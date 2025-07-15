EmoSandR

EmoSupportAndResistance-Indikator

EmoSupportandResistance ist ein Indikator für MetaTrader, der automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen hervorhebt. Diese Zonen stellen Kursniveaus dar, auf die der Markt zuvor reagiert hat, und sind somit nützliche Bezugspunkte für die technische Analyse.

Der Indikator aktualisiert die Zonen in Echtzeit, sobald neue Kursdaten verfügbar sind, und stellt sie übersichtlich auf dem Chart dar.

Wichtigste Merkmale

  • Automatische Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

  • Echtzeit-Aktualisierung bei Änderungen der Marktdaten

  • Eindeutiger visueller Stil: rot gestrichelte Linien für Widerstand und schwarz gestrichelte Linien für Unterstützung

  • Optimiert für schnelle Leistung über alle Zeitrahmen hinweg

  • Minimale Schnittstelle, die sich nur auf die wichtigsten Ebenen konzentriert

Wie es verwendet werden kann

  • Um potenzielle Ausbruchs- und Reaktionsbereiche zu identifizieren

  • Charts übersichtlich und strukturiert halten

  • Zur Unterstützung von Handelsentscheidungen mit klaren Referenzwerten

  • Funktioniert mit Forex, Indizes, Kryptowährungen, Aktien und anderen Instrumenten

  • Einfach zu verwenden mit Standardeinstellungen

