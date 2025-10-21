WallStreet Recovery PRO

5

WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT!
Holen Sie sich WallStreet Recovery PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS!

Sonderpreis zu Weihnachten: $157
(Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!)

GRATIS BONUS: Trend Matrix EA
Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447!

Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihren BONUS EA sofort zusenden. Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit!

WallStreet Recovery PRO Live-Ergebnisse: https: //www.mql5.com/en/signals/2331815

WallStreet Recovery PRO ist ein leistungsstarkes, vollautomatisches Handelssystem, das auf dem legendären WallStreet Forex Robot basiert - einem der beliebtesten und bewährtesten Expert Advisors der Welt.

Es kombiniert die verlässliche WallStreet-Handelslogik mit einem verbesserten, intelligenten Handelsmanagementsystem und schafft so eine Strategie, die nicht nur hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten identifiziert, sondern auch sicherstellt, dass Trades mit Präzision und Vertrauen verwaltet werden.

Das Herzstück ist das Advanced Recovery System - ein einzigartiger Algorithmus, der entwickelt wurde, um Handelszyklen immer mit Gewinn zu beenden.
Das ist es, was WallStreet Recovery PRO auszeichnet: Es verwandelt vorübergehende Verluste in profitable Ergebnisse durch einen intelligenten und kontrollierten Erholungsprozess - kein gefährliches Martingal oder unkontrollierte Rastererweiterung. Es ist ein gemessener, mathematischer Ansatz zur konsistenten Gewinnerholung.


Warum Trader WallStreet Recovery PRO wählen

WallStreet Recovery PRO ist nicht einfach nur ein weiterer Scalper - es ist eine intelligente Handelslösung mit einem eingebauten Arsenal an professionellen Funktionen, die Ihnen einen Vorteil im realen Handel verschaffen.


Hauptmerkmale:
  • Hochentwickeltes Money-Management-System - passt die Positionsgröße automatisch an Kontostand und Risikoniveau an.
  • High-Impact News Filter - vermeidet den Handel während volatiler Nachrichtenereignisse.
  • Effiziente dynamische Handelslogik - passt sich den aktuellen Marktbedingungen an, um optimale Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.
  • Drawdown Protection System - begrenzt dynamisch das Risiko, um Ihr Kapital zu schützen.
  • Hochentwickeltes Zeitmanagementsystem - ermöglicht eine präzise Kontrolle der Handelssitzungen.
  • Revolutionäres Broker-SPY-Modul - zum Schutz Ihres Kapitals vor unethischen Brokern.
  • Intelligenter dynamischer Stop Loss & Take Profit - flexible, an die Volatilität angepasste Ausstiegslevel.
  • High Slippage & Spread Protection - verhindert die Ausführung bei ungünstigen Bedingungen.
  • Profit Protection System - sichert Gewinne, sobald der Handel in den Gewinn geht.
Einfach zu bedienen - keine komplizierte Einrichtung

WallStreet Recovery PRO ist so konzipiert, dass Sie es einfach anschließen und handeln können.
Sie brauchen keine externen .set-Dateien zu laden - alle optimierten Parameter für die unterstützten Paare sind bereits in den EA integriert.

Installieren Sie ihn einfach, verbinden Sie ihn mit den unterstützten Paaren und beginnen Sie mit dem Handel!

Unterstützte Paare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

Es gibt auch eine MT5-Version! Schauen Sie auf mein Profil!


Offizielle Empfehlungen


Zeitrahmen: M15

Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, NZDUSD

Schnelles Backtesting: M1-Daten + Eröffnungskurse

Genaues Backtesting: M15-Daten + Jeder Tick (empfohlen für beste Modellierungsqualität)

Einstellungen: Standard-Parameter sind für alle unterstützten Paare vollständig optimiert


Kompatibel mit allen Brokern und Prop-Firmen

WallStreet Recovery PRO ist vollständig kompatibel mit allen Arten von Brokern und Konten, einschließlich ECN/STP-Brokern, Eigenhandelsfirmen und Programmen für finanzierte Konten wie FTMO und anderen.

Sein Drawdown Protection System macht es besonders geeignet für die Herausforderungen von Prop Firms - dynamisches Risikomanagement und Verhinderung von übermäßigen Verlusten, um strenge Handelsregeln zu erfüllen.


Die ultimative Recovery Trading Engine

WallStreet Recovery PRO ist mehr als nur ein Expert Advisor - es ist ein komplettes Trading-Ökosystem, das für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die Wert auf Stabilität, intelligente Recovery und beständiges Gewinnpotenzial legen.

