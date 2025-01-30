SpeedMachines
- Chuang Liu
- Version: 1.75
- Aktualisiert: 30 Januar 2025
- Aktivierungen: 10
AI Speed Machine (MT5) ist ein EA, der maschinelles Lernen und eine von Transaktionen abgeleitete Risikobewertung verwendet. Es ist ein leistungsfähiges Werkzeug für Sniping EURUSD. Es kann die beste Strategie auf der Grundlage von Fondsmanagement, Marktrisikomanagement und Indikatorbewertung erstellen. Es kombiniert maschinelles Lernen und Datenanalyse, um historische Daten zu trainieren und zu lernen, um Marktpreistrends vorherzusagen und Handelssignale genau zu identifizieren. Es kann den Gewinn von % unter vorteilhaften Marktbedingungen maximieren, was bei Trends deutlicher ist. Robustheit unter ungünstigen Marktbedingungen.
Merkmale:
Handelsfähigkeiten:
Starke nichtlineare Betriebsfähigkeiten, Vorhersage komplexer Preisschwankungen auf dem Devisenmarkt und Erstellung genauerer Berechnungsstrategien.
Fondsverwaltung:
Fondsmanagement-Fähigkeiten, um mit Märkten unterschiedlicher Risikogröße umzugehen, unter Verwendung unterschiedlicher Fondsquoten
Marktsignale:
Die AI-Speed-Maschine für Marktsignale nutzt maschinelle Lernfähigkeiten, um Marktsignale zum ersten Mal zu erfassen.
Einkommenserweiterung:
Erfassen einseitiger Signale und Erzielen höherer Erträge durch Fondsbewertung
Informationen:
Währungspaar: EURUSD
Zeitrahmen: M30
Mindesteinlage: $400
Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber ECN- und Raw-Spread-Konten werden besser sein
Hebelwirkung: Beliebig
VPS（empfohlen）
Anweisungen:
1. In der neuen Version wird die Kardinalzahl "Gesunder Kontostand" in der Eingabe auf 30,0 und die Kardinalzahl "Gesunder Kontostand" (Hinzufügen) auf 87,5 geändert, die anderen Werte bleiben unverändert.
2. Aufgrund der unterschiedlichen Handelsmodi der Broker kann es zu leichten Abweichungen kommen, und es werden ECN-Konten empfohlen.
Die aktuelle Version dieses Roboters ist 1.7.