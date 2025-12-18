Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Multitimeframe-Technischer Indikator für XAUUSD





Überblick

Gold Position Box Signals Pro v3.1 ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, entwickelt für den Handel mit XAUUSD. Er kombiniert gleitende Durchschnittskreuzungen, auf Volatilität basierte Stop-Loss/Take-Profit-Level, Positionsvisualisierung und Multitimeframe-Trendanalyse. Das Tool unterstützt Trader bei der Identifizierung potenzieller Einstiege und beim Management von Trades durch eine klare Chartdarstellung.





Hauptfunktionen

- Signalgenerierung

• Zwei EMA-basierte Wellenlinien mit anpassbaren Perioden.

• Kauf- und Verkaufssignale bei Kreuzungen.

• Optionaler Filter zur Reduzierung von Signalhäufigkeit.





- Positionsboxen

• Anzeige von Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit pro Signal.

• Dynamische Levels basierend auf ATR-Multiplikatoren.

• Boxbreite einstellbar in Balken.





- WIN/LOSS Marker

• Automatische Kennzeichnung geschlossener Trades mit WIN oder LOSS.

• Optionale Texte und Verbindungslinien zwischen Signal und Ergebnis.





- Multitimeframe-Trendpanel

• Analyse von bis zu 6 Zeitrahmen (M1–H4).

• Farbige Balken zeigen bullisch, bärisch oder neutral.

• Berechnung der Konfluenz über mehrere Zeitrahmen.





- Dashboard

• Anzeige von Trendrichtung, Stärke und Umkehrsignalen.

• Position, Farben und Größe vollständig anpassbar.





- Handelsmodi

• Auswahl: nur Kauf, nur Verkauf oder beides.

• Schnelles Umschalten über Chart-Buttons.





Eingabeparameter

- Wellen-Einstellungen: Perioden für Welle 1 und 2.

- ATR-Einstellungen: ATR-Periode, Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren.

- Box-Einstellungen: Breite, Transparenz, Farben, Rahmen.

- Marker: WIN/LOSS-Farben, Größe, Textlabels.

- Dashboard/MTF-Panel: Position, Größe, Hintergrund, Textfarben.

- Historie: Anzahl der Balken zur Signalanzeige.





Empfohlene Nutzung

- Anwendung auf Gold-Charts (XAUUSD).

- Empfohlene Zeitrahmen: M2, M5, M15 für Scalping; höhere Zeitrahmen für Day- und Swing-Trading.

- Anpassung der Wellenperioden und ATR-Einstellungen entsprechend Handelsstil.





Technische Hinweise

- Optimiert für Speicher- und CPU-Effizienz.

- Funktioniert bei jedem Broker, der XAUUSD anbietet.

- Signale basieren auf EMA-Kreuzungen mit ATR-basiertem Risikomanagement.





Haftungsausschluss

- Dieser Indikator liefert Signale und Visualisierungen, garantiert jedoch keine Rentabilität.

- Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige.

- Nutzer tragen die volle Verantwortung für Handelsentscheidungen und Risikomanagement.

- Das Tool sollte zusammen mit zusätzlicher Marktanalyse verwendet werden.