Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5

Professioneller Multi-Timeframe-Trading-Indikator mit fortgeschrittener Signalerkennung.

Übersicht

Der Parabolic SAR V3 + ADX ist ein fortschrittlicher technischer Analyseindikator, der die trendfolgende Stärke des Parabolic Stop and Reverse (PSAR) mit der Trendkraftmessung des Average Directional Index (ADX) kombiniert. Diese verbesserte Version bietet paarspezifische Optimierung, ein mehrsprachiges Alarmsystem und ein umfassendes Multi-Timeframe-Dashboard für professionelle Trader.

Hauptmerkmale

Kernfunktionen

- Parabolic SAR Integration: Präzise Trendwendesignal-Erkennung mit anpassbaren Parametern.
- ADX Filtersystem: Filtert schwache Signale basierend auf Trendstärke.
- DI-Kreuzerkennung: Zusätzliche Bestätigung durch +DI/-DI Überschneidungen.
- ADX-Cloud-Visualisierung: Dynamische Darstellung der Trendstärke mit anpassbarer Höhe.

Paar-spezifische Optimierung

Vorkonfigurierte konservative Einstellungen für Hauptinstrumente:
- XAUUSD (Gold): Optimiert für Edelmetall-Volatilität.
- EURUSD: Kalibriert für Hauptwährungspaare.
- USDJPY: Angepasst an Yen-Dynamik.
- XAGUSD (Silber): Feinabgestimmt für Silbermärkte.
- BTCUSD: Entwickelt für Kryptowährungsvolatilität.

Erweitertes Alarmsystem

- Mehrsprachige Unterstützung: Alarme in 10 Sprachen verfügbar.
- Mobile Benachrichtigungen: Push-Alerts an mobile Geräte.
- Sound-Alarme: Anpassbare Audio-Benachrichtigungen.
- Balkenschluss-Bestätigung: Option, nur bei abgeschlossenen Kerzen zu alarmieren.

Professionelles Dashboard

- Multi-Timeframe-Analyse: Gleichzeitige Überwachung von 7 Zeitebenen (M1–D1).
- Farbcode-Status: Sofortige visuelle Rückmeldung zur Signalstärke.
- ADX-Meter: Echtzeit-Anzeige der Trendkraft mit dreistufiger Farbcodierung.
- Signalbox-Anzeige: Klare Kauf-/Verkaufssignale mit Richtungspfeilen.

Visuelle Verbesserungen

- Signalboxen: Anpassbare Rechtecke zur Markierung von Einstiegspunkten.
- Trendlinien: Dynamische Linien, die Signale verbinden.
- ADX-Wertanzeige: Echtzeit-ADX-Werte neben Signalen.
- Transparenzeinstellungen: Anpassbare Deckkraft für alle visuellen Elemente.

Technische Spezifikationen

Signalerzeugung

- Kaufsignal: PSAR unter dem Preis + ADX über Schwelle + optionale DI-Bestätigung.
- Verkaufssignal: PSAR über dem Preis + ADX über Schwelle + optionale DI-Bestätigung.
- Schwache Signalfilterung: Automatische Unterdrückung bei ADX unter Mindestschwelle.

Anpassungsoptionen

- Visuelle Kontrolle: Umfassende Farb- und Transparenzeinstellungen.
- Boxgröße: Anpassbare Länge und Höhe der Signalbox.
- ADX-Schwellenwerte: Konfigurierbare Mindest-ADX-Level für Signalvalidierung.
- Cloud-Einstellungen: Dynamische ADX-Wolke mit anpassbarer Höhe und Farbe.

Leistungsmerkmale

- Optimierte Berechnung: Effizientes Puffer-Management für reibungslosen Betrieb.
- Speicherverwaltung: Automatische Bereinigung bei Entfernung des Indikators.
- Multi-Handle-Unterstützung: Gleichzeitige Verarbeitung mehrerer Zeitebenen.

Anwendungsfälle

Professionelles Trading

- Swing-Trading: Mittelfristige Trendidentifikation und Einstiegssignale.
- Scalping: Kurzfristige Signale mit ADX-Bestätigung.
- Portfoliomanagement: Überwachung mehrerer Assets mit Paar-spezifischen Modi.

Risikomanagement

- Signalfilterung: ADX-Schwellen verhindern Handel in trendlosen Märkten.
- Trendbestätigung: Mehrfache Indikator-Kombination reduziert Fehlsignale.
- Visuelle Klarheit: Klare Signalidentifikation minimiert Interpretationsfehler.

Dieser professionelle Indikator kombiniert bewährte technische Analysemethoden mit modernem Interface-Design und liefert zuverlässige Trendanalysen und Signal-Generierung für alle Marktbedingungen und Handelsstile.

PSAR+ADX Handelsstil-Leitfaden nach Zeitrahmen

Scalping (M1–M5, Haltedauer: Minuten)

Aggressiver Stil – EMPFOHLEN
Einstellungen:
- Zeitrahmen: M1, M5
- Nur PSAR-Signale (ohne ADX-Filter)
- Schnelle Einstiege bei PSAR-Umkehr
- Enge Stopps: 10–20 Pips
Warum es funktioniert:
- Erfasst schnelle Momentum-Änderungen
- Keine Verzögerung durch ADX
- Hohe Signalfrequenz für Scalping erforderlich

Konservativer Stil – NICHT EMPFOHLEN
- ADX-Bestätigung verursacht Verzögerung
- Verpasst kurzfristige Chancen
- Zu wenige Signale für Scalping
- Besser für längere Zeitrahmen geeignet

