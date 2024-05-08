Infinity Trader EA

5

WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT!
Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS!

Sonderpreis zu Weihnachten: $187
(Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!)

KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA
Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447!

Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihren BONUS EA sofort zusenden. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit!

Infinity Trader EA Live-Ergebnisse: https: //www.mql5.com/en/signals/2290275

Infinity Trader EA integriert nahtlos die Stärken von Chat GPT und Gemini AI und bietet unvergleichliche Markteinblicke und tiefgreifende Fundamentalanalysen.

Er passt sich aktiv an die sich ständig ändernden Marktbedingungen an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit bemerkenswerter Vorhersagekraft.

So wird sichergestellt, dass Sie optimale Ein- und Ausstiegspunkte finden und Ihr Gewinnpotenzial maximieren können.

Mit ausgefeilten Kontoschutzfunktionen wird Ihr langfristiger Erfolg in den Vordergrund gestellt. Durch den Einsatz fortschrittlicher Risikomanagement-Algorithmen und anpassbarer Drawdown-Parameter werden die Auswirkungen potenzieller Verluste minimiert und Ihr Kapital geschützt.


Es gibt auch eine MT5-Version! Klicken Sie hier, um sie zu testen!


Hauptmerkmale:

  • KI-gestützte Einblicke: Nutzt die hochmodernen Fähigkeiten von Chat GPT und Gemini AI, um die Marktstimmung zu analysieren und eine umfassende Fundamentalanalyse durchzuführen.
  • Bewährte Price Action Patterns: Identifiziert statistisch signifikante Preismuster für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
  • Anpassungsfähigkeit: Aktualisiert kontinuierlich die Algorithmen auf der Grundlage von Echtzeitdaten, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und aufkommende Chancen zu nutzen.
  • Konsistente Rentabilität: Liefert konsistente und profitable Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen.
  • Hochentwickelter Kontoschutz: Minimiert Drawdowns und schützt das Kapital mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen.
  • Geeignet für alle: Ideal für Händler von Prop-Firmen und Einzelanleger, die langfristigen Erfolg suchen.

Vorteile:

  1. Präziser Handel: Führt Trades präzise aus und maximiert so die Handelsleistung und die potenziellen Erträge.
  2. Wettbewerbsvorteil: Bietet Händlern die Werkzeuge, um den Markt mit Zuversicht zu navigieren und beständigen Erfolg zu erzielen.
  3. Geringeres Risiko: Mildert die Auswirkungen von Drawdowns und schützt das Kapital durch ein solides Risikomanagement.
  4. Gesteigertes Selbstvertrauen: Befähigt Händler, den Markt mit einer klaren und fokussierten Denkweise anzugehen.

Egal, ob Sie ein erfahrener Prop-Firmen-Händler oder ein Privatanleger sind, der den Einstieg in den Markt sucht, Infinity Trader EA befähigt Sie, den Markt mit Zuversicht anzugehen, Trades mit Präzision auszuführen und Ihre finanziellen Ziele konsequent zu erreichen.

Seine einzigartige Kombination aus KI-Technologie, bewährten Handelsstrategien und fortschrittlichem Kontoschutz ermöglicht es Händlern, beständig erfolgreich zu sein und den Markt mit Zuversicht zu navigieren.


Empfehlungen:

Empfohlener Zeitrahmen: M15
Empfohlene Backtest-Methode: M15 + jeder Tick
Schnelle Backtest-Methode: M1 + Eröffnungskurs
Unterstützte Währungspaare: GBPUSD, NZDCAD, AUDCAD und AUDNZD
Empfohlene Einstellungen: Die Standardeinstellungen sind die besten für alle unterstützten Paare! Für alternative Einstellungen/.set-Dateien schauen Sie bitte hier im Blog nach!


