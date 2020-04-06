GEN Shadow Moon

Ajustes de Fase Lunar Fecha de Referencia: La fecha de inicio para el cálculo del ciclo lunar.

Activadores de Señal: Defina qué evento lunar activará las señales de Compra y Venta.

Tamaño del Lote y Riesgo Tamaño de Lote Automático: Opción para habilitar el dimensionamiento automático de lotes basado en el porcentaje de riesgo.

Porcentaje de riesgo: El porcentaje de capital a arriesgar por operación (si se utilizan lotes automáticos).

Lote Fijo : El tamaño de lote si los lotes automáticos están desactivados.

Lote máximo: Un límite superior para el tamaño del lote.

Configuración de Operaciones Stop Loss y Take Profit: Las distancias SL y TP en puntos (si no se utiliza ATR).

Número Mágico: Un número único para gestionar las posiciones de este EA.

Deslizamiento: La desviación máxima permitida del precio durante la ejecución.

SL/TP automático (ATR) Usar ATR: Habilitar para calcular automáticamente SL/TP basado en ATR.

Periodo ATR: El periodo para el cálculo del ATR.

Multiplicador ATR: Los multiplicadores para determinar la distancia SL y TP desde el ATR.