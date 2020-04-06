Day scalp xau
- Asesores Expertos
- Allan Maurice Mwesigwa
- Versión: 2.0
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Day Scalp XAU
BACKTEST 2024 - 2025 CONDICIONES ACTUALES DEL MERCADO
Una operación. Una oportunidad. Todos los días.
El oro se mueve con un propósito. Mientras que otros persiguen cada vela y se ahogan en el ruido, Day Scalp XAU espera a la configuración que importa - y luego ataca con precisión.
Construido para el Oro. Perfeccionado para la consistencia.
Day Scalp XAU es el resultado de una investigación exhaustiva de los patrones de comportamiento diarios únicos del oro. La lógica patentada identifica puntos de entrada de alta probabilidad donde el impulso institucional tiene más probabilidades de continuar.
Sin indicadores en su gráfico. Sin ajustes complejos que configurar. Sin conjeturas.
Sólo una operación limpia y calculada al día.
Lo que obtiene
- Lógica de Entrada Propia - Identifica automáticamente las configuraciones diarias óptimas.
- Gestión de Riesgo Adaptativa - TP y SL se ajustan a la volatilidad actual del mercado
- Riesgo fijo en dólares - Usted fija lo que está dispuesto a arriesgar. El EA gestiona el tamaño de la posición.
- Sistema Trailing Stop - Bloquea los beneficios cuando el oro se extiende a su favor
- Filtro de Sesión - Opere sólo durante sus horas de mercado preferidas
- Panel de control en vivo - Supervise el estado, los niveles y el riesgo en tiempo real.
- Configure y olvídese - No necesita niñera
La diferencia de Day Scalp XAU
La mayoría de los EAs de oro disparan docenas de operaciones con la esperanza de que algo se pegue.
Day Scalp XAU toma una.
Calidad sobre cantidad. Paciencia sobre impulso. Estructura sobre caos.
Este no es un scalper que quema su cuenta con overtrading. Es una herramienta de precisión diseñada para los traders que entienden que menos es más.
Requisitos
- Plataforma: MetaTrader 5
- Símbolo: XAUUSD
- Tipo de cuenta: Cobertura
- Apalancamiento: 1:100+ (1:500 recomendado)
- Depósito mínimo: $100+
- VPS: Recomendado
Instalación
- Adjuntar al gráfico XAUUSD
- Establezca su cantidad de riesgo
- Deje que Day Scalp XAU haga el resto