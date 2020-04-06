GEN Shadow Moon
- Asesores Expertos
- Gede Egi Narditya
- Versión: 1.0
GEN Shadow Moon
Desarrollador: Gede Egi
Visión general
GEN Shadow Moon es un Asesor Experto (EA) automatizado para MetaTrader 5 (MT5) que explora la correlación potencial entre el ciclo lunar y los movimientos del mercado. Este EA está diseñado para automatizar el proceso de negociación mediante el uso de cuatro tipos de disparadores basados en las fases de la Luna, complementado con una sofisticada gestión de riesgos y una función de trailing stop.
Características
- Estrategia basada en el ciclo lunar: Identifica señales de trading basadas en eventos de "Luna Nueva" o "Luna Llena".
- Activadores de precios basados en la Luna: Una opción adicional para activar señales basadas en una comparación de precios entre dos eventos lunares consecutivos (superior o inferior).
- Gestión flexible del riesgo: Admite el tamaño de lote automático basado en un porcentaje de riesgo de renta variable o el uso de un tamaño de lote fijo.
- Stop Loss y Take Profit dinámicos: Los ajustes SL/TP pueden configurarse en puntos fijos o calcularse automáticamente utilizando el valor Average True Range (ATR).
- Trailing Stop: Función que bloquea progresivamente los beneficios a medida que el precio se mueve favorablemente.
- Marcadores visuales: Muestra símbolos lunares y cambia el color de fondo del gráfico para proporcionar información visual instantánea sobre las posiciones de negociación activas.
Cómo funciona
- Cálculo de la fase lunar: El EA calcula la fase lunar actual basándose en una fecha de referencia de "Luna Nueva" especificada en la entrada.
- Detección de señales: En cada nueva barra, el EA comprueba si se ha cumplido uno de los cuatro activadores de señal seleccionados (Luna Nueva, Luna Llena, precio más alto o precio más bajo).
- Gestión de posiciones: Si se detecta una señal, el EA cerrará todas las posiciones existentes abiertas por sí mismo para evitar múltiples operaciones abiertas antes de ejecutar una nueva posición.
- Ejecución de operaciones: El EA calcula el tamaño de lote óptimo basándose en las reglas de gestión de riesgo definidas (lote fijo o riesgo basado en porcentaje) y ejecuta una orden de Compra o Venta con el SL y TP calculados.
- Gestión activa de posiciones: Una vez abierta una orden, el EA gestionará la posición, incluyendo la activación de la función trailing stop si está habilitada.
Parámetros de entrada (Ajustes principales)
|Configuración
|Breve Descripción
|Ajustes de Fase Lunar
|
|Tamaño del Lote y Riesgo
|
|Configuración de Operaciones
|
|SL/TP automático (ATR)
|
|Configuración Visual & Trailing Stop
|
Marcadores visuales y retroalimentación
GEN Shadow Moon proporciona información visual inmediata directamente en el gráfico:
- Cuando se detecta una señal de Luna Nueva o Luna Llena, se dibuja un símbolo lunar en el gráfico para marcar el evento.
- Cuando se abre una posición de compra, el fondo del gráfico cambia a un color específico (azul), y cuando se abre una posición de venta, el fondo cambia a otro color (rojo), proporcionando una clara indicación visual de la dirección de su posición.