CryptoHFT AI

Handeln Sie alle Krypto-Paare, einschließlich BTCUSD BITCOIN BTCEUR LTC ETH usw. (jedes Paar mit einem Spread über 100, einschließlich US100)

CryptoHFT ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor, sondern Ihr Zugang zu einer neuen Ära des intelligenten, adaptiven Handels in der volatilen Welt der Kryptowährungen. Angetrieben von einer hochmodernen 5-Neuronen-KI-Engine, lernt CryptoHFT aus dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen - Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre - um die optimalen Einstellungen für jedes Krypto-Paar mit Spreads von 100 bis 10.000 zu finden .

Die MT5-Version finden Sie hier (auch wenn Sie die mql4-Version kaufen, sollten Sie einen Backtest auf mql5 durchführen, um die Genauigkeit zu gewährleisten)



Entfesseln Sie den AI-Vorteil:

5-Neuron-KI-Engine: Dies ist keine Einheitslösung: Jedes Neuron ist auf einen bestimmten Handelsaspekt spezialisiert, wobei das 5. Es lernt, seine Einstellungen (von 1 bis 100) so anzupassen, dass es selbst aus den schwierigsten Spreads Kapital schlagen kann. Einstellung 1 eignet sich hervorragend für enge Spreads um 100 , während Einstellung 50 volatile Spreads um 2.500 bewältigt. Finden Sie die perfekte Einstellung für das von Ihnen gewählte Paar und entfesseln Sie die Kraft der KI-gestützten Optimierung.

Beginnen Sie mit den Besten, und optimieren Sie den Rest:

Mit CryptoHFT müssen Sie nicht mehr raten, um die idealen Spread-Einstellungen zu finden. Beginnen Sie mit den Standardwerten für die Neuronen und lassen Sie die KI die beste Einstellung für das fünfte Neuron für das von Ihnen gewählte Paar finden. Nehmen Sie die beste Leistung, auch wenn es ein Verlust ist, das ist Ihr Ausgangspunkt. Gehen Sie dann in die Tiefe und nehmen Sie eine Feinabstimmung der übrigen Neuronen vor, um das volle Potenzial Ihres Paares zu erschließen.

Entfesseln Sie die Kraft von CryptoHFT noch heute:

Geben Sie sich nicht mit veralteten, statischen Handelsstrategien zufrieden, sondern nutzen Sie die Zukunft des KI-gestützten Kryptohandels mit CryptoHFT. Erleben Sie den Nervenkitzel intelligenter Anpassungen, blitzschnelle Ausführung und die Zuversicht, die sich aus dem Wissen ergibt, dass Ihr KI-Partner immer lernt, immer optimiert und immer nach dem bestmöglichen Ergebnis strebt.

Holen Sie sich jetzt CryptoHFT und machen Sie KI zu Ihrer ultimativen Waffe im Kryptohandel.

Denken Sie daran: CryptoHFT ist mehr als nur ein EA; es ist das Tor zu einer neuen Ära des intelligenten, adaptiven Krypto-Handels. Schließen Sie sich der Revolution noch heute an !

Setzen Sie Kauf- und Verkaufsaufträge auf 1 oder 2 für beste Ergebnisse bei hohen Spreads. Im MT4 Backtester muss der Spread korrekt eingestellt werden, siehe Kommentare für weitere Informationen