Die wichtigsten Eigenschaften von Infinity Trader EA:

  • Hocheffiziente Handelslogik
  • Fortschrittlicher AI Handelsalgorithmus
  • Hochfrequenzhandel zur Maximierung der Gewinnchancen
  • Vollständig automatisiert - einfach "Einstellen und Vergessen"
  • Intelligentes Geld-Management-System
  • Drawdown-Schutzsystem
  • Präzise Entry- und Exit-Handelsalgorithmen
  • Schutz vor hohen Spreads
  • Gewinnschutz-System
  • Algorithmen zur Verringerung des Drawdowns
  • Fortgeschrittener Filter für hochwirksame Nachrichten
  • Handel mit mehreren Währungen


Infinity Trader EA Setup-Anleitung:

Um Infinity Trader EA Einstellungen/Parameter, Installations- und Konfigurationsanweisungen zu sehen und mehr über den EA zu erfahren, lesen Sie bitte diesen Blogbeitrag:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757445


Wenn Sie mein Produkt mögen, schreiben Sie bitte eine Bewertung. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein!

Sie können sich meine anderen Produkte in meinem Profil ansehen!

Wenn Sie über meine neuen Produkte informiert werden möchten, fügen Sie mich bitte als Freund hinzu! Ich veröffentliche regelmäßig neue Forex-Roboter!

Bewertungen 16
from_hell
42
from_hell 2025.11.12 10:05 
 

Backtest seems promising. UI is outstanding! Very well made bot

acarette
51
acarette 2025.11.10 17:47 
 

Purchased after seeing strong reviews on youtube. Easy to use and very timely support from Lachezar. Very satisfied. Just bought a second product from this seller.

