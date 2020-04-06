CryptoHFT AI

Handeln Sie alle Krypto-Paare, einschließlich BTCUSD BITCOIN BTCEUR LTC ETH usw. (jedes Paar mit einem Spread über 100, einschließlich US100)
CryptoHFTist nicht nur ein weiterer Expert Advisor, sondern Ihr Zugang zu einer neuen Ära des intelligenten,adaptiven Handels in der volatilen Welt der Kryptowährungen.Angetrieben von einer hochmodernen 5-Neuronen-KI-Engine,lernt CryptoHFT aus dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen - Tage,Wochen,Monateoder sogar Jahre - um die optimalen Einstellungen fürjedes Krypto-Paar mit Spreads von 100 bis 10.000zu finden.

Die MT5-Version finden Sie hier
(auch wenn Sie die mql4-Version kaufen, sollten Sie einen Backtest auf mql5 durchführen, um die Genauigkeit zu gewährleisten)

Entfesseln Sie den AI-Vorteil:

  • 5-Neuron-KI-Engine: Dies ist keine Einheitslösung: Jedes Neuron ist auf einen bestimmten Handelsaspekt spezialisiert, wobei das 5. Es lernt, seine Einstellungen (von 1 bis 100) so anzupassen, dass es selbst aus den schwierigsten Spreads Kapital schlagen kann. Einstellung 1 eignet sich hervorragend für enge Spreads um 100, während Einstellung 50 volatile Spreads um 2.500 bewältigt. Finden Sie die perfekte Einstellung für das von Ihnen gewählte Paar und entfesseln Sie die Kraft der KI-gestützten Optimierung.
  • Anpassungsfähigkeit als Kernstück: Die Marktdynamik ändert sich, und das sollte auch Ihre Strategie. CryptoHFT ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Es kann kontinuierlich Marktdaten analysieren, sein Verständnis verfeinern und mit Hilfe von Strategietestern seine Neuroneneinstellungen anpassen, um der Kurve immer einen Schritt voraus zu sein. Lassen Sie die KI die schwere Arbeit erledigen, während Sie die Früchte ernten.
  • Rasante Geschwindigkeit für High-Frequency-Dominanz: In der High-Frequency-Arena zählt jede Millisekunde. Die KI-Engine von CryptoHFT verarbeitet Daten und führt Trades blitzschnell aus, damit Sie flüchtige Gelegenheiten nutzen können, bevor sie verschwinden. Reagieren Sie schneller, handeln Sie intelligenter und lassen Sie die Konkurrenz im Staub stehen.

Beginnen Sie mit den Besten, und optimieren Sie den Rest:

Mit CryptoHFT müssen Sie nicht mehr raten, um die idealen Spread-Einstellungen zu finden. Beginnen Sie mit den Standardwerten für die Neuronen und lassen Sie die KI die beste Einstellung für das fünfte Neuron für das von Ihnen gewählte Paar finden. Nehmen Sie die beste Leistung, auch wenn es ein Verlust ist, das ist Ihr Ausgangspunkt. Gehen Sie dann in die Tiefe und nehmen Sie eine Feinabstimmung der übrigen Neuronen vor, um das volle Potenzial Ihres Paares zu erschließen.

Entfesseln Sie die Kraft von CryptoHFT noch heute:

Geben Sie sich nicht mit veralteten, statischen Handelsstrategien zufrieden, sondern nutzen Sie die Zukunft des KI-gestützten Kryptohandels mit CryptoHFT. Erleben Sie den Nervenkitzel intelligenter Anpassungen, blitzschnelle Ausführung und die Zuversicht, die sich aus dem Wissen ergibt, dass Ihr KI-Partner immer lernt, immer optimiert und immer nach dem bestmöglichen Ergebnis strebt.

Holen Sie sich jetzt CryptoHFT und machen Sie KI zu Ihrer ultimativen Waffe im Kryptohandel.

