PA Scoring Expert Advisor

Was ist neu in diesem Update

Wir haben uns auf Benutzerfreundlichkeit, Klarheit und sicherere Standardeinstellungen konzentriert. Höhepunkte:

Ein-Klick-Voreinstellungen : Optionsschaltflächen für Konservativ / Ausgewogen / Aggressiv mit sinnvollen Schwellenwerten, SL/TP-Stil und Profit-Lock-Verhalten sind vorkonfiguriert.

TF-Anleitung auf dem Chart : ein kleiner Hinweis zeigt "Empfohlener TF: M15-H1".

Live SL/TP-Vorschau : eine kompakte Linie unter dem Panel zeigt den aktuellen Einstieg, SL- und TP-Abstand (Pts) für Kauf- und Verkaufsszenarien. (Um die Anzeige übersichtlich zu halten, werden die Preise weggelassen).

Automatische Größenanpassung des Panels : Beschriftungen passen sich langen Texten an, damit sie auf kleineren Charts nicht abgeschnitten werden.

Optionale Vorschaulinien : Umschalten, um SL/TP-Linien auf dem Chart zu zeichnen.

Übersichtlicheres Status-Panel : Netto-P/L, Sperrmodus und Zielinformationen sind besser lesbar.

Sicherere Schutzmechanismen: Equity Guard wird beibehalten; Martingale ist vollständig optional und standardmäßig deaktiviert.

Es wurden keine Änderungen an der Strategielogik oder den Signalberechnungen vorgenommen - nur die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit wurden verbessert.

Über die Standardeinstellungen

Die Standard-Eingaben sind nur für die MQL5-Marktvalidierung festgelegt (minimales Risiko, Compliance-freundliches Verhalten). Sie sind nicht als Handelsempfehlungen gedacht.

Nach der Installation wählen Sie bitte Ihre eigene Konfiguration:

Wählen Sie eine Voreinstellung (Konservativ / Ausgewogen / Aggressiv ), die zu Ihrem Stil passt.

Aktivieren/anpassen Sie SL/TP-Modus, Trailing und Breakeven, wie Sie es wünschen.

Legen Sie Ihre Positionsgröße(Fest oder Risiko %) und Ihre bevorzugten Risikowerte fest.

Wenn Sie Fragen haben oder eine fertige Voreinstellung für Ihr Symbol/TF wünschen, lassen Sie es mich wissen und ich werde Ihnen eine zur Verfügung stellen.