voda007
892
voda007 2025.07.23 17:07 
 

looks a very promising EA very good reviews looking forward to profits

UPDATE! arfter 3 months of using this robot its profitable and a very good robot

Empfohlene Produkte
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Experten
Wir stellen HFT KING EA vor – den ultimativen HFT KING des Handels! Dieses vollautomatische Hochfrequenzhandelssystem wurde entwickelt, um Ihr Handelserlebnis mit seinem fortschrittlichen Algorithmus und den modernsten Funktionen zu revolutionieren. HFT King nutzt eine einzigartige Kombination aus technischer Analyse, künstlicher Intelligenz, Hochfrequenzhandel und maschinellem Lernen, um Händlern zuverlässige und profitable Handelssignale bereitzustellen. Die hochmoderne Technologie von HFT Kin
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: PROMO: Mindestpreis Expert Advisor: Fixed Time Averaging Trader Überblick: Der Fixed Time Averaging Trader ist ein automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Trades zu vorher festgelegten Zeitpunkten auszuführen und dabei eine Durchschnittsstrategie zur Optimierung von Ein- und Ausstiegspunkten anzuwenden. Dieser Expert Advisor (EA) ist ideal für Händler, die einen disziplinierten und systematischen Ansatz für den Handel suchen und den Einfluss von Marktstörungen und emoti
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
BuckWise
Joel Protusada
Experten
BuckWise ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar EURUSD im H1-Zeitrahmen betrieben werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto ausgeführt werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Experten
Währung - Eur/Usd Candle Time - 5m für beste Ergebnisse Empfohlener Broker - IG Hebelwirkung - 1:200 Mindesteinlage - $100 Vollautomatischer EA für Longs und Shorts Sie können jede RSI-Periode und jeden RSI-Wert einstellen, den Sie wünschen. DIE RSI-PERIODEN UND -WERTE, WENN SIE SICH KREUZEN, SIND ALLE IN DEN EINGABEN EINSTELLBAR, EBENSO WIE DER TAKE-PROFIT UND STOP-LOSS DER ABSICHERUNG VON LONG- UND SHORT-TRADES. Die Standardeinstellungen sind... *Wenn ein LONGS-Handel aufgesetzt wird, wird gl
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experten
Der Experte arbeitet auf den Zigzag-Ebenen der vorherigen Kerze Mit einer digitalen Methode zum Einstieg in den Handel Auf dem Fünf-Minuten-Rahmen Arbeitet nur mit Währungspaaren Verwenden Sie weder TakeProfit noch Stop Loss Wie der Experte arbeitet Er wird auf die drei Währungspaare gesetzt GBPUSD GBPJPY GBP AUD Gleiche Einstellungen, ohne etwas zu ändern Wenn er arbeitet, arbeitet er nur mit einer der Währungen, bis er mit einem Gewinn abschließt. Der Gewinn beträgt nur sieben Punkte Bitte se
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experten
Der Wolf Stream-Roboter hat die Fähigkeit, die Karte so zu "sehen", wie ein Mensch sie sieht. Deshalb liest er die Stimmung der Spieler genau. Die Ängste und Hoffnungen des Publikums werden im aktuellen Moment, in den aktuellen Situationen gebildet. Der Roboter reagiert darauf und handelt in jeder Situation optimal. Der Echtzeithandel hat seit dem 26. Juli 2021 (3,5 Monate) 103% Gewinn gebracht Es gibt viele Phasen auf dem Markt, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Daher ist für jede
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experten
Der EA kann mehrere Währungen handeln. Bitte prüfen Sie unsere Signale ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) für detaillierte Informationen. Kein Raster oder Martingal! Keine manuelle Konfiguration oder Anpassung erforderlich! Jeder Handel ist durch Stop Loss geschützt. Dieser Expert Advisor handelt nur für einen kurzen Zeitrahmen in der Nacht, während des Endes der New Yorker Sitzung. Er nutzt Momente geringer Volatilität und geht auf der Grundlage von Indikatoren in den Handel ein
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
You CDI
Evgeny Vlasov
Experten
Du CDI (Du kannst es) Funktionsweise Der Expert Advisor arbeitet auf jedem Zeitrahmen und für jedes Währungspaar. Während der Arbeit des Expert Advisors wird der Zustand des Marktes analysiert, wenn die notwendigen Bedingungen eintreten, wird die Marktorder eröffnet. Der Expert Advisor verfügt über einen Block TrailingStop , der es Ihnen ermöglicht, den StopLoss hinter die Preisbewegung zu verschieben. Der Hauptunterschied dieses Blocks zum Standardblock ist seine Nichtlinearität. Das heißt,
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
RSI MA Grid Pro Advanced Automated Trading EA
Ong Kai Wen Kelvin
Experten
Wir stellen Ihnen den RSI_EA vor, einen fortschrittlichen Expert Advisor (EA) für den automatisierten Handel, der für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert die Leistung des Relative Strength Index (RSI) und des Moving Averages (MA) mit ausgeklügelten Money-Management-Strategien, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Rigoroses Backtesting von 2020 bis 2024 , um sicherzustellen, dass Ihr Kapital ohne Stop-Outs sicher ist. Modell Jeder Tick (die präziseste Methode auf d