Denken Sie daran: CryptoHFT ist mehr als nur ein EA; es ist das Tor zu einer neuen Ära des intelligenten, adaptiven Krypto-Handels. Schließen Sie sich der Revolution noch heute an !

Setzen Sie Kauf- und Verkaufsaufträge auf 1 oder 2 für beste Ergebnisse bei hohen Spreads. Im MT4 Backtester muss der Spread korrekt eingestellt werden, siehe Kommentare für weitere Informationen




Empfohlene Produkte
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $249 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der "Trend BtD" Expert Advisor ist ein Vertreter der Roboter Handel Breakout Ebenen. Levels automatisch gebaut. Die Einzigartigkeit des Advisors ist, dass er OHNE Mittelwertbildung und nach dem Martingal-Prinzip arbeitet. ALLE Aufträge haben StopLoss und TakeProfit. SEHR WICHTIG: Laden Sie immer SET-Dateien für jedes Paar! Passen Sie die Lotgröße an Ihr Depot an! WIE TESTEN
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experten
Black Spark stellt sich vor - Ihr Weg zu informiertem Investieren. Investitionsentscheidungen können sich für Anleger oft überwältigend anfühlen. Mit Black Spark können Sie jedoch die Kontrolle übernehmen und gut informierte Entscheidungen treffen. Unser hochmodernes System wurde entwickelt, um Ihnen durch die Analyse großer Mengen von Echtzeit-Marktdaten aktuelle Informationen zu liefern. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen erkennen wir Muster und Trends und liefern personalisierte Empfehlun
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experten
LANCIERUNGS-PROMO Nächster Preis: $349 Der Preis wird steigen, um die Anzahl der Benutzer für diese Strategie zu begrenzen Der Expert Advisor "Volna FX" ist ein Vertreter von Robotern, die mit Levels handeln. Die Levels können automatisch erstellt werden, oder sie können starr in den Parametern des Expert Advisors eingestellt werden. PRÜFEN SIE DAS ECHTE SIGNAL: https: //www.mql5.com/en/signals/847709 Die Einzigartigkeit des Advisors besteht darin, dass er sowohl mit Mittelwertbildung und unter
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experten
Forex Gump Special ist ein automatischer Handelsroboter für das Währungspaar GBPUSD. Der Roboter handelt auf der Grundlage des Durchbrechens des Grenzpreises. Mithilfe des Mittelwertbildungsalgorithmus analysiert der Roboter den Markt und markiert die Punkte der Höchst- und Tiefstpreise, wodurch ein virtueller Kanal entsteht. Sobald der Preis über den virtuellen Kanal hinausgeht, eröffnet der Roboter ein Geschäft in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Handelsalgorithmus basiert auf der Idee,
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experten
Danke, dass Sie uns besuchen. Wir möchten Ihnen unseren neuen BLACK OUT EA vorstellen, der mit einem gleitenden Durchschnittsindikator für besseren Handel ausgestattet ist. Dieser EA öffnet und schließt Trades für Sie, ohne dass Sie sich selbst stressen müssen. Sie können mit jedem Broker und jedem Zeitrahmen handeln, es gibt keine Einschränkungen!!! Sie können Ihre Lotgröße in den EA-Einstellungen leicht erhöhen. Backtest wurde für zwei Monate durchgeführt. bleiben Sie dran für mehr !!!
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.04 (55)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experten
Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
MultiAsset SuperTrend Trader
Norbert Hubert Pajak
Experten
MultiAsset SuperTrend Trader: Der ultimative fraktale Trend-Motor für MetaTrader 4 Dominieren Sie die Märkte mit Präzision, Diversifikation und reiner Trend-Ausrichtung Suchen Sie nach einer Handelsstrategie, die die Kraft der reinen Trendfolge mit der Sicherheit der Portfoliodiversifikation verbindet? Der MultiAsset SuperTrend Trader  ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor; er ist ein ausgeklügeltes Handelsökosystem, das entwickelt wurde, um den Trend durch Multi-Timeframe-Analyse zu
