentriert sich auf schnelle Handelsabschlüsse unter Verwendung von Mikrokursbewegungen.
|Code2Profit EA Channel & Guides
https://www.mql5.com/en/messages/010572c40a78dc01
|Handelsstil
|Scalping-Raster
|Marktbedingung
|Range / Seitwärtsmarkt
|Ausführungslogik
|Grid-basiertes Positionsmanagement ohne festen Stop-Loss
|Unterstützte Instrumente
|Forex Majors: EURUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD
Forex Minors & Crosses: EURGBP, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDUSD
Metalle: XAUUSD, XAGUSD
Indizes: US30, NAS100, SPX500, DAX40 (brokerabhängig)
Krypto CFDs: BTCUSD, ETHUSD (abhängig vom Broker)
Strategie-Übersicht
WallGrid EA arbeitet mit einer strukturierten Grid-Logik, bei der Positionen innerhalb einer definierten Preisspanne eröffnet und verwaltet werden. Trades werden in der Regel schnell geschlossen, oft innerhalb kleiner Preisschwankungen, so dass sich das System dynamisch an das kurzfristige Marktverhalten anpassen kann.
Der EA stützt sich nicht auf feste Stop-Loss-Niveaus. Stattdessen werden die Positionen durch Rasterabstände, Positionsaggregation und Gewinn- und Verlustkontrolle auf Sitzungsebene verwaltet.
Überblick über den Zeitrahmenvergleich
|Zeitrahmen
|Empfehlungsebene
|Risiko-Level
|Anmerkungen
|M15
|Sehr hoch
|Mittel
|Bestes Gesamtgleichgewicht zwischen Stabilität und Aktivität
|M5
|Mäßig
|Hoch
|Aggressiveres Verhalten, erfordert Erfahrung
|H1
|Hoch
|Niedrig
|Ruhigere Ausführung mit weniger Geschäften
|M1
|Nicht empfohlen
|Sehr hoch
|Hohe Empfindlichkeit gegenüber Spread und Ausführungsbedingungen
Wichtige Informationen zum Backtesting
Aufgrund der Natur von Scalping-Grid-Strategien - einschließlich schneller Handelsabschlüsse, kleinster Kursziele und der Empfindlichkeit gegenüber Spread und Ausführungsgeschwindigkeit - können die Ergebnisse des Strategietesters schwächer oder inkonsistent erscheinen.
Dieses Verhalten ist zu erwarten und spiegelt nicht die reale Marktausführung wider, bei der Live-Liquidität, Broker-Bedingungen und Echtzeit-Tickdaten eine wichtige Rolle spielen.
|Backtest-Verhalten
|Kann instabil oder begrenzt erscheinen
|Echte Marktausführung
|Entwickelt, um auf das Verhalten von Live-Kursen und Ausführungsbedingungen zu reagieren
Handels-Philosophie
WallGrid EA verfolgt eine realistische Handelseinstellung. Es gibt keinen risikofreien Handel. Das System ist für Trader konzipiert, die sich eher auf Risiko, Disziplin und kontrollierte Ausführung als auf aggressive Spekulation verstehen.
|Risiko-Ansatz
|Kontrolliertes Engagement, kein fester Stop-Loss
|Händlertyp
|Risikobewusste Trader
|Handelslogik
|Strukturiertes Raster mit sitzungsbasiertem Management
Goldene Regel - Kapitalschutz
|Sobald ein vordefinierter Gewinnbetrag erreicht ist, wird dringend empfohlen, Gewinne abzuziehen.
Wenn alle Mittel auf dem Handelskonto verbleiben, erhöht sich das Risiko der Marktunsicherheit. Regelmäßige Gewinnentnahmen sind ein wichtiger Bestandteil des langfristigen Kapitalschutzes bei der Verwendung von Grid-basierten Systemen.
Empfohlene Verwendung
- Einsatz bei klaren Marktbedingungen
- Optimale Dauer der Handelsspanne: 1-2 Stunden
- Erzwingen Sie keinen Handel während starker direktionaler Trends
- Es ist akzeptabel, den EA mehrmals innerhalb einer Sitzung zu stoppen und neu zu starten.
- Kurze Handelssitzungen helfen, die Anfälligkeit für unvorhersehbares Marktverhalten zu verringern
|Empfohlener Broker
|Exness
|Konto-Typ
|Unbegrenzt
|Empfohlener Leverage
|1:500-1000 oder Unbegrenzt
|Mindestguthaben
|$50
|Symbole
|Alle unterstützten Symbole (das Verhalten der Instrumente hängt von den Bedingungen des Brokers ab)
Abschließende Anmerkungen
WallGrid EA ist kein vollständig passives oder garantiertes System. Es handelt sich um ein professionelles Handelsinstrument, das für Benutzer gedacht ist, die die Marktstruktur, das Timing und das Kapitalmanagement verstehen. Richtige Anwendung und disziplinierte Risikokontrolle sind unerlässlich.