Lock balancer
Vadim Zotov
5 (5)
Experten
Wird beim manuellen Handel verwendet, um Verluste bei Kursbewegungen gegen den Händler zu verhindern. Ermöglicht Gewinnwachstum, wenn sich der Preis in die richtige Richtung bewegt. Kann eine Position oder ein Raster sperren. Hilft anderen Robotern, den Drawdown durch Sperren zu reduzieren. Funktionsweise Anstelle des traditionellen Stop-Loss legt der Händler die anfängliche Sperrlinie dieses Roboters manuell fest. Der Roboter überwacht das Verhalten des Preises im Verhältnis zu dieser Linie.
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Experten
Dies ist ein Handelsroboter , der auf USDCHF - Zeitrahmen H1 arbeitet. Es nutzt einen statistischen Vorteil in den Schweizer Franken produziert. Alle Trades mit SL und TP. Backtest jetzt! So nderangebot für diese Woche Rabattpreis - $ 49. nächster Preis $ 149. JETZT KAUFEN!!! Möchten Sie sehen, wie sich 100 Dollar in mehr als 3 Millionen Dollar verwandeln? Haben Sie bereits eine robuste Strategie, die auf USDCHF funktioniert? TC Poseidon EA ist der Gott der Meere, des Wassers, der Stürme,
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experten
Brexit-Ausbruch (GBPUSD H1) Dieser EA wurde für GBPUSD H1 entwickelt. Alles wurde für den H1-Zeitrahmen getestet . Die Strategie basiert auf dem Ausbruch des Indikators This Bar Open nach einer gewissen Zeit der Konsolidierung. Es wird sehr gut funktioniert auf diese Zeiten, wenn das Pfund bewegt. Sie verwendet Stop pending orders mit FIXED Stop Loss und Take Profit . Es verwendet auch PROFIT TRAILING , um von den Bewegungen so viel wie möglich zu profitieren. Um 21:00 Uhr schließen wir den Hand
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experten
BBMAGC BBMAGC ist ein automatisches Handelssystem mit einer Arbeitsstrategie, die aus dem berühmten BBMA-Indikator in Kombination mit einem fortschrittlichen Grid-System gewonnen wurde. Diese EA verwenden gefährliche Handelssysteme wie Martingale und Raster, so verstehen Sie bitte das Risiko vor der Verwendung dieses EA Zeitrahmen: H1 Symbol: beste Ergebnisse bei EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS empfohlen 4/5-stelliger Broker Min Einzahlung 1000$ Niedriger Spread immer besser Da Sie ein Grid-System v
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Experten
Der MaverickProPlus ist ein vollautomatischer EA für den Handel mit dem EURUSD-Paar. Es ist Design entlang des Trends zu handeln und auch den Handel während der Umkehrung. Er verwendet eine adaptive Grid-Strategie. Bei der adaptiven Grid-Strategie ist der Abstand zwischen den Trades nicht festgelegt, der Einstieg in den nächsten Trade basiert auf den günstigsten Marktbedingungen, um den Trade mit Gewinn abzuschließen. Das Risiko, das mit der normalen Grid/Martingale-Strategie verbunden ist, wir
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
Reef Scalper
Charles Crete
Experten
Reef Scalper ist ein aggressiver Scalping EA. Er verwendet in erster Linie die Bollinger Bänder und den Parabolic SAR-Indikator , der schnell kleine Trendänderungen über kurze Zeiträume erkennt. Der Bot platziert Pending Orders , um bei Gewinnmitnahmen schnell zu reagieren. Seine Erholungsmethode basiert auf einem Rastersystem mit einem optionalen Martingal , und er kann bis zu 15 Erholungspositionen mit einem Losgrößenmultiplikator eröffnen. Durch die Verwendung eines Tickcounters ist der Bot u
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Experten
Hedge Hogg ist keine klassische Hedge-Strategie, wie man sie oft sieht, bei der zwei Trades gleichzeitig eröffnet werden und sich von Anfang an gegenseitig absichern. Vielmehr handelt es sich um eine trendfolgende Hedge-Strategie, d.h. die Trades werden mit Hilfe eines bewährten dynamischen Gitteralgorithmus in Trendrichtung eröffnet und beginnen mit der Absicherung, sobald sich der Trend ändert. Der gesamte Korb wird geschlossen, sobald die Gewinnschwelle erreicht ist oder das nachgezogene Gewi
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Flowing Gold ist die neueste Generation eines automatischen Goldhandelsroboters, der mit einzigartigen und intelligenten Handelsalgorithmen programmiert wurde. Der EA analysiert die Preisbewegungen in Korrelation mit gängigen Indikatoren, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Die Handelsstrategie kombiniert Scalping und intelligentes Positionsmanagement, um die Performance zu optimieren und das Risiko zu reduzieren. Trades werden oft schnell durch Trailing geschl
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Experten