Gold Champions
Maria Julieta Frias Torres
Experten
Limited time offer for $59. Launch promotion Price will go up soon. KEIN MARTINGALE!!! LOW DD!! ! GOLD CHAMPIONS ist ein neuer EA, der durch ein neues AI-System entwickelt wurde, das auf dem Forex-Markt operiert und GOLD/XAUUSD mit hervorragenden Ergebnissen entwickelt. Entwickelt von einem Team von erfahrenen Händlern mit mehr als 10 Jahren Handelserfahrung. Es verwendet einen leistungsstarken Algorithmus, um Schwankungen im Markt zu erkennen und Eingänge mit einer hohen Gewinnquote und Begr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (19)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strategie
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jesko EA –  Jesko ist ein spezieller Expert Advisor (EA) , der auf einer bewährten Strategie basiert, die über viele Jahre hinweg optimiert und getestet wurde. Er wurde bereits auf Live-Konten getestet und hat sich als profitabel und risikoarm erwiesen. Nun haben wir beschlossen, ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Signal live         Vier Monate Live-Konto Einfache Installation  Funktioniert bei jedem Broker (ECN-Konto empfohlen)  Mindest-Einzahlung: 100 USD  24/7 Support  Kaufe Jesko
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Medalist ist ein intelligentes System, das sich auf den volatilen Handel auf dem XAUUSD-Markt konzentriert. Es zielt darauf ab, kurzfristige Preisimpulse zu identifizieren und effektiv zu nutzen, um Händlern neue Gewinnchancen zu eröffnen. Sonderangebot für die ersten 10 Käufer! Nächster Preis: $1.495 Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Hauptvorteil des Goldmedaillisten liegt in seinem einzigartigen Preisaktions-Analysesystem. Durch
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experten
Dieser Roboter verwendet seinen eigenen eingebauten Oszillator und andere Tools, um die Marktbewegungen (Volatilität, Geschwindigkeit, Stärke und Richtung) zu messen. Zu einem geeigneten Zeitpunkt platziert er eine unsichtbare Pending-Order auf dem Markt, mit der er entsprechend dem eingestellten TradingMode weiterarbeitet. Es wird empfohlen, einen schnellen Broker mit niedrigen Gebühren, genauen Kursen und ohne Begrenzung der Stop-Loss-Größe zu verwenden. Sie können jeden beliebigen Zeitrahmen
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
Experten
XGen Scalper MT4 – Professionelles automatisches Handelssystem XGen Scalper ist ein hochmoderner Expert Advisor, der bewährte technische Analysen mit einer fortschrittlichen algorithmischen Struktur kombiniert und so konsistente Ergebnisse auf allen Märkten liefert. Dieses leistungsstarke Handelssystem funktioniert reibungslos mit Forex-Paaren, Edelmetallen wie Gold und Silber, Kryptowährungen und Rohstoffindizes. Fortschrittliche algorithmische Technologie Der proprietäre Wellen-Scanning-Al
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experten
ADVANCED MULTI SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Multi-Pair-Handelssystem – sehr sicher mit stetigem Wachstum. Dieser profitable Scalping EA ist wirklich eines der derzeit stabilsten Systeme auf dem Markt – er nimmt etwa 70-100 Trades pro Monat auf. Laden Sie die EA-Set-Dateien zum Testen und Handeln herunter: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Funktionen des EA: - Zusätzliche Spread-Einstellung
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Live Signal Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dez
