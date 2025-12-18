Gold Position Box Signals Pro

Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Multitimeframe-Technischer Indikator für XAUUSD

Überblick
Gold Position Box Signals Pro v3.1 ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, entwickelt für den Handel mit XAUUSD. Er kombiniert gleitende Durchschnittskreuzungen, auf Volatilität basierte Stop-Loss/Take-Profit-Level, Positionsvisualisierung und Multitimeframe-Trendanalyse. Das Tool unterstützt Trader bei der Identifizierung potenzieller Einstiege und beim Management von Trades durch eine klare Chartdarstellung.

Hauptfunktionen
- Signalgenerierung
  • Zwei EMA-basierte Wellenlinien mit anpassbaren Perioden.
  • Kauf- und Verkaufssignale bei Kreuzungen.
  • Optionaler Filter zur Reduzierung von Signalhäufigkeit.

- Positionsboxen
  • Anzeige von Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit pro Signal.
  • Dynamische Levels basierend auf ATR-Multiplikatoren.
  • Boxbreite einstellbar in Balken.

- WIN/LOSS Marker
  • Automatische Kennzeichnung geschlossener Trades mit WIN oder LOSS.
  • Optionale Texte und Verbindungslinien zwischen Signal und Ergebnis.

- Multitimeframe-Trendpanel
  • Analyse von bis zu 6 Zeitrahmen (M1–H4).
  • Farbige Balken zeigen bullisch, bärisch oder neutral.
  • Berechnung der Konfluenz über mehrere Zeitrahmen.

- Dashboard
  • Anzeige von Trendrichtung, Stärke und Umkehrsignalen.
  • Position, Farben und Größe vollständig anpassbar.

- Handelsmodi
  • Auswahl: nur Kauf, nur Verkauf oder beides.
  • Schnelles Umschalten über Chart-Buttons.

Eingabeparameter
- Wellen-Einstellungen: Perioden für Welle 1 und 2.
- ATR-Einstellungen: ATR-Periode, Stop-Loss- und Take-Profit-Multiplikatoren.
- Box-Einstellungen: Breite, Transparenz, Farben, Rahmen.
- Marker: WIN/LOSS-Farben, Größe, Textlabels.
- Dashboard/MTF-Panel: Position, Größe, Hintergrund, Textfarben.
- Historie: Anzahl der Balken zur Signalanzeige.

Empfohlene Nutzung
- Anwendung auf Gold-Charts (XAUUSD).
- Empfohlene Zeitrahmen: M2, M5, M15 für Scalping; höhere Zeitrahmen für Day- und Swing-Trading.
- Anpassung der Wellenperioden und ATR-Einstellungen entsprechend Handelsstil.

Technische Hinweise
- Optimiert für Speicher- und CPU-Effizienz.
- Funktioniert bei jedem Broker, der XAUUSD anbietet.
- Signale basieren auf EMA-Kreuzungen mit ATR-basiertem Risikomanagement.

Haftungsausschluss
- Dieser Indikator liefert Signale und Visualisierungen, garantiert jedoch keine Rentabilität.
- Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige.
- Nutzer tragen die volle Verantwortung für Handelsentscheidungen und Risikomanagement.
- Das Tool sollte zusammen mit zusätzlicher Marktanalyse verwendet werden.

