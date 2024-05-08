Infinity Trader EA
- Experten
- Lachezar Krastev
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 8 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT!
Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS!
Sonderpreis zu Weihnachten: $187
(Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!)
KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA
Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447!
Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihren BONUS EA sofort zusenden. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit!
Infinity Trader EA Live-Ergebnisse: https: //www.mql5.com/en/signals/2290275
Infinity Trader EA integriert nahtlos die Stärken von Chat GPT und Gemini AI und bietet unvergleichliche Markteinblicke und tiefgreifende Fundamentalanalysen.
Er passt sich aktiv an die sich ständig ändernden Marktbedingungen an und identifiziert statistisch signifikante Preismuster mit bemerkenswerter Vorhersagekraft.
Mit ausgefeilten Kontoschutzfunktionen wird Ihr langfristiger Erfolg in den Vordergrund gestellt. Durch den Einsatz fortschrittlicher Risikomanagement-Algorithmen und anpassbarer Drawdown-Parameter werden die Auswirkungen potenzieller Verluste minimiert und Ihr Kapital geschützt.
Es gibt auch eine MT5-Version! Klicken Sie hier, um sie zu testen!
Hauptmerkmale:
- KI-gestützte Einblicke: Nutzt die hochmodernen Fähigkeiten von Chat GPT und Gemini AI, um die Marktstimmung zu analysieren und eine umfassende Fundamentalanalyse durchzuführen.
- Bewährte Price Action Patterns: Identifiziert statistisch signifikante Preismuster für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte.
- Anpassungsfähigkeit: Aktualisiert kontinuierlich die Algorithmen auf der Grundlage von Echtzeitdaten, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen und aufkommende Chancen zu nutzen.
- Konsistente Rentabilität: Liefert konsistente und profitable Ergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen.
- Hochentwickelter Kontoschutz: Minimiert Drawdowns und schützt das Kapital mit fortschrittlichen Risikomanagementfunktionen.
- Geeignet für alle: Ideal für Händler von Prop-Firmen und Einzelanleger, die langfristigen Erfolg suchen.
Vorteile:
- Präziser Handel: Führt Trades präzise aus und maximiert so die Handelsleistung und die potenziellen Erträge.
- Wettbewerbsvorteil: Bietet Händlern die Werkzeuge, um den Markt mit Zuversicht zu navigieren und beständigen Erfolg zu erzielen.
- Geringeres Risiko: Mildert die Auswirkungen von Drawdowns und schützt das Kapital durch ein solides Risikomanagement.
- Gesteigertes Selbstvertrauen: Befähigt Händler, den Markt mit einer klaren und fokussierten Denkweise anzugehen.
Egal, ob Sie ein erfahrener Prop-Firmen-Händler oder ein Privatanleger sind, der den Einstieg in den Markt sucht, Infinity Trader EA befähigt Sie, den Markt mit Zuversicht anzugehen, Trades mit Präzision auszuführen und Ihre finanziellen Ziele konsequent zu erreichen.
Seine einzigartige Kombination aus KI-Technologie, bewährten Handelsstrategien und fortschrittlichem Kontoschutz ermöglicht es Händlern, beständig erfolgreich zu sein und den Markt mit Zuversicht zu navigieren.
Empfehlungen:
Die wichtigsten Eigenschaften von Infinity Trader EA:
- Hocheffiziente Handelslogik
- Fortschrittlicher AI Handelsalgorithmus
- Hochfrequenzhandel zur Maximierung der Gewinnchancen
- Vollständig automatisiert - einfach "Einstellen und Vergessen"
- Intelligentes Geld-Management-System
- Drawdown-Schutzsystem
- Präzise Entry- und Exit-Handelsalgorithmen
- Schutz vor hohen Spreads
- Gewinnschutz-System
- Algorithmen zur Verringerung des Drawdowns
- Fortgeschrittener Filter für hochwirksame Nachrichten
- Handel mit mehreren Währungen
Infinity Trader EA Setup-Anleitung:
Um Infinity Trader EA Einstellungen/Parameter, Installations- und Konfigurationsanweisungen zu sehen und mehr über den EA zu erfahren, lesen Sie bitte diesen Blogbeitrag:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/757445
Wenn Sie mein Produkt mögen, schreiben Sie bitte eine Bewertung. Ich werde Ihnen sehr dankbar sein!
Sie können sich meine anderen Produkte in meinem Profil ansehen!
Wenn Sie über meine neuen Produkte informiert werden möchten, fügen Sie mich bitte als Freund hinzu! Ich veröffentliche regelmäßig neue Forex-Roboter!
Backtest seems promising. UI is outstanding! Very well made bot