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Dieser EA wird zu einem frühen Einführungspreis angeboten. Der Preis steigt mit jeder bestimmten Anzahl von Verkäufen und wird niemals reduziert. Frühkäufer sichern sich den bestmöglichen Preis. Was benötigen Sie, um mit dem KT Gold Drift EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Drift EA basiert auf einem realen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfrist
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experten
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen erfahrenen Händler, der den Markt jeden Tag beobachtet, darauf wartet, dass der Kurs eine wichtige Marke durchbricht, und dann sofort ein Geschäft eröffnet. Das ist genau das, was dieser Berater tut. Er rät nicht, sondern handelt nur, wenn der Markt ein klares Signal gibt. Breakdown - und los geht's, mit einem klaren Plan für den Stopp und das Ziel. Der übliche Breakdown-Berater kann sich irren. Und unserer denkt mit. Er verwendet ein neuronales Netz, das vo
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Nur noch eine Version ist für 550 $ verfügbar. Danach steigt der Preis auf 650 $ und 750 $, der Endpreis beträgt 1200 $ Live-Signal >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Klicken Dieser EA wurde für präzise Einstiege, inte
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experten
"BlackCat Grid" ist ein automatisierter Handelsberater (Expert Advisor), der für die Plattform MetaTrader 4 entwickelt wurde und sich auf die Grid-Handelsstrategie spezialisiert hat. Er wurde für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt entwickelt und minimiert die Notwendigkeit eines ständigen manuellen Eingriffs. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Funktionsprinzip Der EA eröffnet eine Reihe von Aufträgen gemäß einem festgelegten Schri
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Axis Trend Grid EA
Yeoh Kian Hui
5 (1)
Experten
Live-Konto-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2352008 $49 LAUNCH PROMO PREIS BIS ZUM 11. JANUAR 2026 !!! (Endpreis: $199) Die Strategie Axis Trend Grid Strategy ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für hochpräzises Trend-Following auf volatilen Instrumenten wie XAUUSD (Gold) und NAS100 (Nasdaq) entwickelt wurde. Das System verwendet einen einzigartigen "Ladder Entry"-Mechanismus, der das Marktmomentum ausnutzt, indem er schwebende Orders auf berechneten Kursniveaus platziert
Weitere Produkte dieses Autors
GoldHFT
Aldo Marco Ronchese
4 (1)
Experten
High Frequency Trader (HFT) für Gold! Das heißt, dieser EA kann viele Male in einer Sekunde handeln, um Nachrichten und schnelle Bewegungen auszunutzen, während er in langsamen Märkten geduldig auf winzige Bewegungen wartet, um diese auszunutzen. MT5 Version kann hier gefunden werden (auch wenn der Kauf mql4 Version pls Backtest auf mql5 für Genauigkeit) Nur das Beste ist gut genug, und Sie haben ein verstecktes Juwel gefunden. Wir stellen Ihnen die Zukunft des XAUUSD-Handels vor: EA Gold HFT
GoldHFT MT5
Aldo Marco Ronchese
4.5 (4)
Experten
High Frequency Trader für Gold! Das bedeutet, dass dieser EA viele Male in einer Sekunde handeln kann, um Nachrichten und schnelle Bewegungen auszunutzen, während er in langsamen Märkten geduldig auf kleine Bewegungen wartet, um diese auszunutzen. Die MT4-Version finden Sie hier Wir stellen Ihnen die Zukunft des XAUUSD-Handels vor: EA Gold HFT Der KI-gestützte Expert Advisor, der lernt und sich dem Markt anpasst EA Gold HFT ist ein neues Trading-Tool, das künstliche Intelligenz einsetzt, um Ih
Goldmacher
Aldo Marco Ronchese
Experten
