DrawMaster
- Utilitys
- Alex Orozco
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 6
📢 WICHTIG!: BEVOR SIE DEN INDIKATOR KAUFEN, KONTAKTIEREN SIE MICH BITTE, UM EINEN RABATT VON 20 % ZU ERHALTEN🎁 TG: @SoyRauX
DrawMaster – Professionelle Zeichenwerkzeuge für MT5
All-in-One-Panel mit fortschrittlichen Zeichenwerkzeugen für ernsthafte Trader.
✨ HAUPTMERKMALE:
• Intelligente Rechtecke – leer und gefüllt mit anpassbaren Farben
• Trendlinien – mehrere konfigurierbare Stile und Stärken
• Marktstrukturen – MS und BOS mit automatischer Erkennung
• Freies Zeichnen – Markierungen und Pfade mit Richtungsfarben
• Bereichsradiergummi – Entfernt schnell mehrere Objekte
• Anpassbares Panel – 6 verschiedene Positionen im Chart
🚀 WICHTIGSTE VORTEILE:
Objekte bleiben über Zeitrahmen hinweg bestehen
Übersichtliche und professionelle Benutzeroberfläche
Tastaturkürzel für schnelle Verwendung
Perfekt für Price Action und technische Analysen
Optimieren Sie Ihre technische Analyse und halten Sie Ihre Charts mit professionellen Tools an einem Ort organisiert.
good product and friendly support.