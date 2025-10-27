MT5BTCPro

MT5BTCPro — EMA Crossover Expert Advisor

Nur für wenige Tage kostenlos. Ab dem 1. November kostet das Produkt 30 $ und steigt alle 5 Käufe um 30 $. Endpreis 499 $

Empfohlene Symbole: BTCUSD — 30-Minuten-Zeitrahmen

MT5BTCPro automatisiert einen klaren Trendfolge-Ansatz anhand eines EMA-Crossover (schnell/langsam) auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen. Das Risiko pro Trade kann als fester $-Betrag oder als % des Kontos festgelegt werden. Der SL ist volatilitätsbasiert; Ausstiege erfolgen regelbasiert per Gegensignal, optional mit Trailing-Stop und Teilgewinnnahme.

Funktionsweise (Überblick)

  1. Signal: Einstieg beim Kreuzen der schnellen über/unter die langsame EMA (Long bei Aufwärtskreuz, Short bei Abwärtskreuz).
  2. Initialer Stop: SL via ATR × Multiplikator; automatische Anpassung an Broker-Stop/Freeze-Abstände.
  3. Risikogröße: Positionsvolumen aus gewähltem Trade-Risiko und SL-Distanz; Broker-Lot-Schritt, Min/Max und Margin-Checks werden beachtet.
  4. Exit-Management: Schließen bei gegenteiligem EMA-Signal. Optional Trailing (ATR/Prozent/Punkte) und Teilgewinn bei R-Multiplikator.

Hauptfunktionen

  • EMA-Crossover-Engine: EMAs (standard 12/21) auf dem aktuellen TF erzeugen Einstiege und Reversals.
  • Risikokontrollen: fester Betrag oder Kontoprozent; benutzerdef. Min/Max-Lots; Spread- und Margin-Schutz.
  • Volatilitätsbasierte Stops: ATR-SL mit sicherem Mindestabstand; automatische Preisstellen-Normalisierung.
  • Trailing-Stop (optional): ATR, Prozent des Preises oder feste Punkte. Aktivierung nach benutzerdefiniertem R.
  • Teilgewinn (optional): Schließt einen Prozentsatz der Position bei Ziel-R.
  • Tägliches Risiko-Limit (optional): blockiert neue Trades, sobald die Tagesverluste X% des Kontos erreichen (per Magic Number).
  • Cooldown (optional): wartet N Balken nach Positionsschluss, bevor neue Einstiege erlaubt sind.
  • Broker-Restriktionen: Schutz vor Stop/Freeze-Verstößen; versucht bei Bedarf SL/TP vor dem Schließen zu entfernen; konfigurierbare Close-Slippage-Toleranz.
  • Magic-Number-Scope: alle Operationen werden über die Magic Number dieses EAs gefiltert, um Störungen zu vermeiden.
  • Detail-Logging: Balkenereignisse, Signale, Positionsmanagement und Risiko-Checks im Experts-Log.

Eingaben (Zusammenfassung)

  • Risk: RiskType (Fixed oder %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
  • MAs: EMAPeriod12 (schnell), EMAPeriod21 (langsam).
  • ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier für initialen SL.
  • Trailing (optional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
  • Partial (optional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
  • Daily Risk (optional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
  • Cooldown (optional): UseCooldown, CooldownBars.
  • Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (Slippage-Toleranz beim Schließen).

Empfohlenes Start-Template — BTCUSD (Trendfolge)

Dieses Template zielt auf saubere Trendbewegungen in BTCUSD.

Parameter Wert
RiskType Fixed Amount
FixedRisk 50
PercentRisk 
 2
ATR * for baseline SL  1.5 
Minimum Lots 0.01
Maximum Lots 100
Fast EMA 12 
Slow EMA 21 
 ATR Period 14
 Trailing Stop % of Current Price 
 Start trailing after 1.0
 if ATR Mode 1.0
 % of current price 1.0 
 points / price units 400.0 
 UseDailyRiskManagement false
 % of balance max loss per day 2.0 
 UseCooldown false
 bars on Period Current
 Use Partial-Profit false 
 take partial at R= 2.0 
 % volume to close 50 

    Tests & Deployment

    • Strategy Tester: symbolabhängig ATR-Multiplikator, Trailing-Modus und Teilgewinn-R optimieren.
    • Symbol-Profile: getrennte Presets für Krypto, Metalle und FX (unterschiedliche Volatilität).
    • Logs: Experts-Log zur Verifizierung von Ein/Ausstiegen, Risikogröße und Tagesrisiko/Cooldown nutzen.

    Wichtige Hinweise

    • Keine Gewinn-Garantie; Ergebnisse variieren je nach Instrument, Broker und Marktbedingungen.
    • Backtests sind keine Live-Ergebnisse; vor Produktion immer im Forward-Test prüfen.
    • Der EA sammelt keine personenbezogenen Daten und nutzt keine Drittanbieter-Lizenzierung oder Telemetrie.
    • Support: über MQL5-Produktkommentare oder MQL5-Nachrichten.

    Risikohinweis

    Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlustrisikos. Verwenden Sie angemessene Risikolimits und überprüfen Sie Ihre Einstellungen regelmäßig.

    Weitere Produkte dieses Autors
    MT5Phoenix
    Stephanos Massouras
    5 (3)
    Experten
    MT5Phoenix — Multizeitrahmen-Breakout-Expert Advisor MT5Phoenix — Multizeitrahmen-Breakout-Expert Advisor (MetaTrader 5) Rabattpreis. Der Preis verdoppelt sich alle 5 Käufe. Endpreis $499 Empfohlenes Paar: XAUUSD MT5Phoenix automatisiert einen einfachen Fortsetzungsansatz. Es bewertet einen höheren Zeitrahmen für die Richtungsbestimmung und wartet auf ein Breakout-Signal in einem niedrigeren Zeitrahmen. Aufträge werden mit vordefiniertem Risiko und einer ausgewählten Ausstiegsmethode platziert.
    MT4BTCPro
    Stephanos Massouras
    Experten
    MT4BTCPro — EMA Crossover Expert Advisor Nur für wenige Tage kostenlos. Ab dem 1. November kostet das Produkt 30 $ und steigt alle 5 Käufe um 30 $. Endpreis 499 $ Empfohlene Symbole: BTCUSD — 30-Minuten-Zeitrahmen MT5BTCPro automatisiert einen klaren Trendfolge-Ansatz anhand eines EMA-Crossover (schnell/langsam) auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen. Das Risiko pro Trade kann als fester $-Betrag oder als % des Kontos festgelegt werden. Der SL ist volatilitätsbasiert; Ausstiege erfolgen regelbasiert
    MT4Phoenix
    Stephanos Massouras
    Experten
    MT4Phoenix — Multi-Timeframe Breakout-Expert Advisor (MetaTrader 4) Empfohlenes Paar: XAUUSD MT4Phoenix automatisiert einen einfachen Fortsetzungsansatz. Er bewertet den Richtungsbias auf einem höheren Zeitrahmen und wartet auf ein Ausbruchssignal auf einem niedrigeren Zeitrahmen. Orders werden mit vordefiniertem Risiko und ausgewählter Exit-Methode platziert. Funktionsweise (Überblick) Bias-Prüfung (höherer Zeitrahmen): Eine EMA-Beziehung definiert, wann Long-Exponierung zulässig ist. Einstiegs
