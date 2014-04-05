Adaptive NeuroMatrix Trend

Adaptive NeuroMatrix Trend ist ein Preisrichtungs-Indikator, der ein adaptives Matrix-Modell anstelle der üblichen MA/RSI/MACD verwendet. Die Signale werden auf Basis quantitativer Eigenschaften der Kursbewegung und des Volumens gebildet. Im Chart gibt es drei Zustände: Buy / Flat / Sell; die Signale werden erst beim Schlusskurs der Kerze fixiert (kein Repainting), was die Überprüfung und Auswertung der Trades vereinfacht.

Wichtigste Funktionen

Eigene adaptive Modellierung statt Standard-Indikatorpaketen. Keine Abhängigkeit von klassischen Trend-, Oszillator-, Volatilitäts- oder Volumenindikatoren. Richtung und Signale werden vom Matrix-Modell berechnet, das mehrere adaptive Methoden der Marktdatenanalyse nutzt – eine einzige, logisch konsistente Signalquelle.

Anti-Impuls-Filterung mit Volumenprüfung. Einzelne Ausschläge in Kurs und Volumen werden herausgefiltert, bevor ein endgültiges Signal entsteht. Signale werden nur beim Kerzenschluss bestätigt und nicht neu gezeichnet, was Ein-/Ausstiege diszipliniert und den Einfluss von News-“Spikes” reduziert.

Vierstufiges Setup: Zeitskala, Einstiegssensitivität, Stärke des Anti-Impuls-Filters und Prognosekoeffizient. Schnelle Anpassung an Instrument und Timeframe.

Übersichtliche Klassifizierung. Blau = Kauf, Grau = Flat/Ausstieg, Rot = Verkauf; Impulsphasen werden zusätzlich entlang der Trendlinie hervorgehoben. Der Indikator hilft, Entscheidungen zu strukturieren: Positionen in der Kauf-/Verkaufsphase halten und Einstiege in der neutralen Zone vermeiden. Klare Markierungen und Symbol-Statistiken erleichtern die Disziplinkontrolle und die Nachanalyse.

Ergebnisbasierte Auto-Anpassung. Der Indikator verfolgt die Statistik seiner eigenen Signale über ein wählbares Tagesfenster und verschärft bei schlechter werdenden Ergebnissen die internen Schwellen leicht. So wird die Aktivität in ungünstigen Marktphasen reduziert, ohne die Parameter ständig manuell „nachzujustieren“.

Unterstützt wird eine mehrsprachige Oberfläche für über 50 Sprachen, mit automatischer Erkennung der Terminalsprache zur Lokalisierung von Meldungen und Überschriften.

Hinweise zur Anwendung

Nutzen Sie ein Demokonto, um die Einstellungen und Signale des Indikators zu testen, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.

Prüfen Sie täglich den Wirtschaftskalender, um Ereignisse mit hoher Relevanz wie NFP, Zinsentscheidungen oder BIP-Veröffentlichungen zu erkennen.

Vermeiden Sie Handel 30 Minuten vor und nach wichtigen Nachrichten, um zu verhindern, dass Volatilitätsspitzen die Signale des Indikators verfälschen.

Diversifizieren Sie über mehrere Instrumente oder Timeframes, um die Abhängigkeit vom Verhalten eines einzelnen Marktes zu reduzieren.

Achten Sie auf Überoptimierung; ändern Sie die Einstellungen nicht zu häufig nur aufgrund kurzfristiger Ergebnisse.

Führen Sie eine manuelle Volumenanalyse durch, wenn der Anti-Impuls-Filter des Indikators Anomalien markiert, um die Gültigkeit des Signals zusätzlich zu überprüfen.

Wichtige Hinweise

Der Indikator handelt nicht selbstständig und garantiert keinen Gewinn. Er liefert analytische Informationen über den aktuellen Marktstatus; die Ergebnisse hängen vom Instrument, Timeframe und den Einstellungen ab. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige.

Einstellungen

Time-scale — Zeit-/Periodenskala.
Empfohlener Bereich: 0,5–3,0 (Schritt 0,1).
Funktion: steuert die „Geschwindigkeit“/Glättung des Modells.
Unter 1,0 → schnellere Reaktion, mehr Signale.
Über 1,0 → glatter und strenger, weniger Signale.

