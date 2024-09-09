Diamond Black

5

Diamond Black ist ein professioneller Expert Advisor für den automatischen Markthandel. Der EA setzt meine Langzeitbeobachtungen des Marktverhaltens am Abend um. Eine gründliche Analyse des Verhaltens des Marktes mit geringer Volatilität ermöglichte es mir, ein stabiles, zuverlässiges System für profitablen und langfristigen Handel zu implementieren. Der EA-Algorithmus nutzt die Vorteile von Pending Limit Orders und einer strengen Kontrolle des Handelsrisikos. Der Expert Advisor verwendet eine automatische Losberechnung und ermöglicht es Ihnen auch, ein festes Handelslos zu verwenden. Der EA enthält ein fortschrittliches Positionsmanagementsystem, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Diamond Black verwendet keine Martingale, Grid oder Arbitrage. Jede Position verwendet Stop Loss und Take Profit.

Wichtigste Vorteile:

  • Fortschrittlicher Algorithmus.
  • Ein Handelssystem mit geringem Risiko.
  • Jede Position enthält Stop-Loss und Take-Profit.
  • Verwendet kein Raster, Martingal, Arbitrage.
  • System zur Kontrolle des Handelsrisikos.
  • Proportionale Losberechnung.
  • Funktioniert mit jeder Einlage.
  • Einfach zu benutzen.

Voraussetzungen:

  • Terminal MT4.
  • ECN-Konto mit niedrigem Spread.
  • Mindesteinlage $50.
  • Handels-Paare: GBPUSD, EURUSD.
  • Zeitrahmen H1.

Wie zu installieren:

  1. Befestigen Sie Diamond Black auf dem Chart oder dem empfohlenen Paar.
  2. Öffnen Sie das EA-Eigenschaftenfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Laden" und wählen Sie eine geeignete .set-Datei aus.
  3. Aktivieren Sie das Kästchen "Live-Trading zulassen" auf der Registerkarte "Allgemein".
  4. Aktivieren Sie die Schaltfläche "AutoTrading" in der oberen Leiste des Terminals.


Eingabe der Parameter

Lot-Einstellungen
  • FixedLot - festes Los;
  • AutoLot - automatische Lot-Berechnung;
  • RiskPerTrade - Handelsrisiko, %;
Trade-Einstellungen

  • TradeBuy - erlaubt Kaufpositionen;
  • TradeSell - Verkaufspositionen zulassen;
  • TakeProfit - wichtigstes Take-Profit-Niveau, Pips;
  • StopLoss - wichtigstes Stop-Loss-Niveau, Pips;
  • TrailSL - Nachlaufender Stop, Pips;
  • TrailStep - Trailing-Schritt, Pips;
  • InitialTP - minimales Take-Profit-Niveau, Pips;
  • InitBEPips - Break-Even-Niveau, Pips;
  • BuyShift - Verschiebung der Kaufposition, Pips;
  • SellShift - Versatz der Verkaufsposition, Pips ;

LowBE-Modus

  • ModeLowBE - Aktiviert das LowBE-Modul;
  • LowBELevel - BE-Level-Wert;
  • HourLowBE - LowBE Zeit, Stunde;
  • MinuteLowBE - LowBE-Zeit, min;

Modus TrailTP

  • TrailTP - aktiviert das TrailTP-Modul;
  • NewTP - nachlaufender TP, Pips;
  • HourMoveTP - TrailTP Zeit, Stunde;
  • MinuteMoveTP - Trail-Zeit;
Zeitfilter

  • HourSet - Startstunde;
  • HourDelete - Stunde stoppen;
  • TimeReinstall - Zeitraum der Neuinstallation, min;

Handelstage

  • Montag - erlaubt den Handel am Montag;
  • Dienstag - erlaubt den Handel am Dienstag;
  • Mittwoch - erlauben Sie den Handel am Mittwoch;
  • Donnerstag - Arbeit am Donnerstag erlauben;
  • Freitag - erlauben Sie den Handel am Freitag;
Andere Einstellungen

  • PanelPosXY - Koordinaten des Grafikpanels;
  • ShowInfoPanel - zeigt das Grafikpanel an;
  • TradeComment - Kommentar zu den Aufträgen des Experten;
  • MagicNumber - eindeutiger Bezeichner der Aufträge;

Empfehlungen:

  1. Verwenden Sie einKonto mit niedrigem SpreadЕСN
  2. Für die automatische Lotberechnung wird ein Handelsrisiko von 5-7% empfohlen.
  3. Für ein festes Handelslot wird ein Lot von 0,1 - 0,3 für jeden $1000 empfohlen.
  4. Verwenden Sie eine schnelle Verbindung zum Server. Je niedriger der Ping, desto besser.
  5. Verwenden Sie VPS für einen stabilen Handelsbetrieb.


