Adaptive NeuroMatrix Trend ist ein Preisrichtungs-Indikator, der ein adaptives Matrix-Modell anstelle der üblichen MA/RSI/MACD verwendet. Die Signale werden auf Basis quantitativer Eigenschaften der Kursbewegung und des Volumens gebildet. Im Chart gibt es drei Zustände: Buy / Flat / Sell; die Signale werden erst beim Schlusskurs der Kerze fixiert (kein Repainting), was die Überprüfung und Auswertung der Trades vereinfacht.

Wichtigste Funktionen

Eigene adaptive Modellierung statt Standard-Indikatorpaketen. Keine Abhängigkeit von klassischen Trend-, Oszillator-, Volatilitäts- oder Volumenindikatoren. Richtung und Signale werden vom Matrix-Modell berechnet, das mehrere adaptive Methoden der Marktdatenanalyse nutzt – eine einzige, logisch konsistente Signalquelle.

Anti-Impuls-Filterung mit Volumenprüfung. Einzelne Ausschläge in Kurs und Volumen werden herausgefiltert, bevor ein endgültiges Signal entsteht. Signale werden nur beim Kerzenschluss bestätigt und nicht neu gezeichnet, was Ein-/Ausstiege diszipliniert und den Einfluss von News-“Spikes” reduziert.

Vierstufiges Setup: Zeitskala, Einstiegssensitivität, Stärke des Anti-Impuls-Filters und Prognosekoeffizient. Schnelle Anpassung an Instrument und Timeframe.

Übersichtliche Klassifizierung. Blau = Kauf, Grau = Flat/Ausstieg, Rot = Verkauf; Impulsphasen werden zusätzlich entlang der Trendlinie hervorgehoben. Der Indikator hilft, Entscheidungen zu strukturieren: Positionen in der Kauf-/Verkaufsphase halten und Einstiege in der neutralen Zone vermeiden. Klare Markierungen und Symbol-Statistiken erleichtern die Disziplinkontrolle und die Nachanalyse.

Ergebnisbasierte Auto-Anpassung. Der Indikator verfolgt die Statistik seiner eigenen Signale über ein wählbares Tagesfenster und verschärft bei schlechter werdenden Ergebnissen die internen Schwellen leicht. So wird die Aktivität in ungünstigen Marktphasen reduziert, ohne die Parameter ständig manuell „nachzujustieren“.

Unterstützt wird eine mehrsprachige Oberfläche für über 50 Sprachen, mit automatischer Erkennung der Terminalsprache zur Lokalisierung von Meldungen und Überschriften.

Hinweise zur Anwendung

Nutzen Sie ein Demokonto, um die Einstellungen und Signale des Indikators zu testen, bevor Sie ihn im Live-Handel einsetzen.

Prüfen Sie täglich den Wirtschaftskalender, um Ereignisse mit hoher Relevanz wie NFP, Zinsentscheidungen oder BIP-Veröffentlichungen zu erkennen.

Vermeiden Sie Handel 30 Minuten vor und nach wichtigen Nachrichten, um zu verhindern, dass Volatilitätsspitzen die Signale des Indikators verfälschen.

Diversifizieren Sie über mehrere Instrumente oder Timeframes, um die Abhängigkeit vom Verhalten eines einzelnen Marktes zu reduzieren.

Achten Sie auf Überoptimierung; ändern Sie die Einstellungen nicht zu häufig nur aufgrund kurzfristiger Ergebnisse.

Führen Sie eine manuelle Volumenanalyse durch, wenn der Anti-Impuls-Filter des Indikators Anomalien markiert, um die Gültigkeit des Signals zusätzlich zu überprüfen.

Wichtige Hinweise

Der Indikator handelt nicht selbstständig und garantiert keinen Gewinn. Er liefert analytische Informationen über den aktuellen Marktstatus; die Ergebnisse hängen vom Instrument, Timeframe und den Einstellungen ab. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige.

Einstellungen

Time-scale — Zeit-/Periodenskala.

Empfohlener Bereich: 0,5–3,0 (Schritt 0,1).

Funktion: steuert die „Geschwindigkeit“/Glättung des Modells.

Unter 1,0 → schnellere Reaktion, mehr Signale.

Über 1,0 → glatter und strenger, weniger Signale.

Entry sensitivity — Einstiegssensitivität.

Empfohlener Bereich: 0,5–2,0 (Schritt 0,1).

Funktion: verändert die Einstiegsschwellen und die Breite der Neutralzone des Oszillators.

Unter 1,0 → sensibler, mehr Auslösungen.

Über 1,0 → strenger, weniger Auslösungen.

Anti-impulse strength — Stärke des Anti-Impuls-Filters.

Empfohlener Bereich: 0,5–2,0 (Schritt 0,1).

Funktion: verstärkt die Filterung scharfer Ausschläge (Kurs/Volumen), bevor ein Signal ausgegeben wird.

Unter 1,0 → „weicher“ gegenüber Impulsen (schnellere, aber nervösere Reaktion).

Über 1,0 → strenger gegenüber Impulsen (ruhiger, aber weniger Signale).

Predict layer strength — Stärke des Prognose-Filters.

Empfohlener Bereich: 0,5–2,0 (Schritt 0,1).

Funktion: steuert den Beitrag des adaptiven Prognoseblocks (SSA/Kalman) zur Blockierung/Bestätigung von Signalen.

Unter 1,0 → konservativer: greift seltener ein, Signale werden häufiger nicht blockiert.

Über 1,0 → sensibler für Anomalien und mögliche Trendwenden, blockiert strittige Einstiege aktiver.

Stats window — Statistikfenster (Tage).

Funktion: legt den Zeitraum fest, über den das Panel Profit/Loss (in Punkten) für das aktuelle und die letzten Symbole aufsummiert.

Kleinerer Wert → Fokus auf jüngste Ergebnisse: Statistik und Auto-Anpassung reagieren schneller, können aber „zackiger“ sein.

Größerer Wert → geglättete Beurteilung: Trend über Wochen/Monate ist sichtbar, Reaktion langsamer.