Entry sensitivity — Einstiegssensitivität.
Empfohlener Bereich: 0,5–2,0 (Schritt 0,1).
Funktion: verändert die Einstiegsschwellen und die Breite der Neutralzone des Oszillators.
Unter 1,0 → sensibler, mehr Auslösungen.
Über 1,0 → strenger, weniger Auslösungen.

Anti-impulse strength — Stärke des Anti-Impuls-Filters.
Empfohlener Bereich: 0,5–2,0 (Schritt 0,1).
Funktion: verstärkt die Filterung scharfer Ausschläge (Kurs/Volumen), bevor ein Signal ausgegeben wird.
Unter 1,0 → „weicher“ gegenüber Impulsen (schnellere, aber nervösere Reaktion).
Über 1,0 → strenger gegenüber Impulsen (ruhiger, aber weniger Signale).

Predict layer strength — Stärke des Prognose-Filters.
Empfohlener Bereich: 0,5–2,0 (Schritt 0,1).
Funktion: steuert den Beitrag des adaptiven Prognoseblocks (SSA/Kalman) zur Blockierung/Bestätigung von Signalen.
Unter 1,0 → konservativer: greift seltener ein, Signale werden häufiger nicht blockiert.
Über 1,0 → sensibler für Anomalien und mögliche Trendwenden, blockiert strittige Einstiege aktiver.

Stats window — Statistikfenster (Tage).
Funktion: legt den Zeitraum fest, über den das Panel Profit/Loss (in Punkten) für das aktuelle und die letzten Symbole aufsummiert.
Kleinerer Wert → Fokus auf jüngste Ergebnisse: Statistik und Auto-Anpassung reagieren schneller, können aber „zackiger“ sein.
Größerer Wert → geglättete Beurteilung: Trend über Wochen/Monate ist sichtbar, Reaktion langsamer.