Empfohlene Produkte
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Divergence Hunter
Rizwan Akram
Indikatoren
Divergence Hunter - Professionelles Multi-Oszillator-Divergenzerfassungssystem Übersicht Divergence Hunter ist ein professioneller technischer Indikator zur automatischen Erkennung und Visualisierung von Preis-Oszillator-Divergenzen über mehrere Zeitrahmen hinweg. Dieser Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die die Macht des Divergenzhandels verstehen. Er kombiniert präzise Erkennungsalgorithmen mit einer intuitiven visuellen Schnittstelle. Hauptmerkmale Unterstützung mehrerer Osz
FREE
Supply and Demand Trading Edge MT5
Denis Joel Fatiaki
Indikatoren
https://youtu.be/JJanqcNzLGM, https://youtu.be/l70MIHaQQa4, https://youtu.be/pg0oiT5_8y0 Automatisiertes Angebot und Nachfrage Trading Edge MT5. Diese Videos zeigen, wie wir das System von Angebot und Nachfrage auf unsere neueste Handelsübersicht und Marktanalyse anwenden Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie mit dem Supply and Demand Trading Edge MT5. Verschaffen Sie sich einen Marktvorteil mit dem Indikator Supply and Demand Trading Edge MT5, einem leistungsstarken Tool, das MACD-Signale mit
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Delphin-Indikator Entschlüsseln Sie den Rhythmus des Marktes mit dem Visual Dolphin Indicator, Ihrem ultimativen Werkzeug, um Markttrends mit Klarheit und Zuversicht zu erkennen und zu nutzen. Dieser Indikator, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt wurde, eliminiert das Rauschen und das Rätselraten und liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart. Die Logik hinter den Wellen Das Herzstück des Visual Dolphin Indicator ist ein ausgek
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Renko System
Marco Montemari
Indikatoren
Dieser Indikator kann als ein Handelssystem betrachtet werden. Er bietet eine andere Sichtweise auf das Währungspaar: ein zeitloser Indikator, der für den manuellen Handel oder für den automatisierten Handel mit einem Expert Advisor verwendet werden kann. Wenn der Preis einen Schwellenwert erreicht, wird ein neuer Block entsprechend dem eingestellten Modus erstellt. Der Indikator zeigt neben den Renko-Balken auch 3 gleitende Durchschnitte an. Merkmale Renko-Modus Median Renko benutzerdefiniert
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indikatoren
SlopeChannelB – ein technisches Analysewerkzeug, das einen geneigten Preisbewegungskanal erstellt und einzigartige Möglichkeiten bietet, den aktuellen Marktstatus zu bewerten und Handelssignale zu finden. Hauptmerkmale des Indikators: Geneigter Preisbewegungskanal : Der Indikator hilft dabei, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu visualisieren, die mögliche Umkehrpunkte oder die Fortsetzung des Trends anzeigen können. Verschiedene Linienfarben und Hintergrundhervorhebung : Geneigte Unte
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indikatoren
Der SMMA-Bands-Indikator ist ein fortschrittliches, volatilitätsbasiertes Handelsinstrument, das 6 dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus um eine von zwei geglätteten gleitenden Durchschnitten (SMMA) gebildete Hüllkurve erzeugt. Dieser Indikator kombiniert die Zuverlässigkeit der SMMA-Trend-Identifikation mit der Präzision von Standardabweichungs-basierten Volatilitätsbändern, wodurch er sich sowohl für Trendfolge- als auch für Mean-Reversion-Strategien eignet. Jedes Band hat seinen
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indikatoren
Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Market Profiles Linear United
Andrei Novichkov
Indikatoren
Grundlegende Informationen. Um seine Arbeit zu verrichten, nimmt der Indikator Daten über Volumina aus einem niedrigeren Zeitrahmen, erstellt Marktprofile für einen höheren Zeitrahmen und ein Histogramm für den aktuellen Zeitrahmen. Der Indikator startet in mehreren Stufen. In diesem Fall werden Meldungen wie: "Build Source & Target TF. Step: ..." werden im Protokoll ausgegeben. Der Prozess kann beschleunigt werden, indem der Eingabeparameter Millisekunden zwischen den Schritten - die Initialisi
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indikatoren
Ichimoku Aiko MTF ist eine Sammlung von technischen Indikatoren, die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, sowie Momentum und Trendrichtung anzeigen. Es handelt sich um einen Multi-Timeframe-Indikator, so dass Sie den Chart-Zeitrahmen nicht ändern müssen, wenn Sie die Ichimoku-Wolken auf einem höheren Zeitrahmen sehen möchten. Beispiel. Der Zeitrahmen des Charts ist M15 und Sie möchten auf dem M15-Zeitrahmen-Chart die H1-Ichimoku-Indikatoren sehen (der Ichimoku in Metatrader kann das nicht), d
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indikatoren
RED ZONE Monitor Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5) RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen. Er zeigt visuell an: Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation) Der Break-Even-Preis Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale. Er verspricht keine Gewinne. Er zeigt an , wo Ihr Konto ta
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indikatoren
Alles über Zeit und Preis bei ICT. Dieser Indikator bietet einen umfassenden Überblick über ICT-Killzones, Silver Bullet-Zeiten und ICT-Makros und verbessert so Ihre Handelserfahrung. In diesen Zeitfenstern sucht der Preis entweder nach Liquidität oder nach Ungleichgewichten und Sie finden oft die energischsten Preisbewegungen und Wendepunkte. Merkmale: Automatische Anpassung: Die ICT Killzones passen sich auf intelligente Weise an das von Ihnen verwendete Chart an. Für Forex-Charts folgt sie de
Size Bars
