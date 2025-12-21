Day scalp xau
- Experten
- Allan Maurice Mwesigwa
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 21 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Tages-Scalp XAU
BACKTEST 2024 - 2025 AKTUELLE MARKTBEDINGUNGEN
Ein Handel. Eine Gelegenheit. Jeden Tag.
Gold bewegt sich mit Absicht. Während andere jeder Kerze hinterherjagen und im Lärm untergehen, wartet der Day Scalp XAU auf die eine Gelegenheit, auf die es ankommt - und schlägt dann mit Präzision zu.
Gebaut für Gold. Perfektioniert für Beständigkeit.
Day Scalp XAU ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen über die einzigartigen täglichen Verhaltensmuster von Gold. Die firmeneigene Logik identifiziert Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit, bei denen das institutionelle Momentum am ehesten durchschlägt.
Keine Indikatoren, die Ihr Diagramm durcheinander bringen. Keine komplexen Einstellungen zu konfigurieren. Kein Rätselraten.
Nur ein sauberer, kalkulierter Handel pro Tag.
Was Sie erhalten
- Proprietäre Einstiegslogik - Identifiziert automatisch optimale tägliche Setups
- Adaptives Risikomanagement - TP und SL passen sich der aktuellen Marktvolatilität an
- Festes Dollar-Risiko - Sie legen fest, was Sie zu riskieren bereit sind. Die Positionsgröße wird vom EA übernommen.
- Trailing Stop System - Sichert Gewinne, wenn sich Gold zu Ihren Gunsten entwickelt
- Session Filter - Handeln Sie nur während der von Ihnen bevorzugten Marktzeiten
- Live-Dashboard - Überwachen Sie Status, Level und Risiko in Echtzeit
- Einstellen und Vergessen - Kein Babysitting erforderlich
Der Day Scalp XAU-Unterschied
Die meisten Gold-EAs feuern Dutzende von Trades ab und hoffen, dass etwas hängen bleibt.
Day Scalp XAU nimmt nur einen.
Qualität vor Quantität. Geduld statt Impulsivität. Struktur statt Chaos.
Dies ist kein Scalper, der Ihr Konto mit Übertreibungen verbrennt. Es handelt sich um ein Präzisionsinstrument für Händler, die wissen, dass weniger mehr ist.
Anforderungen
- Plattform: MetaTrader 5
- Symbol: XAUUSD
- Konto-Typ: Absicherung
- Hebelwirkung: 1:100+ (1:500 empfohlen)
- Mindesteinlage: $100+
- VPS: Empfohlen
Einrichtung:
- Anhängen an XAUUSD-Chart
- Legen Sie Ihren Risikobetrag fest
- Lassen Sie Day Scalp XAU den Rest erledigen