Tick Flow
Konstantin Chechnev
5 (1)
Indikatoren
TickFlow   ist ein Werkzeug zur Analyse von Tick-Daten und zur visuellen Hervorhebung signifikanter Zonen im Chart. Die Anwendung aggregiert aktuelle und historische Ticks, zeigt das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern und hilft, Unterstützungs-/Widerstandsbereiche und Cluster-Zonen zu erkennen. Dies ist die Version für MetaTrader 4. Funktionsweise (kurz) TickFlow sammelt Tick-Daten und aggregiert diese nach Preisschritten und Kerzen. Auf Basis der gesammelten Daten erstellt das Tool Visualisi
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experten
Arrow Strategy Builder — ein Expert Advisor, der sich die vom Benutzer auf dem Chart platzierten Aufwärts-/Abwärtspfeile merkt und bei Wiederholung derselben Bedingungen Handelssignale generiert. Geeignet für Einsteiger und erfahrene Trader, mit einer intuitiven Oberfläche und Funktionen für den automatisierten Handel auf jedem Finanzinstrument. Eine vollständige Version des Multiwährungshandelsberaters für Metatraider 5 ist hier . Hauptmerkmale Einfache Strategieerstellung: Erstellen Sie Hande
FREE
Signal Option
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Signalanzeige für binäre Optionen, die sich auch auf dem Forex-Markt und anderen Märkten effektiv einsetzen lässt. Geeignet für kurzfristigen Grid-Handel auf M1–M5 und enthält Signale zum schrittweisen Positionsaufbau. Die kostenlose Version funktioniert nur auf dem Währungspaar XAUUSD. Die Vollversion für MetaTrader 5 finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/market/product/156185 Der Indikator verwendet eine zweistufige Anpassung: ein grundlegendes Geschwindigkeitsprofil (Einstellung „schnell/r
FREE
Correlation Monitor
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Correlation Monitor ist ein Indikator zur schnellen Erkennung von Zusammenhängen zwischen Instrumenten: Er hilft, Paare mit starker positiver/negativer Korrelation zu finden, Divergenzen zu erkennen und fundiertere Entscheidungen für Hedging, Pair‑ und Basket‑Trading zu treffen. Meta traider 4. Hauptfunktionen • Korrelationsmatrix und kompakte Liste: zeigt sofort die Stärke der Beziehung zwischen ausgewählten Symbolen; farbliche Kennzeichnung erleichtert das Lesen. • Mini‑Chart des korrelierten
FREE
PurrTradeX Signals
Konstantin Chechnev
Experten
PurrTradeX ist ein Expert Advisor (EA), der es Nutzern ermöglicht, eigene Handelsstrategien basierend auf ihren individuellen Indikatorsignalen zu erstellen und zu testen. Der EA erfasst Signale von manuell platzierten oder automatisch generierten Pfeilen im Chart und nutzt sie zur Erkennung von Handelsmöglichkeiten. Hauptfunktionen Signalaufzeichnung: platzieren Sie Pfeile im Chart, um Kauf- oder Verkaufssignale zu markieren. Der EA speichert die Werte der integrierten Indikatoren (RSI, CCI,
Tick Flow MT4
Konstantin Chechnev
Indikatoren
TickFlow ist ein Werkzeug zur Analyse von Tick-Daten und zur visuellen Hervorhebung signifikanter Zonen im Chart. Die Anwendung aggregiert aktuelle und historische Ticks, zeigt das Verhältnis von Käufern zu Verkäufern und hilft, Unterstützungs-/Widerstandsbereiche und Cluster-Zonen zu erkennen. Dies ist die Version für MetaTrader 5. Funktionsweise (kurz) TickFlow sammelt Tick-Daten und aggregiert diese nach Preisschritten und Kerzen. Auf Basis der gesammelten Daten erstellt das Tool Visualisier
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experten
Fibonacci MT5 ist ein Expert Advisor zur Automatisierung des Handels auf Basis von Fibonacci-Niveaus. Er bestimmt das Minimum und Maximum der Preise über eine bestimmte Anzahl von Balken, zeichnet Fibonacci-Niveaus und eröffnet Trades, wenn der aktuelle Preis die ausgewählten Niveaus erreicht. Der EA kann im Trend oder gegen den Trend handeln, abhängig von den Parametern. Außerdem können Niveaus für die Schließung von Trades, Risikomanagement und Zeitfilter konfiguriert werden. Besonderheiten Au
Signal Binary Option
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Signalindikator für Binäroptionen, der auch auf dem Forex-Markt und anderen Märkten effektiv eingesetzt wird. Er eignet sich für kurzfristiges Grid-Trading auf M1–M5 und enthält Signale zum schrittweisen Positionsaufbau. Der Indikator verwendet eine zweistufige Anpassung: ein grundlegendes Geschwindigkeitsprofil (Einstellung „schnell/gleichmäßig“ von Beginn an) und eine Auto-Adaptation basierend auf den Handelsergebnissen, die die Filter an den aktuellen Markt anpasst und dabei Serien von Gewin
Correlation Monitor MT4
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Correlation Monitor ist ein Indikator zur schnellen Erkennung von Zusammenhängen zwischen Instrumenten: Er hilft, Paare mit starker positiver/negativer Korrelation zu finden, Divergenzen zu erkennen und fundiertere Entscheidungen für Hedging, Pair‑ und Basket‑Trading zu treffen. Meta traider 5. Hauptfunktionen • Korrelationsmatrix und kompakte Liste: zeigt sofort die Stärke der Beziehung zwischen ausgewählten Symbolen; farbliche Kennzeichnung erleichtert das Lesen. • Mini‑Chart des korrelierten
FREE
Arrow Strategy Builder Pro
Konstantin Chechnev
Experten
Arrow Strategy Builder Pro ist ein MT5 Expert Advisor, der automatisch Signale an ZigZag-Pivot-Punkten sammelt und sie mit zuvor gespeicherten Messwerten von bis zu vier Benutzerindikatoren vergleicht. Wenn die angegebene prozentuale Übereinstimmung erreicht ist, eröffnet er einen Handel in der gewählten Richtung. Es unterstützt manuelles "Training" und automatische Aktualisierungen der Signalbasis. Geeignet für Scalping und für den ruhigen Handel. Fähigkeiten - Automatisieren Sie Ihre Indikato
Direction Oscillator Pro
Konstantin Chechnev
Indikatoren
Direction Oscillator — Der Indikator übernimmt nicht das Verhalten der Standard-MA/RSI/MACD. Die Signale entstehen aus einem eigenen Preisbewegungs-Modell mit Anti-Impuls-Filterung und Volumenkontrolle . Auf dem Chart erscheinen drei Zustände: Buy / Flat / Sell ; die Signale werden zum Kerzenschluss bestätigt ( ohne Neuzeichnen ), was Tests und Trade-Review vereinfacht. Hauptmerkmale Eigenes Modell statt Standard-Baukasten. Keine Abhängigkeit von klassischen Trend-, Oszillator-, Volatilitäts- od