GoldMacher - Session-Aware XAUUSD EA Start ab $50 - Niedriger Hebel 1:20 oder 1:10 - Fixed Lot - Kein Martingale Kontaktieren Sie mich für das Handbuch für Backtesting pls LAST COPY verfügbar für $90 MT4 Version hier verfügbar Handeln Sie Gold mit Struktur, Timing und Disziplin. GoldMacher wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und nicht Komplexität wollen. Er konzentriert sich auf die Phasen und Marktbedingungen, in denen sich der XAUUSD auf wiederholbare Weise verhält - und er bleibt ruh
TokyoTika
Aldo Marco Ronchese
Experten
Beginnen Sie den Handel mit USDJPY mit einem Minimum von $50. Aktiviert für niedrige Leverage. Verwendet feste Lots - keine Martingale. Fügen Sie TokyoTika zu einem USDJPY-Chart hinzu und stellen Sie sicher, dass Ihre Zeit korrekt eingestellt ist. Bitte stellen Sie Ihre Zeitzone und die Sommerzeit des Brokers in der Sektion TIME nur für Backtests ein . TokyoTika - Session-Aware USDJPY EA (H1) Gebaut für eine Aufgabe: Handel mit USDJPY auf H1 mit zeitbasierter Logik. TokyTika passt sich mit vorko
Balance Equity Graph
Aldo Marco Ronchese
5 (1)
Indikatoren
Graph zeigt Ihr Gleichgewicht und Eigenkapital in Echtzeit ähnlich wie die Tester Grafik, die schön zu sehen, Ihre realen Fortschritte gegenüber Tester Grafik ist. Dieser Code wurde von mql5.com kopiert, er ist kostenlos und funktioniert, ich stelle ihn nur hier rein, um es für uns einfacher zu machen https://www.mql5.com/en/code/13242 https://www.mql5.com/en/code/8454 .. ursprünglicher Code Equity Monitor 1. Überwachung des Gleichgewichts 2. Eigenkapital 3. Gewinnspanne 4. Rentabilität 5. Inan
FREE
HedgeRock
Aldo Marco Ronchese
5 (1)
Experten
Live-Trading auf YouTube, siehe News-Feed in meinem Profil. 2 Jahre keine Updates . Handel jedes Paar . pls fragen Sie nach dem Handbuch oder laden Sie die txt-Version hier MT5 Version kann hier gefunden werden (auch wenn der Kauf mql4 Version pls Backtest auf mql5 für Genauigkeit) **HedgeRock** ist ein umfassender und funktionsreicher Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Anpassungsfähigkeit und Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen zu bieten. Mit mehr als vier Jahren akribischer Ent
Goldmacher MT4
Aldo Marco Ronchese
Experten
GoldMacher - Session-Aware XAUUSD EA Start ab $50 - Niedriger Hebel 1:20 oder 1:10 - Fixed Lot - Kein Martingale Kontaktieren Sie mich für das Handbuch für Backtesting pls LAST COPY verfügbar für $90 MT5 Version hier verfügbar Handeln Sie Gold mit Struktur, Timing und Disziplin. GoldMacher wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und nicht Komplexität wollen. Er konzentriert sich auf die Phasen und Marktbedingungen, in denen sich der XAUUSD auf wiederholbare Weise verhält - und er bleibt r
HedgeRock MT5
Aldo Marco Ronchese
3 (2)
Experten
Live-Handel auf YouTube, überprüfen Sie mein Profil News-Feed. 2 Jahre keine Updates. Handeln Sie jedes Paar - Kontaktieren Sie mich für das Handbuch oder laden Sie es hier herunter Die MT4-Version finden Sie hier **HedgeRock MT5** ist ein Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Anpassungsfähigkeit und Leistung unter verschiedenen Marktbedingungen zu bieten. Mit über vier Jahren Entwicklung und Optimierung bietet er Händlern eine Lösung sowohl für einfache als auch für komplexe Strategien. Ega
CryptoHFT
Aldo Marco Ronchese
5 (1)
Experten
Handeln Sie alle Krypto-Paare, einschließlich BTCUSD BITCOIN BTCEUR LTC ETH usw. (jedes Paar mit einem Spread über 100, einschließlich US100) CryptoHFT AI ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor, sondern Ihr Zugang zu einer neuen Ära des intelligenten, adaptiven Handels in der volatilen Welt der Kryptowährungen. Angetrieben von einer 5-Neuronen-KI-Engine, lernt CryptoHFT aus dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen - Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre - um die optimalen Einstellungen für jedes
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension