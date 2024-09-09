Diamond Black
- Experten
- Fanur Galamov
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Diamond Black ist ein professioneller Expert Advisor für den automatischen Markthandel. Der EA setzt meine Langzeitbeobachtungen des Marktverhaltens am Abend um. Eine gründliche Analyse des Verhaltens des Marktes mit geringer Volatilität ermöglichte es mir, ein stabiles, zuverlässiges System für profitablen und langfristigen Handel zu implementieren. Der EA-Algorithmus nutzt die Vorteile von Pending Limit Orders und einer strengen Kontrolle des Handelsrisikos. Der Expert Advisor verwendet eine automatische Losberechnung und ermöglicht es Ihnen auch, ein festes Handelslos zu verwenden. Der EA enthält ein fortschrittliches Positionsmanagementsystem, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Diamond Black verwendet keine Martingale, Grid oder Arbitrage. Jede Position verwendet Stop Loss und Take Profit.
Wichtigste Vorteile:
- Fortschrittlicher Algorithmus.
- Ein Handelssystem mit geringem Risiko.
- Jede Position enthält Stop-Loss und Take-Profit.
- Verwendet kein Raster, Martingal, Arbitrage.
- System zur Kontrolle des Handelsrisikos.
- Proportionale Losberechnung.
- Funktioniert mit jeder Einlage.
- Einfach zu benutzen.
- Terminal MT4.
- ECN-Konto mit niedrigem Spread.
- Mindesteinlage $50.
- Handels-Paare: GBPUSD, EURUSD.
- Zeitrahmen H1.
Wie zu installieren:
- Befestigen Sie Diamond Black auf dem Chart oder dem empfohlenen Paar.
- Öffnen Sie das EA-Eigenschaftenfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Laden" und wählen Sie eine geeignete .set-Datei aus.
- Aktivieren Sie das Kästchen "Live-Trading zulassen" auf der Registerkarte "Allgemein".
- Aktivieren Sie die Schaltfläche "AutoTrading" in der oberen Leiste des Terminals.
- FixedLot - festes Los;
- AutoLot - automatische Lot-Berechnung;
- RiskPerTrade - Handelsrisiko, %;
- TradeBuy - erlaubt Kaufpositionen;
- TradeSell - Verkaufspositionen zulassen;
- TakeProfit - wichtigstes Take-Profit-Niveau, Pips;
- StopLoss - wichtigstes Stop-Loss-Niveau, Pips;
- TrailSL - Nachlaufender Stop, Pips;
- TrailStep - Trailing-Schritt, Pips;
- InitialTP - minimales Take-Profit-Niveau, Pips;
- InitBEPips - Break-Even-Niveau, Pips;
- BuyShift - Verschiebung der Kaufposition, Pips;
- SellShift - Versatz der Verkaufsposition, Pips ;
- ModeLowBE - Aktiviert das LowBE-Modul;
- LowBELevel - BE-Level-Wert;
- HourLowBE - LowBE Zeit, Stunde;
- MinuteLowBE - LowBE-Zeit, min;
- TrailTP - aktiviert das TrailTP-Modul;
- NewTP - nachlaufender TP, Pips;
- HourMoveTP - TrailTP Zeit, Stunde;
- MinuteMoveTP - Trail-Zeit;
- HourSet - Startstunde;
- HourDelete - Stunde stoppen;
- TimeReinstall - Zeitraum der Neuinstallation, min;
- Montag - erlaubt den Handel am Montag;
- Dienstag - erlaubt den Handel am Dienstag;
- Mittwoch - erlauben Sie den Handel am Mittwoch;
- Donnerstag - Arbeit am Donnerstag erlauben;
- Freitag - erlauben Sie den Handel am Freitag;
- PanelPosXY - Koordinaten des Grafikpanels;
- ShowInfoPanel - zeigt das Grafikpanel an;
- TradeComment - Kommentar zu den Aufträgen des Experten;
- MagicNumber - eindeutiger Bezeichner der Aufträge;
- Verwenden Sie einKonto mit niedrigem SpreadЕСN
- Für die automatische Lotberechnung wird ein Handelsrisiko von 5-7% empfohlen.
- Für ein festes Handelslot wird ein Lot von 0,1 - 0,3 für jeden $1000 empfohlen.
- Verwenden Sie eine schnelle Verbindung zum Server. Je niedriger der Ping, desto besser.
- Verwenden Sie VPS für einen stabilen Handelsbetrieb.
Unterstützung:
Ich bin immer in Kontakt. Fühlen Sie sich frei, mich mit einer persönlichen Nachricht zu kontaktieren.
Fanur made again a great EA. He observed the market and found another strategy which is profitable. Thanks!