Diamond Black ist ein professioneller Expert Advisor für den automatischen Markthandel. Der EA setzt meine Langzeitbeobachtungen des Marktverhaltens am Abend um. Eine gründliche Analyse des Verhaltens des Marktes mit geringer Volatilität ermöglichte es mir, ein stabiles, zuverlässiges System für profitablen und langfristigen Handel zu implementieren. Der EA-Algorithmus nutzt die Vorteile von Pending Limit Orders und einer strengen Kontrolle des Handelsrisikos. Der Expert Advisor verwendet eine automatische Losberechnung und ermöglicht es Ihnen auch, ein festes Handelslos zu verwenden. Der EA enthält ein fortschrittliches Positionsmanagementsystem, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Diamond Black verwendet keine Martingale, Grid oder Arbitrage. Jede Position verwendet Stop Loss und Take Profit.