Mit jahrelanger bewährter Strategie und einer neuen Generation von Recovery-Technologie ist WallStreet Recovery PRO Ihr professioneller Partner für den modernen Devisenmarkt.


WallStreet Recovery PRO Einstellungen

  • WinLargeFonts true/false: Verwenden Sie "true", um die Anzeige der Roboter-Informationsbox anzupassen, falls Sie die Windows Large Fonts verwenden.
  • Magic: eine eindeutige Kennung, anhand derer WallStreet Recovery PRO seine eigenen Positionen erkennt und verwaltet. Wenn Sie andere Expert Advisors auf demselben Konto verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass jeder von ihnen eine eigene eindeutige Kennung hat.
  • EA_Comment: Hier können Sie einen Kommentar eingeben, wenn Sie die WallStreet Recovery PRO-Trades markieren möchten.
  • MaxSpread: maximal erlaubter Spread.
  • MaxSpreadExit: MaxSpreadExit - Der Parameter wird verwendet, um das Schließen der Trades zu kontrollieren und das Schließen der Trades zu vermeiden, wenn die aktuellen Marktbedingungen nicht gut sind. Insbesondere, wenn der aktuelle Spread größer als MaxSpreadExit ist.
  • Slippage: maximal erlaubter Slippage.
  • StealthMode true/false: ein Modus, der Stoploss- und Takeprofit-Levels in der Programmlogik verbirgt und sie für Broker unsichtbar macht. Wenn Sie diesen Modus verwenden, befinden sich die Stoploss- und Takeprofit-Aufträge nicht auf dem Handelsserver. Wenn Ihr Trading-Terminal nicht angeschlossen ist oder der Roboter nicht funktioniert, sind Ihre Aufträge in diesem Fall nicht geschützt. Wir raten jedoch dringend dazu, den StealthModus zu verwenden, da in einigen Fällen die sichtbaren StopLoss-Levels durch Algorithmen, die einige unethische Broker verwenden könnten, tendenziell angegriffen werden könnten.
  • EmergencyStopDist: Dieser Parameter gewährleistet ein zweites Schutzniveau, wenn der StealthMode verwendet wird. Bei Werten größer als Null aktiviert er eine zweite Ebene echter (Not-)StopLoss in einer größeren Entfernung als der virtuelle versteckte StopLoss. In diesem Fall ist der Wert des neuen Notstopps die Summe aus dem Wert von EmergencyStopDist und dem Wert des versteckten Notstopps.
  • NFA true/false: Verwenden Sie "true", wenn Ihr Broker NFA-reguliert ist.
  • No_Hedge true/false: Verwenden Sie "true", wenn Sie alle Hedge-Trades stornieren möchten.
  • .......



Bewertungen 2
B4BcpFGj
944
B4BcpFGj 2025.11.27 23:59 
 

I'm impressed with backtests and live results. Looking forward to see how it performs on live account.

acarette
51
acarette 2025.11.10 17:52 
 

This is my second purchase from this seller and very satisfied with both. Very easy install and great support from Lachezar. Great price for this sophisticated EA.

