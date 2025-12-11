Im Laufe der Zeit haben wir einen Expert Advisor mit dem Ziel entwickelt, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das den Handel erleichtert, insbesondere für diejenigen, die gerade erst in den Devisenmarkt einsteigen oder die, die einen Vollzeitjob haben, eine zusätzliche Einkommensquelle suchen, ohne ihre täglichen Pflichten zu vernachlässigen.

Wir glauben, dass der erste Schritt und das Einfachste, was eine Person, die neu in der Welt des Handels ist, tun kann, darin besteht, unserer Telegram-Gruppe beizutreten. In diesem Bereich veröffentlicht unser Expert Advisor Warnungen zum Markteintritt und liefert wertvolle Informationen in Echtzeit. So können die Nutzer diese Warnungen auswerten und nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es sich um eine gute Einstiegsmöglichkeit handelt oder nicht. Darüber hinaus bietet die Gruppe ein kollaboratives Umfeld, in dem die Mitglieder Erfahrungen und Strategien austauschen können, was das Lernen und Wachsen im Bereich des Handels erleichtert.