Dies ist ein EA, der auf der Grundlage des vom Roboter erkannten Trends handelt. EA sucht nach guten Möglichkeiten für Entry-Management und Exit-Trades. Kann für alle Forex-Paare verwendet werden, aber es ist besser, es auf Gold Symbol und H1 TimeFrame zu verwenden. Der Roboter hat eine starke mathematische Logik, um gute Gelegenheiten zu erkennen , und solange der Markt im Trend liegt, verdient er Geld für Sie. Aber wenn es eine Situation gibt, in der es zu einer Umkehrung kommt, beginnt der E
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experten
Der Expert Advisor hilft, den Drawdown auf dem Konto zu reduzieren. Dazu wird das verlustreiche Geschäft in mehrere kleine Teile aufgeteilt und jeder dieser Teile wird separat geschlossen. Der EA kann mit anderen Experten interagieren. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Drawdown erreicht ist, kann Open Lock den anderen Experten deaktivieren und mit seinen Aufträgen arbeiten. Open Lock für MetaTrader 5 ist hier erhältlich Vom EA verwendete Methoden Sperren, um einen Anstieg des Drawdowns zu verhin
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experten
Bevor Sie einen Nachtscaler kaufen, sollten Sie sich über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein: Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Profitabilität (der EA kann auch Verluste machen). Die gezeigten Backtests (z.B. in den Screenshots) sind hochgradig optimiert, um die besten Parameter zu finden, aber geben daher keine realistische Vorhersage der zukünftigen Rentabilität. Jede Mean Reversion kann aufgrund von unerwarteten Nachrichten oder Flash Crashs
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experten
Live-Signal - Final realen Preis ist 999$ - Rabatt und Preis ist 199$, Preis wird nach dieser Woche erhöht werden. Willkommen, Gold GANN Expert öffnet automatisch Handel mit Highly Gewinn, Feste kleine Stop-Loss. Nach dem Kauf, Sie erhalten einen weiteren EA kostenlos! Kontaktieren Sie mich für diesen BONUS! (KAUFE 1, BEKOMME 1 GRATIS) - Lebenslanges Update kostenlos Kein Martingal, kein Raster, kein Betrug Ich bin darauf konzentriert, meinen Kunden zu helfen, nicht nur zu verdien
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Weitere Produkte dieses Autors
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.45 (22)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich GOLD Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen I
Infinity Trader EA MT5
Lachezar Krastev
4.46 (35)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex GOLD Investor MT5
Lachezar Krastev
4.37 (105)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Smart Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (7)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Smart Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich GOLD Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen I
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Crypto Investor EA MT5
Lachezar Krastev
4.6 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Crypto Investor EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
WallStreet Recovery PRO
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich WallStreet Recovery PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Omega Trend Indicator MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
Indikatoren
Der Omega-Trend-Indikator ist ein fortschrittliches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und sie effizient zu verfolgen. Der Indikator zeichnet zwei Linien. Die Haupttrendlinie (dicker) stellt die mutmaßliche untere oder obere Volatilitätsgrenze des aktuellen Markttrends dar. Ein Bruch der Haupttrendlinie deutet auf eine mögliche Umkehr oder Verschiebung der Trendbewegung hin. Die Trendlinie zeigt auch den besten Punkt für die Platzierung einer Stop-Lo
FREE
WallStreet Recovery PRO MT5
Lachezar Krastev
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich WallStreet Recovery PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.04 (55)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Crypto Investor EA
Lachezar Krastev
2 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Crypto Investor EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Omega Trend Indicator
Lachezar Krastev
4.86 (22)
Indikatoren
Der Omega-Trend-Indikator ist ein fortschrittliches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und ihnen effizient zu folgen. Der Indikator zeichnet zwei Linien. Die Haupttrendlinie (dicker) stellt die mutmaßliche untere oder obere Volatilitätsgrenze des aktuellen Markttrends dar. Ein Bruch der Haupttrendlinie deutet auf eine mögliche Umkehr oder Verschiebung der Trendbewegung hin. Die Trendlinie zeigt auch den besten Punkt für die Platzierung einer Stop-Los
FREE
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
Experten
MACD Trend EA basiert auf dem beliebten Forex-Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence). Wie der Name schon sagt, verwendet dieser Expert Advisor eine Trendfolgestrategie und nutzt den MACD-Indikator, um den Beginn von Auf- und Abwärtstrends zu erkennen. MACD Trend EA Hauptmerkmale - Trendfolgestrategie - Geld-Management - Fortgeschrittenes Ausstiegssystem + TP und SL - Trailing-Stop-System - Broker-Schutz-System - Benutzerdefinierte Magie Empfehlungen: - Zeitrahmen: H1 - Empfohl
