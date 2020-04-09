Sudo
- Utilidades
- Juan David Ochoa Garcia
- Versión: 1.11
- Actualizado: 11 diciembre 2025
Con el tiempo, hemos desarrollado un Asesor Experto con el objetivo de proporcionar una herramienta que facilite el trading, especialmente para aquellos que se están iniciando en el mercado forex o aquellos que, teniendo un trabajo a tiempo completo, quieren una fuente adicional de ingresos sin descuidar sus responsabilidades diarias.Creemos que el primer paso, y lo más sencillo que puede hacer una persona nueva en el mundo del trading, es unirse a nuestro grupo de Telegram. En este espacio, nuestro Asesor Experto publica alertas de entrada en el mercado, proporcionando valiosa información en tiempo real. Esto permite a los usuarios evaluar estas alertas y, utilizando su propio juicio, decidir si se trata de una buena oportunidad de entrada o no. Además, el grupo ofrece un entorno colaborativo donde los miembros pueden compartir experiencias y estrategias, facilitando el aprendizaje y el crecimiento en el campo del trading.