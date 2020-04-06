GEN Shadow Moon
- Gede Egi Narditya
GEN Shadow Moon
Überblick
GEN Shadow Moon ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der die potenzielle Korrelation zwischen dem Mondzyklus und den Marktbewegungen erforscht. Dieser EA wurde entwickelt, um den Handelsprozess zu automatisieren, indem er vier Arten von Triggern verwendet, die auf den Mondphasen basieren, ergänzt durch ein ausgeklügeltes Risikomanagement und eine Trailing-Stop-Funktion.
Merkmale
- Mondzyklus-basierte Strategie: Identifiziert Handelssignale auf der Grundlage von Neumond- oder Vollmond-Ereignissen.
- Mondbasierte Kursauslöser: Eine zusätzliche Option zur Auslösung von Signalen auf der Grundlage eines Kursvergleichs zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mondereignissen (höher oder niedriger).
- Flexibles Risikomanagement: Unterstützt die automatische Losgröße auf der Grundlage eines prozentualen Aktienrisikos oder die Verwendung einer festen Losgröße.
- Dynamischer Stop Loss und Take Profit: SL/TP-Einstellungen können in festen Punkten konfiguriert oder automatisch anhand des Average True Range (ATR)-Werts berechnet werden.
- Trailing Stop: Eine Funktion, die den Gewinn schrittweise festlegt, wenn sich der Kurs günstig entwickelt.
- Visuelle Markierungen: Zeigt Mondsymbole an und ändert die Hintergrundfarbe des Charts, um sofortiges visuelles Feedback zu aktiven Handelspositionen zu geben.
Wie es funktioniert
- Mondphasen-Berechnung: Der EA berechnet die aktuelle Mondphase auf der Grundlage eines in der Eingabe angegebenen "Neumond"-Referenzdatums.
- Signal-Erkennung: Bei jedem neuen Balken prüft der EA, ob einer der vier ausgewählten Signalauslöser (Neumond, Vollmond, höherer Preis oder niedrigerer Preis) erfüllt wurde.
- Positionsmanagement: Wenn ein Signal erkannt wird, schließt der EA alle bestehenden Positionen, die er selbst eröffnet hat, um mehrere offene Trades zu vermeiden, bevor er eine neue Position ausführt.
- Ausführung des Handels: Der EA berechnet die optimale Losgröße auf der Grundlage der definierten Risikomanagementregeln (festes Los oder prozentuales Risiko) und führt einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit dem berechneten SL und TP aus.
- Aktives Positionsmanagement: Sobald eine Order geöffnet ist, verwaltet der EA die Position, einschließlich der Aktivierung der Trailing-Stop-Funktion, falls aktiviert.
Eingabeparameter (Haupteinstellungen)
Visuelle Markierungen & Feedback
GEN Shadow Moon bietet sofortiges visuelles Feedback direkt auf der Karte:
- Wenn ein Neumond- oder Vollmondsignal erkannt wird, wird ein Mondsymbol auf dem Chart gezeichnet, um das Ereignis zu markieren.
- Wenn eine Kaufposition geöffnet ist, wechselt der Hintergrund des Charts zu einer bestimmten Farbe (blau), und wenn eine Verkaufsposition geöffnet ist, wechselt der Hintergrund zu einer anderen Farbe (rot), was eine klare visuelle Anzeige der Richtung Ihrer Position darstellt.