FREE
Market Insider
Lachezar Krastev
4 (7)
Indikatoren
Market Insider ist ein hervorragender Indikator für das Scalping des Trends und den Handel mit Marktausbrüchen und Umkehrungen. Er basiert auf einem ATR gemessenen Volatilitätskanal und dem CCI-Indikator . Die grüne Trendlinie und die grünen Balken zeigen einen Aufwärtstrend an, während die rote Trendlinie und die roten Balken einen Abwärtstrend anzeigen. Ein intensiver Preisdurchbruch einiger der Trendlinien deutet auf einen Marktdurchbruch und einen potenziellen neuen Gegentrend hin. In Märkte
FREE
BF News Trader EA
Lachezar Krastev
4.25 (8)
Experten
BF News Trader EA ist das fortschrittlichste KOSTENLOSE Tool für den Handel mit hochwirksamen Nachrichten auf dem Markt. Wenn ein wichtiges Nachrichtenereignis eintritt, steigt der Kurs in der Regel in eine oder beide Richtungen an, was eine Gelegenheit für kurzfristiges Scalping schafft. Wenn das Ausmaß der Kursbewegung groß genug ist, kann der Händler innerhalb weniger Sekunden 20 oder in seltenen Fällen sogar mehr als 100 Pips gewinnen. Natürlich ist nichts perfekt, und die Liquiditätsproble
FREE
Flex Recovery EA
Lachezar Krastev
Experten
Flex Recovery EA ist dafür gedacht, fast die ganze Zeit im Spiel zu sein - alles, aber nicht eine langweilige Strategie. Es handelt sich um eine Countertrend-Strategie, die an den Grenzen eines Volatilitätskanals handelt, kombiniert mit einem hocheffektiven Algorithmus zum Verlustausgleich. Diese Strategie ist für Trader mit hohem Risikoprofil geeignet ... vergessen Sie nicht, dass "hochprofitable - risikoarme Strategie" ein Widerspruch in sich ist. Wenn Sie den Markt an jeder Küste schlagen wol
FREE
Trend Power Bot
Lachezar Krastev
2.67 (6)
Experten
Trend Power Bot ist eine einzigartige Kombination aus einem hocheffizienten Algorithmus zur Erkennung von Ausbrüchen und einem sehr effektiven Geldmanagement zum Ausgleich von Drawdowns. Das Geld-Management könnte als ein Martingal, aber mit geringem Risiko verwendet werden, überlebt die Strategie 20+ Jahre Handel mit akzeptablen Drawdown. Das Standardrisiko beträgt 0,2% (0,02 Lots pro $10k Kontokapital) und ist extrem sicher. Wenn Sie jedoch beschließen, Ihr Glück zu versuchen, können Sie das R
FREE
Bollinger Bands Tunnel EA
Lachezar Krastev
4 (3)
Experten
Bollinger Bands Tunnel EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit der Idee entwickelt wurde, für Trader nützlich zu sein, die gerne mit dem beliebten Indikator Bollinger Bands handeln. Bollinger Bands Tunnel EA hat eine sehr einfache Handelslogik. Er handelt innerhalb des Bollinger Bands Indikators. Wenn der Kurs die obere Linie der Bollinger Bands überquert und sich umkehrt, eröffnet der EA eine VERKAUFSPosition. Wenn der Kurs die untere Linie der Bollinger Bänder kreuzt und sich umkehrt,
FREE
Smart Scalper PRO
Lachezar Krastev
3.54 (13)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Smart Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen
News Scope EA PRO
Lachezar Krastev
3.9 (10)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich News Scope EA PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $137 (Regulärer Preis: $397 - Sie sparen $260!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde I
Forex Trend Detector
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Trend Detector mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Omega Trend EA
Lachezar Krastev
4.57 (7)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Omega Trend EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Pips Master PRO
Lachezar Krastev
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Pips Master PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $137 (Regulärer Preis: $397 - Sie sparen $260!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Trend Reader Indicator mit einem riesigen Rabatt von -65% UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $107 (Regulärer Preis: $297 - Sie sparen $190!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ic
Trend Matrix EA
Lachezar Krastev
5 (1)
Experten
BLACK FRIDAY ->> Kaufen Sie eines unserer Produkte mit 70% Rabatt und erhalten Sie Trend Matrix EA als BONUS EA! Sie können alle unsere Produkte hier finden: https: //www.mql5.com/en/users/autotrader/seller Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich, um Ihren BONUS EA zu erhalten! Trend Matrix EA ist mehr als nur ein Forex-Roboter; es ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Kunst des trendfolgenden Handels. Dieser Expert Advisor für MetaTrader 4- und 5-Terminals wurde entwickelt, um in den schnelllebi
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Trend Detector mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Auswahl:
from_hell
42
from_hell 2025.11.12 10:05 
 