Empfohlene Produkte
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Karman
Vladislav Filippov
Experten
Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experten
Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experten
Hungrig nach japanischem Stil? Durstig nach Samurai-Action? Sehen Sie! Ichimoku Super Swift Ease Pro ist ein Expert Advisor, der einen Ichimoku-Indikator mit einer moderaten Losgröße hat. Es wird empfohlen, dass Sie diesen EA für JPY-Paare wie USDJPY, EURJPY, etc. verwenden. Wenn Sie gerne Ichimoku verwenden, könnte dieser EA genau das Richtige für Sie sein. Nach den Details dieses Expert Advisor, hat es eine ATR, damit Händler, um die Linie mit dem Fluss des japanischen Yen zusammen mit einem a
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experten
Der Expert Advisor hilft, den Drawdown auf dem Konto zu reduzieren. Dazu wird das verlustreiche Geschäft in mehrere kleine Teile aufgeteilt und jeder dieser Teile wird separat geschlossen. Der EA kann mit anderen Experten interagieren. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Drawdown erreicht ist, kann Open Lock den anderen Experten deaktivieren und mit seinen Aufträgen arbeiten. Open Lock für MetaTrader 5 ist hier erhältlich Vom EA verwendete Methoden Sperren, um einen Anstieg des Drawdowns zu verhin
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experten
Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experten
Round Lock ist ein intelligenter Berater mit dynamischer Positionssperre. Round Lock ist ein intelligenter Berater mit der Funktion der dynamischen Positionssperre, ein fortschrittlicher Handelsberater, der eine Zwei-Wege-Order-Locking-Strategie mit schrittweisem Positionswachstum und dynamischer Anpassung an den Markt implementiert. Vorteile des Rundschlosses: Risikokontrolle durch Positionssperren, Dynamisches Volumenwachstum in Trendbereichen des Marktes, Flexible Verhaltenseinstellungen je
Max ScalperSpeed
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder Deaktivieren der Nachrichtenfilte
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Experten
Der Begriff "EA Slope of Moving Average" bezieht sich wahrscheinlich auf ein Konzept, das mit dem Handel und der technischen Analyse zusammenhängt, insbesondere im Zusammenhang mit der Verwendung von Expert Advisors (EAs) in Handelsplattformen wie MetaTrader. Hier ist eine Erklärung der einzelnen Teile des Begriffs: EA (Expert Advisor) : Ein EA ist ein Softwareprogramm, das in MetaTrader und anderen Handelsplattformen verwendet wird, um Handelsstrategien zu automatisieren. Händler können EAs ers
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Dies ist ein Grid Expert Advisor. Er verfügt über mehrere Handelsstrategien, die auf dem MACD-Indikator basieren. Der virtuelle Trailing-Stop, Stop-Loss und Take-Profit können in Pips, in der Einzahlungswährung oder als Prozentsatz des Guthabens festgelegt werden. Abhängig von den Einstellungen können verschiedene Orders zur Risikodiversifizierung eröffnet werden. Ihr Abschluss kann entweder ein gegenläufiger oder ein unidirektionaler Orderkorb sein. Das Orderraster ist adaptiv, es werden nur Ma
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Weitere Produkte dieses Autors
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.45 (22)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich GOLD Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen I
Infinity Trader EA MT5
Lachezar Krastev
4.46 (35)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex GOLD Investor MT5
Lachezar Krastev
4.37 (105)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Smart Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (7)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Smart Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich GOLD Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen I
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Crypto Investor EA MT5
Lachezar Krastev
4.6 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Crypto Investor EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Omega Trend Indicator MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
Indikatoren
Der Omega-Trend-Indikator ist ein fortschrittliches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und sie effizient zu verfolgen. Der Indikator zeichnet zwei Linien. Die Haupttrendlinie (dicker) stellt die mutmaßliche untere oder obere Volatilitätsgrenze des aktuellen Markttrends dar. Ein Bruch der Haupttrendlinie deutet auf eine mögliche Umkehr oder Verschiebung der Trendbewegung hin. Die Trendlinie zeigt auch den besten Punkt für die Platzierung einer Stop-Lo
FREE
WallStreet Recovery PRO MT5
Lachezar Krastev
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich WallStreet Recovery PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.04 (55)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Crypto Investor EA
Lachezar Krastev
2 (1)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Crypto Investor EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Omega Trend Indicator
Lachezar Krastev
4.86 (22)
Indikatoren
Der Omega-Trend-Indikator ist ein fortschrittliches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um Markttrends frühzeitig zu erkennen und ihnen effizient zu folgen. Der Indikator zeichnet zwei Linien. Die Haupttrendlinie (dicker) stellt die mutmaßliche untere oder obere Volatilitätsgrenze des aktuellen Markttrends dar. Ein Bruch der Haupttrendlinie deutet auf eine mögliche Umkehr oder Verschiebung der Trendbewegung hin. Die Trendlinie zeigt auch den besten Punkt für die Platzierung einer Stop-Los
FREE
