Super Signal Market Slayer MT4

Super Signal Market Slayer

Kein Repaint | Hohe Präzision | Intelligenter Multi-Market-Trendindikator

Im Trading besteht die eigentliche Herausforderung nicht im Platzieren von Orders,

sondern darin, den Beginn eines Trends im Marktchaos klar zu erkennen.

Genau dafür wurde Market Slayer entwickelt.

Dieser nicht-repaintende intelligente Indikator ist speziell für den Intraday-Handel konzipiert.

Durch mehrschichtige Bestätigung und Trendfilterung liefert er nur in entscheidenden Momenten klare und zuverlässige Buy-/Sell-Signale.

Zentrale Vorteile

Keine Repaint-Signale

Ein Signal bleibt nach dem Erscheinen unverändert bestehen.

Hochpräzise Trendanalyse

Über mehrere Märkte getestet, besonders stabil auf Gold M5 / M15.

Multi-Market-Unterstützung

Geeignet für Gold, Forex, Indizes und führende Kryptowährungen.

Für Intraday-Trading optimiert

Fokus auf M5 und M15 zur Reduzierung von Marktrauschen.

Klar und intuitiv

Auch für Einsteiger leicht verständlich.

Technische Logik – Überblick

Market Slayer basiert nicht auf einer einzelnen Pfeilregel.

Er kombiniert:

Trendrichtungsanalyse

Momentum-Startbestätigung

Marktrauschfilter

Adaptive Sensitivitätsanpassung

So werden nur qualitativ hochwertige Handelschancen berücksichtigt.

Geeignet für

Trader, die strukturiert und diszipliniert handeln möchten

Intraday-Trader, die genug von Repaint-Indikatoren haben

Nutzer, die Signale mit EA- oder halbautomatischen Strategien kombinieren wollen

Nutzungsempfehlung

Standardeinstellungen sind für Gold und Forex optimiert.

Empfohlen für M5 oder M15.

Die Sensitivität kann je nach Markt angepasst werden.

Market Slayer

verspricht keine schnellen Gewinne,

sondern unterstützt präzise Entscheidungen im richtigen Moment.