EmoSupportAndResistance-Indikator

EmoSupportandResistance ist ein Indikator für MetaTrader, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen hervorhebt. Diese Zonen stellen Kursniveaus dar, auf die der Markt zuvor reagiert hat, und sind somit nützliche Bezugspunkte für die technische Analyse.

Der Indikator aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald neue Kursdaten verfügbar sind, und stellt sie übersichtlich auf dem Chart dar.

Wichtigste Merkmale

Automatische Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

Echtzeit-Aktualisierung bei Änderungen der Marktdaten

Eindeutiger visueller Stil: rot gestrichelte Linien für Widerstand und schwarz gestrichelte Linien für Unterstützung

Optimiert für schnelle Leistung über alle Zeitrahmen hinweg

Minimale Schnittstelle, die sich nur auf die wichtigsten Ebenen konzentriert

Wie es verwendet werden kann