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
Experten
MACD Trend EA basiert auf dem beliebten Forex-Indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence). Wie der Name schon sagt, verwendet dieser Expert Advisor eine Trendfolgestrategie und nutzt den MACD-Indikator, um den Beginn von Auf- und Abwärtstrends zu erkennen. MACD Trend EA Hauptmerkmale - Trendfolgestrategie - Geld-Management - Fortgeschrittenes Ausstiegssystem + TP und SL - Trailing-Stop-System - Broker-Schutz-System - Benutzerdefinierte Magie Empfehlungen: - Zeitrahmen: H1 - Empfohl
FREE
Market Insider
Lachezar Krastev
4 (7)
Indikatoren
Market Insider ist ein hervorragender Indikator für das Scalping des Trends und den Handel mit Marktausbrüchen und Umkehrungen. Er basiert auf einem ATR gemessenen Volatilitätskanal und dem CCI-Indikator . Die grüne Trendlinie und die grünen Balken zeigen einen Aufwärtstrend an, während die rote Trendlinie und die roten Balken einen Abwärtstrend anzeigen. Ein intensiver Preisdurchbruch einiger der Trendlinien deutet auf einen Marktdurchbruch und einen potenziellen neuen Gegentrend hin. In Märkte
FREE
BF News Trader EA
Lachezar Krastev
4.25 (8)
Experten
BF News Trader EA ist das fortschrittlichste KOSTENLOSE Tool für den Handel mit hochwirksamen Nachrichten auf dem Markt. Wenn ein wichtiges Nachrichtenereignis eintritt, steigt der Kurs in der Regel in eine oder beide Richtungen an, was eine Gelegenheit für kurzfristiges Scalping schafft. Wenn das Ausmaß der Kursbewegung groß genug ist, kann der Händler innerhalb weniger Sekunden 20 oder in seltenen Fällen sogar mehr als 100 Pips gewinnen. Natürlich ist nichts perfekt, und die Liquiditätsproble
FREE
Flex Recovery EA
Lachezar Krastev
Experten
Flex Recovery EA ist dafür gedacht, fast die ganze Zeit im Spiel zu sein - alles, aber nicht eine langweilige Strategie. Es handelt sich um eine Countertrend-Strategie, die an den Grenzen eines Volatilitätskanals handelt, kombiniert mit einem hocheffektiven Algorithmus zum Verlustausgleich. Diese Strategie ist für Trader mit hohem Risikoprofil geeignet ... vergessen Sie nicht, dass "hochprofitable - risikoarme Strategie" ein Widerspruch in sich ist. Wenn Sie den Markt an jeder Küste schlagen wol
FREE
Trend Power Bot
Lachezar Krastev
2.67 (6)
Experten
Trend Power Bot ist eine einzigartige Kombination aus einem hocheffizienten Algorithmus zur Erkennung von Ausbrüchen und einem sehr effektiven Geldmanagement zum Ausgleich von Drawdowns. Das Geld-Management könnte als ein Martingal, aber mit geringem Risiko verwendet werden, überlebt die Strategie 20+ Jahre Handel mit akzeptablen Drawdown. Das Standardrisiko beträgt 0,2% (0,02 Lots pro $10k Kontokapital) und ist extrem sicher. Wenn Sie jedoch beschließen, Ihr Glück zu versuchen, können Sie das R
FREE
Bollinger Bands Tunnel EA
Lachezar Krastev
4 (3)
Experten
Bollinger Bands Tunnel EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der mit der Idee entwickelt wurde, für Trader nützlich zu sein, die gerne mit dem beliebten Indikator Bollinger Bands handeln. Bollinger Bands Tunnel EA hat eine sehr einfache Handelslogik. Er handelt innerhalb des Bollinger Bands Indikators. Wenn der Kurs die obere Linie der Bollinger Bands überquert und sich umkehrt, eröffnet der EA eine VERKAUFSPosition. Wenn der Kurs die untere Linie der Bollinger Bänder kreuzt und sich umkehrt,
FREE
Smart Scalper PRO
Lachezar Krastev
3.54 (13)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Smart Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen
News Scope EA PRO
Lachezar Krastev
3.9 (10)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich News Scope EA PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $137 (Regulärer Preis: $397 - Sie sparen $260!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde I
Forex Trend Detector
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Trend Detector mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Omega Trend EA
Lachezar Krastev
4.57 (7)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Omega Trend EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Pips Master PRO
Lachezar Krastev
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Pips Master PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $137 (Regulärer Preis: $397 - Sie sparen $260!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Trend Reader Indicator mit einem riesigen Rabatt von -65% UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $107 (Regulärer Preis: $297 - Sie sparen $190!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ic
Trend Matrix EA
Lachezar Krastev
5 (1)
Experten
BLACK FRIDAY ->> Kaufen Sie eines unserer Produkte mit 70% Rabatt und erhalten Sie Trend Matrix EA als BONUS EA! Sie können alle unsere Produkte hier finden: https: //www.mql5.com/en/users/autotrader/seller Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich, um Ihren BONUS EA zu erhalten! Trend Matrix EA ist mehr als nur ein Forex-Roboter; es ist Ihr Schlüssel zur Beherrschung der Kunst des trendfolgenden Handels. Dieser Expert Advisor für MetaTrader 4- und 5-Terminals wurde entwickelt, um in den schnelllebi
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Trend Detector mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihn
Auswahl:
B4BcpFGj
944
B4BcpFGj 2025.11.27 23:59 
 

I'm impressed with backtests and live results. Looking forward to see how it performs on live account.

acarette
51
acarette 2025.11.10 17:52 
 

This is my second purchase from this seller and very satisfied with both. Very easy install and great support from Lachezar. Great price for this sophisticated EA.

Antwort auf eine Rezension