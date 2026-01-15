Fuzzy Trend EA

FuzzyTrendEA - Intelligenter Expert Advisor auf Basis von Fuzzy-Logik

Wir stellen Ihnen FuzzyTrendEA vor - ein professioneller Expert Advisor für die Analyse von Markttrends, der auf Fuzzy-Logik-Algorithmen basiert. Dieser Expert Advisor kombiniert drei klassische Indikatoren (ADX, RSI und MACD) zu einem einzigen intelligenten System, das sich an wechselnde Marktbedingungen anpassen kann.

Hauptmerkmale:

Fuzzy-Logik zur Bewertung der Trendstärke: schwach, mittel, stark

Kombinierte Analyse mit drei Indikatoren mit gewichteten Koeffizienten

Vollautomatischer Handel mit Risikomanagementsystem

Erfüllung aller MQL5-Marktsicherheitsanforderungen

Unterstützung für den Testmodus im Strategy Tester

Parameter des Expertenberaters:

Handelseinstellungen:

Magic Number - eindeutige Kennung (123456)

Losgröße - Losgröße (0.01)

Stop Loss - Stop Loss in Punkten (200)

Gewinnmitnahme - Gewinnmitnahme in Punkten (400)

Schlupf - Schlupf in Punkten (10)

Parameter des Indikators:

ADX Periode - Periode des ADX Indikators (14)

RSI Zeitraum - Zeitraum des RSI Indikators (14)

MACD Fast, MACD Slow, MACD Signal - MACD Parameter (12, 26, 9)

Trend Threshold - Trendstärke-Schwelle für den Einstieg (30.0)

Handelsregeln:

Trade only on new bar - nur bei einem neuen Balken handeln (true)

Maximale Spanne - maximale Spanne (30)

Maximale offene Positionen - maximale Anzahl von Positionen (1)

Mindestkontostand - Mindestkontostand (100)

Risikomanagement:

Geldmanagement verwenden - Geldmanagement verwenden (falsch)

Risikoprozent - Risikoprozentsatz pro Handel (2.0)

Strategie-Tester-Einstellungen:

Testmodus aktivieren - Testmodus aktivieren (wahr)

Trendstärke testen - Trendstärke für Tests (60.0)

Kaufsignale testen - Kaufsignale testen (wahr)

Testsignalfrequenz - Testsignalfrequenz (50 Ticks)

Technische Merkmale:

Der Expert Advisor enthält einen vollständigen Satz von Sicherheitsprüfungen, die den Anforderungen des MQL5-Marktes entsprechen: Überprüfung von ausreichendem Kapital, korrektem Volumen, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, Orderlimits und Handelsbedingungen.





Risiko-Warnung:

Der Handel auf den Forex- und CFD-Märkten birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es wird dringend empfohlen, vor der Nutzung eines Live-Kontos gründliche Tests auf einem Demokonto durchzuführen. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für mögliche Handelsverluste.