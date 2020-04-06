GEN Shadow Moon

GEN Shadow Moon

Entwickler: Gede Egi

Überblick

GEN Shadow Moon ist ein automatisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5), der die potenzielle Korrelation zwischen dem Mondzyklus und den Marktbewegungen erforscht. Dieser EA wurde entwickelt, um den Handelsprozess zu automatisieren, indem er vier Arten von Triggern verwendet, die auf den Mondphasen basieren, ergänzt durch ein ausgeklügeltes Risikomanagement und eine Trailing-Stop-Funktion.

Merkmale

  • Mondzyklus-basierte Strategie: Identifiziert Handelssignale auf der Grundlage von Neumond- oder Vollmond-Ereignissen.
  • Mondbasierte Kursauslöser: Eine zusätzliche Option zur Auslösung von Signalen auf der Grundlage eines Kursvergleichs zwischen zwei aufeinanderfolgenden Mondereignissen (höher oder niedriger).
  • Flexibles Risikomanagement: Unterstützt die automatische Losgröße auf der Grundlage eines prozentualen Aktienrisikos oder die Verwendung einer festen Losgröße.
  • Dynamischer Stop Loss und Take Profit: SL/TP-Einstellungen können in festen Punkten konfiguriert oder automatisch anhand des Average True Range (ATR)-Werts berechnet werden.
  • Trailing Stop: Eine Funktion, die den Gewinn schrittweise festlegt, wenn sich der Kurs günstig entwickelt.
  • Visuelle Markierungen: Zeigt Mondsymbole an und ändert die Hintergrundfarbe des Charts, um sofortiges visuelles Feedback zu aktiven Handelspositionen zu geben.

Wie es funktioniert

  1. Mondphasen-Berechnung: Der EA berechnet die aktuelle Mondphase auf der Grundlage eines in der Eingabe angegebenen "Neumond"-Referenzdatums.
  2. Signal-Erkennung: Bei jedem neuen Balken prüft der EA, ob einer der vier ausgewählten Signalauslöser (Neumond, Vollmond, höherer Preis oder niedrigerer Preis) erfüllt wurde.
  3. Positionsmanagement: Wenn ein Signal erkannt wird, schließt der EA alle bestehenden Positionen, die er selbst eröffnet hat, um mehrere offene Trades zu vermeiden, bevor er eine neue Position ausführt.
  4. Ausführung des Handels: Der EA berechnet die optimale Losgröße auf der Grundlage der definierten Risikomanagementregeln (festes Los oder prozentuales Risiko) und führt einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit dem berechneten SL und TP aus.
  5. Aktives Positionsmanagement: Sobald eine Order geöffnet ist, verwaltet der EA die Position, einschließlich der Aktivierung der Trailing-Stop-Funktion, falls aktiviert.

Eingabeparameter (Haupteinstellungen)

Einstellung Kurzeinstellungen Beschreibung
Mondphasen-Einstellungen
  • Bezugsdatum: Das Startdatum für die Berechnung des Mondzyklus.
  • Signal-Auslöser: Legen Sie fest, welches Mondereignis Kauf- und Verkaufssignale auslösen soll.
Losgröße & Risiko
  • Automatische Losgrößenbestimmung: Option zur Aktivierung der automatischen Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes.
  • Risiko-Prozentsatz: Der prozentuale Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (bei Verwendung automatischer Lots).
  • Festes Lot: Die Lotgröße, wenn automatische Lots deaktiviert sind.
  • Max Lot: Eine Obergrenze für die Losgröße.
Handelseinstellungen
  • Stop Loss & Take Profit: Die SL- und TP-Abstände in Punkten (wenn Sie nicht ATR verwenden).
  • Magische Nummer: Eine eindeutige Nummer zur Verwaltung der Positionen dieses EAs.
  • Slippage: Die maximal zulässige Preisabweichung während der Ausführung.
Automatischer SL/TP (ATR)
  • ATR verwenden: Aktivieren Sie diese Option, um SL/TP automatisch auf Basis der ATR zu berechnen.
  • ATR-Zeitraum: Der Zeitraum für die ATR-Berechnung.
  • ATR-Multiplikator: Die Multiplikatoren zur Bestimmung des SL- und TP-Abstands von der ATR.
Visuelle & Trailing Stop-Einstellungen
  • Trailing Stop: Aktivieren Sie diese Option, um dem Preis zu folgen und den Gewinn zu sichern.
  • Start- und Stopp-Punkte: Der Abstand in Punkten für den Start und das Nachziehen des Stopps.
  • Bildmaterial: Zeigt Mondsymbole an und ändert die Hintergrundfarbe des Charts, um die Positionsrichtung anzuzeigen.

Visuelle Markierungen & Feedback

GEN Shadow Moon bietet sofortiges visuelles Feedback direkt auf der Karte:

  • Wenn ein Neumond- oder Vollmondsignal erkannt wird, wird ein Mondsymbol auf dem Chart gezeichnet, um das Ereignis zu markieren.
  • Wenn eine Kaufposition geöffnet ist, wechselt der Hintergrund des Charts zu einer bestimmten Farbe (blau), und wenn eine Verkaufsposition geöffnet ist, wechselt der Hintergrund zu einer anderen Farbe (rot), was eine klare visuelle Anzeige der Richtung Ihrer Position darstellt.
