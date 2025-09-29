DrawMaster

5

DrawMaster – Professionelle Zeichenwerkzeuge für MT5

All-in-One-Panel mit fortschrittlichen Zeichenwerkzeugen für ernsthafte Trader.


✨ HAUPTMERKMALE:


• Intelligente Rechtecke – leer und gefüllt mit anpassbaren Farben

• Trendlinien – mehrere konfigurierbare Stile und Stärken

• Marktstrukturen – MS und BOS mit automatischer Erkennung

• Freies Zeichnen – Markierungen und Pfade mit Richtungsfarben

• Bereichsradiergummi – Entfernt schnell mehrere Objekte

• Anpassbares Panel – 6 verschiedene Positionen im Chart


🚀 WICHTIGSTE VORTEILE:


Objekte bleiben über Zeitrahmen hinweg bestehen


Übersichtliche und professionelle Benutzeroberfläche


Tastaturkürzel für schnelle Verwendung


Perfekt für Price Action und technische Analysen


Optimieren Sie Ihre technische Analyse und halten Sie Ihre Charts mit professionellen Tools an einem Ort organisiert.


Bewertungen 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.17 00:17 
 

good product and friendly support.

Indikatoren
Zeichnet automatisch Fibonacci-Levels basierend auf den Höchst- und Tiefstpreisen des angegebenen Zeitrahmens Mehrere Balken   können kombiniert werden: z.B. können Sie ein Fibonacci basierend auf den 10-Tage-Hochs und -Tiefs erhalten Mein   #1   Tool : 66+ Funktionen, einschließlich dieses Indikators  |   Kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |    MT4-Version Hilft, potenzielle Umkehrlevel zu erkennen; An Fibonacci-Levels gebildete Muster sind oft stärker; Deutlich   weniger   Zeitaufwand   für  