Viktor Loginov
Indikatoren
Größe der Balken - der Indikator zeigt im Diagramm die maximale, minimale, aktuelle und durchschnittliche Größe der Balken (Candlesticks) für den ausgewählten Zeitraum an. Angezeigte Parameter des Indikators Größe der Balken: 1) Aktuelle Balkengröße in Pips (nach Maximum/Minimum, Balkenkörper). 2) Maximale , minimale und durchschnittliche Größe der BUY-Kerzen . 3) Maximale , minimale und durchschnittliche Größe der SELL-Kerzen . 4) Anzahl der BUY-Kerzen und Anzahl der SELL-Kerzen . 5) Durchschn
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Combined
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
5 (1)
Indikatoren
Willkommen bei den Investment Castle Produkten This product is exclusively available in the MQL5 market and is not available and will not be available anywehere else. Der Kombinierte Indikator ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der aus 3 Indikatoren besteht: Bands-Indikator, der die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in bis zu 5 verschiedenen Zeitrahmen anzeigt Patterns-Indikator, der die Chartmuster in bis zu 6 verschiedenen Zeitrahmen anzeigt Spots-Indikator, der die gängigen
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
Indikatoren
Einführung Der Excessive Momentum Indicator ist ein Momentum-Indikator, der das exzessive Momentum direkt aus rohen Preisreihen misst. Der Excessive Momentum Indicator wurde ursprünglich von Young Ho Seo entwickelt und ist eine Erweiterung des Preisaktions- und Musterhandels. Dieser Indikator demonstriert das Konzept der Equilibrium Fractal Wave und der praktischen Anwendung zur gleichen Zeit. Excessive Momentum erkennt Marktanomalien und gibt uns viele Hinweise auf potenzielle Umkehr- und Ausbr
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Indikatoren
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 Professioneller Multi-Timeframe-Trading-Indikator mit fortgeschrittener Signalerkennung. Übersicht Der Parabolic SAR V3 + ADX ist ein fortschrittlicher technischer Analyseindikator, der die trendfolgende Stärke des Parabolic Stop and Reverse (PSAR) mit der Trendkraftmessung des Average Directional Index (ADX) kombiniert. Diese verbesserte Version bietet paarspezifische Optimierung, ein mehrsprachiges Alarmsystem und ein umfassendes Multi-Timeframe-Dashboar
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Indikatoren
VWMA Signal Pro – Mehrzeitrahmen-Volumengewichtetes Trend-Dashboard VWMA Signal Pro ist ein analytischer Indikator, der den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) mit Trendbestätigungsfiltern und einem kompakten Mehrzeitrahmen-Dashboard kombiniert. Er hilft, Trendrichtung und Marktdynamik anhand von Volumen und Volatilität zu erkennen. Das Tool berechnet VWMA-Werte in mehreren Zeitrahmen und zeigt durch ADX-, ATR- und VWAP-Filter bestätigte Kauf-/Verkaufssignale an. Jedes Signal wird
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Utilitys
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Der Auto Chart Refresh Indikator hält Ihre MetaTrader 5 Charts stets mit den neuesten Marktdaten synchron. Perfekt für Scalper, Daytrader und alle, die Echtzeitgenauigkeit benötigen. Hauptfunktionen Anpassbare Aktualisierungsintervalle (1s–beliebig, Standard 30s) Leichtgewichtig und stabil, minimale CPU-Belastung Countdown, letzte Aktualisierungszeit und Refresh-Zähler Flexible Anzeige: Textfarbe, Größe, Position Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Scalper Pro – Fortschrittlicher XAUUSD-, EURUSD- & JPY-Scalping-Indikator (M1/M5/M15) mit Volumenspitzen + Marktstruktur-Ausbrüchen Handeln Sie smarter. Handeln Sie schneller. Handeln Sie mit Scalper Pro. Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiger MetaTrader 5 Scalping-Indikator , entwickelt für professionelle Trader , die auf XAUUSD-Goldscalping, EURUSD-Tageshandel und JPY-Ausbruchsstrategien spezialisiert sind. Optimiert für M1-Chart-Präzision und unterstützt durch M5- und M15-Multi-Timeframe-Be
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Überblick Die Universal Trendline Breakout Strategy ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der präzise Trendlinienausbrüche erkennt und handelbar macht. Er identifiziert automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über Pivot-Analyse und zeichnet Trendlinien in Echtzeit. Hauptmerkmale Automatische Trendlinienerkennung über Pivot-Punkte Breakout-Logik für Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüche Anpassbare Farben, Linienbreite, maximale Linienanzahl und Verlängerung Au
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilitys
Smart Trading Panel – Professionelles manuelles & halbautomatisches EA Smart Trading Panel ist ein moderner MetaTrader 5 Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Wert auf volle Kontrolle und Präzision legen und gleichzeitig von Automatisierung profitieren möchten. Es ist eine umfassende Handelsmanagement-Lösung, die manuelle Orderausführung mit halbautomatischen Funktionen für Risikokontrolle, Positionsverwaltung und Leistungsüberwachung kombiniert. Hauptfunktionen One-Click Orderausführung
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Indikatoren
CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Scanner (MTF) CandleVision Pro ist ein technischer Indikator, der Kerzenformationen auf mehreren Zeitrahmen erkennt und darstellt. Er identifiziert drei gängige Price-Action-Muster: Engulfing, Pin Bar und Inside Bar. Der Indikator enthält zudem ein Multi-Timeframe-Dashboard, optionale Filter und Signalstatistiken. Hauptfunktionen - Automatische Erkennung von Engulfing-, Pin Bar- und Inside Bar-Formationen - Funktioniert über mehrere Zeitrahmen
