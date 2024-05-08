WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT!

Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS! Sonderpreis zu Weihnachten: $187

(Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA

Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihren BONUS EA sofort zusenden. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit!

Infinity Trader EA Live-Ergebnisse: https: //www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA integriert nahtlos die Stärken von Chat GPT und Gemini AI und bietet unvergleichliche Markteinblicke und tiefgreifende Fundamentalanalysen. Er passt sich aktiv an die sich ständig ändernden Marktbedingungen an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit bemerkenswerter Vorhersagekraft.

So wird sichergestellt, dass Sie optimale Ein- und Ausstiegspunkte finden und Ihr Gewinnpotenzial maximieren können.





Mit ausgefeilten Kontoschutzfunktionen wird Ihr langfristiger Erfolg in den Vordergrund gestellt. Durch den Einsatz fortschrittlicher Risikomanagement-Algorithmen und anpassbarer Drawdown-Parameter werden die Auswirkungen potenzieller Verluste minimiert und Ihr Kapital geschützt.

Es gibt auch eine MT5-Version! Klicken Sie hier, um sie zu testen!



Hauptmerkmale:

KI-gestützte Einblicke: Nutzt die hochmodernen Fähigkeiten von Chat GPT und Gemini AI, um die Marktstimmung zu analysieren und eine umfassende Fundamentalanalyse durchzuführen.

Nutzt die hochmodernen Fähigkeiten von Chat GPT und Gemini AI, um die Marktstimmung zu analysieren und eine umfassende Fundamentalanalyse durchzuführen. Bewährte Price Action Patterns: Identifiziert statistisch signifikante Preismuster für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte.

Identifiziert statistisch signifikante Preismuster für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Anpassungsfähigkeit: Aktualisiert kontinuierlich die Algorithmen auf der Grundlage von Echtzeitdaten, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und aufkommende Chancen zu nutzen.

Aktualisiert kontinuierlich die Algorithmen auf der Grundlage von Echtzeitdaten, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und aufkommende Chancen zu nutzen. Konsistente Rentabilität: Liefert konsistente und profitable Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen.

Liefert konsistente und profitable Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen. Hochentwickelter Kontoschutz: Minimiert Drawdowns und schützt das Kapital mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen.

Minimiert Drawdowns und schützt das Kapital mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen. Geeignet für alle: Ideal für Händler von Prop-Firmen und Einzelanleger, die langfristigen Erfolg suchen.

Vorteile:

Präziser Handel: Führt Trades präzise aus und maximiert so die Handelsleistung und die potenziellen Erträge. Wettbewerbsvorteil: Bietet Händlern die Werkzeuge, um den Markt mit Zuversicht zu navigieren und beständigen Erfolg zu erzielen. Geringeres Risiko: Mildert die Auswirkungen von Drawdowns und schützt das Kapital durch ein solides Risikomanagement. Gesteigertes Selbstvertrauen: Befähigt Händler, den Markt mit einer klaren und fokussierten Denkweise anzugehen.

Egal, ob Sie ein erfahrener Prop-Firmen-Händler oder ein Privatanleger sind, der den Einstieg in den Markt sucht, Infinity Trader EA befähigt Sie, den Markt mit Zuversicht anzugehen, Trades mit Präzision auszuführen und Ihre finanziellen Ziele konsequent zu erreichen. Seine einzigartige Kombination aus KI-Technologie, bewährten Handelsstrategien und fortschrittlichem Kontoschutz ermöglicht es Händlern, beständig erfolgreich zu sein und den Markt mit Zuversicht zu navigieren.





Empfehlungen:

Empfohlener Zeitrahmen: M15

Empfohlene Backtest-Methode: M15 + jeder Tick

Schnelle Backtest-Methode: M1 + Eröffnungskurs

Unterstützte Währungspaare: GBPUSD, NZDCAD, AUDCAD und AUDNZD





Die wichtigsten Eigenschaften von Infinity Trader EA:

Hocheffiziente Handelslogik

Fortschrittlicher AI Handelsalgorithmus

Hochfrequenzhandel zur Maximierung der Gewinnchancen

Vollständig automatisiert - einfach "Einstellen und Vergessen"

Intelligentes Geld-Management-System

Drawdown-Schutzsystem

Präzise Entry- und Exit-Handelsalgorithmen

Schutz vor hohen Spreads

Gewinnschutz-System

Algorithmen zur Verringerung des Drawdowns

Fortgeschrittener Filter für hochwirksame Nachrichten

Handel mit mehreren Währungen