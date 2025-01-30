SpeedMachines

AI Speed Machine (MT5) ist ein EA, der maschinelles Lernen und eine von Transaktionen abgeleitete Risikobewertung verwendet. Es ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Sniping EURUSD. Es kann die beste Strategie auf der Grundlage von Fondsmanagement, Marktrisikomanagement und Indikatorbewertung erstellen. Es kombiniert maschinelles Lernen und Datenanalyse, um historische Daten zu trainieren und zu lernen, um Marktpreistrends vorherzusagen und Handelssignale genau zu identifizieren. Es kann den Gewinn von % unter vorteilhaften Marktbedingungen maximieren, was bei Trends deutlicher ist. Robustheit unter ungünstigen Marktbedingungen.

Merkmale:

Handelsfähigkeiten:

Starke nichtlineare Betriebsfähigkeiten, Vorhersage komplexer Preisschwankungen auf dem Devisenmarkt und Erstellung genauerer Berechnungsstrategien.

Fondsverwaltung:

Fondsmanagement-Fähigkeiten, um mit Märkten unterschiedlicher Risikogröße umzugehen, unter Verwendung unterschiedlicher Fondsquoten

Marktsignale:

Die AI-Speed-Maschine für Marktsignale nutzt maschinelle Lernfähigkeiten, um Marktsignale zum ersten Mal zu erfassen.

Einkommenserweiterung:

Erfassen einseitiger Signale und Erzielen höherer Erträge durch Fondsbewertung

Informationen:

Währungspaar: EURUSD

Zeitrahmen: M30

Mindesteinlage: $400

Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber ECN- und Raw-Spread-Konten werden besser sein

Hebelwirkung: Beliebig

Konto-Typ: Beliebig

VPS（empfohlen）

Anweisungen:
1. In der neuen Version wird die Kardinalzahl "Gesunder Kontostand" in der Eingabe auf 30,0 und die Kardinalzahl "Gesunder Kontostand" (Hinzufügen) auf 87,5 geändert, die anderen Werte bleiben unverändert.
2. Aufgrund der unterschiedlichen Handelsmodi der Broker kann es zu leichten Abweichungen kommen, und es werden ECN-Konten empfohlen.

Die aktuelle Version dieses Roboters ist 1.7.


Weitere Produkte dieses Autors
FluctuationUS30
Chuang Liu
Experten
Dies ist ein EA, der für den US30-Index entwickelt wurde. Unter Verwendung traditioneller Preisaktionen und Trendanalysen, kombiniert mit maschinellem Lernen, wird eine stabile Margin Maintenance Rate erzielt, die es ermöglicht, Gewinne bei Marktschwankungen zu erhöhen. Warum sollten Sie sich für FluctuationUS30 entscheiden? Nahtlose Integration: Funktioniert perfekt mit FluctuationUS30 für leistungsstarke Trendstrategien. Bewährtes Risikomanagement: Umfassende Tools zur Verlustbegrenzung und
