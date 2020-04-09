Con el tiempo, hemos desarrollado un Asesor Experto con el objetivo de proporcionar una herramienta que facilite el trading, especialmente para aquellos que se están iniciando en el mercado forex o aquellos que, teniendo un trabajo a tiempo completo, quieren una fuente adicional de ingresos sin descuidar sus responsabilidades diarias.

Creemos que el primer paso, y lo más sencillo que puede hacer una persona nueva en el mundo del trading, es unirse a nuestro grupo de Telegram. En este espacio, nuestro Asesor Experto publica alertas de entrada en el mercado, proporcionando valiosa información en tiempo real. Esto permite a los usuarios evaluar estas alertas y, utilizando su propio juicio, decidir si se trata de una buena oportunidad de entrada o no. Además, el grupo ofrece un entorno colaborativo donde los miembros pueden compartir experiencias y estrategias, facilitando el aprendizaje y el crecimiento en el campo del trading.



