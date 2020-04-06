GbpUsd Pound Investor

Überblick

GBPUSD Pound Investor ist ein Expert Advisor, der für GBPUSD auf dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde.
Er verwendet eine Einstiegsbedingung mit Bollinger Bands und eine Ausstiegsbedingung mit einem gleitenden Durchschnitts-Crossover.
Der EA unterstützt feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte sowie optionale Schutzmechanismen für Spreads, Tageslimits und Aktienlimits.
Ein integriertes Nachrichtenfiltermodul ist enthalten (standardmäßig deaktiviert) und erfordert bei Verwendung eine Terminal-WebRequest-Berechtigung.

Was der EA macht

Der EA prüft den Markt einmal pro neuem Balken und entscheidet, ob ein Handel eröffnet werden soll.
Kauf-/Verkaufseinstiege werden von Bollinger-Band-Bedingungen auf den jüngsten Kursen abgeleitet.
Handelsausstiege werden durch eine SMA-Crossover-Bedingung (Simple Moving Average) gesteuert.
Stop Loss und Take Profit können auf jede Order angewendet werden (oder bei ECN-Ausführung nach dem Einstieg gesetzt werden).
Der EA kann Eingänge durch Spread, maximale offene Positionen/Lots, täglichen Verlust/Abzug und aktienbasierte Schutzmechanismen begrenzen.

Hauptmerkmale

  • Entwickelt für GBPUSD, M15 (Einzelsymbol, Einzelzeitrahmen-Setup)

  • Bollinger Bands-basierte Einstiegslogik

  • SMA Crossover-basierte Ausstiegslogik

  • Feste SL/TP-Eingaben (in Pips)

  • Optionale Schutzmechanismen: Spread, maximale Positionen/Lose, Tagesverluste/Drawdowns, Aktienlimits

  • Optionales Nachrichtenfiltermodul (standardmäßig deaktiviert)

  • On-Chart-Statistiken können aktiviert/deaktiviert werden

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste können in schnellen Märkten die Erwartungen übersteigen.
Dieser EA verwendet Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen, aber die Ausführung hängt von den Bedingungen des Brokers ab (Spread, Slippage, Stop-Levels).
Schutzmaßnahmen wie Max Spread, tägliche Verlust-/Drawdown-Limits und aktienbasierte Schutzmaßnahmen können helfen, das Risiko zu kontrollieren, aber sie beseitigen es nicht.
Wenn aktienbasierte Schutzmaßnahmen ausgelöst werden, kann der EA Positionen schließen und sich selbst stoppen.
Verwenden Sie eine konservative Losgröße und testen Sie diese auf einem Demokonto, bevor Sie den Live-Einsatz in Erwägung ziehen.
Sie sind für die Auswahl von Einstellungen verantwortlich, die Ihrer Risikotoleranz und den Bedingungen des Brokers entsprechen.

Eingaben

Handel

  • Magic_Number: eindeutiger Bezeichner für die EA-Orders

  • Entry_Amount: Lotgröße, die für Entrys verwendet wird

  • Stop_Loss (pips): fester SL-Abstand (0 deaktiviert)

  • Take_Profit (pips): fester TP-Abstand (0 deaktiviert)

Indikatoren

  • Bollinger Bänder: Periode, Abweichung

  • Gleitende Durchschnitte (SMA): Schnelle Periode, Langsame Periode

Schutzmaßnahmen

  • Max_Spread (Punkte): blockiert Einträge, wenn der Spread über dem Limit liegt

  • Max_OpenPos / Max_OpenLots: begrenzt das Gesamtengagement über alle EAs

  • Tägliche Schutzmaßnahmen: MaxDailyLoss, Max_Daily_DD, Daily_Reset Stunde

  • Konto-Schutzmaßnahmen: Min_Eigenkapital, Max_Eigenkapital, Max_Eigenkapital_DD

Nachrichten / Anzeige

  • Nachrichtenfilterpriorität und Zeitfenster (standardmäßig deaktiviert)

  • Pos_Stat / Robot_Stats: Ein- und Ausblenden des Statistik-Panels im Chart

Einrichten

  1. Installieren Sie den EA auf Ihrer Plattform und starten Sie das Terminal neu.

  2. Öffnen Sie einen GBPUSD-Chart und setzen Sie den Zeitrahmen auf M15.

  3. Aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie den Live-Handel in den EA-Einstellungen.

  4. Legen Sie die gewünschte Losgröße (Entry_Amount) und SL/TP-Werte fest.

  5. Wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren, lassen Sie WebRequest in den Terminaloptionen zu und fügen Sie die vom EA verwendete Nachrichtenserver-Domäne zur Liste der zugelassenen Domänen hinzu.

  6. Stellen Sie sicher, dass die Handelsbedingungen des Symbols geeignet sind (Spread, Stop-Level, Ausführungsmodell).

Empfohlene Auswertung

Verwenden Sie Strategy Tester für eine historische Simulation, um das Verhalten des EA mit den Daten Ihres Brokers zu bestätigen.
Testen Sie mit "Every tick based on real ticks" (sofern verfügbar) und beziehen Sie Spreads ein, die Ihren Handelsbedingungen entsprechen.
Lassen Sie den EA dann mehrere Wochen lang auf einem Demokonto laufen, um die Ausführung, die Slippage-Empfindlichkeit und das Verhalten der Schutzmechanismen zu beobachten.
Passen Sie Max_Spread und Exposure-Limits so an, dass sie mit den typischen Session-Spreads für GBPUSD übereinstimmen.
Ändern Sie jeweils nur eine Parametergruppe (z. B., zuerst Schutzmaßnahmen, dann Indikatorparameter), um die Ergebnisse interpretierbar zu halten.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: vorgesehen für GBPUSD.
Zeitrahmen: vorgesehen für M15; andere Zeitrahmen können das Verhalten ändern.
Broker: funktioniert mit gängigen Forex-Brokern; ECN/STP-Ausführung wird durch Anwendung von SL/TP nach dem Einstieg gehandhabt, wenn erforderlich.

FAQ

F: Kann ich mit mehr als einem Symbol handeln?
A: Es ist für GBPUSD gedacht. Verwenden Sie einen Chart pro Symbol/Magic Number.

F: Kann ich mehrere Kopien auf demselben Konto laufen lassen?
A: Ja, wenn Sie unterschiedliche Magic_Number-Werte verwenden und die Exposure-Limits entsprechend verwalten.

F: Warum wurde eine Eingabe "abgebrochen"?
A: Eine der Schutzmaßnahmen kann den Handel blockiert haben (Spread, maximale Positionen/Lots, tägliche Limits, Aktienlimits oder Nachrichtenfilterfenster).

F: Wie aktiviere ich den Nachrichtenfilter?
A: Legen Sie in den Terminal-Optionen die Eingabe der Nachrichtenpriorität fest und lassen Sie WebRequest zu, dann fügen Sie die gewünschte Domäne des Nachrichtenservers zur Liste der zugelassenen Domänen hinzu.

F: Wird ein Trailing-Stop verwendet?
A: Der Code enthält eine Trailing-Stop-Logik, die jedoch standardmäßig nicht aktiviert ist.

F: Wo kann ich Support anfordern?
A: Support wird über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten bereitgestellt.