Unterstützung:

Ich bin immer in Kontakt. Fühlen Sie sich frei, mich mit einer persönlichen Nachricht zu kontaktieren.

Bewertungen
Walter Ludwig Tengler
593
Walter Ludwig Tengler 2024.10.09 15:49 
 

Fanur made again a great EA. He observed the market and found another strategy which is profitable. Thanks!

sanpaul
254
sanpaul 2024.10.02 21:32 
 

Спасибо Фанур, как всегда отличная работа!!!

Diamond PRO MT5
Fanur Galamov
5 (3)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! Diamond PRO MT5 ist ein verbessertes, leistungsstarkes automatisiertes Handelssystem, das alle Vorteile der mt5-Plattform enthält. Die PRO MT5 Version beinhaltet eine verbesserte Leistung, optimierte Kerne, neue präzise Einstiegsfilter, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Viel Spaß :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten ! Diamond PRO ist eine erweiterte, leistungsstarke Version von Diamond für fortgeschrittene Trader. Die Pro-Version enthält optimierte Kerne, neue verbesserte Filter für Einstiegspunkte, einen neuen mehrstufigen Gewinnschließungsalgorithmus und eine Reihe von externen Kontrollparametern, die es ermöglichen, eigene Handelsentscheidungen und Algorithmen zu entwickeln und zu optimieren. Das System bietet präzis
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Gold NRJ ist ein 100% automatisiertes Handelssystem mit einer langfristig stabilen Wachstumsstrategie. Der EA arbeitet mit dem populären Instrument XAUUSD (GOLD). Die Ea verwendet keine Mittelwertbildung, Martingale, Gitter. Sicherer Handel mit geringem Drawdown, nur ein Handel pro Zeit . Jeder Handel beinhaltet Take Profit und Stop Loss. FIFO-fähig. Die Ea kann mit allen kleinen oder großen Einlagen
EA Maestro
Fanur Galamov
4.47 (15)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Maestro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den aktiven Handel in zwei Richtungen entwickelt wurde. Der EA enthält einen fortschrittlichen Einstiegsfilter, der auf der Analyse des Preisdiagrammmodells und technischer Indikatoren basiert, einen zweistufigen Trailing-Stop, einen Analysator für runde Preisniveaus und einen Zeithandelsfilter. Der EA ermöglicht es Ihnen, sowohl mit einem fest
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Spectr ist ein automatisierter, professioneller Multi-Währungs-Expert Advisor, der für den langfristigen, profitablen Handel entwickelt wurde. Der EA kontrolliert kontinuierlich die Preisbewegungen und macht genaue Trades basierend auf Marktmustern, Trends und technischen Indikatoren. Der EA enthält einen flexiblen Nachrichtenfilter, einen hohen Spread-Schutz, separate Zeit- und Tages-Handelsfilter un
EA Sapphire
Fanur Galamov
4.34 (65)
Experten
Festlicher Verkauf -40% ist aktiv! Genießen Sie :) Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten! EA Sapphire ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der ein Modell für den Handel auf wichtigen Kursniveaus verwendet. Der Einstiegspunkt jedes Marktes wird von einem fortschrittlichen Selektionsalgorithmus analysiert, und je nach den festgelegten Kriterien wird eine Strategie des Rebounds oder des Ausbruchs aus dem Schlüsselniveau angewendet. Alle Handelspositionen enthalten eine schützende Stop-Order
Andrei Lisaichuk
449
Andrei Lisaichuk 2024.10.16 08:49 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Walter Ludwig Tengler
593
Walter Ludwig Tengler 2024.10.09 15:49 
 

Fanur made again a great EA. He observed the market and found another strategy which is profitable. Thanks!

sanpaul
254
sanpaul 2024.10.02 21:32 
 

Спасибо Фанур, как всегда отличная работа!!!

Marcus Brockmöller
91
Marcus Brockmöller 2024.09.17 11:54 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

