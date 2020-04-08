Hör auf zu raten, fang an zu schießen: Der neue SR Sniper!

Haben Sie genug von zufällig erscheinenden Einstiegspunkten? Der SR Sniper-Indikator ist Ihr neues, unverzichtbares Werkzeug, um mit chirurgischer Präzision hochwahrscheinliche Trades zu finden. Er wurde entwickelt, um das Marktrauschen zu durchdringen und Ihnen klare Kauf- und Verkaufssignale genau an den kritischsten Preiszonen zu geben.

Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die dynamische Analyse des Commodity Channel Index (CCI) mit der automatischen Erkennung von Unterstützungen und Widerständen (S/R) - und filtert dann alles mit einem langfristigen Exponential Moving Average (EMA) für maximales Vertrauen. SR Sniper Auch im EA-Format verfügbar. Link Herunterladen https://www.mql5.com/en/market/product/155885

Hauptvorteile, die Sie lieben werden

Punktgenaue Einstiege: Sie erhalten klare Kauf- und Verkaufspfeile , die genau anzeigen, wo der Kurs von einer Unterstützung oder einem Widerstand abprallt, und können so Geschäfte mit einem hervorragenden Risiko-Ertrags-Verhältnis eingehen.

Integrierte Trendbestätigung: Verwenden Sie den optionalen EMA-200-Filter , um sicherzustellen, dass Ihre Umkehrungen mit dem Haupttrend gehandelt werden, wodurch falsche Signale drastisch reduziert und Ihre Erfolgsquote verbessert wird.

Keine Verwirrung mehr: Hören Sie auf, manuell S/R-Linien zu zeichnen! Der Indikator identifiziert automatisch potenzielle Umkehrzonen auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen.

Aktivierbare Warnungen: Verpassen Sie nie wieder ein perfektes Setup. Erhalten Sie sofortige Pop-up-Warnungen, mobile Benachrichtigungen und E-Mails, sobald ein neues Signal mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt wird.

Schalten Sie die volle Leistung frei: Anpassbare Parameter

Der SR Sniper ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit, aber Sie können ihn ganz einfach an Ihren bevorzugten Handelsstil und Zeitrahmen anpassen:

CCIPeriode (Standard: 50): Stellt die Empfindlichkeit des CCI ein.

SRLookback (Standard: 20): Legt fest, wie viele vorherige Bars verwendet werden, um die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

UseEMAFilter (Voreinstellung: True): Schaltet den EMA 200 Trendfilter ein oder aus.

EMAPeriod (Voreinstellung: 200): Legt die Periode für den trendbestimmenden Exponential Moving Average fest.

EMAAppliedPrice (Voreinstellung: PRICE_CLOSE): Wählt aus, welchen Preispunkt (Close, Open, High, etc.) die EMA-Berechnung verwenden soll.

EnableNotify (Voreinstellung: True): Hauptschalter für alle Benachrichtigungsfunktionen.

SendAlert (Voreinstellung: True): Aktiviert den traditionellen Pop-up-Alarm der Plattform.

SendApp (Voreinstellung: True): Aktiviert Push-Benachrichtigungen für Ihre MetaTrader Mobile App.

SendEmail (Voreinstellung: False): Aktiviert E-Mail-Benachrichtigungen.

AlertDelaySeconds (Voreinstellung: 60): Verhindert Spamming, indem eine minimale Zeitverzögerung zwischen den Benachrichtigungen festgelegt wird.

ArrowOffset (Standardwert: 10): Passt den Abstand des Kauf-/Verkaufspfeils vom Hoch- oder Tiefpunkt der Kerze an.

Verschiebung (Voreinstellung: 0): Verschiebt die Darstellung des Indikators nach links oder rechts.

Handeln Sie nicht mehr blind, sondern laden Sie SR Sniper noch heute herunter!

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Eingaben, bestätigen Sie Ihre Trends und handeln Sie mit dem Vertrauen eines Profis. SR Sniper macht die fortgeschrittene technische Analyse einfach und liefert klare, umsetzbare Signale direkt auf Ihren Chart.

Klicken Sie jetzt auf "Download" und beginnen Sie damit, diese hochwahrscheinlichen Marktwenden zu erkennen!

