MT5BTCPro
- Experten
- Stephanos Massouras
- Version: 1.50
- Aktualisiert: 27 Oktober 2025
- Aktivierungen: 5
MT5BTCPro — EMA Crossover Expert Advisor
Nur für wenige Tage kostenlos. Ab dem 1. November kostet das Produkt 30 $ und steigt alle 5 Käufe um 30 $. Endpreis 499 $
Empfohlene Symbole: BTCUSD — 30-Minuten-Zeitrahmen
MT5BTCPro automatisiert einen klaren Trendfolge-Ansatz anhand eines EMA-Crossover (schnell/langsam) auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen. Das Risiko pro Trade kann als fester $-Betrag oder als % des Kontos festgelegt werden. Der SL ist volatilitätsbasiert; Ausstiege erfolgen regelbasiert per Gegensignal, optional mit Trailing-Stop und Teilgewinnnahme.
Funktionsweise (Überblick)
- Signal: Einstieg beim Kreuzen der schnellen über/unter die langsame EMA (Long bei Aufwärtskreuz, Short bei Abwärtskreuz).
- Initialer Stop: SL via ATR × Multiplikator; automatische Anpassung an Broker-Stop/Freeze-Abstände.
- Risikogröße: Positionsvolumen aus gewähltem Trade-Risiko und SL-Distanz; Broker-Lot-Schritt, Min/Max und Margin-Checks werden beachtet.
- Exit-Management: Schließen bei gegenteiligem EMA-Signal. Optional Trailing (ATR/Prozent/Punkte) und Teilgewinn bei R-Multiplikator.
Hauptfunktionen
- EMA-Crossover-Engine: EMAs (standard 12/21) auf dem aktuellen TF erzeugen Einstiege und Reversals.
- Risikokontrollen: fester Betrag oder Kontoprozent; benutzerdef. Min/Max-Lots; Spread- und Margin-Schutz.
- Volatilitätsbasierte Stops: ATR-SL mit sicherem Mindestabstand; automatische Preisstellen-Normalisierung.
- Trailing-Stop (optional): ATR, Prozent des Preises oder feste Punkte. Aktivierung nach benutzerdefiniertem R.
- Teilgewinn (optional): Schließt einen Prozentsatz der Position bei Ziel-R.
- Tägliches Risiko-Limit (optional): blockiert neue Trades, sobald die Tagesverluste X% des Kontos erreichen (per Magic Number).
- Cooldown (optional): wartet N Balken nach Positionsschluss, bevor neue Einstiege erlaubt sind.
- Broker-Restriktionen: Schutz vor Stop/Freeze-Verstößen; versucht bei Bedarf SL/TP vor dem Schließen zu entfernen; konfigurierbare Close-Slippage-Toleranz.
- Magic-Number-Scope: alle Operationen werden über die Magic Number dieses EAs gefiltert, um Störungen zu vermeiden.
- Detail-Logging: Balkenereignisse, Signale, Positionsmanagement und Risiko-Checks im Experts-Log.
Eingaben (Zusammenfassung)
- Risk: RiskType (Fixed oder %), FixedRisk, PercentRisk, MinLot, MaxLot.
- MAs: EMAPeriod12 (schnell), EMAPeriod21 (langsam).
- ATR: ATRPeriod, ATRMultiplier für initialen SL.
- Trailing (optional): TrailingStopMode (ATR/Percent/Points), TrailingActivateR, TrailingATRMultiplier, TrailingPercent, TrailingPoints.
- Partial (optional): UsePartialProfit, PartialProfitRMultiple, PartialProfitPercent.
- Daily Risk (optional): UseDailyRiskManagement, DailyRiskPercent.
- Cooldown (optional): UseCooldown, CooldownBars.
- Broker/Execution: MagicNumber, CloseDeviationPoints (Slippage-Toleranz beim Schließen).
Empfohlenes Start-Template — BTCUSD (Trendfolge)
Dieses Template zielt auf saubere Trendbewegungen in BTCUSD.
|Parameter
|Wert
|RiskType
|Fixed Amount
|FixedRisk
|50
|PercentRisk
|2
|ATR * for baseline SL
|1.5
|Minimum Lots
|0.01
|Maximum Lots
|100
|Fast EMA
|12
|Slow EMA
|21
|ATR Period
|14
|Trailing Stop
|% of Current Price
|Start trailing after
|1.0
|if ATR Mode
|1.0
|% of current price
|1.0
|points / price units
|400.0
|UseDailyRiskManagement
|false
|% of balance max loss per day
|2.0
|UseCooldown
|false
|bars on Period Current
|2
|Use Partial-Profit
|false
|take partial at R=
|2.0
|% volume to close
|50
Tests & Deployment
- Strategy Tester: symbolabhängig ATR-Multiplikator, Trailing-Modus und Teilgewinn-R optimieren.
- Symbol-Profile: getrennte Presets für Krypto, Metalle und FX (unterschiedliche Volatilität).
- Logs: Experts-Log zur Verifizierung von Ein/Ausstiegen, Risikogröße und Tagesrisiko/Cooldown nutzen.
Wichtige Hinweise
- Keine Gewinn-Garantie; Ergebnisse variieren je nach Instrument, Broker und Marktbedingungen.
- Backtests sind keine Live-Ergebnisse; vor Produktion immer im Forward-Test prüfen.
- Der EA sammelt keine personenbezogenen Daten und nutzt keine Drittanbieter-Lizenzierung oder Telemetrie.
- Support: über MQL5-Produktkommentare oder MQL5-Nachrichten.
Risikohinweis
Handel ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlustrisikos. Verwenden Sie angemessene Risikolimits und überprüfen Sie Ihre Einstellungen regelmäßig.