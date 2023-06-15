HFT Prop EA

4.93

HFT PROP EA ist die High Frequency Trading Expert Advisor (EA / Bot) entwickelt, um proprietäre Handelsunternehmen (prop Firmen) Herausforderungen, die Stop-Aufträge verwenden, um die Trades eingeben, wenn der Markt trending, ist es im Grunde für US30 nur bei der Eröffnung der US30 in New York Session, bis es in seiner trending Natur für 15-30 Minuten bleiben, und mit HFT PROP EA können Sie die Herausforderung innerhalb von wenigen Minuten für prop Firmen, die nicht über jede Losgröße cap passieren.

Um zu sehen, seine Live-Arbeit können Sie überprüfen, indem Sie sich auf MT4 mit dem unten Konto Details: -

ID - 44916254
Server - ICMarketsSC-Demo04
Passwort - Hftpropea@123

Ersteinzahlung festgelegt - 300$

HFT PROP EA MT5 Version - https://www.mql5.com/en/market/product/101356

Vorteile

  • Sie können den Bot für eine unbegrenzte Zeit auf jeder Aktivierungen, die Sie mit einer einmaligen Zahlung links sind zu verwenden.
  • Kein VPS erforderlich.
  • Er liebt es, während der Nachrichten mit hohem Einfluss zu handeln, wenn der Nachrichtenhandel von der Prop-Firma erlaubt ist.
  • Mehr als 14 proprietäre Trading-Firmen (Prop-Firmen) sind kompatibel zu passieren mit HFT PROP EA, fragen Sie nach Liste persönlich.
  • Lifetime-Support, wenn Sie den Bot kaufen.
  • Setfiles, Gebrauchsanweisungen, VPS-Informationen und Video-Tutorial für die Einrichtung wird beim Kauf zur Verfügung gestellt werden.
  • Team Viewer Unterstützung ist auch für Anfänger/Neulinge verfügbar.


Kontakte

  • Sie können unserem MQL5-Kanal beitreten, in dem wir die notwendigen Informationen zur Verwendung von HFT PROP EA teilen.
  • Sie können uns auch persönlich kontaktieren, um in unseren öffentlichen Telegramm-Kanal aufgenommen zu werden.


Der aktuelle Preis (250$) ist nur für kurze Zeit gültig.


Wie kann man Backtesting durchführen?

  • Klicken Sie auf Free Demo.
  • Fragen Sie persönlich nach dem Backtest-Setfile.
  • Bevorzugter Broker für Backtesting ist ICMarkets
  • Öffnen Sie den Strategy Tester, wählen Sie den EA (HFT PROP EA), wählen Sie das Paar US30, deaktivieren Sie das Häkchen bei use date block, aktivieren Sie den visuellen Modus, wählen Sie den M1-Chart und behalten Sie die Standardeinstellungen bei.
  • Klicken Sie auf Start. Sie können persönlich nachfragen, wenn Sie beim Backtesting auf ein Problem stoßen.


Empfehlungen

  • Sehr einfach zu bedienen, einfach laden und starten.
  • Nur die Losgröße muss entsprechend der Kontogröße, die Sie verwenden, angepasst werden.
  • Führen Sie es auf US30/DJI/USA30ix/DJ30 auf jedem Zeitrahmen nur in NY Öffnungszeit als pro Einstellungen in Form von Setfiles zur Verfügung gestellt.
  • Die Verwendung dieses Bots ist nur für das Bestehen der Prop Firm Challenges geeignet.
  • Verwenden Sie Setfiles, die der Autor nach dem Kauf des Bots zur Verfügung stellt.
  • Jedes Prop hat sein eigenes Setfile.
  • Führen Sie den Bot nicht auf einem realen Live-Konto oder einem finanzierten Konto aus, da er aufgrund von Slippage nicht profitabel ist (NUR EMPFOHLEN FÜR DAS BESTEHEN VON HFT-CHALLENGES)
  • Befolgen Sie die Anweisungen zu 100 %.

Hüten Sie sich vor Betrügern im Internet, HFT PROP EA ist zum Verkauf nur auf mql5 Marktplatz zur Verfügung.


Bewertungen 271
Ramar V
122
Ramar V 2024.12.12 16:27 
 

Manpreet Singh is really a very nice person he was very helpful for me to become an account passing. I had a lot of problem while purchasing a hft account and he was very supportive and helped me by emailing them.It is very rare to have such good people.Thank you very much

Huricane2015
19
Huricane2015 2024.11.30 10:22 
 

This product exceeded my expectations, am a happy customer. The vendor offered great support and communicated effectively to help with the setup.

BlinedShu
19
BlinedShu 2024.10.14 00:28 
 

Everything is great. Bot works and support is friendly. easy

Antwort auf eine Rezension