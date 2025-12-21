Day scalp xau

Papa Busingye Tusasirwe 5 (1) Experten

Papa EA Version 6.0 basiert auf Big Boy Version 3.0. Es wurden brandneue Handelsideen und Funktionen hinzugefügt. Das macht Papa EA viel besser als Big Boy: Denken Sie darüber nach! Und an den Eingaben hat sich nicht viel geändert. Das bedeutet, dass Sie immer noch einen sehr einfach zu bedienenden EA in Ihren Händen halten. Ändern Sie einfach BasicBalance auf 55 (oder mehr) und stellen Sie den EA auf ein 15-Minuten-EURUSD-Diagramm ein. >>> Live-PAPA-EA-Signal <<< Hier die Eingaben: 1) Exp