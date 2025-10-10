Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer
Kein Repaint | Hohe Präzision | Intelligenter Multi-Market-Trendindikator

Im Trading besteht die eigentliche Herausforderung nicht im Platzieren von Orders,
sondern darin, den Beginn eines Trends im Marktchaos klar zu erkennen.

Genau dafür wurde Market Slayer entwickelt.

Dieser nicht-repaintende intelligente Indikator ist speziell für den Intraday-Handel konzipiert.
Durch mehrschichtige Bestätigung und Trendfilterung liefert er nur in entscheidenden Momenten klare und zuverlässige Buy-/Sell-Signale.

Zentrale Vorteile

Keine Repaint-Signale
Ein Signal bleibt nach dem Erscheinen unverändert bestehen.

Hochpräzise Trendanalyse
Über mehrere Märkte getestet, besonders stabil auf Gold M5 / M15.

Multi-Market-Unterstützung
Geeignet für Gold, Forex, Indizes und führende Kryptowährungen.

Für Intraday-Trading optimiert
Fokus auf M5 und M15 zur Reduzierung von Marktrauschen.

Klar und intuitiv
Auch für Einsteiger leicht verständlich.

Technische Logik – Überblick

Market Slayer basiert nicht auf einer einzelnen Pfeilregel.
Er kombiniert:

Trendrichtungsanalyse
Momentum-Startbestätigung
Marktrauschfilter
Adaptive Sensitivitätsanpassung

So werden nur qualitativ hochwertige Handelschancen berücksichtigt.

Geeignet für

Trader, die strukturiert und diszipliniert handeln möchten
Intraday-Trader, die genug von Repaint-Indikatoren haben
Nutzer, die Signale mit EA- oder halbautomatischen Strategien kombinieren wollen

Nutzungsempfehlung

Standardeinstellungen sind für Gold und Forex optimiert.
Empfohlen für M5 oder M15.
Die Sensitivität kann je nach Markt angepasst werden.

Market Slayer
verspricht keine schnellen Gewinne,
sondern unterstützt präzise Entscheidungen im richtigen Moment.

Auswahl:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 00:58 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:11 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Shengzu Zhong
2259
Antwort vom Entwickler Shengzu Zhong 2025.11.14 15:58
Thanks a lot for your feedback!
Antwort auf eine Rezension