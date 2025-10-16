PA Scoring Expert Advisor

🇬🇧 Beschreibung (Englisch)

PA Scoring EA - Bereit für echten Handel, einfach zu bedienen

Gebaut und gepflegt von einem Einzelentwickler. Wenn Sie es nützlich finden, bitte Like/Share, um zukünftige Updates zu unterstützen ❤️

Hauptmerkmale

  • Automatisierte Einträge aus Kursverhaltenssignalen, gefiltert durch einen Trendfilter

  • Flexibles Risiko: Festes Lot (Standard) oder Risiko-% pro Handel

  • Gewinnsicherung ohne SL-Rollback: Start bei Break-Even, dann Anhebung über ATR/STEP/RATIO-Modi

  • Funktioniert auf Netting/Hedging-Konten mit Netting-Safe-Lot-Capping

  • Validierungsmodus (Standard), um Marktprüfungen sofort zu bestehen

  • On-Chart UI: Status, Total P/L, Lock Mode, Net TP/SL (zeigt "No set", wenn deaktiviert)

Instrumente und Zeitrahmen

  • Symbole: Forex-Majors, Metalle, CFDs, die von Ihrem MT5-Broker unterstützt werden

  • Zeitrahmen: M15 - H1 (beginnen Sie mit M15, wenn Sie häufigere Signale bevorzugen)


Standard-Voreinstellung

  • ValidationMode = true (für Markt/Tests)

  • LotSizeMethod = Fest , FixedLotSize = 0.01

  • Use_Breakeven = falsch , Use_Trailing = falsch , Use_Martingale = falsch

  • TrendFilter = EMA , TrendEmaPeriode = 200

  • Use_UI = true (Net TP/SL zeigt "No set" an, wenn Use_AutoCloseTargets nicht aktiviert ist)

Empfohlenes "Live Trading" Setup

  1. Allgemein

    • ValidierungModus = falsch

    • EintragEinmalProBar = wahr

    • Chart-Zeitrahmen: M15 oder H1

  2. Risiko & Stops

    • Sicherer Start: LotSizeMethod = Fixed (Größe pro Konto)

    • Oder proportional: LotSizeMethod = RiskPercent , RiskPercentPerTrade = 0.5-1.0

    • SL/TP-Modus: SL_Mode = ATR , TP_Mode = ATR

      • Start mit ATR_SL_Mult = 2.0 , ATR_TP_Mult = 3.0

  3. Gewinnsperre (kein Rollback)

    • Use_Breakeven = wahr

    • BE_TriggerPts = 120 , BE_OffsetPts = 10

    • GewinnSperrModus = LOCK_RATIO

      • RatioProfitMultiple = 10,0 , RatioLockMultiple = 1,0

  4. Zielvorgaben (optional)

    • Aktivieren Sie Use_AutoCloseTargets = true für die automatische Schließung des Nettogewinns/-verlusts

    • ZielProfitUSD / ZielVerlustUSD festlegen

  5. Smart Martingale (optional)

    • Use_Martingale = wahr

    • MG_Max_Trades = 2-3 , MG_Multiplier = 1.2-1.4

Tipp: Beginnen Sie mit einem kleinen Fixed Lot + LOCK_RATIO; erhöhen Sie die Komplexität (ATR SL/TP, Step Locks, Martingale) erst, wenn Sie sich sicher sind.

Wichtige Hinweise

  • Die Ergebnisse hängen von den Marktbedingungen, den Besonderheiten des Brokers und Ihrem Risikomanagement ab.

  • Dieser EA kann in Zukunft zu einem kostenpflichtigen Modell wechseln. Wenn Sie die Entwicklung dieses EAs unterstützen möchten, teilen Sie ihn bitte mit uns, damit wir Sie auf dem Laufenden halten können.

Unterstützen Sie einen Solo Builder

Ich entwerfe, programmiere und unterstütze diesen EA allein. Wenn Sie meine Arbeit schätzen, teilen Sie bitte diesen EA und meine anderen Veröffentlichungen auf MQL5. Ihre Unterstützung motiviert mich zu kontinuierlichen Verbesserungen - vielen Dank! 🙏


Was ist neu in diesem Update

Wir haben uns auf Benutzerfreundlichkeit, Klarheit und sicherere Standardeinstellungen konzentriert. Höhepunkte:

  • Ein-Klick-Voreinstellungen: Optionsschaltflächen für Konservativ / Ausgewogen / Aggressiv mit sinnvollen Schwellenwerten, SL/TP-Stil und Profit-Lock-Verhalten sind vorkonfiguriert.

  • TF-Anleitung auf dem Chart: ein kleiner Hinweis zeigt "Empfohlener TF: M15-H1".

  • Live SL/TP-Vorschau: eine kompakte Linie unter dem Panel zeigt den aktuellen Einstieg, SL- und TP-Abstand (Pts) für Kauf- und Verkaufsszenarien. (Um die Anzeige übersichtlich zu halten, werden die Preise weggelassen).

  • Automatische Größenanpassung des Panels: Beschriftungen passen sich langen Texten an, damit sie auf kleineren Charts nicht abgeschnitten werden.

  • Optionale Vorschaulinien: Umschalten, um SL/TP-Linien auf dem Chart zu zeichnen.

  • Übersichtlicheres Status-Panel: Netto-P/L, Sperrmodus und Zielinformationen sind besser lesbar.

  • Sicherere Schutzmechanismen: Equity Guard wird beibehalten; Martingale ist vollständig optional und standardmäßig deaktiviert.

Es wurden keine Änderungen an der Strategielogik oder den Signalberechnungen vorgenommen - nur die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit wurden verbessert.

Über die Standardeinstellungen

Die Standard-Eingaben sind nur für die MQL5-Marktvalidierung festgelegt (minimales Risiko, Compliance-freundliches Verhalten). Sie sind nicht als Handelsempfehlungen gedacht.

Nach der Installation wählen Sie bitte Ihre eigene Konfiguration:

  • Wählen Sie eine Voreinstellung(Konservativ / Ausgewogen / Aggressiv), die zu Ihrem Stil passt.

  • Aktivieren/anpassen Sie SL/TP-Modus, Trailing und Breakeven, wie Sie es wünschen.

  • Legen Sie Ihre Positionsgröße(Fest oder Risiko %) und Ihre bevorzugten Risikowerte fest.

Wenn Sie Fragen haben oder eine fertige Voreinstellung für Ihr Symbol/TF wünschen, lassen Sie es mich wissen und ich werde Ihnen eine zur Verfügung stellen.


