Gladiator Hedge
- Experten
- Felixs Triang Rosario Alves
- Version: 1.18
- Aktivierungen: 5
EA GLADIATOR: Der ultimative Hedge Scalper
EA Gladiator ist ein hochmodernes automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um den Devisenmarkt durch hochpräzise Ausführung zu dominieren. Durch die Verschmelzung der Geschwindigkeit des Scalpings mit der Widerstandsfähigkeit des Hedgings bietet dieser EA eine hochentwickelte Lösung für Trader, die beständige Gewinne mit einem professionellen Risikomanagement anstreben.
Kern-Strategie: Das Hedge-Scalping-System
EA Gladiator profitiert von der Marktvolatilität, indem er schnelle Kursbewegungen auffängt und dabei eine defensive Haltung einnimmt. Anders als traditionelle Scalper, die sich ausschließlich auf Stop-Losses verlassen, verwendet EA Gladiator einen dualen Ansatz:
-
Präzisions-Scalping: Identifiziert kurzfristige Momentumverschiebungen, um Trades mit engen Take-Profit-Zielen einzugehen.
-
Dynamische Absicherung: Wenn sich der Markt gegen die ursprüngliche Position bewegt, eröffnet der EA auf intelligente Weise Gegenpositionen (Hedging), um das Risiko zu neutralisieren und den Drawdown zu stabilisieren.
-
Kollektive Erholung: Verwendet einen intelligenten Ausstiegsalgorithmus, um Basket-Trades mit Gewinn zu schließen, so dass das Eigenkapital des Kontos auch bei Trendumkehrungen geschützt bleibt.
Hauptmerkmale
-
Vollständig automatisierte Ausführung: Arbeitet rund um die Uhr und überwacht die Charts während der Sitzungen mit hoher Liquidität (London und New York).
-
Drawdown-Kontrolle: Der Hedging-Mechanismus ist so konzipiert, dass die Aktienkurve gleichmäßig verläuft, um katastrophale Verluste zu vermeiden, die bei nicht abgesicherten Systemen häufig auftreten.
-
Erweiterter Nachrichtenfilter: Unterbricht den Handel automatisch bei wichtigen Wirtschaftsnachrichten, um unvorhersehbare Ausrutscher zu vermeiden.
-
Ultra-schnelle Ausführung: Optimiert für die Verarbeitung von Aufträgen im Millisekundenbereich, unerlässlich für erfolgreiches Scalping.
-
Kein aggressives Martingale: Konzentriert sich auf das mathematische Gleichgewicht und nicht auf rücksichtslose Lot-Verdoppelung.