Backtest seems promising. UI is outstanding! Very well made bot

acarette
51
acarette 2025.11.10 17:47 
 

Purchased after seeing strong reviews on youtube. Easy to use and very timely support from Lachezar. Very satisfied. Just bought a second product from this seller.

voda007
892
voda007 2025.07.23 17:07 
 

looks a very promising EA very good reviews looking forward to profits

UPDATE! arfter 3 months of using this robot its profitable and a very good robot

jocimm
20
jocimm 2025.07.17 23:27 
 

I bought it last week and have been testing it since. So far, the results are promising, but I prefer to give it more time to observe its behavior. I’ll share another review later.

Musab Amur Salim Amur Al Saidi
146
Musab Amur Salim Amur Al Saidi 2025.02.26 09:18 
 

Looks great and now under testing

lakersiul
74
lakersiul 2025.01.08 12:28 
 

Testing so far in demo account and looks promising and so far so good.

Nguyen Huu Quoc
130
Nguyen Huu Quoc 2025.01.06 09:35 
 

Just bought this EA, and testing on demo account now very promising result so far.

tamamama
20
tamamama 2024.11.13 08:26 
 

今のところ満足いく結果がでています。７０％offの今なら買いです！

per48a
28
per48a 2024.10.16 11:24 
 

Running for a day, performing better than any other fxautomater EA I tried so far. The current promotion is for getting reviews though. Handling and documentation will be customer-friendlier if purchased on their website.

godot1334
66
godot1334 2024.09.11 09:29 
 

I recently purchased Infinity Trader EA and I'm currently testing it both in backtests with various settings and on a demo account. So far, the results look quite promising. I appreciate the flexibility in adjusting the settings, and the option to use AI trading is definitely a plus. I'm excited to see how it performs over the long term on a live account. Great first impression!

FuHung Chan
107
FuHung Chan 2024.07.19 15:42 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Xav Vier
248
Xav Vier 2024.07.10 09:40 
 

All good so far - just first week on live account and just first trade tp in.

Jean Philippe Groleau
1029
Jean Philippe Groleau 2024.07.04 21:20 
 

I can optimise settings since 2008 on almost all pairs with this EA, it's easy to do so and this is a great quality for a EA as there can be diversification and stability, the opportunity for a safe protfolio.

29-09-2024 i want to update my review. I wish to say this EA is one of the best on MQL5 for many reasons. it took me a while to master the settings and i had to read the guide but i now see that this EA has 4 trade filters. these filters prevent the ea to open new trades when the trend goes the wrong way. This is a huge plus ! There are two moving averages filters and two other filters (it's not clear which indicator it's using but in the guide it says overbought and oversold). There is also a option to do higher trades once the trend reaches a point( to close losing trades i think). I have pretty good results with this EA so i definitly recommand this one. The price is pretty good for what it's worth.

tracktrend
670
tracktrend 2024.06.10 12:56 
 

Got a profit of $26.73 on a $3k demo acct, from 3 to 10 Jul. so far so good. Need more time to see its power. Setup config instruction is clear.

florinxc
207
florinxc 2024.06.02 19:12 
 

Got the ea put on a demo at the moment did 400 Dollars in about 3 days :D will test further but happy at the moment!

Gar Hoe Gary Au
878
Gar Hoe Gary Au 2024.05.30 16:06 
 

Just bought this EA, Will update in the future

Antwort auf eine Rezension